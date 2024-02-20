Запад не должен допустить, чтобы РФ украла всю Украину, - глава МИД Чехии Липовский

Глава МИД Чехии Ян Липавский в день памяти Героев Небесной Сотни призвал Запад не допустить победы России в войне против Украины.

Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", – подчеркнул Липовский.

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