РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12275 посетителей онлайн
Новости Война
6 543 5
помощь (7436) Швеция (969)

Швеция сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - местные СМИ

швеція

Швеция намерена предоставить Украине рекордный пакет оборонной помощи, общая стоимость которого составит 7,1 миллиарда шведских крон (около 700 миллионов долларов). Об этом решении будет объявлено сегодня, 20 февраля.

Такую информацию обнародовало шведское издание Dagens Nyheter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, этот пакет помощи от Швеции для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, станет уже 15-м по счету.

Пока его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из складов Вооруженных сил этой скандинавской страны.

Также читайте: У ЕС до сих пор нет решения, как помочь Украине победить, - Ландсбергис

Также в публикации отмечается намерение выделения средств на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подяка вікінгам !!! Північна Европа завжди в авангарді допомоги Україні.
показать весь комментарий
20.02.2024 06:27 Ответить
Дякуємо.
Ще б з пів сотні CV-90...
показать весь комментарий
20.02.2024 06:38 Ответить

Сенатори прибули до Будапешту з офіційним візитом. Мета - закликати урядовців негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО. Однак угорські урядовці на чолі з прем'єр-міністром В.Орбаном не прийняли делегацію.
показать весь комментарий
20.02.2024 06:52 Ответить
****** крутять тим НАТО і ЄС як циган сонцем.
показать весь комментарий
20.02.2024 07:03 Ответить
я би тут навіть вжив би дієслово, створене від їх назви.
показать весь комментарий
20.02.2024 07:05 Ответить
 
 