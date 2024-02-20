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авиация (2704) Данилов (1066) разведка (4120) россия (93015)

Пилоту Кузьминову предлагали оставаться в Украине. Он точно здесь был бы защищен, - Данилов

кузьмінов

Российскому пилоту Максиму Кузьминову, который в рамках кодовой спецоперации ГУР "Синица" перегнал российский военный вертолет Ми-8 в Украину, наше государство предлагало оставаться в Украине.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью "УП", информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что людям, имеющим отношение "к тем или иным событиям", следует сохранять бдительность, и они "должны были бы заботиться о ситуации".

"Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался в Украине. Он точно бы здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы бесчинствовать, как это произошло в Испании", - сказал Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО указал на важность дождаться официальных выводов испанской стороны относительно ситуации.

Также читайте: Увеличение возраста контрактников в РФ вряд ли поможет повысить боеспособность российской армии, - британская разведка

Как сообщалось, российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.
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Топ комментарии
+42
Тут би його вбили ще раніше !
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20.02.2024 07:10
+40
Даніла ти би краще пельку заткнув тормоз індівідумний. Ти все знаєш рубашкі вдягаєш і кіздиш на ліво на право. В вас патріотів в зривають в Одесі а воно меле в безпеці…
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20.02.2024 07:08
+38
Аміна Акуєва,Деніс Вороненков.....і багато інших..
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20.02.2024 07:13
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Даніла ти би краще пельку заткнув тормоз індівідумний. Ти все знаєш рубашкі вдягаєш і кіздиш на ліво на право. В вас патріотів в зривають в Одесі а воно меле в безпеці…
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20.02.2024 07:08 Ответить
Тут би його вбили ще раніше !
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20.02.2024 07:10 Ответить
Гарантії могли бути тільки від третьої Держави , коли шла мова про договір ,подальшого прикриття - ПОЖИТТЕВАохорона
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20.02.2024 10:11 Ответить
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20.02.2024 07:10 Ответить
можливо рішення переїхати до Європи він приняв під тиском родини, і це рішення точно було вкрай не розумним, бо там у Європі кількість агентів ФСБ, які вільно пересуваються, просто зашкалює. Йому навіть безпечніше було жити як цивільному в Україні. А взагалі для нього найбезпечніше місце було у лавах ВПС України, бо тоді йому хоча б табєльний "стєчкін" був би положений.
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20.02.2024 07:13 Ответить
дякую за пораду. Будь обережний, бережись арабів.
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20.02.2024 07:50 Ответить
так, араби, вони такі, ...араби
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20.02.2024 09:03 Ответить
У нас в Україні і так москалів багато
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20.02.2024 07:13 Ответить
Головний москаль це Зеленський Володимир Олександрович.
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20.02.2024 08:03 Ответить
Аміна Акуєва,Деніс Вороненков.....і багато інших..
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20.02.2024 07:13 Ответить
розголос цієї операції і інших не потрібен був би в Україні... отприски "доннів" януковіча працюють скрізь....і тільки для одиниць Україна Батьківщина... не рахуючи кремлівських нквдістів по всьому світу.. Толерантність до агентів нелюдів рашистів не потрібна... тільки знищення, бо рашфашисти завжди їх обміняють за якогось туриста, ....
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20.02.2024 07:15 Ответить
По-перше, Іспанія - це вкрай прокацапський смітник, той же Шарій. По-друге, якщо це правда, що пишуть, що він зв'язався зі своєю колишньою і поїхав до неї на зустріч, то це взагалі як ритуальне вбивство. По-третє, подейкували, що він сильно на алкоголь почав налягати (з чого, власне, і випливає другий пункт)

Ну і по-четверте, якби заборону тримали б в Україні, то одразу кацапи б скористалися і почали б у своїй пропаганді використовувати, що ніяких грошей той не отримував, а працює зараз на рабських плантаціях зі збору устриць біля Бердичева
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20.02.2024 07:20 Ответить
Погании знак для других хто схоче переити на сторону Украіни
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20.02.2024 07:20 Ответить
У чому поганий? Гроші йому дали, документи зробили, виїхати туди куди він хотів - допомогли. Що ще могли зробити? Ну хіба що, чисто теоретично, на перший рік можна було б охорону в цивільному передбачити. Але знову ж таки, якщо це правда, що він зі своєю колишньою зв'язався і поїхав на зустріч, то там із такою поведінкою і взвод Азова б не врятував із цілодобовим чергуванням...
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20.02.2024 07:26 Ответить
Звичайно правда, і що південь ніхто не розміновував також правда. Якщо ще залишились ідіоти які вірять всім заявив шашличної шобли - то мені їх навіть не шкода.
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20.02.2024 07:32 Ответить
Так. Йому дали гроші і скоріше за все дали громадянстьво однієї із країн ЄС, що було в домовленностях. І головне, що мало бути змінено призвіще та інші данні. І це йому допомогло? Здали і скоріше за все наші. А слова Дінілова, зщо тут йому було б краще, це мабуть насмішка над здобутками України після 2019 року. Весь офіс Президента напічканий антимайданівцями, які на Майдані пачками пакували патріотів, фальшували на наих справи, а сьогодні закривають ці справи під різними видумками. Звичайно більше всього по закону "Савченко" і по "поправках Лозового". Тут дуже комфортно було і є захисникам України генералам Марченко, генералу, що звільнів Маріуполь, генералу, що захистив аеропорт Жуляни Кривонос, полковнику Черовінському, генералу Бурбі та іншим. А особливо з великим успіхом охороняють Порошенка, нівіть знають про наміри його вбити в Польщі і Німеччині. Де є ще такі спецслужби?
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20.02.2024 08:12 Ответить
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20.02.2024 08:16 Ответить
Йому могли дати громадянство України під будь яке прізвище, що цілком законно і дозвіл на виїзд куди він захоче.
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20.02.2024 08:24 Ответить
Це поганий знак для всіх....
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20.02.2024 07:27 Ответить
поганий знак для всіх росіян - коли пуцло не зміг сходити в чемодан...
тоді по слухам він шукає крайніх
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20.02.2024 12:10 Ответить
Взагалі офіційна влада Іспанії його смерть ще не підтвердила.
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20.02.2024 07:33 Ответить
документи на іншу людину були, але диму без вогню не буває
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20.02.2024 07:38 Ответить
Йому могли дати громадянство України під будь яке прізвище, що цілком законно і дозвіл на виїзд куди він захоче.
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20.02.2024 08:26 Ответить
не могли, а дали
російською він не міг користуватися за кордоном
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20.02.2024 08:35 Ответить
С таким фейсом в Испанию?
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20.02.2024 07:34 Ответить
плохие новости -очень плохие - украинцы сильно расслабились в первый год войны - шапко-закидательство -за нас весь мир -америка нам поможет - если сами себе не помогут -не справятся с коррупцией -ждунами русского мира -предателями -просто ворами и чиновниками -для которых война -просто средство заработать - то тогда капец и капут -копать надо траншеи -строить бункеры и укрепления - минные поля и противотанковые рвы по всей Украине и это надо было делать уже очень давно
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20.02.2024 07:35 Ответить
війна йде вже 10 років
і про мінні поля
кацапи біля Роботиного вже сильно шкодують, що накопали мінні поля
бо оборонятися добре - а наступати вже не можна
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20.02.2024 12:15 Ответить
Якщо його прикриттям займалися такі "фахіці", які слідкували за Бігусами, то результат закономірний...
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20.02.2024 07:39 Ответить
Опер- клоуны
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20.02.2024 09:37 Ответить
Во, как!!! Данилов нарисовался. В запое или на Мальдивах был ветеринар?
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20.02.2024 07:41 Ответить
А що як це інсценування смерті щоб вже точно заховатися? З публікацією у закордонних ЗМІ. Але б'є по репутації України як держави.
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20.02.2024 07:41 Ответить
Можливо це була акція прикриття.
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20.02.2024 07:42 Ответить
так буває.... корова об асфальт ...як ляпне.....правдоруб з бездумною ,чому не було імпічменту після оману?Молодець єрмак-януковіч !Зброї нема,грошей нема а ОПа перетягує ліжка як в борделі : 5 років каденції-бєспрєдєла проросійських гопників....
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20.02.2024 07:49 Ответить
Ну,якщо вже цей персонаж хоче всіх переконати в тому,що того літуна вбили,то можна з впевненістю сказати, що він-абсолютно й повністю живий.
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20.02.2024 07:50 Ответить
В Україні він не був би захищений оскільки тут багато колаборантів які працюють на кацапів
І ці колаборанти також можуть влаштовувати і диверсії і вбивства
Бо в Україні окрім війни з кацапами ще є внутрішня війна з колаборантами які ******* (русский мир)
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20.02.2024 07:55 Ответить
Вбили кацапа свої , ну й хій з ним. Повівся на грощі, а не через сумління, земля йому скловатою.
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20.02.2024 07:55 Ответить
Не треба було говорити Зеленському. Він агент кремля. Він злив операцію по вагнерівцям, злив і цю.
Успіх Залужного був побудований на тому, щоби скривати свої плани від Зеленського. Сирський гарантовано програє цю війну тому, що він під контролем агента кремля Зеленського.
Така моя думка. А ви , зебіли, 73 відсоткові, спробуйте мені заперечити.
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20.02.2024 07:59 Ответить
Можна було і говорити, АЛЕ якщо після того передати пілота ЦРУ/Мі-6 і щоб вже вони займалися його передислокацією в Європу і не розказували вже нічого нашим...
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20.02.2024 08:58 Ответить
Данилов, тебя уже взяли в 95 квартал с испытательным сроком?
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20.02.2024 08:24 Ответить
20 лет назад Голобородько жил на помойке путла...сериалы снимал,в Киеве бывал наездами, бабло снять для Сватов и прочего мавзолейного шизофашиста Вермахта... братана
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20.02.2024 08:52 Ответить
навіщо про нього переживати? Україна виконала свою частину угоди повністю, він не дотримався жодного правила безпеки, це його вибір, він доросла людина..., якби не їхній плешивий фюрер нічого б не сталося такого взагалі - жив би собі вдома, літав би на своєму МІ-8, вийшов би на пенсію та врешті решт помер би на батьківщині...
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20.02.2024 08:55 Ответить
А хто переживає? За нього треба порадіти. Пожив красиво, дівчата, наркота і так же красиво помер, не в ***************, а на Аліканте)))
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20.02.2024 12:31 Ответить
Вбивство це бешкетувати?!
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20.02.2024 09:20 Ответить
ЦЕ можливо відволікаючий маневр для прикриття ??
А чувачок живий здоровий і неушкоджений🤡
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20.02.2024 09:34 Ответить
Та ні, сумніваюся, так СБУ працювало тільки при "мародері".
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20.02.2024 10:27 Ответить
Один лисий, з яким таке провернули, передбачливо звідси звалив, як тільки ці данилови дорвалися до влади.
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20.02.2024 10:29 Ответить
В Україні своїх захистити не можуть, про що мова взагалі. Але це такий репутаційний ляпас, що відмиватися довго
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20.02.2024 09:40 Ответить
шерше ля фам.....
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20.02.2024 09:41 Ответить
Сьогодні біля Одеси, поряд із військовим об'єктом було підірвано автомобіль УДА. Тому я не розумію про які "гарантії" безпеки може казати СБУ або ГУР?!
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20.02.2024 09:46 Ответить
ЛИШЕ БРИТАНІЯ АБО США.
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20.02.2024 10:27 Ответить
В Україні його вбили б на другий, або на третій день.
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20.02.2024 09:53 Ответить
"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно б тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - сказав .
А своїх відприсків так передбачувано Данілов відправив за кордон подалі ...
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20.02.2024 10:15 Ответить
відприсків

ЦЕ ЯКОЮ МОВОЮ,троль?
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20.02.2024 10:30 Ответить
Піздуй звідси, подоляцька шмара.
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20.02.2024 10:33 Ответить
Звідси його б просто серед білого дня вивезли до кацапії, дали пожиттєве та отруїли як овального.
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20.02.2024 10:21 Ответить
Які довбойоби. Єдиного, хто перегнав вам ворожий ейркрафт, і того не змогли захистити. Та хто ж тепер захоче?
Та кого я питаю? Це ж було очикувано. Якийсь дермаківський щур добре зробив свою агентурну справу.
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20.02.2024 10:23 Ответить
Російський пілот Кузьмінов сам вирішив переїхати до Іспанії замість того, щоб бути в Україні, - УП з https://www.pravda.com.ua/news/2024/02/19/7442591/ посиланням на джерела у ГУР.

«З того, що знаємо: запросив свою колишню до себе і знайшли застреленим. Неподалік знайшли згорілу машину, на якій імовірно тікали ліквідатори».

https://t.me/+yQSxOe8lp-dlZTgy ТРУХА

ОСОБЛИВО ТУПИМ.
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20.02.2024 10:28 Ответить
А що заважало організувати йому охорону в Іспанії, шановний Павло Дудра?
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20.02.2024 10:32 Ответить
Там по всякому должна быть куча видеокамер, и записи с них конечно имеются, и как минимум, они должны сначала найти автомобиль,, а потом уже клубок будет разматываться, как это было со Скрипалями в Великобритании, нашли же потом этих "гомиков" ГРУ Мишкина и Сергеева..
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20.02.2024 10:49 Ответить
Чоловіка Максакової в центрі Києва не вбивали?
Чорному кардиналу треба уважно дивитись на тих хто поруч, бо з такою впевненістю що в нас не працюють козломорді..
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20.02.2024 10:53 Ответить
Сдали хлопця ФСБшникам свої гниди з СБУ. А їх там хоть греблю гати.
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20.02.2024 11:16 Ответить
Чучело бл...дь!!! Что ты несёшь, кто был бы под защитой малоПи...роского бениного Нарика и его фсбэшной кодлы???
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20.02.2024 11:27 Ответить
Может быть вы имели ввиду господина Баканова? экс-Главу СБУ?
У него всё хорошо.

Экс-глава СБУ свободное время посвящает игре в футбол. Его тренировки проходят в футбольном комплексе "Динамо". В апреле 2023 года Баканов зарегистрировал ФЛП. Он планирует сдавать недвижимость в аренду.
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20.02.2024 15:36 Ответить
Шапіто))
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20.02.2024 16:32 Ответить
Влада дуже компліментарно про себе думає)) А насправді, у владі зараз набір випадкових людей, які за законами цивілізованої країни вже б сиділи і надовго))
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20.02.2024 16:35 Ответить
Коордінати знаходження пілота, за гроши, у нас злить у силових структурах і в ОП є кому..Краще б НСБУ з контрозвідкою СБУ зайнялися пошуком"криси"
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20.02.2024 17:43 Ответить
Ну главное, что вертолёт цел.
Интересно, а поллимона баксов(ну или сколько там осталось после того, что он успел про...тратить) кому достанутся...
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21.02.2024 05:15 Ответить
 
 