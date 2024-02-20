Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине более чем на €600 млн: боевые катера, подводное вооружение и ЗРК Robot 70. СПИСОК

Швеция анонсировала 15 пакет военной помощи для Украины на 7,1 млрд шведских крон (630 млн евро). В пакет, в частности, вошли боевые катера класса Stridsbåt 90.

Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folkbladet и SVT.

"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - подчеркнул он.

По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается не только как важный сигнал Украины в канун годовщины начала войны о том, что поддержка Швеции будет продолжаться, но и как сигнал России, что Швеция не оставит разрушенную войной страну.

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Пакет помощи включает:

10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;

20 десантных катеров;

подводное вооружение, такое как мины и торпеды;

ряд ЗРК типа Robot 70;

противотанковые работы модели TOW;

гранатометы с боеприпасами;

артиллерийские боеприпасы;

ручные гранаты;

гранатометы Carl Gustaf;

медицинское оборудование;

автомобили скорой помощи.

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Отмечается, что 1 миллиард крон направят на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

400 миллионов шведских крон пойдут на разные образовательные инициативы для украинцев.

Новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины, добавил Йонсон.

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