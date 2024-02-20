СБУ задержала дельцов, требовавших у родственников двух военнопленных 60 тыс. долларов, обещая обмен
Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания средств у близких родственников украинских военнопленных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.
"В Киеве "на горячем" задержаны два дельца, которые требовали 60 тыс. долларов США у родственников двух пленных воинов ВСУ. Фигуранты обещали передать деньги участникам оккупационных группировок РФ для включения военнопленных в "список обмена"", - говорится в сообщении.
По имеющимся данным, злоумышленники имели связи среди боевиков и дистанционно получали от них информацию об украинских пленниках.
При этом возвращать воинов ВСУ домой участники "схемы" не собирались.
Для убедительности при общении с родственниками пленных украинских бойцов дельцы выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов.
Служба безопасности поэтапно задокументировала преступные действия фигурантов и задержала их во время передачи последнего "транша".
В ходе обысков в домах задержанных изъяты поддельные удостоверения правоохранительных органов, визитная карточка представителя российской "неправительственной" организации, "расценки" за конфиденциальную информацию о гражданах Украины и другие вещественные доказательства.
Следователи СБУ сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Нужны решения военного времени.
Добре б було, ще їх за ноги притримати, поки їх вішатимуть на ліхтарному стовпі, щоб не розкачувались від вітру!
СлаваиУкраїні! Респект !