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обращение (701) Пашинский (756)

Ряд общественных деятелей и ветеранов выступили в защиту Пашинского: Его преследование наносит ущерб репутации Украины и подрывает нашу обороноспособность

пашинський

Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны заявили, что поддерживают Сергея Пашинского, главу Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, публичное обращение подписали около 1000 украинцев, среди которых лидеры общественного мнения, такие как исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс, ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Игорь Лапин, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай, военнослужащий Игорь Луценко, младший сержант в отставке и глава Украинского объединения Юрий Гудыменко и другие.

Публичное обращение подписанты обнародовали в социальных сетях.

Волна информационной поддержки Сергея Пашинского стала ответом на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его офисе в рамках расследования дела 2014 года. Именно на этот период приходятся активные действия бывшего нардепа по восстановлению украинского военно-промышленного комплекса, в частности, начато производство и поставку военной техники для Вооруженных Сил Украины, таких как системы "Нептун", "Ольха", САУ "Богдан", "Стугна", " Корсар".

"Президент и правительство на современном этапе войны ставят главной задачей максимальное обеспечение Вооруженных Сил Украины оружием собственного производства. Однако на фоне скандалов с закупками оружия и боеприпасов через посредников по завышенным ценам Украина увидела преследование Главы отечественного объединения предприятий ВПК по уголовному производству десятилетней войны. Правоохранительные органы начали преследовать человека, недавно "объявленного в розыск" нашим врагом. Врагом, который поставил цель максимально сократить производственные способности украинского ВПК и его сотрудничество с мировыми производителями вооружения", - отмечают подписанты.

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Как отмечают инициаторы обращения, Сергей Пашинский организовал вывоз из Киева "Стугн" и "Корсаров" в первые дни вражеского вторжения, добившись их использования на фронте. Изделия украинских оборонных предприятий потопили крейсер "Москва" (ракета "Нептун"), освободили остров Змеиный (САУ "Богдана"), ежедневно обеспечивают огневой вал на линии фронта.

"В условиях существенного сокращения материальной и технической поддержки от международного сообщества – на первый план снова выступают способности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Такие непродуманные действия наносят ущерб репутации страны, подрывают ее обороноспособность, наносят непоправимый ущерб отечественному ВПК", - отмечается в обращении.

Подписанты обращения призывают к объединению и активной поддержке Сергея Пашинского. Среди них исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс; ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Игорь Лапин; волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай; военнослужащий и журналист Игорь Луценко; глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова; младший сержант в отставке и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко; политолог и представитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран; Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач; общественный деятель Андрей Смолий; лейтенант ВСУ Татьяна Черновол; заместитель председателя Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Григорий Шверк.
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Топ комментарии
+28
Не "по-різному", а нагородити за те, що врятував купу зброї, яка допомогла захисникам Києва та області у критичний час.
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20.02.2024 09:26
+27
Хтось пояснить, чому справу 2014 року проти Пашинського розслідують, а справи про розстріл Євромайдану в 2014 закривають, бо термін давності вийшов? Розстріл - це ж тяжчий злочин, ніж те, що інкримінується Пашинському...
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20.02.2024 09:21
+24
До Пашинського можна відноситися по-різному, але зараз це не та людина, яку треба саджати першочергово. Виглядає це шапіто як банальна розправа....
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20.02.2024 09:22
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Червінського теж хотіли громадські діячі і депутати взяти на поруки - але ...
І тут буде такий же результат!
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20.02.2024 09:18 Ответить
А ти впевнений що ти не дура, а не дудра?
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20.02.2024 09:35 Ответить
'русскоязичним' нікам інтерв'ю не даю.
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20.02.2024 09:45 Ответить
Уті путі, який образливий. Судячи з твого допису, я тебе не образив, а навпаки, комплемент зробив. Так що заспокойся. Можеш не дякувати.
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20.02.2024 09:48 Ответить






грьобана рашенінтернетПІ*АРАСНЯ...(
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20.02.2024 10:06 Ответить
Та як же не будеш, ти ж вже відповідаєш, зебелятко.
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20.02.2024 10:57 Ответить
Дивлюсь я на фото пашинського-- ну не хватає йому німбу на лисині, як не крути...
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20.02.2024 11:19 Ответить
zEПНРЕВЕРТНЮ ПОТРІБНО виконати ОМАНСЬКІ ДОГОВОРНЯКИ ! ВСІ ФАКТИ ЗЬЄДНАЛИСЬ В ОДИН ЛАНЦЮЖОК! Крок за кроком кроти , клопи і троянські шакали роблять ВСЕ можливе , щоб демонтувати Державу , мільярди вже намародерили -награбували і отримали від « партнерів» ! С початку « дагаварімся поаасередине» , а коли ще разграбують гроші на відбудову ,огризка від України , втечуть і здадуть ВСЕ ! ТІЛЬКИ ПРИДУРКОВАТІ зрадники не хочуть БАЧИТИ ВСЕОСЯЖНОЇ КАРТИНИ злочинів ЗЕ&ЕРМАЧЬЯ , ТАТАРОВА, Умерова . ………… буданова, демченко ………
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20.02.2024 11:57 Ответить
Хтось пояснить, чому справу 2014 року проти Пашинського розслідують, а справи про розстріл Євромайдану в 2014 закривають, бо термін давності вийшов? Розстріл - це ж тяжчий злочин, ніж те, що інкримінується Пашинському...
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20.02.2024 09:21 Ответить
Ніт, заважати зеленому лайну грабувати країну - то найтяжчий злочин
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20.02.2024 09:32 Ответить
Бо всіх мусорів які розстрілювали євромаданівців, зепідр випустив у росію. Тобто, в зепідрському і кривосудді якщо немає злочинця в Україні, то злочин вважається таким, що не потребує розслідування
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20.02.2024 09:48 Ответить
Ну в кацапію ті мусора на жаль тікали і при Турчинові, і при Пороху, і при Зе. У мене саме питання з точки зору юриспруденції: як так може бути, що справу по тяжчому злочину закрили за терміном давності, а справу по легшому злочину - ні.
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20.02.2024 09:53 Ответить
Як починало тхнути смаленим - так і тікали.
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20.02.2024 10:31 Ответить
До Пашинського можна відноситися по-різному, але зараз це не та людина, яку треба саджати першочергово. Виглядає це шапіто як банальна розправа....
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20.02.2024 09:22 Ответить
Не "по-різному", а нагородити за те, що врятував купу зброї, яка допомогла захисникам Києва та області у критичний час.
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20.02.2024 09:26 Ответить
Він вже нагороджений. Двома беретами.
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20.02.2024 09:56 Ответить
из которых безнаказанно стреляет по простым и порядочным украинцам
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20.02.2024 16:37 Ответить
ЦІЛЬ ЗЕ - знищення нації. Лише імбіцили це не бачать. Він убирає всіх найкращих і ставить найгірших. Пашинський може хоч їсти дітей але він чи не єдиний що дає результат в оборонці. Без нього ми б усіх уже були б завойовані катовані
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20.02.2024 09:28 Ответить
посадка злочинців(якщо буде до ведено в суді)-навряд 'знищення нації'.

ЦІЛЬ ЗЕ - знищення нації.

Переходь до дій,Михайло! чого тільки пи..диш?!

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України

1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, -

караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого
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20.02.2024 09:39 Ответить
Якщо ви вже так вивчаєте кримінальне право, то посяніть, чий злочин тяжчий - Пашинського чи тих, хто розстрілював людей на Майдані? І там, і там - події 2014 року. То чому тоді прави Майдану закриті через термін давності? Я чогось не розумію?
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20.02.2024 09:43 Ответить
ГНИЛА демагогія.

виправдання злодіїв існуванням вбивць
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20.02.2024 09:47 Ответить
Я не виправдовую, справи Майдану НЕ МАЛИ закривати ні в якому разі! Вони взагалі не повинні мати термін давності, як злочини проти людяності!

Я ж не даю тут свою оцінку, винен Пашинський чи ні. Але я хочу знати конкретну юридичну сторону - чому саме так. Чому справи по значно тяжчим злочинам закрили, а по менш тяжким (Пашинський, Мазепа) - розслідують?
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20.02.2024 09:49 Ответить
розслідувати повинні всі.

Ще раз.. на жаль,поки що Суди САМІ стараються сподобатись Владі.Хоча суд НЕ РОЗСЛІДУЄ.
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20.02.2024 10:46 Ответить
Я згоден, що розслідувати повинні всі. І всі мають діяти за законом. Вийшов строк давності - ну що поробиш, справу треба закривати, такий закон. АЛЕ у випадку з розстрілами на Майдані - це має бути справа, яка НЕ МАЄ терміну давності.
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20.02.2024 10:53 Ответить
ЦІЛЬ ЗЕ - знищення нації. ВИКОНАТИ "оманські договорнячки...."
тільки НЕ кажіть через два-три роки що не попереджали....
думай-ТЕ....
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20.02.2024 09:47 Ответить
Напередодні російського вторгнення Пашинський за сприяння КБ «Луч» розпочав підготовку 50 розрахунків ПТРК «Стугна» та «Корсар» з числа добровольців. За погодженням з керівником КБ «Луч» організував своєчасне вивезення з заводу в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD Малині (перед https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80 авіаударом по ньому) великої кількості ракет до такої зброї, як «Стугна», «Корсар», «Вільха», «Скіф», «Нептун» та передав їх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ЗСУ . Також витребував з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Шепетівки і передав армії пускову установку «Вільхи». За що https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C ДБР відкрило кримінальне провадження проти Пашинськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26 [26] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27 [27] , а співробітники держпідприємства зазнали катувань - від них намагалися отримати інформацію про місцезнаходження зазначених ракетhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] .

ЗВИЧАЙНО ,ЗА ЦЕ ХТОСЬ ПОВИНЕН ВІДПОВІСТИ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

Після зміни влади.

Але,бл..дь,**** не пропонуйте Порошенка..бо https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/561ff0acc4633/page_3/ Шокін знову стане Генпрокурором *(
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20.02.2024 09:58 Ответить
ти десь якісь додаткові "тези" вичитуєш?? друга медведчука та навінських з ківалавими НІХТО(адекватний) НЕ пропонує...

але на часі йдеться про ЗЕкривосуддя та оманські договорнячки...
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20.02.2024 10:11 Ответить
ТЕМА ПРО пАШИНСЬКОГО.
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20.02.2024 10:47 Ответить
Написав чувак, який уже приплів Порошенка...
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20.02.2024 11:39 Ответить
Чому ти як ***** і зе-покидьки проти Порошенка?
То ти за капітуляцію,яку готує зіцпрезидент?
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20.02.2024 10:35 Ответить
Шокін в порівнянні з зєлвними стопроцентними прокурорами - ангел
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20.02.2024 10:43 Ответить
тільки корисні ідіоти чи відаерта ЗЕлена тролятина роблять вигляд, що не розуміють справжньої причини переслідування Пашинського - треба остаточно добити українське виробництво зброї та усунути українського виробника з ринку озброїнь ("Українську бронетехніку" Пашинського), який постачає зброю в рази дешевше, ніж прокладки дЄрьмака з Укрспецекспорту завозять в Україну імпортні аналоги в три дорога. Пашинському лише за порятунок ПТРК Стугна і Корсар у лютому 2022 треба було па"ятник поставити, бо саме тими комплексами палили румню на подступах до Києва. Але ж імбіцилам це до лампади, їм вкидують трухляву карну справу 10 літньої давнини, для приводу почати карне переслідування, а вони й раді, аж візжать та гавкають "Пашинський злочинець..." І цій юрбі пох що країною 5 й рік рулить купка справжніх злочинців, які роззброїли Україну, збанкрутували оборонні підприємства, напризначали агентів фсб, а останні 2 роки безкарно крадуть мільярдами доларів у ЗСУ на всьому що лише можливо, але це їх не турбує, бо влада мародерів добрясе вміє цими корисними ідіотами маніпулювати. Де ваші обурливі пости щодо Вані Баканова? Чому він не під вартою? Де ваші обурливі пости щодо того, що Єрмак де-факто керує країною замість преЗЕдента, якого ви наобирали? А це жахливий антиконституційний злочин!!! Де ваші обурливі пости - чому не сидить Рєзніков, який у ЗСУ по команді з ОП вкрав декілька мільярдів доларів і на харчах і на зброї, за яку проплатили, а її досі нема?? Для вас "нєхароший" Пашинський, проти якого в РФ нещодавно поновили карну справу, а курви з ОП тут все це відробляють, а ви їм в цьому тупо допомагаєте, постячи примітивну маячню.
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20.02.2024 10:09 Ответить
1000%...
ще одне повідомлення згадалося....: ЗЕкривосуддя закрило недавно карні справи проти злочинців Майдану....за...за...??

за-строком давності....
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20.02.2024 10:16 Ответить
З моськви наказ - саджати. Значить, посадять. І нічого не буде. Залужного ж зняли успішно.
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20.02.2024 09:29 Ответить
Зелений сюр: саме тоді, коли на фронті снаряди в дефіциті, влада взялась за Пашинського. Це безсумнівно ворожа диверсія. Зєрмакі рулять в бік москви.
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20.02.2024 09:29 Ответить
В нас немає незамінних. Юзік, Коля Каклета ще не задіяні, Лисий вештається, Пікалов без посади.
Пора їм вже і ордени відпрацьовувати. Вперед до Перемоги з кварталом95 на вістрі списа!
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20.02.2024 09:31 Ответить
А зеленим імбицилам начхати на репутацію країни (для них це країна-проститутка). Для них головне виконати оманські договорняки, бо хрінпіду д'єрмак-фсб міцно тримає за коки якимись компроматами. Отож та зелена с**а зробить все щоб оті компромати не випливли в суспільство.
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20.02.2024 09:34 Ответить
У дєрьмака інші плани. Як і у його кураторів з фсб.
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20.02.2024 09:36 Ответить
пашинський месія ?

люди ви такі наївні , що з вами можна робити що завгодно
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20.02.2024 09:38 Ответить
кому відомо?

Вдалося Пашинському остаточно рейдернути фабрику 'ЖЛ',ЧИ НІ?

Юристи ТДВ "ЖЛ" Ігоря Бойка називають це не просто збігом обставин, і https://far.chesno.org/case/517/ звинувачують Пашинського у рейдерстві . Говорять - під час попереднього конфлікту навколо фабрики родина Пашинського начебто отримала 15 % фабрики, а потім Пашинський захотів половину підприємства. Йому відмовили.
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20.02.2024 09:44 Ответить
О! Бойко - це голова!
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20.02.2024 10:37 Ответить
Я ІНШЕ запитував.

. не плутайте з іншим Бойком)
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20.02.2024 10:48 Ответить
Відповів за мене Ned Stark.
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20.02.2024 10:53 Ответить
Сказали А - скажіть і Б - що цей Бойко ж сам рейдернув фабрику у 2010 при Янику...
Там насправді мутна ситуація. Були два співвласники - Бойко і Ліщинський. Бойко (громадянин рашки, до речі) у 2010 віджав у Ліщинського фабрику, а Ліщинський у 2015 вирішив через Пашинського повернути її.
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20.02.2024 10:48 Ответить
ПРАВДА про Рошен // // https://www.youtube.com/watch?v=Hsuez4sE-Lo ТЕМНА СТОРОНА БРЕНДУ Roshen

все 'в рамках' теми шоколаду..
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20.02.2024 10:51 Ответить
Доклади хоч 1% цих зусиль проти Порошенка і за *****,роздивившись гору зеленого лайна !
Чи своїх не бачиш?!
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20.02.2024 10:56 Ответить
А яке це відношення має до Пашинського, Бойка, Ліщинського і Житомирських ласощів? Нє, ну якби у 2015 Пашинський віджав цей завод для Петі - тоді б так, мало б відношення...
Просто почитайте детально про ЖЛ - я б на вашому місці не захищав громадянина рашки і прихильника Яника Бойка (от щось забагато Бойків серед ригів ). Навіть якщо Пашинський справді щось там і намутив, вини з Бойка за рейдерство в 2010 це ж не знімає.
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20.02.2024 10:56 Ответить
а Порошенко 'поставив на напрям' Пашинського,щоб віддати фабрику народу(собі)
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20.02.2024 10:54 Ответить
Так а чо ж Петя досі ту фабрику так і не отримав?
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20.02.2024 10:59 Ответить
Так це ті що дрочать на кумира. Неважливо хто він. Вони дрочили га Пороха, потім на зе, зараз на будь-кого хто проти зе.
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20.02.2024 09:57 Ответить
Не про кумирів мова, а про виживання України!
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20.02.2024 10:12 Ответить
Пашинський не месія,але 95 квартал теж до дупи.
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20.02.2024 09:59 Ответить
Месія - Зеленський і нікого, крім нього!
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20.02.2024 09:59 Ответить
Для своїх дітей,можливо.
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20.02.2024 10:05 Ответить
Та не тільки, на жаль.
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20.02.2024 10:33 Ответить
100% ЗЕкривосуддя!
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20.02.2024 09:42 Ответить
Тільки Йосип Зісельц справді потужна фігура, всі інші партійці і симпатики. На жаль. А де всі ці гребані Забужкі та Андруховічи? Як привести до влади Януковича то вони з трусів випригували, щоб розкрутити ющенківську забаганку противсіхів. А коли справді треба дати свій голос за те щоб посилити Україну сидять мовчки. Дійсно справжні украінські гниди можливо навіть гірші. А Зісельцу шана та повага. Оце справжня людина яка має справжні переконання та приклад для інших
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20.02.2024 09:44 Ответить
Тільки Йосип Зісельц справді потужна фігура, всі інші партійці і симпатики. На жаль. А де всі ці гребані Забужкі та Андруховічи? Як привести до влади Януковича то вони з трусів випригували, щоб розкрутити ющенківську забаганку противсіхів.

можливо не бажають забруднитися ?

гребані Забужкі та Андруховічи

типово..для якогось інтернет-нікчеми вивищуватись на приниженні відомих осіб...
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20.02.2024 10:03 Ответить
Не розставляли б Ви своїх кривих акцентів!
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20.02.2024 10:17 Ответить
ЩО було би з Україною, якби 24 лютого 2022 року та навіть в 2014 році в Україні не залишилося пасіонарних людей, волонтерів, якби всі чоловіки стали "ухилянтами та утікантами"? Ми б, напевно, вже були би "n-ним федеральным округом рф"? Чи не до цього веде нас нинішня "ліквідаційна комісія України" на чолі з ермаком?
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20.02.2024 09:46 Ответить
Он миллиарды ворует, а они его поддерживают. Это полный кошмар! Так мы никогда из этого болота не выберемся. Вор должен сидеть в тюрьме!!! Точка!
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20.02.2024 09:49 Ответить
Зебіл **....й...ось ти хто...де 36 лярдів МО за часів Рєзнікова...?!
І де зараз сам Рєзніков...?!
Тож не вари воду...
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20.02.2024 09:57 Ответить
Ви, мабуть, з московських боліт? Поставте свою "точку" в іншому місці!
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20.02.2024 10:05 Ответить
Сірожа,ти про пукіна,чи нашого вову?
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20.02.2024 10:15 Ответить
То коли зелю садитимемо?
При наступному президенті,який найпереконлівіше обіцяє посадити Зеленського.
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20.02.2024 10:40 Ответить
Замість робити дрони,будувати другу лінію оборонних споруд,владнати конфлікт на кордоні з Польщею влада "кошмарить" Пашинського...це або тупість або відвертий саботаж ...
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20.02.2024 09:55 Ответить
Зеєрмаки створюють віртуальну Україну з віртуальними цінностями і мораллю, з віртульними патріотами і націоналістами. Ніби до Перемоги, але щоб важче і з більшою кров'ю. Чи це тільки здається непосвяченим у великий замисел направляючої й керуючої?
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20.02.2024 09:56 Ответить
Вона вже давно віртуальна. З самої появи. З дня проголошення Незалежності.
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20.02.2024 09:58 Ответить
А є НЕ ВІРТУАЛЬНІ країни, є якісь природні, що виросли з зернятки або насіння і мають тисячиріччями ті самі кордони, ті самі закони, той самий устрій що наданий Богом з Конституцією від нього???!!! Що за несенітниця. Саме існування БУДЬ ЯКОЇ держави є віртуальним та тримається на законах і правилах що вигадані людьми та кожен раз змінюються з часом. Тож не несіть маячню - БУДЬ ЯКАКА КРАЇНА СВІТУ ВІРТУАЛЬНА, як віртуальні їх незалежність та кордони котрі існують лише на основі взаємного визнання їх БІЛЬШІСТЮ інших таких же віртуальних країн і домовленостей між ними!!!
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20.02.2024 10:17 Ответить
Діду не тупи. Мова про те що створюється викривлене сприйняття реальності.
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20.02.2024 10:46 Ответить
А до появи була залізна реальність під московським чобітом!
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20.02.2024 10:38 Ответить
А коли це Зеленський та ОПа переймались репутацією України?! Їм чхати на ту репутацію, їм головне утримати владу у ній та використовувати максимально у власних інтересах!!! Нам казали що не можна чіпати Зеленського та "слуг", бо війна і будь яки протести, критика влади на користь ворогу, але самі можновладці плюють на будь які домовленості та не бажають ніякої злагоди у суспільстві перед загрозою з боку Московії (т.з. "роССії"), тому незважаючи на бажання того ж суспільства на свій розсуд змінюють керівництво ЗСУ, продовжують усіма можливими способами переслідувати опозицію, ставлять палки в колеса їх спробам допомогти Україні на міжнародних заходах та утискають свободу слова. ОПа ЗЕзидента робить усе можливе для узурпації влади використовуючи військове положення! Тож треба замислитись, що якщо керівництво країни НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ досягати якогось консенсусу із співгромадянами, то чи варто суспільству шукати те що не можливо, а варто дати нарешті під зад цим покидькам???!!!
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20.02.2024 10:11 Ответить
на перший погляд переслідування Пашинського виглядає повним сюром, переслідувати людину, яка зробила майже неможливе, щоб урятувати залишки вітчизняного виробництва та самих зразків дуже достойної зброї..., може в цьому і криється відповідь... може зараз є, а в часи великої війни може їх побільшало бенефіціари не вітчизняного виробництва зброї, а навпаки, закордонної закупівлі не дуже гарної якості, але з дуже гарними ціновими показниками зброї у постачальників, які можуть запропонувати дуже гарну схему швидкого збагачення..., а Пашинський в цьому дуже сильно заважає, бо хоче розвивати українське виробництво, де навряд чи можуть заробити "поважні люди" й прийшов наказ - приструнити..., а краще закрити, щоб не заважав...
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20.02.2024 10:15 Ответить
Ну так для цього кремль і ставив Зеленського, щоб підірвав обороноспособність України, як і раніше Януковича.
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20.02.2024 10:26 Ответить
Які питання? Є склад злочину то хай суд вирішує винен чи ні.
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20.02.2024 10:37 Ответить
+17

До Пашинського можна відноситися по-різному, але зараз це не та людина, яку треба саджати першочергово. Виглядає це шапіто як банальна розправа....

Цікавий лист для журналістики та соціології процесів - подивіться як себе позиціонують підписанти листа, чим не зріз чи то Майдану чи нової соціально-активної хвилі?

Як себе позиціонують підписанти - Бойко Аліна Олегівна - Мама яка доглядає дитину з інвалідністю, Олександр Артюх - Аналітик, Спіров Андрій Геннадійович - Військовослужбовець. Солдат, Акімов Олексій Леонідович - Моряк, Вус Ігор Петрович - приватна особа, Данченко Ніна Іванівна - пенсіонерка в пошуку роботи, онтар Олександр Анатолійович - H.Essers, Бороденко Наталія Василівна - Непрацююча, Романенко Роман Володимирович - Безробітний, Воскобойник Юлія Анатоліївна - Домогосподарка, Біленко Ігор Іванович - пенсіонер ЗСУ, Аринушкіна Наталія Олегівна - Не працюю, Люта Олена - Мати загиблого война, Iryna Baryl - Hausfrau, Яцентюк Інна Ростиславівна - Мама в декреті з Ірпеня.

Волох Карл - блогер-підприємець, знаменитий виразом - ми крадемо ради патріотизму...
Одні крадуть, щоб на "Монако" інші на Стугни. Ця ситуація показує відсутність інститутів влади - правосуддя, безпеки, планування виробництва...при цьому проблема ще з 2014.

Що думають про цей лист, як явище журналісти...наприклад Буткевич?
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20.02.2024 10:49 Ответить
Цікаво, а де "почесний святий" - Порошенко і його "святі"? Проблема з 2014...та інші з 2014.
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20.02.2024 11:05 Ответить
Всі дії зеленої зграї як на міжнародній арені, так і всередині країни системно спрямовані на підрив обороноздатності країни. Прикладів цього, більш, ніж достатньо і справа Пашинського, один з них. Гундосу, з його патріотичними промовами, відведено роль маскування-прикриття цього руйнівного для держави процесу. У цьому контексті можна розглядати відносини, останнім часом, з Польщею та усунення Залужного від керівництва Армією
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20.02.2024 10:50 Ответить
Як цікаво сладається!
1. Усувають Пашинського,як найбільшого постачальника снарядів ЗСУ.
2. Блокують виїзд Порошенко до ЄС. Щоб не домовився.
3. ******* оманськи їде в турне по ЄС піписує якісь папірці,і НЕ хоче,або неспромжоний домовитись з Францією (бо саме вона блокує рішеня) за купівлю ~1 млн. снарядів ЗАРАЗ,за межами ЄС.
Знов соУпадєніє?! І всі соУпаденія від зе - на користь раши і проти України
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20.02.2024 10:50 Ответить
Влада Зеленського пропутінська і антімайданівська . Всі майданівці для Зеленського вороги. Ось чому Зеленський проти Порошенко, проти Залужного,проти Пашинського і взагалі проти України.
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20.02.2024 10:51 Ответить
https://youtu.be/6dDrJeglAa8?si=bR6MOPPrjTz8VFXf ...

Из смерти Навального Украина должна сделать выгодный вариант для себя...🔱🔱🔱
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20.02.2024 11:05 Ответить
Пашинский Герой Украины,как и генерал Залужный, именно Пашинский поставлял боезапасы на фронт включая и горючее... Мавзолейные обезьяны Андрея дЕрмака..не палитесь...👺👹🦍🐒
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20.02.2024 11:09 Ответить
І свого синка зеленоротого у керівники Укроборонрому увіпхав. Династія бариг-мародерів свинячих
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20.02.2024 16:07 Ответить
скажіть цим підтримувачам за коломойського та богуслаєва. теж тре підтримати бідолашок
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20.02.2024 11:28 Ответить
А дуполиз жОП , Женя Дикий мовчіть?
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20.02.2024 11:35 Ответить
Зробіть націоналізацію його активів і копняка до сербів чи до Чорногір'я. Нехай там спробує рейдернути і потім барижити.
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20.02.2024 12:52 Ответить
Ну, так це і є та ціль, яку переслідують риги з ОПи.
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20.02.2024 15:30 Ответить
 
 