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Зеленский (19056) опрос (2651) Президент (4320) КМИС (317)

До 43% возросло количество украинцев, считающих, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

зеленський

43% украинцев думают, что Владимиру Зеленскому следует ограничиться одним сроком в должности президента. Этот показатель в феврале увеличился на 9% по сравнению с декабрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 5-10 февраля.

Как отмечается, независимо от взглядов на потребность в выборах, более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таковых было 59%.

Тем временем с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

Опитування КМІС про другий термін президента

Опитування КМІС про другий термін президента

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Топ комментарии
+55
ЗЄлі треба обмежитися тюремною камерою, а на другим терміном.
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20.02.2024 12:12
+46
Зеленський і його шайка маніпулюють законодавством і граються з вогнем.

В Україні негайно треба утворити кризовий Уряд Національного Порятунку і Довіри.
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20.02.2024 12:13
+30
Та його судити треба за порушення конституції, другий термін він має сидіти у в'язниці.
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20.02.2024 12:15
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Цікаво дізнатись яка кількість громадян, щоб його посадити?
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20.02.2024 13:01 Ответить
А щоб приспати, як хвору худобу?
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20.02.2024 13:29 Ответить
А де в цих опитування ті, що не визначились, де ті що відповідають скоріше ні, ніж так, ті, що підтримують другий термін за якигось умов, без чесного опитування це просто маніпуляція, легендарна Бекешкіна такого б не робила, бо вона була чесна, принципова і непідкупна, а тим, хто прийшов після неї дуже далеко до цього
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20.02.2024 13:02 Ответить
С початку війни хотів не думати про Зеленського, але після звільнення Залужного і генералітету, вважаю що суспільний договір президента та суспільства скасовано. Другій срок Зеленського це вже не трагічний парад зашкварів, пройб.в, невігластва - це ВИРОК!
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20.02.2024 13:17 Ответить
Підтримую. Я для себе так у 2022 році обрав. Проте дивитись і бути співучасником зеленських злочинів не стало сил. Залужний мене доконав. Краще "зеленським гнидам" (Шевченко казав тільки про українських гнид) самостійно у одну колону покинути Банкову. Бо буде гірше ..
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20.02.2024 13:32 Ответить
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20.02.2024 13:47 Ответить
Як фсб накаже ермаку так той і робитиме
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20.02.2024 13:57 Ответить
Ні, одним терміном він обмежуватися не повинен. Тільки наступний термін повинен бути тюремний.
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20.02.2024 14:16 Ответить
Як же хитро маніпулюють...
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20.02.2024 14:29 Ответить
Ему уже пох, он обеспечен, и его дети до конца своей жизни ,он сам готов сь*баться но как ?
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20.02.2024 15:10 Ответить
Він і перший термін отримав махлюваннями.
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20.02.2024 15:18 Ответить
Йой, Йване, невже Зельц вас намахав?
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20.02.2024 16:03 Ответить
Не мене, а всіх нас. У Юлі вчергове вкрали перемогу
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20.02.2024 17:14 Ответить
Кількість ідіотів в країні зменшилась із 73% до 53%? Але їх ще дуже і дуже багато...
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20.02.2024 15:26 Ответить
Я гадающо термін має бути довгий - увʼязнення… років на двадцять - двадцять пʼять…
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20.02.2024 15:46 Ответить
кажуть що вова на десятириччя МАЙДАНУ ..возложил эбонитовые палочки .. и сыграл ..мурку.. на пианино без штанов . пикалов кошевой и еще один мордатый ***** пели хором ..горила хата палала..
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20.02.2024 15:52 Ответить
Боже, наріду, про що ви думаєте? Які вибори? Які другі терміни? Ви всі впевнені, що наша зморена і обмародерена армія вистоїть сьогодні таку величезну навалу ворога на сході? У воїнів немає чим навіть захистити себе, у них немає простого: снарядів, дронів, які можна виготовляти на кожному малесенькому заводіку. Я вже не пишу про ракети. А ми 5 років носимося із рейтингами того, хто знищує Україну і вбиває її найцінніше - воїнів, які стали на захист Укрїни і нас. Де наші заводи по витготовленню снарядів? Де наші заводи по виготовленню ракет, де наші зводи по виготовленню дронів, де наші заводи по виготовленню РЕБ? Немає. 5 років Володя пробрехав на марфоні за ваші величезні гроші і не для блага України, а виключно для себе, щоб залишитися і далі вас обкрадати. Танцюйие і міряйтеся рейтингами, головне не обзивайте поляків, бо ще можливо прийдеться бігти до них. Ті, що вас стравлюють з поляками і німцями, щоб вивозити своє закуплене за копійки зерно, побіжать в інший бік, там їх не буде. Дуже хочу промилитися, але я чомусь це все бачу. Зупиніться. Допомагайте армії, яку кинули херпідовці, бо то єдиний наш захист, ще є молитва до Бога, іншого просто немає, невже всім повилазило і у всіх висохли мізки?
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20.02.2024 20:19 Ответить
Хотів би побачити результати опитування з запитаням: ішака на суху гіляку.
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20.02.2024 20:50 Ответить
Де ті решта 57%, які вважають по іншому? Кого не спитаєш про Зеленського - відповідь лише матюками.
Я так підозрюю, що рейтинг у Януковича і Каддафі наприкінці їх царювання, був теж доволі високий.
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20.02.2024 22:35 Ответить
После отставки Залужного появились результаты опроса "за кого голосовали бы", там было что-то вроде Залужн.-38%,Зеля-16%, воровка-9% и Порошенко-хз(не помню), и сразу же на следующий день КМИС выдал опрос на доверие в котором у Зели немного просело но все равно ахереть как ему доверяют. Вчера-позавчера появились результаты опроса на тему "движение страна в правильном/неправильном направлении", и там всё очень плохо для Зе, и тут же появляется этот КМИС опрос в котором у осла опять немного просело но всё равно большинство за то что бы он выдвигался на второй срок. Я думаю КМИС ручная конторка которой прикрывают попу преЗеденту...
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21.02.2024 20:00 Ответить
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