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Генассамблея и Совбез ООН соберутся 23 февраля ко второй годовщине полномасштабной войны РФ против Украины

оон,радбез

В пятницу, 23 февраля, будут заседать отдельно Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН, который проведет открытые дебаты по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как отметили в секретариате Совбеза, дебаты начнутся в 15:00 по восточноамериканскому времени (22:00 по Киеву).

С просьбой по поводу заседания Совета Безопасности обратилась Украина при поддержке Словении, которая в настоящее время является непостоянным членом СБ.

Ожидается, что с докладом выступит генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. В дебатах примет участие вице-премьер-министр – министр иностранных дел Словении Таня Файон.

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Топ комментарии
+10
Ні хрена не робити,пи₴діти без толку і гроші отримувати. Оце діло.
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20.02.2024 08:14
+7
Соберутся отпраздновать годовщину?
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20.02.2024 08:15
+4
Розпускайтеся вже дармоїди, яка від вас користь,це як ліга націй під час 2-ї світової!
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20.02.2024 08:16
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Правила форума Совет форумчан
Ні хрена не робити,пи₴діти без толку і гроші отримувати. Оце діло.
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20.02.2024 08:14 Ответить
А що, у Небендзі вето вже не працює ?
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20.02.2024 08:14 Ответить
Соберутся отпраздновать годовщину?
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20.02.2024 08:15 Ответить
Фуршет, анекдоти...
Загалом весело проведуть час.
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20.02.2024 10:22 Ответить
Розпускайтеся вже дармоїди, яка від вас користь,це як ліга націй під час 2-ї світової!
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20.02.2024 08:16 Ответить
нагадаю що Ліга Нації виганяла з свого складу агресорів , а ці повні імпотенти .
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20.02.2024 08:47 Ответить
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20.02.2024 08:17 Ответить
Зберіться і розпустіться нафіг. Нікчемні недолугі бездіяльні організації
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20.02.2024 08:19 Ответить
Вже замовили серветки і мінеральну воду.
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20.02.2024 08:27 Ответить
https://dzen.ru/a/Yqxhobn3xGfWJMpP

Женевское озеро, величественное здание Лиги Наций

«Прекрасная гранитная гробница! Давайте полюбуемся ее красотой на фоне зеленых гор и холмов. В ней, мой друг, погребены несбывшиеся надежды нашего поколения на мир... - Уильям https://dzen.ru/a/Yqxhobn3xGfWJMpP Ширер У. Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой войны" ...

Т. Сталин так высоко ценил Лигу Наций, что после окончании второй мировой войны создал более совершенное подобие Лиги Наций колхоз ООН, привнеся в это "гениальное творение" загнивающего оппортунистического, продажного, лукавого Запада все прелести "демократизации и коллективизации" в СССР.

ООН - это как расширенная сходка бандитов, коррупционеров... в которой позволяют многое говорить, но решение принимают главари...
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20.02.2024 08:31 Ответить
непоганий привід зібратись знову попротирати штани, витратити кошти своїх платників податків на мандрівки і чергове переливання з пустого в порожнє. Крайньо безпорадна організація, ліпше б ці кошти використали на допомогу Україні
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20.02.2024 08:36 Ответить
Боевые комары напали на Кремлёвскую стену ..а Небензя отбивается...до сегодняшнего дня .. Прямо Матроскин и Винни пух 🐜🐜🐜🦟🦟🦟🕷️🕷️🕷️
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20.02.2024 08:55 Ответить
В програмі пісеньки з все тим же рефреном, так?
восімь лєт дамбілі бамбас, дамбілі бамбас восімь лєт, дамбілі лєт восімь бамбас, боєвимі камарамі дамбілі.
****** позоріще.
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20.02.2024 09:34 Ответить
виказати ачєрєдную азабоченнасть ? )))
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20.02.2024 09:46 Ответить
Озабоченность явно достигнет новых высот
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20.02.2024 10:09 Ответить
Озабоченість виразить?
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20.02.2024 10:43 Ответить
 
 