Генассамблея и Совбез ООН соберутся 23 февраля ко второй годовщине полномасштабной войны РФ против Украины
В пятницу, 23 февраля, будут заседать отдельно Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН, который проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как отметили в секретариате Совбеза, дебаты начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).
С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая в настоящее время является непостоянным членом СБ.
Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В дебатах примет участие вице-премьер-министр – министр иностранных дел Словении Таня Файон.
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Женевское озеро, величественное здание Лиги Наций
«Прекрасная гранитная гробница! Давайте полюбуемся ее красотой на фоне зеленых гор и холмов. В ней, мой друг, погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир... - Уильям https://dzen.ru/a/Yqxhobn3xGfWJMpP Ширер У. Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны" ...
Т. Сталин так высоко ценил Лигу Наций, что после окончании второй мировой войны создал более совершенное подобие Лиги Наций колхоз ООН, привнеся в это "гениальное творение" загнивающего оппортунистического, продажного, лукавого Запада все прелести "демократизации и коллективизации" в СССР.
ООН - это как расширенная сходка бандитов, коррупционеров... в которой позволяют многое говорить, но решение принимают главари...
восімь лєт дамбілі бамбас, дамбілі бамбас восімь лєт, дамбілі лєт восімь бамбас, боєвимі камарамі дамбілі.
****** позоріще.