До 43% возросло количество украинцев, считающих, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА
43% украинцев думают, что Владимиру Зеленскому следует ограничиться одним сроком в должности президента. Этот показатель в феврале увеличился на 9% по сравнению с декабрем.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 5-10 февраля.
Как отмечается, независимо от взглядов на потребность в выборах, более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таковых было 59%.
Тем временем с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.
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Я так підозрюю, що рейтинг у Януковича і Каддафі наприкінці їх царювання, був теж доволі високий.