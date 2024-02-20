Ряд общественных деятелей и ветеранов выступили в защиту Пашинского: Его преследование наносит ущерб репутации Украины и подрывает нашу обороноспособность
Общественные деятели и ветераны российско-украинской войны заявили, что поддерживают Сергея Пашинского, главу Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины, возглавлявшего Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны в период с 2014 по 2019 годы.
Как информирует Цензор.НЕТ, публичное обращение подписали около 1000 украинцев, среди которых лидеры общественного мнения, такие как исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс, ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Игорь Лапин, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова, волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай, военнослужащий Игорь Луценко, младший сержант в отставке и глава Украинского объединения Юрий Гудыменко и другие.
Публичное обращение подписанты обнародовали в социальных сетях.
Волна информационной поддержки Сергея Пашинского стала ответом на то, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски в его офисе в рамках расследования дела 2014 года. Именно на этот период приходятся активные действия бывшего нардепа по восстановлению украинского военно-промышленного комплекса, в частности, начато производство и поставку военной техники для Вооруженных Сил Украины, таких как системы "Нептун", "Ольха", САУ "Богдан", "Стугна", " Корсар".
"Президент и правительство на современном этапе войны ставят главной задачей максимальное обеспечение Вооруженных Сил Украины оружием собственного производства. Однако на фоне скандалов с закупками оружия и боеприпасов через посредников по завышенным ценам Украина увидела преследование Главы отечественного объединения предприятий ВПК по уголовному производству десятилетней войны. Правоохранительные органы начали преследовать человека, недавно "объявленного в розыск" нашим врагом. Врагом, который поставил цель максимально сократить производственные способности украинского ВПК и его сотрудничество с мировыми производителями вооружения", - отмечают подписанты.
Как отмечают инициаторы обращения, Сергей Пашинский организовал вывоз из Киева "Стугн" и "Корсаров" в первые дни вражеского вторжения, добившись их использования на фронте. Изделия украинских оборонных предприятий потопили крейсер "Москва" (ракета "Нептун"), освободили остров Змеиный (САУ "Богдана"), ежедневно обеспечивают огневой вал на линии фронта.
"В условиях существенного сокращения материальной и технической поддержки от международного сообщества – на первый план снова выступают способности предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса. Такие непродуманные действия наносят ущерб репутации страны, подрывают ее обороноспособность, наносят непоправимый ущерб отечественному ВПК", - отмечается в обращении.
Подписанты обращения призывают к объединению и активной поддержке Сергея Пашинского. Среди них исполнительный сопрезидент Ваад Украины Иосиф Зисельс; ветеран российско-украинской войны, командир штурмовой роты батальона "Айдар" 2014 года, кавалер ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Игорь Лапин; волонтер, военный и кавалер ордена "За заслуги" ІІІ степени и ордена Богдана Хмельницкого ІІІ степени Мирослав Гай; военнослужащий и журналист Игорь Луценко; глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова; младший сержант в отставке и глава Украинского объединения "Мрия" Юрий Гудыменко; политолог и представитель Центра подготовки операторов БПЛА "Крук" Виктор Таран; Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач; общественный деятель Андрей Смолий; лейтенант ВСУ Татьяна Черновол; заместитель председателя Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Григорий Шверк.
Пожалуйста, подождите...
І тут буде такий же результат!
грьобана рашенінтернетПІ*АРАСНЯ...(
ЦІЛЬ ЗЕ - знищення нації.
Переходь до дій,Михайло! чого тільки пи..диш?!
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 161 Кримінального кодексу України
1. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, -
караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого
виправдання злодіїв існуванням вбивць
Я ж не даю тут свою оцінку, винен Пашинський чи ні. Але я хочу знати конкретну юридичну сторону - чому саме так. Чому справи по значно тяжчим злочинам закрили, а по менш тяжким (Пашинський, Мазепа) - розслідують?
Ще раз.. на жаль,поки що Суди САМІ стараються сподобатись Владі.Хоча суд НЕ РОЗСЛІДУЄ.
знищення нації.ВИКОНАТИ "оманські договорнячки...."
тільки НЕ кажіть через два-три роки що не попереджали....
думай-ТЕ....
ЗВИЧАЙНО ,ЗА ЦЕ ХТОСЬ ПОВИНЕН ВІДПОВІСТИ У СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.
Після зміни влади.
Але,бл..дь,**** не пропонуйте Порошенка..бо https://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/561ff0acc4633/page_3/ Шокін знову стане Генпрокурором *(
але на часі йдеться про ЗЕкривосуддя та оманські договорнячки...
То ти за капітуляцію,яку готує зіцпрезидент?
ще одне повідомлення згадалося....: ЗЕкривосуддя закрило недавно карні справи проти злочинців Майдану....за...за...??
за-строком давності....
Пора їм вже і ордени відпрацьовувати. Вперед до Перемоги з кварталом95 на вістрі списа!
люди ви такі наївні , що з вами можна робити що завгодно
Вдалося Пашинському остаточно рейдернути фабрику 'ЖЛ',ЧИ НІ?
Юристи ТДВ "ЖЛ" Ігоря Бойка називають це не просто збігом обставин, і https://far.chesno.org/case/517/ звинувачують Пашинського у рейдерстві . Говорять - під час попереднього конфлікту навколо фабрики родина Пашинського начебто отримала 15 % фабрики, а потім Пашинський захотів половину підприємства. Йому відмовили.
. не плутайте з іншим Бойком)
Там насправді мутна ситуація. Були два співвласники - Бойко і Ліщинський. Бойко (громадянин рашки, до речі) у 2010 віджав у Ліщинського фабрику, а Ліщинський у 2015 вирішив через Пашинського повернути її.
все 'в рамках' теми шоколаду..
Чи своїх не бачиш?!
Просто почитайте детально про ЖЛ - я б на вашому місці не захищав громадянина рашки і прихильника Яника Бойка (от щось забагато Бойків серед ригів ). Навіть якщо Пашинський справді щось там і намутив, вини з Бойка за рейдерство в 2010 це ж не знімає.
можливо не бажають забруднитися ?
гребані Забужкі та Андруховічи
типово..для якогось інтернет-нікчеми вивищуватись на приниженні відомих осіб...
І де зараз сам Рєзніков...?!
Тож не вари воду...
При наступному президенті,який найпереконлівіше обіцяє посадити Зеленського.
До Пашинського можна відноситися по-різному, але зараз це не та людина, яку треба саджати першочергово. Виглядає це шапіто як банальна розправа....
Цікавий лист для журналістики та соціології процесів - подивіться як себе позиціонують підписанти листа, чим не зріз чи то Майдану чи нової соціально-активної хвилі?
Як себе позиціонують підписанти - Бойко Аліна Олегівна - Мама яка доглядає дитину з інвалідністю, Олександр Артюх - Аналітик, Спіров Андрій Геннадійович - Військовослужбовець. Солдат, Акімов Олексій Леонідович - Моряк, Вус Ігор Петрович - приватна особа, Данченко Ніна Іванівна - пенсіонерка в пошуку роботи, онтар Олександр Анатолійович - H.Essers, Бороденко Наталія Василівна - Непрацююча, Романенко Роман Володимирович - Безробітний, Воскобойник Юлія Анатоліївна - Домогосподарка, Біленко Ігор Іванович - пенсіонер ЗСУ, Аринушкіна Наталія Олегівна - Не працюю, Люта Олена - Мати загиблого война, Iryna Baryl - Hausfrau, Яцентюк Інна Ростиславівна - Мама в декреті з Ірпеня.
Волох Карл - блогер-підприємець, знаменитий виразом - ми крадемо ради патріотизму...
Одні крадуть, щоб на "Монако" інші на Стугни. Ця ситуація показує відсутність інститутів влади - правосуддя, безпеки, планування виробництва...при цьому проблема ще з 2014.
Що думають про цей лист, як явище журналісти...наприклад Буткевич?
1. Усувають Пашинського,як найбільшого постачальника снарядів ЗСУ.
2. Блокують виїзд Порошенко до ЄС. Щоб не домовився.
3. ******* оманськи їде в турне по ЄС піписує якісь папірці,і НЕ хоче,або неспромжоний домовитись з Францією (бо саме вона блокує рішеня) за купівлю ~1 млн. снарядів ЗАРАЗ,за межами ЄС.
Знов соУпадєніє?! І всі соУпаденія від зе - на користь раши і проти України
Из смерти Навального Украина должна сделать выгодный вариант для себя...🔱🔱🔱