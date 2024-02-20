Путин присвоил спецзвание тюремщику Бояриневу, который ограничивал права Навального, через три дня после смерти политика.

Российский диктатор Владимир Путин присвоил первому заместителю директора ФСИН Валерию Бояриневу специальное звание генерал-полковника внутренней службы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал "DW Главное".

Как отмечается, указ об этом был опубликован 19 февраля, спустя три дня после смерти Алексея Навального. Ранее в Telegram-канале оппозиционного политика сообщалось, что Бояринев способствовал ограничению Навального в его правах: например, чтобы тот не мог покупать еду в заключении.

Согласно этому же указу высшие звания получили другие представители ФСИН: заместитель директора службы Александр Розин, начальник управления делами Дмитрий Шароватов и начальник управления кадров Александр Федоров.

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Смерть Алексея Навального

16 февраля 2024 года в России заявили о смерти главного оппонента Путина Алексея Навального.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Навального убил Путин.

Генсек НАТО Столтенберг сказал, что "Россия должна ответить на все серьезные вопросы об обстоятельствах смерти" Навального.

Госсекретарь США Блинкен также считает, что ответственность за смерть оппозиционера несет Россия.

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