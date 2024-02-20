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Небесная Сотня (413) Богачук Олег (1462)

Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, в центре Киева состоялось чествование памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На аллее Героев Небесной Сотни состоялся традиционный церемониал. Чествование началось с исполнения Государственного Гимна, также состоялась межконфессиональная панихида по погибшим и прозвучала "Молитва за Украину".

К временному мемориалу и портретам 107 Героев Небесной Сотни на аллее все желающие принесли цветы и зажгли лампадки.

В знак памяти о павших за свободу майдановцах прозвучала песня "Пливе кача", ставшая реквиемом по Небесной Сотни. Затем духовой оркестр исполнил "Марш украинской армии".

Читайте также: "Помним! Небесная Сотня", - в Киеве состоялось чествование памяти павших 18 февраля 2014 года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні
Вшанування небесної сотні

Организаторы мероприятия: Национальный музей Революции Достоинства, Украинский институт национальной памяти, Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, с участием Министерства обороны Украины.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук
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Топ комментарии
+11
Пам'ятаймо про тих, хто повстав на захист Українців, від зради ригоАНАЛІВ перед московією!
Не повторюємо помилок щодо «люстрацій гнидоти» з катанням у сміттєвих баках… Усі реальні сьогоднішні зрадники України, тоді залишилися в стороні!!
Кравець, льовочкині, лукаш, портнов, та тисячі інших ригоАналів заховалися, щоб нагадити Україні та її людям, руками разумкова + зеленського!!!
Пильнумо Україну !!! Недопускамо нових Крутів, а потім, і таборів ГУЛАГУ!!
Слава Україні! Вогню, запеклі не бояться !! Герої Небесної Сотні поруч з нами!!
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20.02.2024 12:03
+9
Герої не вмирають!
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20.02.2024 11:55
+6
Де Зе?
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20.02.2024 11:54
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Де Зе?
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20.02.2024 11:54 Ответить
зе
https://censor.net/ua/video_news/3474407/zelenskyyi_vshanuvav_pamyat_nebesnoyi_sotni_desyat_rokiv_tomu_my_vstoyaly_yi_dali_stoyimo_video
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20.02.2024 11:56 Ответить
Може й правильно з малої літери...
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20.02.2024 12:07 Ответить
На антимайдані .
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20.02.2024 12:04 Ответить
Мабуть у бункері,ховається від своїх виборців !
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20.02.2024 12:19 Ответить
Засцяв. Хлопців почесного караулу з вінком прислав.
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20.02.2024 12:20 Ответить
Приходило з сєпаршею. Циніки.
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20.02.2024 14:29 Ответить
Герої не вмирають!
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20.02.2024 11:55 Ответить
Тільки память про них легко споганити!
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20.02.2024 12:15 Ответить
Пам'ятаймо про тих, хто повстав на захист Українців, від зради ригоАНАЛІВ перед московією!
Не повторюємо помилок щодо «люстрацій гнидоти» з катанням у сміттєвих баках… Усі реальні сьогоднішні зрадники України, тоді залишилися в стороні!!
Кравець, льовочкині, лукаш, портнов, та тисячі інших ригоАналів заховалися, щоб нагадити Україні та її людям, руками разумкова + зеленського!!!
Пильнумо Україну !!! Недопускамо нових Крутів, а потім, і таборів ГУЛАГУ!!
Слава Україні! Вогню, запеклі не бояться !! Герої Небесної Сотні поруч з нами!!
показать весь комментарий
20.02.2024 12:03 Ответить
А менти ті самі?!...
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20.02.2024 12:03 Ответить
перевдягнені....
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20.02.2024 12:08 Ответить
Та ні - і форма та сама, і шоломи у них у казармі ті самі! "Чорна ікра", яка жирує подалі від фронту...
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20.02.2024 12:14 Ответить
Мені вкрай цікаво, хто був на церемоній від офісу презедента? І чи був хтось взагалі?
Їхня зневага до Майдану вражає. Зеленський зробився наче як головним патриотом, але є питання, чи він стправжній патриіот, чи займає це місце, щоб його хтось інший не зайняв. Це питання нікуди не зникне, поки не буде повністю прояснене. І саме відношення до Майдану, як реалізованому законному праву народу на повстання, є тим, по чому його будуть оцінювати справжні патріоти.
Хоча що тут говорити. Сама лише присутність Татарова в офісі президента чудово ілюструє як їхню демократичність, так і їхній патріотизм.
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20.02.2024 12:17 Ответить
 
 