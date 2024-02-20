Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения на украинской границе: в ГПСУ рассказали, какая ситуация сейчас на 6 КПП
Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Обстановка на границе, по данным украинских пограничников:
- "Медыка-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался.
- "Долгобыч-Угринов". У пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля.
- "Зосин-Устилуг". С 13.00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.
- "Корчевая-Краковец". До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.
- "Гребене-Рава-Русская". Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.
- "Дорогуск-Ягодин". К 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.
Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля. Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона.
Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной.
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Це 5,87 тисяч тон проти 4 млн.
а решту демагогії про силу можете залишити собі. світова і зокрема європейска економіка регулюється не демагогією, а міждержавними угодами в рамках сот, євросоюзу, зон вільної торгівлі і т.д. те, що поляки на своїй території не здатні впровадити виконання міждержавних угод ніяк польский бандитизм на кордоні не виправдовує.
Мабуть, як у 1939, здадуть усю свою краіну за 3 дня.
@777AFU
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https://twitter.com/777AFU/status/1759902780922241366 2 ч
Польські журналісти розкрили схему постачання зерна від каzапів через Балтійський країни в Польщу і ЕС, но не написали що і польща приймає зерно на пряму від орків, через границю калінінграду, свої Zрубли не пахнуть.
https://segodnya.novyny.live/polshcha-propuskaie-zerno-z-rosiyi-do-svoieyi-*******-u-velikikh-obsiagakh-153602.html