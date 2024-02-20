До 43% возросло количество украинцев, считающих, что Зеленскому стоит ограничиться одним президентским сроком, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

43% украинцев думают, что Владимиру Зеленскому следует ограничиться одним сроком в должности президента. Этот показатель в феврале увеличился на 9% по сравнению с декабрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС, проведенного 5-10 февраля.

Как отмечается, независимо от взглядов на потребность в выборах, более половины украинцев (53%) считают, что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таковых было 59%.

Тем временем с 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

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