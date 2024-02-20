Швеция сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - местные СМИ

Швеция намерена предоставить Украине рекордный пакет оборонной помощи, общая стоимость которого составит 7,1 миллиарда шведских крон (около 700 миллионов долларов). Об этом решении будет объявлено сегодня, 20 февраля.

Такую информацию обнародовало шведское издание Dagens Nyheter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечается, этот пакет помощи от Швеции для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, станет уже 15-м по счету.

Пока его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из складов Вооруженных сил этой скандинавской страны.

Также читайте: У ЕС до сих пор нет решения, как помочь Украине победить, - Ландсбергис

Также в публикации отмечается намерение выделения средств на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.

Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.