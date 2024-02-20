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Чехия (1659) Небесная Сотня (413) Липавский Ян (74)

Запад не должен допустить, чтобы РФ украла всю Украину, - глава МИД Чехии Липовский

ліпавський

Глава МИД Чехии Ян Липавский в день памяти Героев Небесной Сотни призвал Запад не допустить победы России в войне против Украины.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", – подчеркнул Липовский.

Читайте: Украина срочно нуждается в боеприпасах, необходимо найти наиболее эффективный путь их закупки, - глава МИД Чехии Липавский

Ян Ліпавський
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Топ комментарии
+16
О... уже не Україну, а головне щоб "не усю".
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20.02.2024 13:27
+8
Накурився??? Що значить "всю Україну"??
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20.02.2024 13:27
+8
А ще трішечки але не всю можна?
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20.02.2024 13:29
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О... уже не Україну, а головне щоб "не усю".
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20.02.2024 13:27 Ответить
частково можна?
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20.02.2024 13:36 Ответить
тут питання в другому
Крим і Донбас вкрали в України
А Україну у кого можна вкрасти?
дух імперіалізму охопив і Чехію
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20.02.2024 13:43 Ответить
Який у Чехії дух імперіалізму?))))
У всіх свої цілі і інтереси. Вже дуже давно це очевидно.
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20.02.2024 13:50 Ответить
Чого Ви?В них дух...сильний.Фашисту дупу лизали,та танки зброю робили.Хитросраки.....А якщо серйозно,то цей пан як в бочку пернув......До чого це воно....про ВСЮ чи не ВСЮ?Полудурок.
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20.02.2024 14:06 Ответить
Він,мабуть промови Зе не слухає.
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20.02.2024 15:25 Ответить
у світу
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20.02.2024 15:24 Ответить
/а тепер вони хочуть вкрасти всю країну. Ми не повинні цього допустити\
Від перестановки слів їх зміст може змінюватися
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20.02.2024 13:46 Ответить
Взагалі не міняється. Кацапи вкрали - і вони це допустили. Тобто усе... гаплик тим території. Типу інше спробуємо не дати вкрасти. От і весь зміст.
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20.02.2024 14:07 Ответить
Та все там чітко. Ніякі перестановки нічого не міняють. Слово вкрали політик вжив в минулому. Тобто тепер завдання не дати рашистам вкрасти ще більше.
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20.02.2024 14:10 Ответить
Заголовок спотворює зміст оригінальної фрази. Тому й з'являються нижче різні варіанти:
"трішечки але не всю", "а частково", "вже згодні на частку", "значить, половину можна".
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20.02.2024 14:23 Ответить
на фронт , викторович ... щоб "не усю" ..
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20.02.2024 17:35 Ответить
Накурився??? Що значить "всю Україну"??
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20.02.2024 13:27 Ответить
А ще трішечки але не всю можна?
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20.02.2024 13:29 Ответить
Можна Машку за ляшку..
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20.02.2024 13:30 Ответить
Така реальність, такі думки про війну на Заході, один з них проговорився на рахунок допомоги ' скільки потрібно'
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20.02.2024 13:30 Ответить
щоб в Чехії так не переживали, голос на фронт.. захищати всю свою Україну ..
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20.02.2024 17:38 Ответить
А частково?
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20.02.2024 13:28 Ответить
Агов! Редахтур! Читай,що грамузькаєш! "...не допустити перемоги України"!?
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20.02.2024 13:29 Ответить
Так это не к редакторам. Это к нашим стратегическим партнерам, друзьям и будущей семьи в ЕС, к Чехии.
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20.02.2024 13:33 Ответить
може Чехи почнуть блокувати на кордоні поляків? бо в тих продукція така собі та щє й дешевша ніж локальна
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20.02.2024 13:29 Ответить
Кілька днів тому була новина що чехи хочуть приєднатись до блокаи України.
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20.02.2024 13:33 Ответить
те, що Захід -це гівно - давно зрозуміло
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20.02.2024 13:30 Ответить
Айпішник справжній?
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20.02.2024 14:14 Ответить
ага, а хло для тебе - цукерка тузік.. або чупа-чупс..
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20.02.2024 17:40 Ответить
Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський у день пам'яті Героїв Небесної Сотні закликав Захід не допустити перемоги України. Джерело:

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20.02.2024 13:30 Ответить
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20.02.2024 13:59 Ответить
Тобто вже згодні на частку?! Печалька!!!!
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20.02.2024 13:32 Ответить
Ясненько.
Значить,половину можна.
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20.02.2024 13:35 Ответить
Те ж який тре мати талант зелі, щоб чуючи рік тому від партнерів "Україна має перемогти" , "з вами скільки треба"

...просрати все до стадії:

"з вами скільки зможемо" , "плану Б в постачанні зброї не існує"

"росія не повинна вкрасти всю Україну"
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20.02.2024 13:37 Ответить
Чехія з часів президента Гавела неймовірна країна. ОСЬ ЩО РОБИТЬ З НАРОДОМ "ПРАЖСЬКА ВЕСНА" !! Це вам, українці, не Майдан, потім знову Майдан, потім .... потім.
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20.02.2024 13:48 Ответить
https://youtu.be/qaXP8DCI0tI?si=-ghGzxRL21QYfAYq ...

Голобородько мог бы стать на Помойке путлера крутым шаманом...
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20.02.2024 14:02 Ответить
Вкрала - це на виборах 2010 року і 2019.
Вкрав - це коли тихо і хитрістю.
А тут - бандитський наліт.
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20.02.2024 14:02 Ответить
Тобто, частину України вкрасти можна? Головне, що б не всю?
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20.02.2024 14:04 Ответить
Хреновые разговоры. Мюнхен 1938?
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20.02.2024 14:10 Ответить
Та так і буде. Зараз типу першої світової та революції червонодупих у рашці. Потім буде затишшя і типу друга світова. Це не мої слова, це натівські генерали про війну з рашкою через 15 років бубонять.
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20.02.2024 14:20 Ответить
Рашку добʼють, того режиму надовго не вистачить. Але проблеми будуть. В нас вони вже.
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20.02.2024 14:21 Ответить
А чи можна грюкнути усю бабу?
Ги-ги...
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20.02.2024 14:22 Ответить
Львів можна лишити? Чи тільки Мукачеве?
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20.02.2024 14:23 Ответить
Тоже "кусочек" захотели? В очередь, сукины дети! За поляками, румынами, венграми.......
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20.02.2024 14:31 Ответить
для оголошення майбутнього України , західні аферисти вибрали Главу МЗС Чехії Яна Ліпавського
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20.02.2024 14:41 Ответить
Заголовок абсолютно не відповідає змісту того, що сказав честкий міністр!
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20.02.2024 14:43 Ответить
тролів набігло.. медведчуків, подоляків, люсьок і шаріїв...
цілі проросійські ферми скотиняк,
яких давно не пи*дили дрючком по хребті..

впєрдє на фронт, і йух вам в руки замість зброї..
пісатєлі-довбо**оби.. ..
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20.02.2024 17:54 Ответить
 
 