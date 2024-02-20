Суд продолжил меру пресечения экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву. Он будет под стражей до 18 апреля
Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев будет под стражей до 18 апреля.
Об этом рассказал адвокат Боуслаева Руслан Волынец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Защитник сообщил, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение по существу, но не хватило времени. Сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, остальное время рассматривали продолжение меры пресечения.
"Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а затем передумают", - подчеркнул он.
По его словам, во время заседания прокурор озвучил ряд рисков, связанных с освобождением Богуслаева из-под стражи, среди которых:
- укрывательство;
- препятствование следствию;
- влияние на свидетелей;
- уничтожение и сокрытие доказательств.
Дело Богуслаева
Напомним, 22 октября 2022 года главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.
В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.
По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.
В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.
Позже Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО "Мотор Січ".
Пожалуйста, подождите...
З повною конфіскацію майна.
крапка.
В ОПУ, мабуть, забули, для чого їх Зеля тримає..
В 2022 году был арестован по подозрению в коллаборационной деятельности и пособничеству России как государству-агрессоруhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-liga_net_24_10_2022-2 [2] . Согласно СБУ, он с начальником департамента внешнеэкономической деятельности Олегом Дзюбой занимался незаконной поставкой оптовых партий украинских авиадвигателей для вертолётов России (Ми-8АМТШ-ВН «Сапсан», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0-52 КА-52 «Аллигатор», https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-28 Ми-28Н «Ночной охотник»)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
В 2023 году лишён звания Героя Украины и всех государственных наград.
зовнішнього вигдляду 😕
У 2018 році зі статками $ 327 мільйонів посів 21 місце в топ-100 найбагатших людей України в рейтингу журналу «Фокус» .
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Хорошо тому жилося, кто работал при Петре.
"Ми підписали держконтракт і відвантажили вже 6 комплектів, потрібно ще 16. Ми їх зробимо", - запевнив він.
Добре мерзотники знають, що коли дід розкриє їб.ало - багатьом вломиться піхва... Відчувається для діда печальна доля Навального.
НАСРАТИ.На долю зрадника.