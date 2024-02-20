Атака "Шахедами" на Юг: работала ПВО, обошлось без пострадавших и вражеских попаданий

Очередная вражеская атака дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136" была направлена по юго-восточным и центральным регионам нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.

Как отмечается, в операционной зоне Сил обороны Юга Украины подразделениями ПВО сбиты 4 ударных БпЛА указанного типа: по 1 в Херсонской и Николаевской, 2 в Кировоградской области.

"Попадания, другие повреждения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

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