Пилоту Кузьминову предлагали оставаться в Украине. Он точно здесь был бы защищен, - Данилов
Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в рамках кодовой спецоперации ГУР "Синица" перегнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину, наше государство предлагало оставаться в Украине.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.
Чиновник отметил, что людям, имеющим отношение "к тем или иным событиям", следует сохранять бдительность, и они "должны были бы заботиться о ситуации".
"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.
Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.
Как сообщалось, российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.
Пожалуйста, подождите...
Ну і по-четверте, якби заборону тримали б в Україні, то одразу кацапи б скористалися і почали б у своїй пропаганді використовувати, що ніяких грошей той не отримував, а працює зараз на рабських плантаціях зі збору устриць біля Бердичева
тоді по слухам він шукає крайніх
російською він не міг користуватися за кордоном
і про мінні поля
кацапи біля Роботиного вже сильно шкодують, що накопали мінні поля
бо оборонятися добре - а наступати вже не можна
І ці колаборанти також можуть влаштовувати і диверсії і вбивства
Бо в Україні окрім війни з кацапами ще є внутрішня війна з колаборантами які ******* (русский мир)
Успіх Залужного був побудований на тому, щоби скривати свої плани від Зеленського. Сирський гарантовано програє цю війну тому, що він під контролем агента кремля Зеленського.
Така моя думка. А ви , зебіли, 73 відсоткові, спробуйте мені заперечити.
А чувачок живий здоровий і неушкоджений🤡
А своїх відприсків так передбачувано Данілов відправив за кордон подалі ...
ЦЕ ЯКОЮ МОВОЮ,троль?
Та кого я питаю? Це ж було очикувано. Якийсь дермаківський щур добре зробив свою агентурну справу.
«З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори».
https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА
ОСОБЛИВО ТУПИМ.
дра?
Чорному кардиналу треба уважно дивитись на тих хто поруч, бо з такою впевненістю що в нас не працюють козломорді..
У него всё хорошо.
Экс-глава СБУ свободное время посвящает игре в футбол. Его тренировки проходят в футбольном комплексе "Динамо". В апреле 2023 года Баканов зарегистрировал ФЛП. Он планирует сдавать недвижимость в аренду.
Интересно, а поллимона баксов(ну или сколько там осталось после того, что он успел про...тратить) кому достанутся...