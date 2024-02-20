В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ
Республиканец Брайан Фицпатрик и демократ Джаред Голден представили в Палате представителей США измененную версию пакета мер о предоставлении помощи Украине и Израилю и безопасности границ. Они призывают коллег поддержать именно этот альтернативный вариант.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.
"За два года, которые прошли с момента вторжения России в Украину во время самой наглой кампании территориальной агрессии в Европе со Второй мировой войны, поддержка Америкой молодой украинской демократии была двухпартийным консенсусом в Конгрессе", - отмечают Фицпатрик и Голден в письме, направленном в Палату представителей в полном составе.
"США не может отвернуться от украинского народа, который десятками тысяч сражается и умирает, чтобы сохранить свою демократию и суверенитет. Они доказали, что, имея американское оружие и боеприпасы, они могут победить в этой борьбе. Мы знаем, что без этого они могут потерпеть поражение", - пишут они.
Ранее республиканцы требовали реформирования пограничной политики как условия предоставления помощи Украине, но консерваторы в обеих палатах отклонили предварительную версию законопроекта Сената, включавшего вопросы безопасности границ США.
Фицпатрик и Голден в письме отмечают, что именно их альтернативный вариант сокращает предварительные предложения по оказанию помощи критически важным военным товарам первой необходимости для Украины и Израиля.
"Сейчас, когда мы пишем, положение Украины под угрозой. У ее борцов за свободу заканчиваются боеприпасы и они отступают с востока, прокладывая путь для дальнейшего продвижения России. Это прямой результат безысходной ситуации в Конгрессе", - добавили они.
Пожалуйста, подождите...
Байден як би хотів міг би піти на поступки і убезпечити південний кордон США. Але для нього краще щоб в Штатах збільшилася кількість люмпенів які є електоратом демпартії. Він дуже технічно переклав відповідальність на республіканців.
Не знаю що буде робити Трамп якщо стане президентом але Байден дає, тобто вже не дає... Байден давав допомоги рівно стільки щоб Україна ледь трималася. Звичайно і за це йому треба подякувати. Цивілізована Європа в 1938 році віддала Чехословаччину Гітлеру, а в 1939 шмат Фінляндії сталіну.
По итогу, США сами взрастили и рашку и китай (дешёвые ресурсы и рабочая сила). Китай хочет быть равноценным мировым лидером с сша, хочет чтобы этот материк был под автократией. Рашка, как это не смешно, но в сегодняшнем статусе устраивает и ес и сша. И все бы хорошо, но Украина комом в горле встала, вернее украинский народ, а так все отлично складывалось, для всех, кроме нас. Почему нам при таких раскладах помогают? Потому что простые избиратели по всему миру возмущены несправедливостью. Почему так плохо помогают? Ждут когда люди устанут, плюс им внушат что помогать нам очень дорого и это сильно отображается на их кошельках. От така херня, малята