Запад не должен допустить, чтобы РФ украла всю Украину, - глава МИД Чехии Липовский
Глава МИД Чехии Ян Липавский в день памяти Героев Небесной Сотни призвал Запад не допустить победы России в войне против Украины.
Об этом он написал в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"20 февраля 2014 года. 10 лет. Они украли Крым, украли Донбасс, а теперь они хотят украсть всю страну. Мы не должны этого допустить", – подчеркнул Липовский.
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Крим і Донбас вкрали в України
А Україну у кого можна вкрасти?
дух імперіалізму охопив і Чехію
У всіх свої цілі і інтереси. Вже дуже давно це очевидно.
Від перестановки слів їх зміст може змінюватися
"трішечки але не всю", "а частково", "вже згодні на частку", "значить, половину можна".
Значить,половину можна.
...просрати все до стадії:
"з вами скільки зможемо" , "плану Б в постачанні зброї не існує"
"росія не повинна вкрасти всю Україну"
Голобородько мог бы стать на Помойке путлера крутым шаманом...
Вкрав - це коли тихо і хитрістю.
А тут - бандитський наліт.
Ги-ги...
цілі проросійські ферми скотиняк,
яких давно не пи*дили дрючком по хребті..
впєрдє на фронт, і йух вам в руки замість зброї..
пісатєлі-довбо**оби.. ..