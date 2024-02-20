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авиация (2704) самолет (3551) Игнат (577)

Игнат о применении вражеской авиации после сбивания российских самолетов: Летают меньше, не решаются подлетать поближе

су

После уничтожения 6 вражеских самолетов в течение нескольких последних дней наблюдается существенное снижение активности вражеской авиации. Противник понимает, что "его могут достать".

Об этом заявил полковник, спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как показывает практика, что на северном, что на южном, что на восточном направлении после падения российских самолетов, после их уничтожения определенный период оккупанты не решаются подлетать ближе. А чем ближе подлетает самолет с управляемыми авиабомбами под крыльями, тем дальше те бомбы могут лететь вглубь нашей обороны", – говорит он.

Поэтому, по словам спикера, противник понимает, что его могут достать и "уж так нагло они себя не ведут".

Читайте: Уничтожение российских истребителей: Парашюты летели, выжили ли пилоты - скоро будет известно, - Воздушные силы

"И летают меньше. Особенно вчера активность вражеской авиации была значительно и значительно меньше", - добавил Игнат.

Уничтожение вражеской авиации

Как сообщалось, за прошедшие сутки уничтожено Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении.

Утром 18 февраля защитники Украины уничтожили очередной вражеский самолет - 4 за два последних дня. Сразу три вражеских истребителя уничтожены на Восточном направлении 17 февраля. 
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Топ комментарии
+1
Рано радіти, коли наш генштаб розбомблено.
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20.02.2024 09:50
+1
о боже) кем? неужели тополь шмополь прилетел,что то я ядерного грибка не видел с утра)
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20.02.2024 10:01
+1
Переляк пройде, продовжать з накопичених запасів КАБів. їх там десь штук по сто на день роблять.
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20.02.2024 10:01
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Рано радіти, коли наш генштаб розбомблено.
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20.02.2024 09:50 Ответить
о боже) кем? неужели тополь шмополь прилетел,что то я ядерного грибка не видел с утра)
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20.02.2024 10:01 Ответить
наснилося чи є інфа?
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20.02.2024 10:01 Ответить
та то он наверное теории заговора про зелю и сырского кацапа,правда сырский и залужный в норм отношениях,или тут уже и залужному не доверяют ? методички они такие
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20.02.2024 10:07 Ответить
Ти тоді поясни, навіщо зняли Залужного і купу генералів, а призначені вже зараз почали розповідати, як влада сильно готувалась восени 2021 року
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20.02.2024 10:24 Ответить
Переляк пройде, продовжать з накопичених запасів КАБів. їх там десь штук по сто на день роблять.
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20.02.2024 10:01 Ответить
Очкують...
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20.02.2024 10:13 Ответить
А раніше хіба не можна було застосувати "блукаючий" Петріот,щоб не скидували Каби на Авдіївку ?
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20.02.2024 10:39 Ответить
250 штук сбросили на маленький городок и это тоже одна из причин отступления.
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20.02.2024 10:53 Ответить
Не бреши,ігнате.Дістається від КАБів і Купянську,і Вільхуватці...
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20.02.2024 11:08 Ответить
Патриот едет к вам
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20.02.2024 11:34 Ответить
а почему сегодня не сбили два
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20.02.2024 11:33 Ответить
Су35 самый дерьмовый самолет в мире , не может защитить самого себя
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20.02.2024 11:40 Ответить
все эти сушки по сути су 27 с феслифтингом.
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20.02.2024 11:48 Ответить
с фистингом....
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20.02.2024 12:32 Ответить
 
 