Швеция объявила о крупнейшем пакете помощи Украине более чем на €600 млн: боевые катера, подводное вооружение и ЗРК Robot 70. СПИСОК
Швеция анонсировала 15 пакет военной помощи для Украины на 7,1 млрд шведских крон (630 млн евро). В пакет, в частности, вошли боевые катера класса Stridsbåt 90.
Об этом заявил министр обороны Швеции Поль Йонссон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Folkbladet и SVT.
"Поддерживая Украину, мы также инвестируем в нашу собственную безопасность. Если бы Россия выиграла эту ужасную войну, у нас были бы гораздо большие проблемы с безопасностью, чем сегодня", - подчеркнул он.
По его словам, 15-й пакет помощи рассматривается не только как важный сигнал Украины в канун годовщины начала войны о том, что поддержка Швеции будет продолжаться, но и как сигнал России, что Швеция не оставит разрушенную войной страну.
Пакет помощи включает:
- 10 десантно-штурмовых катеров класса Stridsbåt 90;
- 20 десантных катеров;
- подводное вооружение, такое как мины и торпеды;
- ряд ЗРК типа Robot 70;
- противотанковые работы модели TOW;
- гранатометы с боеприпасами;
- артиллерийские боеприпасы;
- ручные гранаты;
- гранатометы Carl Gustaf;
- медицинское оборудование;
- автомобили скорой помощи.
Отмечается, что 1 миллиард крон направят на закупку военной техники через разные фонды, еще 1 миллиард – на заказ новых боевых машин Stridsfordon 90 для Украины.
400 миллионов шведских крон пойдут на разные образовательные инициативы для украинцев.
Новый пакет поддержки специально разработан в соответствии с потребностями Украины, добавил Йонсон.
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В новокацапську особливо не сховаєшся - ЗСУ вже лупило там своїми дронами. І знов буде лупити. Бо "фарватер" - аж 380 метрів шириною.
А ось по "волгодонському" каналу (100м завширки і менше) - хєр пролізеш непоміченим навіть магурами довжиною 5.5 метрів.
Тому вони і надсилають беззахисні БДК, без бойового супроводження, без контролю гвинтокрилами в сєвас - засобів та суден ВЖЕ не вистачає навіть для конвоювання БДК з ракетами тощо на борту.
Аби тільки не "застрягло" на складах як дрони, бо зрадників трохи є а Баканову, схоже, за відосами немає коли їми займатися чи "любитель рейтингів, нетряпка" не дає можливість зрадників з ОПи витягнути.
Особенно в Сватовом и Балаклее.
Буде на чому ганять на платформи і на Кінбурн.
Щодо торпед - враховуючи особливості шведськеого узбережя (мілководні розгалужегі затоки, маса дрібних островів і півостровів, повноводні річкові гирла), то це, мабуть, якісь торпеди, спеціалізовані для таких умов. До того ж, їх не лише проти кораблів можна застосовувати.
Ну, а з Карлом Густавом я працював - казковий гранатомет: надзвичайно зручний (ергономічний), хоч і ззовні не виглядає компактним і важкуватий (але, береш на плече - наче він з нього виріс); простий в експлуатації (заряди унітарні); дуже великий асортимент набоїв (правда, у нас була обмежена номенклатура застарілих, проте ефективних, ***********); дульна швидкість у 2-3 рази вища, за РПГ-7. Перевага останнього - легший (але це нівелюється його низькою ергономічністю)
Це саме та теза, яку хоче просунути нам в голови русня.
Щоб ми і справді відкрили другий фронт. Не на кордоні з БРСР, а просто з країнами НАТО.
Джекпот для росії.
Ні, це дуже масштабна та прорахована спецоперація. На кшталт наших виборів-2019.
За їх результатами можна теж стверджувати, що вся Україна - то какаяразніца і пєрєстатьстрєлять.
Тому ***** і напало, між іншим. Повірило, що так воно і є.
Зараз нам таку саму пастку готують. З гарантованим летальним результатом.
Не здивуюсь, що якщо буде знайдене якесь рішення і почнеться розблокування кордону, в натовпі мітингувальників спрацює вибуховий пристрій.
Поки ЗСУ тримають морський коридор. Цікаво, чи не відправляють зброю зараз ним, принаймні якусь частку? Заблокувати його з суходолу буде на порядок складніше.