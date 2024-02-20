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мошенничество (1195) обмен (1343) СБУ (19470)

СБУ задержала дельцов, требовавших у родственников двух военнопленных 60 тыс. долларов, обещая обмен

сбу

Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания средств у близких родственников украинских военнопленных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

"В Киеве "на горячем" задержаны два дельца, которые требовали 60 тыс. долларов США у родственников двух пленных воинов ВСУ. Фигуранты обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "список обмена"", - говорится в сообщении.

По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленниках.

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При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались.

Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.

Служба безопасности поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их во время передачи последнего "транша".

В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.

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Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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до 12 років ??? ціх СУК треба вішати на майдані !!! скільки ціх поців шастає в містах,де ця срана поліція,яка повинна провіряти документи і шукати зрадників !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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20.02.2024 14:26 Ответить
А наші ж громадяни кажуть що їх незаконно зупиняють для перевірки документів!
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20.02.2024 15:30 Ответить
їх не затримувати треба, а того... при спробі втечі ********.
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20.02.2024 14:26 Ответить
Очень опасные тенденции назревают в украинском обществе. Война уже не воспринимается серьезно. Вылазит всякая шваль, готовая за деньги на что угодно. Полтора года назад боялись даже говорить на камеру что-либо антиукраинское, а теперь спокойно на ренже катаются и имеют прочные связи с московией.
Нужны решения военного времени.
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20.02.2024 14:36 Ответить
Ти з Британії чи і за порєбріка строчиш?
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20.02.2024 14:54 Ответить
На початку 30 років на півдні України випадково піймали шахрая. Він представлявся жертвою політичних репресій царського режиму. Їздив по провінційних райкомах, мав при собі мандат на сприяння і "брав" продуктами, товарами і, ясна річ, грошима у фонд політкаторжан. Провірили мандат - підписаний другим секретарем ЦК Постишевим. ГПУ виявило, що підпис справжній але по канцелярії не проходить. Постишев, в побуті алкаш, заперечував. Шахрая швиденько розстріляли від гріха подалі. Тоді були діти лейтенанта Щмідта а зараз брати........
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20.02.2024 14:57 Ответить
Лейтенант шмідт це ж наче комуністичний пі.дар, що пхнув за опущених більшовиків! Тоді більшість людей було заражено комуністичним сказом! Через отих імбецилів існувала тбрьма народів і ледь не була знищена Українська ідентичність, а Українці єдині володарі земель русі бо вона с покон віків була виключно Київською. А імбецили московити хотіли зробити з Панів рабів, але історія вирішила підтримати справедливість, і тепер рабами стануть вони!
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20.02.2024 18:49 Ответить
Молодці, службовці СБУ!! Щиро дякуємо за роботу! А то з цими підглядуванням у Києві за журналістами…. Тільки втрата майстерності!
Добре б було, ще їх за ноги притримати, поки їх вішатимуть на ліхтарному стовпі, щоб не розкачувались від вітру!
СлаваиУкраїні! Респект !
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20.02.2024 15:00 Ответить
 
 