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Китай (2792) санкции (11044) США (24852)

США готовят санкции против китайских компаний, помогающих России в войне против Украины, - CNBC

китай,сша

США планируют ввести санкции против китайских компаний, помогающих РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

В издании отмечают, что член комитета Палаты представителей США по международным отношениям Джеральд Коннолли заявил, что законодатели уже рассматривают возможность внедрения санкций, после того как на прошлой неделе аналогичные меры были предложены Европейским Союзом.

"Китай должен понять, что те же санкции, которые начинают реально закрепляться в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, могут быть применены и к Китаю", - рассказал Коннолли.

Он также подчеркнул, что "Китай может потерять гораздо больше, чем Россия".

В материале объясняется, что анкции США могут серьезно навредить китайской экономике, которая уже находится в упадке, после более медленного, чем ожидалось, восстановления Covid-19 и турбулентности в секторе недвижимости. Но таковой шаг также может навредить США, учитывая торговую взаимозависимость государств, и это рассуждение вызывало осторожность со стороны Вашингтона в прошедшем.

Однако Коннолли сказал, что это не помешает таким ограничениям. И добавил, что они могут быть приняты "очень скоро".

"Я надеюсь, что сама угроза этому - и тот факт, что европейцы действительно серьезно относятся к этому, что является относительно недавним развитием событий - должны прояснить некоторые мнения в Пекине, я надеюсь. Если бы широкие санкции были применены к Китаю, это действительно ударило бы по его экономике. А их экономические показатели сейчас и так слабы. Поэтому я надеюсь, что Китай тщательно просчитает, что последствия поддержки насилия и распущенности России в Украине не за горами", - подчеркнул Конноли.

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Топ комментарии
+7
половина високоточних верстатів, які кацапи закупляють для свого ВПК, проходять через китайські підприємства. Давно вже треба було наїбнуть ці оборудки.
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20.02.2024 01:23
+5
Операція "укус комара"
Які нікчемні і безпорадні ці США
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20.02.2024 09:13
+4
Життя вже показало, що всі санкції до заднього місця, їх обходять як два пальці об асфальт, але тут знаходяться наївні які вірять в цю дурь.
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20.02.2024 04:15
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"Росії і впливають на російську продуктивність, економічні показники і якість життя, можуть бути застосовані і до Китаю" - ну піз...оким, це неспадобається)
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20.02.2024 01:05 Ответить
половина високоточних верстатів, які кацапи закупляють для свого ВПК, проходять через китайські підприємства. Давно вже треба було наїбнуть ці оборудки.
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20.02.2024 01:23 Ответить
Воно розраховано на 90 років - як удушення СССР, АЛЕ ЗА ТОЙ ЧАС НАС НЕ БУДЕ. Снаряди блін дайте
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20.02.2024 01:33 Ответить
1922 - 1991 роки = 90 років , математика як правило не помиляється - помиляються математики.
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20.02.2024 01:58 Ответить
1991+90... математика 😁
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20.02.2024 08:48 Ответить
Життя вже показало, що всі санкції до заднього місця, їх обходять як два пальці об асфальт, але тут знаходяться наївні які вірять в цю дурь.
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20.02.2024 04:15 Ответить
Ну не знаю - з однієї сторони ви праві а з іншої шоб шось обійти тре потратити зайвий ресурс ( гроші час агентів і подібне ). Крім того обійдунам можуть впарити неякісний товар ( і відповідно жаліться виробнику не має сенсу - виробник пошле за курсом мацкви ).
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20.02.2024 06:50 Ответить
Китай захватил все до Урала... мавзолейные Обезьяны захватывают Украину в качестве компенсации за Сибирь...Си и Пу давно все отговорили ещё на Китайской Олимпиаде в Пекине...
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20.02.2024 08:46 Ответить
Операція "укус комара"
Які нікчемні і безпорадні ці США
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20.02.2024 09:13 Ответить
США планують запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ. "санкційні прибутки" для вузькооких гарантовані.як і у випадку "пекельних санкцій" США на рашистські енергоносії.
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20.02.2024 09:32 Ответить
Давно пора.А то они на словах за мир а в тихаря продают все что нужно кацапам.Лживые ублюдки.
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20.02.2024 10:03 Ответить
Давно пора комуністичних мразот защємити
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20.02.2024 10:17 Ответить
На них чекають страшні,пекельні,невідворотні заборони на купівлю американських поштових марок або заборону обміну купонів Макдональдса
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20.02.2024 10:57 Ответить
Чергова гра в ексклюзивне планування і "санкції з заду".
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20.02.2024 11:00 Ответить
 
 