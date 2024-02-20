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Путин присвоил спецзвание тюремщику Бояриневу, который ограничивал права Навального, через три дня после смерти политика.

олексій,навальний

Российский диктатор Владимир Путин присвоил первому заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу специальное звание генерал-полковника внутренней службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "DW Главное".

Как отмечается, указ об этом был опубликован 19 февраля, спустя три дня после смерти Алексея Навального. Ранее в Telegram-канале оппозиционного политика сообщалось, что Бояринев способствовал ограничению Навального в его правах: например, чтобы тот не мог покупать еду в заключении.

Согласно этому же указу высшие звания получили другие представители ФСИН: заместитель директора службы Александр Розин, начальник управления делами Дмитрий Шароватов и начальник управления кадров Александр Федоров.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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Топ комментарии
+8
Та біда з тими тромбами: то син рашистського нафтомагната Сєчіна раптово помер, то https://twitter.com/DimonchikKh/status/1759151386678214672?t=Otgt0TgQ7Kdan8UqNEo_nw&s=19 пишуть , що якийсь генерал-полковник мордвічьов, що командував ворожим угрупуванням, яке захопило Авдіївку, несподівано того...
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20.02.2024 12:24
+6
Завалити касапутіна і половина проблем людства зникне разом з ним..
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20.02.2024 12:15
+6
палач нагородив палача за гарно виконану роботу
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20.02.2024 12:29
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Завалити касапутіна і половина проблем людства зникне разом з ним..
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20.02.2024 12:15 Ответить
А знищити всю кацапню, позбавити людства 90% всіх проблем
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20.02.2024 13:19 Ответить
Тромб може не тільки відриватися, але й приносити користь....
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20.02.2024 12:16 Ответить
Та біда з тими тромбами: то син рашистського нафтомагната Сєчіна раптово помер, то https://twitter.com/DimonchikKh/status/1759151386678214672?t=Otgt0TgQ7Kdan8UqNEo_nw&s=19 пишуть , що якийсь генерал-полковник мордвічьов, що командував ворожим угрупуванням, яке захопило Авдіївку, несподівано того...
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20.02.2024 12:24 Ответить
Путлєр , ти мразь і падло , якого світ ще не бачив ,
щоб ти здох , су@ара
в страшних муках 🤬
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20.02.2024 12:17 Ответить
Це Навальний .... присвоїв. "Водочки, бой! Я на зону їду!"
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20.02.2024 12:22 Ответить
палач нагородив палача за гарно виконану роботу
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20.02.2024 12:29 Ответить
СрусьКай мір, однака… прутін ввєді…
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20.02.2024 12:33 Ответить
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20.02.2024 14:05 Ответить
Якось пох...й
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20.02.2024 16:19 Ответить
 
 