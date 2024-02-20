РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12313 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
22 593 117
Конгресс США (1208) помощь (7436) США (24852) Сенат США (474)

В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ

сша,конгрес

Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден представили в Палате представителей США измененную версию пакета мер о предоставлении помощи Украине и Израилю и безопасности границ. Они призывают коллег поддержать именно этот альтернативный вариант.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

"За два года, которые прошли с момента вторжения России в Украину во время самой наглой кампании территориальной агрессии в Европе со Второй мировой войны, поддержка Америкой молодой украинской демократии была двухпартийным консенсусом в Конгрессе", - отмечают Фицпатрик и Голден в письме, направленном в Палату представителей в полном составе.

"США не может отвернуться от украинского народа, который десятками тысяч сражается и умирает, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без этого они могут потерпеть поражение", - пишут они.

Ранее республиканцы требовали реформирования пограничной политики как условия предоставления помощи Украине, но консерваторы в обеих палатах отклонили предварительную версию законопроекта Сената, включавшего вопросы безопасности границ США.

Фицпатрик и Голден в письме отмечают, что именно их альтернативный вариант сокращает предварительные предложения по оказанию помощи критически важным военным товарам первой необходимости для Украины и Израиля.

"Сейчас, когда мы пишем, положение Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы и они отступают с востока, прокладывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат безысходной ситуации в Конгрессе", - добавили они.

Читайте также: Байден готов обсудить помощь Украине со спикером Палаты представителей Джонсоном
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
А чому відмовились від Лендлізу? єрмак пережива, що йому потім не хвате грошей, щоб красти? Як на мене - краще потім сплачувати за Лендліз, ніж зараз втратити всю україну назавжди.
показать весь комментарий
20.02.2024 11:30
+9
Є допомога від старика, яка врятували життя десятків мільйонів українців. А у якій формі нас рятувати не нам вирішувати.
показать весь комментарий
20.02.2024 11:28
+8
На чому грунтується упевненість, що за ленд-лізом Україна отримала б кращк зброю або у більшій кількості, ніж є за безоплатною допомогою?
показать весь комментарий
20.02.2024 11:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
израиль и границу ты забыл
показать весь комментарий
20.02.2024 12:40 Ответить
по существу и по фактам нечего сказать?
показать весь комментарий
20.02.2024 14:22 Ответить
республиканцы вместе с Трампом проиграют выборы из за их пакостей
показать весь комментарий
20.02.2024 12:37 Ответить
А шо, Трамп вже офіційний кандидат ? До липня Оранжевого Донні добряче поскубуть.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:41 Ответить
Це найгірше, коли починають штампувати альтернативні законопроекти, жоден з яких не здатен отримати достатньо голосів.
показать весь комментарий
20.02.2024 12:42 Ответить
скорее всего не пройдет, этот так инициатива ради инициативы
показать весь комментарий
20.02.2024 12:56 Ответить
за такие деньги давно б реформировали ООн и выкинули раху из постоянных членов, ввели бы войска ООН, чмырили резолюциями
показать весь комментарий
20.02.2024 15:39 Ответить
І шо? Це білий бізнес, робочі місця й податки, з яких утримуються бюджетники та військові! Кретин блд.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:42 Ответить
Супер, буде ще більше армії допомагати.
показать весь комментарий
20.02.2024 23:07 Ответить
Якби Байден, демпартія та Європа дійсно хотіли б перемоги України вони б дали протягом цих двох років війни в десять разів більше зброї, і ввели б жорсткіші санкції.
Байден як би хотів міг би піти на поступки і убезпечити південний кордон США. Але для нього краще щоб в Штатах збільшилася кількість люмпенів які є електоратом демпартії. Він дуже технічно переклав відповідальність на республіканців.
Не знаю що буде робити Трамп якщо стане президентом але Байден дає, тобто вже не дає... Байден давав допомоги рівно стільки щоб Україна ледь трималася. Звичайно і за це йому треба подякувати. Цивілізована Європа в 1938 році віддала Чехословаччину Гітлеру, а в 1939 шмат Фінляндії сталіну.
показать весь комментарий
20.02.2024 19:21 Ответить
це надовго..
показать весь комментарий
20.02.2024 21:08 Ответить
Если бы они хотели помочь, давно бы помогли. Но, им это не выгодно, они до сих пор активно покупают нефть через Индию и другие няшки. Санкции смешные и активно обходятся не только сша, но и европой. С другой стороны нужно держать лицо и не просто лицо, а лицо лидера демократии, справедливости и других заявленных ценностей. Поэтому все так и делается. Мы все "за", но кто-то или что-то обязательно против. Плохому танцору известно что мешает...
По итогу, США сами взрастили и рашку и китай (дешёвые ресурсы и рабочая сила). Китай хочет быть равноценным мировым лидером с сша, хочет чтобы этот материк был под автократией. Рашка, как это не смешно, но в сегодняшнем статусе устраивает и ес и сша. И все бы хорошо, но Украина комом в горле встала, вернее украинский народ, а так все отлично складывалось, для всех, кроме нас. Почему нам при таких раскладах помогают? Потому что простые избиратели по всему миру возмущены несправедливостью. Почему так плохо помогают? Ждут когда люди устанут, плюс им внушат что помогать нам очень дорого и это сильно отображается на их кошельках. От така херня, малята
показать весь комментарий
20.02.2024 21:42 Ответить
Пока не уберут ******-Джонсона из спикеров нижней палаты-никакой помощи Украина не получит. У него на лице написано что он сосет у Трампа и делает все как кажет его босс
показать весь комментарий
20.02.2024 23:00 Ответить
Админстрации президента США не нужно разрешение Конгресса что бы отправить очередную военную помощь Украине. Непонятно в какую игру играет байден в это ситуации?
показать весь комментарий
21.02.2024 01:52 Ответить
Страница 2 из 2
 
 