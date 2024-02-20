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Новости Агрессия России против Украины
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военнопленные (992) ООН (4054) Красный Крест (437) Авдеевка (2441) Лубинец Дмитрий (422)

Лубинец обратился к ООН и МККК по поводу расстрела украинских военных на опорном пункте "Зенит" в Авдеевке

авдіївка

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в ООН и МККК для выяснения всех обстоятельств расстрела российскими оккупантами украинских военных на опорном пункте "Зенит" в Авдеевке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в телеграм.

Как напоминает омбудсман, выход из Авдеевки защитников Украины происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской армии. Совершались обстрелы эвакуационных путей и автомобилей. Некоторых тяжелораненых и погибших военнослужащих удалось эвакуировать. Из-за масштабного наступления оккупантов не оставалось шансов для повторных попыток эвакуации. Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" командование приняло решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной. Диалог был о предоставлении помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными законами и правилами ведения войны, защищающими военнопленных.

Оккупанты сообщили координаторам этого процесса, что соглашаются провести эвакуацию раненых украинских защитников и оказать им помощь, а в дальнейшем - обменять. Украинские военнослужащие получили приказ сберечь свои жизни.

"Что произошло после этих договоренностей мы увидели на обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит". Семьи Защитников опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. С ними были также Александр Зинчук и Николай Савосик, которых расстреляли российские солдаты. По поводу шестого бойца информация пока не подтверждена.

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Я как омбудсман Украины срочно направил письма в МККК и ООН для фиксации этого военного преступления и выяснения всех обстоятельств. Замечу, что это не в первый раз, когда Россия грубо нарушает нормы международного гуманитарного права и Женевских конвенций, казня военнопленных.

Призываю весь цивилизованный мир объединиться и усилить давление на страну-террориста, потому что для России не существует законов и договоренностей. Они воспринимают только силу", - отметил Лубинец.

Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

Позже главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых россияне расстреляли на опорном пункте "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.

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Знайшов куди звертатись в організацію що де коли.!!!
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20.02.2024 12:39 Ответить
не пройшло і пів року,черепахи
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20.02.2024 12:44 Ответить
Так власне Зєлєнского з його єрмакіаським МЗС він обігнав. 😏
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20.02.2024 13:16 Ответить
Цей Любинець повинен писати таки звернення кожен день! По десятку штук у різні меднародні інстанції!

Алгорітм мав бути давно отработан. Кацапи щось порушили- зразу серія пнот.

Міністерство юстиції Малюски, МІС -
повинні робити теж.

Бо Україна на жаль програе інформаціонну війну кацапам.
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20.02.2024 14:50 Ответить
поражает оперативность действий этого персонажа,я так понимаю нора из которой оно мониторит происходящее находиться в параллельной вселенной??
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20.02.2024 12:46 Ответить
Нахай звернеться в спортлото. толку більше буде.
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20.02.2024 12:49 Ответить
МКЧХ може лише кацапів у нашому полоні захищати, на "той сторонє" вони безсилі, і всі сприймають це "как данноє".
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20.02.2024 12:50 Ответить
" кидайте їх нафіг , ... " - не треба роздувати мильну кульку ! Чому ? Так була трагічна помилка командира опорника- триматись до останнього, як в Азовсталі. ПРОТЕ. З важкопораненими залишився здоровий воїн. Самостійно ? Можливо, але з командиром домовлявся БЕЗЗАПЕРЕЧНО !!! Щоб НЕ КИНУТИ своїх товаришів напризволяще, і спробувати домовитись з кацапнею. ДУЖЕ ПРОШУ ! Не роздувайте зраду молодшого командира ! Не робіть поспіхом узагальнювальних висновків !! Поранених не кинули, їх вбили кацапи !
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20.02.2024 13:13 Ответить
 
 