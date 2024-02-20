Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 20 февраля, в центре Киева состоялось чествование памяти погибших участников Революции Достоинства.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
На аллее Героев Небесной Сотни состоялся традиционный церемониал. Чествование началось с исполнения Государственного Гимна, также состоялась межконфессиональная панихида по погибшим и прозвучала "Молитва за Украину".
К временному мемориалу и портретам 107 Героев Небесной Сотни на аллее все желающие принесли цветы и зажгли лампадки.
В знак памяти о павших за свободу майдановцах прозвучала песня "Пливе кача", ставшая реквиемом по Небесной Сотни. Затем духовой оркестр исполнил "Марш украинской армии".
Организаторы мероприятия: Национальный музей Революции Достоинства, Украинский институт национальной памяти, Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, с участием Министерства обороны Украины.
ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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https://censor.net/ua/video_news/3474407/zelenskyyi_vshanuvav_pamyat_nebesnoyi_sotni_desyat_rokiv_tomu_my_vstoyaly_yi_dali_stoyimo_video
Не повторюємо помилок щодо «люстрацій гнидоти» з катанням у сміттєвих баках… Усі реальні сьогоднішні зрадники України, тоді залишилися в стороні!!
Кравець, льовочкині, лукаш, портнов, та тисячі інших ригоАналів заховалися, щоб нагадити Україні та її людям, руками разумкова + зеленського!!!
Пильнумо Україну !!! Недопускамо нових Крутів, а потім, і таборів ГУЛАГУ!!
Слава Україні! Вогню, запеклі не бояться !! Герої Небесної Сотні поруч з нами!!
Їхня зневага до Майдану вражає. Зеленський зробився наче як головним патриотом, але є питання, чи він стправжній патриіот, чи займає це місце, щоб його хтось інший не зайняв. Це питання нікуди не зникне, поки не буде повністю прояснене. І саме відношення до Майдану, як реалізованому законному праву народу на повстання, є тим, по чому його будуть оцінювати справжні патріоти.
Хоча що тут говорити. Сама лише присутність Татарова в офісі президента чудово ілюструє як їхню демократичність, так і їхній патріотизм.