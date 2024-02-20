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Госпогранслужба (6140) протест (5834) блокирование (459)

Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения на украинской границе: в ГПСУ рассказали, какая ситуация сейчас на 6 КПП

страйк,поляки,польща,блокування

Польские забастовщики приступили к более жесткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Обстановка на границе, по данным украинских пограничников:

  • "Медыка-Шегини". Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска. Срок завершения такой блокировки не сообщался.
  • "Долгобыч-Угринов". У пункта пропуска протестующие планируют перекрыть движение для всех видов транспорта до 17.00 20 февраля.
  • "Зосин-Устилуг". С 13.00 до 16:00 протестующие намерены ограничить движение автобусов, грузовых и легковых транспортных средств в обоих направлениях. Обещают пропускать только грузовики с гуманитарной помощью.
  • "Корчевая-Краковец". До 21:00 20 февраля протестующие планируют блокировать движение грузовиков на выезд из Польши, кроме тех, которые перевозят критические грузы. При этом автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили в оба направления смогут двигаться беспрепятственно.
  • "Гребене-Рава-Русская". Протестующие с 13:00 20 февраля полностью заблокировали движение в обоих направлениях всех категорий транспортных средств, кроме тех, которые везут критически важные грузы и гуманитарную помощь.
  • "Дорогуск-Ягодин". К 19:00 организаторы протеста намерены полностью заблокировать движение грузовиков в обоих направлениях.

Как сообщалось, польская ассоциация "Охотники в действии" заявила, что присоединится к протестам фермеров на границе с Украиной, которые запланированы на 20 февраля. Польские митингующие заблокировали железную дорогу на украинской границе и рассыпали зерно из вагона.

Ранее сообщалось, что польские фермеры с 20 февраля обещают на месяц заблокировать все пограничные переходы с Украиной.

Смотрите также: Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+39
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !
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20.02.2024 14:11
+22
"фермери, перевізники, мисливці", хто ще? Дивним чином інтереси польської влади, яка підтримує це неподобство, співпадають з інтересами *****..
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20.02.2024 14:13
+17
страйкарі розпочали більш жорстке обмеження руху на українському кордоні
Страйкарі - це такий різновид польських посадовців?
Яке вони мають право щось там обмежувати?
Чи немає у Польщі кримінальної відповідальності за блокування руху на транспортних магістралях державного значення?
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20.02.2024 14:16
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Польща отримує виплати з ЄС у розмірі 160 млрд євро з 2022 по 2027 рік. З них -120млрд - бесповоротно. Без усякої війни. Чому Єврокомісія мовчить - незрозуміло. Припинить виплати з ЄС за порушення правил ЄС і усякі блокади припиняться негайно.
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20.02.2024 14:39 Ответить
Дубль: Повторюю, нагнітати розбрат між поляками та українцями то справа рашистів і нам не варто їм підігравати! Вихід є і простий - використовувати ще більше наші розблоковані завдяки ЗСУ порти. Щось доводити на рівні "народної діпломатії" марна справа, це як намагатися переконати маразматика, тож маємо робити те що можемо самі без допомоги зовні, як це, до речі, було зроблено з розблокуванням портів без звертання уваги на Московію (т.з. "роССію") і всупереч бажанням Стамбулу, котрий на цьому дуже добре заробляв!!! Тож робимо що ТРЕБА і все буде гаразд! Виб'ємо за одно з рук Кремля політичну та економічну зброю котру він використовував через європейських ультра правих що кормляться з його рук!!!
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20.02.2024 14:55 Ответить
А я що заперечував? Одне іншому зовсім не суперечить. Польшу лишити виплат, зерно через порти. Та й мені взагалі не зрозуміло, чому продукти харчування продаються в Україні по європейським цінам, чи навіть вище. А усякі імпортні сири, хамони, банани, текіла та інша лабуда взагалі повинна щезнути під час війни, бо це витік валюти, яку надають нам західні партнери.
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20.02.2024 15:08 Ответить
Я не можу і не хочу відповідати за формування цін на продукти харчування бо не маю до цього відношення, АЛЕ ціна товару залежить від розміру податків та зборів що формує держава, від вартості послуг і енергоносіїв що впливають на вартість зберігання та транспортування, від видатків на зарплату. Це те що стосується офіційного. А неофіційно додайте хабарі посадовцям та держслужбовцям що є головною причиною чому щось дорожче ніж у країнах де із корупцією краще ніж в Україні!
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20.02.2024 15:20 Ответить
Ціна ще залежить від зговору між найбільшими торгівельними мережами, на ціни яких потім орієнтуються менші продавці. А ще залежить від кількох агрохолдингов, яким вигідніше продавати на світових ринках, чим всередині країни. Ще й субсидію отримують на це. Як там казав Гройсман про Косюка - хто більше виробляє, той більше й субсидію отримує.
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20.02.2024 15:29 Ответить
Може й так, але я на це вплинути не можу, а за НАДПРИБУТКАМИ, або корпоративною змовою, монополізацією мають наглядати відповідні державні органи працівники котрих можуть брати, або не брати хабарі за "непомічання" злочину. Тож знов повертаємось до корупції (хабарництва) при відсутності котрого і при чесному виконанні держслужбовцями своїх обов'язків ціни нижчі. Тож зговір це не щось інше, це ТЕ САМЕ!
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20.02.2024 16:11 Ответить
Так я ж не заперечую, одне від іншого невід'ємне, зговір - хабар.
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20.02.2024 16:15 Ответить
Тоді ви не проти гасла - Зеленський, де боротьба із корупцією та хабарництвом котрі ти обіцяв?! Бо галасу багато а толку НУЛЬ!!!
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20.02.2024 16:21 Ответить
Мені клован взагалі визиває блювотний рефлекс. Які ще там гасла? Це все одно, що то стінки звертатися. Воно тупо гне своє. Чим скоріше здихаємось, тим краще.
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20.02.2024 16:24 Ответить
Мавзолейная Обезьяна продала зерна полякам 22 млн тонн... Украина всего 4...
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20.02.2024 14:39 Ответить
Вище написали 12, ти пишеш про 22, то може ви якось домовитесь, а бо сповістите звідки у вас такі цікаві данні коли потреби Польши менші. І сповіщу із посиланням на Радіо Свобода - https://www.radiosvoboda.org/a/deshchytsya-zerno-na-polskomu-kordoni/32817730.html до Польщі з Росії було імпортовано у 2023 році 6 140 734 кг зернових
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20.02.2024 15:00 Ответить
Ну взагалі-то https://www.radiosvoboda.org/a/deshchytsya-zerno-na-polskomu-kordoni/32817730.html З 1 січня 2023 року до кінця травня 2023 року в країну потрапило 5 870 316 кг зернових.
Це 5,87 тисяч тон проти 4 млн.
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20.02.2024 15:17 Ответить
По перше, ви порівнюєте данні тільки по Польщі із загальними даними продажу зернових по усій країні. Той же рис та деякі сорта іншого зерна в Україні не вирощується. Так у 2023 році Україна експортувала 26,4 млн т кукурудзи, що майже на 6% більше показника 2022 року. Обсяги експорту пшениці становили 16,2 млн т. Це на 44% більше, ніж за рік до цього!
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20.02.2024 15:23 Ответить
А кулеба спокійно курить значить так їм добре
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20.02.2024 14:39 Ответить
А Дуда просто нічого не робить. Значить так їм добре.
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20.02.2024 14:52 Ответить
можна від вас, польських сраколизів, хоч натяком почути що має зробити кулеба чи зезе? розігнати поляків на польській території? не сміти нічого продавати ні в польщу, ні в європу, бо це не холопська справа? робити тричі ку всім тим польським виродкам, що псують зерно, за проїзд кожного авто? шо ще? в ноги кланятися?
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20.02.2024 15:21 Ответить
Дубль: Повторюю, нагнітати розбрат між поляками та українцями то справа рашистів і нам не варто їм підігравати! Вихід є і простий - використовувати ще більше наші розблоковані завдяки ЗСУ порти. Щось доводити на рівні "народної діпломатії" марна справа, це як намагатися переконати маразматика, тож маємо робити те що можемо самі без допомоги зовні, як це, до речі, було зроблено з розблокуванням портів без звертання уваги на Московію (т.з. "роССію") і всупереч бажанням Стамбулу, котрий на цьому дуже добре заробляв!!! Тож робимо що ТРЕБА і все буде гаразд! Виб'ємо за одно з рук Кремля політичну та економічну зброю котру він використовував через європейських ультра правих що кормляться з його рук!!! Ще є питання про те що саме треба робити Зеленському "untrollable"?!
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20.02.2024 15:26 Ответить
тобто не сміти нічого експортувати через поляків, бо не холопьке це діло. зрозумів. і не дай боже шось полякам продати.
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20.02.2024 15:31 Ответить
А чому ні?! Це не "слабкість", це навпаки вкаже на нашу незалежність від них та міцність?! Невже ви будете вважати "слабкістю" та "потуранням" те що Ви самостійно, без чужої допомоги вирішите проблему?! Ну а продавати їм чи ні ми знов таки можемо вирішувати самі, але вже на умовах що ЇХ покупці будуть забезпечувати вільний перетин кордону, бо зараз шкодять не продажу чогось у Польшу, а ТРАНЗИТУ, бо Україна того ж зерна продала у цю країну в півтора рази менше ніж Московія (т.з. "роССія"), але чомусь по відношенню до рашистського зерна в мітингуючих та блокувальників питань нема. Тож не маю сумніву у тому що це виключно політичне питання котре роздмухується ультра правими за кремлівські кошти!!! А ми повинні продемонструвати що нас цим не залякати, а також прибрати перепони для отримання військової допомоги і інших вантажів з-за кордону, бо поки везти нам щось суднами Захід побоюється!!!
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20.02.2024 16:18 Ответить
там кацапія не 6 млн тон, а 6 тис продала. наче інших даних, крім фантазій деяких блоггерів, немає.
а решту демагогії про силу можете залишити собі. світова і зокрема європейска економіка регулюється не демагогією, а міждержавними угодами в рамках сот, євросоюзу, зон вільної торгівлі і т.д. те, що поляки на своїй території не здатні впровадити виконання міждержавних угод ніяк польский бандитизм на кордоні не виправдовує.
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20.02.2024 17:13 Ответить
останні 6-7 років польська продукція стала гіршою за китайську. категорично не купую запчастини до авто та продукти харчування з Польші За іньше нічого не можу сказати бо не стикався , мабудь таке ж гомно
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20.02.2024 14:55 Ответить
Чому ж, пилосос їх виробництва в мене працює вже 12 років і дуже багатофункційний та зручний. Та й Ford зібрані у Польщі достатньо надійні.
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20.02.2024 15:05 Ответить
останні 6-7 років польська продукція стала гіршою за китайську
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20.02.2024 15:08 Ответить
Такого не може бути, бо більша частина польської продукції виробляється у Китаї, тільки продається під польськими брендами. Бариги, сер.
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20.02.2024 15:20 Ответить
Новенький Ford польської зборки було придбано у 2016-му на заміну старенької Mazda. Нарікань, тьфу, тьфу, досі не має, ремонту не потребував!
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20.02.2024 15:29 Ответить
По-перше - Ford викруткової збірки - це зовсім не польській виріб. Ще й мабуть збирають не поляки, а українці. Це як Bosch з Китаю. По друге - фірма Ford несе відповідальність за якість, а не якісь поляки.
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20.02.2024 15:37 Ответить
Ну все, підняв лапки і зупиняю супротив!
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20.02.2024 15:39 Ответить
Капітуляцію прийнято, дякую.
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20.02.2024 15:57 Ответить
це вже можна назвати повновагомим польским фашизмом чи це ще напівфашизмік?
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20.02.2024 14:55 Ответить
Це те саме що було в Україні у 2019-му, коли українці вірили що чесна людина то "барига", а шулер то "надія України", котра "Їх зробить" та буде "приговором". Це зараз у Польщі наслідки пропаганди ультра правих за гроші Кремля!!!
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20.02.2024 15:31 Ответить
Пора вже почати маркувати поляцький крам у супермаркетах. Там на полицях бачив їхні сири, сосиски, пиво.
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20.02.2024 14:57 Ответить
польским твердим "сиром" завалено АТБ. Це не сир, під'обка.
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20.02.2024 15:00 Ответить
Впевнений?! Може передаси на аналізи у лабораторію аби не брехати так впевнено?!
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20.02.2024 15:33 Ответить
Шановний, щоб покупцю виявити погану ковбасу, де м'яса десь 20% повір, лабораторія не потрібна. Те й саме з сиром.
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20.02.2024 16:06 Ответить
По перше, на початку 90-х сам працював у торгівлі, по друге бував у різних країнах та смакував сир. По третє, на щастя у наших магазинах можу придбати продукцію дуже великого переліку країн та порівняти її по смаку та якості. Висновок, в поляків сир не гірший за італійський, французький, нідерландський, датський та наш вітчизняний доброї якості. Тому не треба через емоції щось вигадувати. А сир різної якості виробляють у будь якій країні світу, є кращі, і гірші, натуральні продукти, та аналоги чи замінники буть де.
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20.02.2024 16:28 Ответить
Я не узагальнюю як ти, я кажу про АТБ.
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20.02.2024 17:18 Ответить
так от, в АТБ лежить польське гівно. за ціну которого можна купити дуже якісний сир з іншої країни.
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20.02.2024 17:49 Ответить
"Пся крев" мріє блокувати раззійськи танки на свому кордоні?

Мабуть, як у 1939, здадуть усю свою краіну за 3 дня.
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20.02.2024 15:04 Ответить
Танки вже там? Мариш?! Чого ти Україні бажаєш, аби рашисти були на тому кордоні?!
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20.02.2024 15:38 Ответить
..
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20.02.2024 15:20 Ответить
товаром поляків завалені крамниці в Україні--а що буде якщо їх сюди возити не будуть? голодовки думаю що точно не буде
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20.02.2024 15:54 Ответить
777ua

@777AFU

·

https://twitter.com/777AFU/status/1759902780922241366 2 ч

Польські журналісти розкрили схему постачання зерна від каzапів через Балтійський країни в Польщу і ЕС, но не написали що і польща приймає зерно на пряму від орків, через границю калінінграду, свої Zрубли не пахнуть.
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20.02.2024 16:05 Ответить
Польща пропускає зерно з Росії до своєї країни у великих обсягах

https://segodnya.novyny.live/polshcha-propuskaie-zerno-z-rosiyi-do-svoieyi-*******-u-velikikh-obsiagakh-153602.html
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20.02.2024 16:06 Ответить
Сейчас 14,5% зерна на европейском рынке из срашки и только 9% из Украины.
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20.02.2024 16:30 Ответить
Как зелибоб обcыкают. Любо-дорого смотреть.
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20.02.2024 17:06 Ответить
почему молчит ЕС??
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21.02.2024 01:59 Ответить
А чи перекривали поляки дороги і кордони коли кацапи збили їхній урядовий літак, де загинуло 96 найвищих польських чиновників на чолі з президентом Качинським??? 🤔🤔🤔

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22.02.2024 08:44 Ответить
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