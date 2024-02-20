Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения на украинской границе: в ГПСУ рассказали, какая ситуация сейчас на 6 КПП

Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Обстановка на границе, по данным украинских пограничников:

"Медыка-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался.

"Долгобыч-Угринов". У пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля.

"Зосин-Устилуг". С 13.00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.

"Корчевая-Краковец". До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.

"Гребене-Рава-Русская". Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.

"Дорогуск-Ягодин". К 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля. Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона.

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной.

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