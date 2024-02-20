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Оккупанты за сутки обстреляли Херсонщину из артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БПЛА, 2 человека получили ранения

херсонщина

Российские захватчики за прошедшие сутки произвели 43 обстрела Херсонской области. По Херсону выпустили 37 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки противник совершил 43 обстрела, выпустив 180 снарядов, с применением артиллерии, минометов, РСЗО, танков и БпЛА. По городу Херсон враг направил 37 снарядов", - отметил он.

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, пункт несокрушимости в Бериславском районе.

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Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Прокудин добавил, что силы противовоздушной обороны в Херсонской области уничтожили один Shahed-131/136.
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