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помощь (7436) Швеция (969)

Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине более чем на €600 млн: боевые катера, подводное вооружение и ЗРК Robot 70. СПИСОК

катер,швеція,бойовий,90,stridsbåt

Швеция анонсировала 15 пакет военной помощи для Украины на 7,1 млрд шведских крон (630 млн евро). В пакет, в частности, вошли боевые катера класса Stridsbåt 90.

Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folkbladet и SVT.

"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - подчеркнул он.

По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается не только как важный сигнал Украины в канун годовщины начала войны о том, что поддержка Швеции будет продолжаться, но и как сигнал России, что Швеция не оставит разрушенную войной страну.

Читайте также: Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

Пакет помощи включает:

  • 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
  • 20 десантных катеров;
  • подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
  • ряд ЗРК типа Robot 70;
  • противотанковые работы модели TOW;
  • гранатометы с боеприпасами;
  • артиллерийские боеприпасы;
  • ручные гранаты;
  • гранатометы Carl Gustaf;
  • медицинское оборудование;
  • автомобили скорой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швеция увеличит производство 155-мм боеприпасов для Украины

Отмечается, что 1 миллиард крон направят на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.

400 миллионов шведских крон пойдут на разные образовательные инициативы для украинцев.

Новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины, добавил Йонсон.

Читайте: Швеция сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - местные СМИ
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Топ комментарии
+34
Все супер, дякуємо. А ще цікаво стало про торпеди, дуже цікаво ))
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20.02.2024 10:56
+26
Гарненько...
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20.02.2024 10:55
+18
ДЯКУЮ
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20.02.2024 11:09
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Гарненько...
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20.02.2024 10:55 Ответить
ДЯКУЮ
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20.02.2024 11:09 Ответить
Все супер, дякуємо. А ще цікаво стало про торпеди, дуже цікаво ))
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20.02.2024 10:56 Ответить
Років тобі скільки , обісраний ? Ти сопля , що у стрілялки бавиться , чи деменційний дідусь що без порно і односрачників не може жити ?
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20.02.2024 23:00 Ответить
Герою, благослави Вас Господь! 🙏🙏🙏 Дякую та низько вклоняюсь
за Вашу самопожертву та мирне небо у нас над головою! 🦅🌳🏡
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20.02.2024 15:27 Ответить
Це для всього українського народу. Корона з голови не впаде, якщо подякувати нашим союзникам. Чи в тебе кокошник на макітрі ?
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20.02.2024 11:22 Ответить
Зрозуміло, ти просто тупенький.
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20.02.2024 11:30 Ответить
Все дуже просто - Чоловік користується Старлінком. А на ньому висвічується прапорець країни де зареєстрований Старлінк. Не один Ви помиляєтесь.
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20.02.2024 14:42 Ответить
Пошукайте новину про будівництво пч в степах.....Румунії
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20.02.2024 11:01 Ответить
Ви про це? )) https://mil.in.ua/uk/news/u-rumuniyi-buduyut-malyj-pidvodnyj-choven-dg-160-dlya-nevidomogo-zamovnyka/
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20.02.2024 11:15 Ответить
Скоро по тб розкажуть все в дрібницях.Кацапів це теж дуже цікавить.
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20.02.2024 11:20 Ответить
"підводне озброєння, таке як міни й торпеди"....это теперь кацы оставшиеся бдк в новокацапск передисолцируют?)
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20.02.2024 10:56 Ответить
В астрахань.

В новокацапську особливо не сховаєшся - ЗСУ вже лупило там своїми дронами. І знов буде лупити. Бо "фарватер" - аж 380 метрів шириною.

А ось по "волгодонському" каналу (100м завширки і менше) - хєр пролізеш непоміченим навіть магурами довжиною 5.5 метрів.
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20.02.2024 15:42 Ответить
Хоча насправді - вони не будуть нічого нікуди "передіслоцьіровать". Бо БДК в них зараз виконують важливу логістичну функцію, без якої просто в рази зменшиться інтенсивність виконання деяких завдань, безальтернативно.

Тому вони і надсилають беззахисні БДК, без бойового супроводження, без контролю гвинтокрилами в сєвас - засобів та суден ВЖЕ не вистачає навіть для конвоювання БДК з ракетами тощо на борту.
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20.02.2024 15:45 Ответить
Не Robot, а https://uk.wikipedia.org/wiki/RBS_70 RBS 70
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20.02.2024 10:58 Ответить
дальность до 9 км,неплохо....в 2 раза больше чем стугна)
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20.02.2024 11:01 Ответить
На відміну від "Стугни" це ПЗРК, а не ПТРК, а висота знищення до 5 000 м, а зі швидкістю 2 мах наздожене багато чого, ну а у режимі автоматичного відстеження не потребує оператора!!!
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20.02.2024 11:06 Ответить
До 8000, в модифікації "Болід"
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20.02.2024 14:16 Ответить
хГарниий пакет який допоможе якомога більше рашистських загарбників запакувати у чорні пакети-шведам респект...
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20.02.2024 10:59 Ответить
Да - шведи в зброі толк знають -- дякуєм!
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20.02.2024 10:59 Ответить
Дякуємо!
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20.02.2024 11:02 Ответить
Знатоки, вопрос! А как или откуда будут запускаться торпеды? Они же вроде на кораблях используются...
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20.02.2024 11:05 Ответить
Не обов'язково, по перше є торпеди повітряного пуску, по друге, якщо невеликі, то підійдуть і малі катери та дрони. Не думаю що для того аби щось припускати треба бути саме фахівцем, або знавцем.
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20.02.2024 11:09 Ответить
А от хай кацапи й подумають що за "сюрпрайз" їх чекає.....
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20.02.2024 11:09 Ответить
Що там їм думати.Дивись наше тб уважніше.Скоро самі все розкажемо і покажемо.Нарід же хоче знати все до дрібниць.
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20.02.2024 11:24 Ответить
Дякуємо шведському народу і уряду дружньої нам країни !
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20.02.2024 11:07 Ответить
Гарно. Дуже гарно.
Аби тільки не "застрягло" на складах як дрони, бо зрадників трохи є а Баканову, схоже, за відосами немає коли їми займатися чи "любитель рейтингів, нетряпка" не дає можливість зрадників з ОПи витягнути.
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20.02.2024 11:08 Ответить
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20.02.2024 11:40 Ответить
Уничтожали заранее, чтобы врагу не достались.
Особенно в Сватовом и Балаклее.
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20.02.2024 12:18 Ответить
Провокатор, троль, чи просто дурень ? Обери що тобі до серця ближче .
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20.02.2024 14:59 Ответить
Не бажаєш отримати відповідь на питання : "Хто відповість за Маріуполь, Херсон,Харків, Нову Каховку, Чорнобиль,Макарів,Бородянку Бучу Ірпінь,Хмельницький, Одесу, Львів, Чернігів,Суми ,Кременчук, Миргород, Полтаву,Мелітополь , Авдіївку,Бахмут Соледар.......?"
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20.02.2024 15:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NmiQK22OMis https://www.youtube.com/watch?v=NmiQK22OMis

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20.02.2024 15:35 Ответить
Дивися шашликом не подавися бо ти ж "павло ду*ра"!
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20.02.2024 18:42 Ответить
Дудра,так там же неа за що відповідати.Ворожа диверсійна група(вірніше 4 групи),обійшли охорону,все замінували,потім запустили дрони-і вибухи на всю Україну.І пане Святослав,ви так не нервуйте-за Маріуполь,Бучу,Ірпінь і далі по списку-буде така сама відповідальність і відповідь...
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20.02.2024 22:55 Ответить
десять RB90!
Буде на чому ганять на платформи і на Кінбурн.
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20.02.2024 11:08 Ответить
О зараз х*йло почне співати про Мазепу та Карла XII
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20.02.2024 11:13 Ответить
Якби Карл не тупонув, то все би для нього закінчилось по іншому. І для нас
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20.02.2024 14:19 Ответить
Торпеды?
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20.02.2024 11:18 Ответить
Я теж здивувався, але потім все зрозумів.
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20.02.2024 11:35 Ответить
100 шт
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20.02.2024 11:46 Ответить
Тільки є маленька проблема: перетин кордону.
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20.02.2024 11:19 Ответить
По морю, катера же для этого и дали
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20.02.2024 11:40 Ответить
Чекаємо на блокаду морських портів. Але з цим у гебні будуть деякі складності: доведеться блокувати кожне судно окремо.
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20.02.2024 11:52 Ответить
Саме так - пшеки, словаки і мадяри відкрили другий фронт проти нас. Румуни теж щось пробували, то, цілком ймовірно, що й вони долучаться.
Щодо торпед - враховуючи особливості шведськеого узбережя (мілководні розгалужегі затоки, маса дрібних островів і півостровів, повноводні річкові гирла), то це, мабуть, якісь торпеди, спеціалізовані для таких умов. До того ж, їх не лише проти кораблів можна застосовувати.
Ну, а з Карлом Густавом я працював - казковий гранатомет: надзвичайно зручний (ергономічний), хоч і ззовні не виглядає компактним і важкуватий (але, береш на плече - наче він з нього виріс); простий в експлуатації (заряди унітарні); дуже великий асортимент набоїв (правда, у нас була обмежена номенклатура застарілих, проте ефективних, ***********); дульна швидкість у 2-3 рази вища, за РПГ-7. Перевага останнього - легший (але це нівелюється його низькою ергономічністю)
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20.02.2024 13:55 Ответить
пшеки, словаки і мадяри відкрили другий фронт проти нас
Це саме та теза, яку хоче просунути нам в голови русня.
Щоб ми і справді відкрили другий фронт. Не на кордоні з БРСР, а просто з країнами НАТО.
Джекпот для росії.
Ні, це дуже масштабна та прорахована спецоперація. На кшталт наших виборів-2019.
За їх результатами можна теж стверджувати, що вся Україна - то какаяразніца і пєрєстатьстрєлять.
Тому ***** і напало, між іншим. Повірило, що так воно і є.
Зараз нам таку саму пастку готують. З гарантованим летальним результатом.
Не здивуюсь, що якщо буде знайдене якесь рішення і почнеться розблокування кордону, в натовпі мітингувальників спрацює вибуховий пристрій.
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20.02.2024 14:00 Ответить
Ноу проблем , є Румунія , як виявилося, там найадекватніші східні європейці ((
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20.02.2024 15:06 Ответить
Русня вже працює над цим. Протести на кордоні там вже були, але їх влада, схоже, дійсно більш адекватна, голови тим блокунам скрутила. Цього разу. Подивимось, як далі буде.
Поки ЗСУ тримають морський коридор. Цікаво, чи не відправляють зброю зараз ним, принаймні якусь частку? Заблокувати його з суходолу буде на порядок складніше.
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20.02.2024 15:09 Ответить
Не відправляють , судна із зброєю для воюючих сторін Туреччина через Босфор не пропускає як і бойові кораблі .
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20.02.2024 15:23 Ответить
За бажання можна через порти Румунії або Болгарії.
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20.02.2024 15:30 Ответить
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20.02.2024 11:43 Ответить
Швеція ви молодці!!! Дякуємо!!
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20.02.2024 11:47 Ответить
Нащадкам Карла пошана і вдячність.
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20.02.2024 21:34 Ответить
Можно камеры на торпеды установить? Там 4 подлодки ещё. Это главная задача для всего Черномория.
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20.02.2024 11:50 Ответить
Швеция смогла передать, потому что у них нет своего "Трампа"
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20.02.2024 12:21 Ответить
Як виявилось в ході цієї війни, скандинави одні з небагатьох, хто живе в реальному світі.
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20.02.2024 12:47 Ответить
Мабуть тому що пам"ятають наслідки Ніштадського миру, підписаного їхніми предками з петрухою кривавим романовим.
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20.02.2024 13:52 Ответить
Дякуємо, Швеціє, за суперову та вагому допомогу!
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20.02.2024 13:25 Ответить
эххх... ещё-бы эскадрилью Грипенов... наши пилоты вроде проходят на них обучение...
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20.02.2024 14:33 Ответить
Якщо йдется про RBS 70 NG, то він може дуже швидко нейтралізувати перевагу росії в повітрі. Дуже гарне доповнення.
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20.02.2024 15:12 Ответить
Дякуемо!!!!!!!!!!!
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20.02.2024 15:45 Ответить
Дякую народу Швеції за підтримку і допомогу.
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20.02.2024 16:35 Ответить
Корупционери налітай. кому автівки швидкої допомоги?
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20.02.2024 19:05 Ответить
Радіємо за катери, які нам збирається передати Швеція?. А забулися як глузували і обсирали пана Порошенка, завод якого виготовляв катери для нашого флоту на "Кузні на Рибальському"? Що вже катери нормальна штука? А тоді сміялися, вилазила купа "експертів", ДБР вилучила катери і вони кудись пропали. А завод тупі корисливі ідіоти знищили. Що ж можливо великі десантні кораблі і катери буде виготовляти студія "95 квартал". Крім заводу, де виготовляли катери, знищили єдиний автобусний завод, завод, де виготовляли саанітарні машини, знищили завод грузових автомобілів "КРАЗ" та інше. Просто молодці. А сьогодні такі катери ох як необхідня для постачання всього військовим на лівий берег Дніпра.
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20.02.2024 19:39 Ответить
 
 