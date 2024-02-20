Церемония чествования памяти Героев Небесной Сотни в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 февраля, в центре Киева состоялось чествование памяти погибших участников Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На аллее Героев Небесной Сотни состоялся традиционный церемониал. Чествование началось с исполнения Государственного Гимна, также состоялась межконфессиональная панихида по погибшим и прозвучала "Молитва за Украину".

К временному мемориалу и портретам 107 Героев Небесной Сотни на аллее все желающие принесли цветы и зажгли лампадки.

В знак памяти о павших за свободу майдановцах прозвучала песня "Пливе кача", ставшая реквиемом по Небесной Сотни. Затем духовой оркестр исполнил "Марш украинской армии".

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Организаторы мероприятия: Национальный музей Революции Достоинства, Украинский институт национальной памяти, Киевская Трехсвятительская духовная семинария УГКЦ, с участием Министерства обороны Украины.

ВИДЕО и ФОТО: Олег Богачук