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Богуслаев (69) суд (24820) мера пресечения (423)

Суд продолжил меру пресечения экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву. Он будет под стражей до 18 апреля

богуслаєв

Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев будет под стражей до 18 апреля.

Об этом рассказал адвокат Боуслаева Руслан Волынец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Защитник сообщил, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение по существу, но не хватило времени. Сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, остальное время рассматривали продолжение меры пресечения.

"Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а затем передумают", - подчеркнул он.

По его словам, во время заседания прокурор озвучил ряд рисков, связанных с освобождением Богуслаева из-под стражи, среди которых:

  • укрывательство;
  • препятствование следствию;
  • влияние на свидетелей;
  • уничтожение и сокрытие доказательств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст подал иск в ВАКС о конфискации активов Богуслаева

Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Позже Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО "Мотор Січ".

Читайте также: ВАКС избирает меру пресечения Лиеву по делу о хищении 1,5 млрд грн на закупке снарядов для ВСУ
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Топ комментарии
+7
продовжили? серйозно? та за законами війни його вже давно варто було розстріляти!
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20.02.2024 02:54
+3
Невже він, так і досі, має нагородження «Герой України»??
В ОПУ, мабуть, забули, для чого їх Зеля тримає..
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20.02.2024 00:19
+3
поміняйте діда на сотню захисників Азовсталі,поки цей старий совкодрочер не закобзонився в СІЗО.
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20.02.2024 02:15
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Пожіттеве!

З повною конфіскацію майна.
крапка.
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20.02.2024 02:53 Ответить
краще страта і конфіскація
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20.02.2024 03:49 Ответить
Вони саме і чекають коли він там на нарах помре (або "допоможуть"). Щоб не судити і все гівно не випливло...
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20.02.2024 06:19 Ответить
В обмінний фонд його... це нормальний екземпляр і можна багатьох хлопців на нього виміняти..
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20.02.2024 00:19 Ответить
Щоб він на кацапіі налагодив виробництво моторів для гелікоптерів?
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20.02.2024 00:51 Ответить
Невже він, так і досі, має нагородження «Герой України»??
В ОПУ, мабуть, забули, для чого їх Зеля тримає..
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20.02.2024 00:19 Ответить
не на часі....треба красти гроші
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20.02.2024 00:22 Ответить
забанені в гуглі?

В 2022 году был арестован по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессоруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-liga_net_24_10_2022-2 [2] . Согласно СБУ, он с начальником департамента внешнеэкономической деятельности Олегом Дзюбой занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для вертолётов России (Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 КА-52 «Аллигатор», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-28 Ми-28Н «Ночной охотник»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

В 2023 году лишён звания Героя Украины и всех государственных наград.
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20.02.2024 11:09 Ответить
Не житиме вже на саободі Вячеслав Богуслаєв , судячи з його
зовнішнього вигдляду 😕
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20.02.2024 00:21 Ответить
2014 році Forbs оцінив статки Богуслаєва в $234 млн.

У 2018 році зі статками $ 327 мільйонів посів 21 місце в топ-100 найбагатших людей України в рейтингу журналу «Фокус» .
-----------
Хорошо тому жилося, кто работал при Петре.
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20.02.2024 00:22 Ответить
зараз членограй це виправить, всі будуть бідними...
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20.02.2024 08:34 Ответить
12 липня 2021 року. В компанії "Мотор-Січ" поступово нарощують випуск лопатей для основних гвинтів ударних Мі-24 армійської авіації. "У гелікоптера немає крил, він летить лише за рахунок лопатей, тому треба глибоко володіти науковими досягненнями у світі зі створення лопатей. Крім того, потрібно мати хороші технології й третє - тестове обладнання", - зазначив генеральний директор компанії В'ячеслав Богуслаєв . За його словами, запорізьке підприємство успішно виконує державне замовлення й невдовзі всі ударні гелікоптери армійської авіації знову почнуть активно використатися під час навчань й стануть на бойове чергування.
"Ми підписали держконтракт і відвантажили вже 6 комплектів, потрібно ще 16. Ми їх зробимо", - запевнив він.
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20.02.2024 00:26 Ответить
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20.02.2024 11:05 Ответить
поміняйте діда на сотню захисників Азовсталі,поки цей старий совкодрочер не закобзонився в СІЗО.
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20.02.2024 02:15 Ответить
Мабуть, використаний "гумовий виріб №2" вже нікому на болотах не потрібен.
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20.02.2024 10:41 Ответить
продовжили? серйозно? та за законами війни його вже давно варто було розстріляти!
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20.02.2024 02:54 Ответить
Як показала практика такі у нас не сидять, навіть відкриті вороги, у нас сидять бідні.
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20.02.2024 04:18 Ответить
Понять и простить как Наумова Баканова и т.д.,с Шифером Сивкович Бойко ...
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20.02.2024 08:31 Ответить
коли почнуть розглядати справу по суті - багато "фахівців" МО і ГШ можуть присісти разом із цим хероєм...на одній лавці!
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20.02.2024 09:08 Ответить
Тому його там і тримають та не судять. І, швидше за все, пічкають спец. препаратами. Такого масштабу оборутки не обходяться без "сприяння" і ментів, і сбу, і набу, і сап і МО ... і "верхів". І, відповідно потоків бабла, що б ніхто і нічого не бачив і не чув.
Добре мерзотники знають, що коли дід розкриє їб.ало - багатьом вломиться піхва... Відчувається для діда печальна доля Навального.
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20.02.2024 10:56 Ответить
Я против пожизненного, но в случае этого муд@ка... . Хотя лучше его обменять.
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20.02.2024 09:14 Ответить
У Богуслаєва різко погіршується здоров'я, при чому динамічнО

НАСРАТИ.На долю зрадника.
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20.02.2024 11:03 Ответить
Як таке може бути? Давно настав час обміняти сепара і зрадника України, ФСБшного слимака на чергового лугандонського бомжа, який через пару тижнів буде в родной лугандонії для чергового обміну.....
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20.02.2024 11:18 Ответить
 
 