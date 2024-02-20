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граница (5146) Польша (8149) фермер (185) блокирование (459)

Польские фермеры угрожают блокировать пункты пропуска на границе с Украиной до апреля

кордон,польща

Польские фермеры, блокирующие пункты пропуска на границе с Украиной, планируют продолжить протест еще на месяц – до апреля. Кроме того, они допускают, что начнут блокировать пассажирское движение между двумя странами, включая автобусы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил во вторник в комментарии RMF24 Роман Кондрув - лидер организации аграриев "Подкарпатское обманутое село", блокирующее пункт пропуска "Медыка - Шегини".

"Мы обостряем акцию протеста. Сегодня я собираюсь подать (документы – ред.) на продолжение протеста на следующий месяц (протеста – ред.), он продлится до апреля. Мы будем это делать на ротационной основе: фермеры частично будут работать в поле, а частично будут стоять на границе", - отметил он.

По его словам, действующее правительство не выполнило своих обязательств перед фермерами.

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"Если польское правительство и Брюссель хотят иметь конфликт с фермерами, то они будут его иметь", - подчеркнул Кондрув.

Лидер "Подкарпатское обманутое село" отметил, что если протест фермеров не будет результативным и украинская сторона будет блокировать границу со своей стороны, то фермеры могут начать не пропускать пассажирские автобусы из Украины.

"Если мы решим не впускать также автобусы, то будет очень плохо. Но, возможно, тогда наши власти наконец-то будут искать содержательные решения", - добавил Кондрув.
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Топ комментарии
+22
Німецькі гроші по лінії ЄС їх влаштовують, а загальноєвропейські правила ні. То може на вихід?
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20.02.2024 14:44
+17
І що з цього приводу реально робить ЗЄ-влада?
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20.02.2024 14:41
+16
А если разместить рядом с блокировщиками макеты складов БК и чисто случайно окажется, что ПВО не сможет перехватить очередные шахеды или ракеты?
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20.02.2024 14:41
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А де наші дипломати? Тут треба трусити на весь світ за таке
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20.02.2024 16:16 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, за кого Вы голосовали, шо так их обеляете... Почему трубить к Миру , а не к ним.
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20.02.2024 16:20 Ответить
Тому що це не законно, нам дозволили торгувати в ЄС, а ще ми заручники війни. Ми бʼємося не тільки за себе і за них. У нас багато полів заміновані і не придатні, крім того збіжжя йде транзитом, а хитрожопі польські фермери вирішили перекрити нам одну з найбільших артерій, бо бач їм реднекам так захотілося. Треба щоб на Польщу полетіли судові позови і глобальний шейм. А до наших Зеленських і тд у нас свої питання потім будуть, зараз нам ще політичної кризи бракувало
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20.02.2024 16:29 Ответить
Панi, нам лiмiт на в`iзд транспорту в Польшу, як i на транзит Польшею нашого зерна для голодаючоi Африки, вiдмiняли поляки не для того, щоб наш порожнiй автотранспорт, замiсть перевозки вiйськовго обладнання в Украiну, займався б евросоюзними внутрiшнiми перевозками, наносячи мiсцевим перевiзникам великi збитки. Як i зерно, замiсть обiцяного транзиту, буде осiдати в Польшi, з подальшими негативними для Польщi наслiдками. Тобто, ми маемо усвiдомлювати, що такий пiратський зебiлячий бiзнес направлений не на поповнення буджету Украiни, а направлений на поповнення офшорних рахункiв, Тобто, зебiли спровокували скандал, я не розумiю свiдоми чи нi, але до всього того, до зебiлячих потугiв приеднався ще й польський совок, котрий ностальгуе за советами, а примiшавши до цього темнi плями спiльноi iсторii, ще й пропагуе до нас ненависть(через такi дii). Тому превентивно тре розiбратися iз зебiлами, поставити iх на вивiрене мiсце, польський совок тодi автоматично вiдпаде.
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20.02.2024 17:02 Ответить
ЗЫ... панi, вам не здаеться дивним такий збiг обставин: повна нейтралiзацiя команди Залужного, залишення кацапам наших поранених бiйцiв для того , щоби тi так холоднокровно iх розстрiлювали, допущення вбивства в Iспанii росiянського лiтуна, постачальника нам гвинтокрила, створення великоi проблеми з перевозками на польсько-украiнському кордонi?
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20.02.2024 17:21 Ответить
Нещодавно, ціми страйками, вони вибили з ЕС 100 лярдів субсідій для своїх аграріїв, 100 лярдів євро Карл! Тепер хочуть ще, а кращого механізму за блокаду Українського кордону в них немає, так що це буде довго, треба перекривати кордон з своєї сторони, і шукати іньши напрямки експорту...
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20.02.2024 16:40 Ответить
До продовження контракту на прокачку газу.
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20.02.2024 16:40 Ответить
GessenKozak2

@GessenKozak2

Zеля повністю провалив одну з основних своїх функцій як президента - зовнішньополітичну комунікацію. Він ставиться до неї як до гастролей.
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20.02.2024 17:03 Ответить
Вся та "Mlekovita" гівняна - на помийку!
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20.02.2024 17:06 Ответить
Амбасадор справедливості

@JenyaRaik

·

https://twitter.com/JenyaRaik/status/1759919558473703870 2 ч

Поляки, які блокують кордон показують, що "братніх народів" не існує. Є лише спільні інтереси. Польська влада за гарними словами показує, що вони такі самі імперці як і русня.Щоденно млн. доларів втрачає наша економіка через цих "братів", а їх влада мовчить як і мовчать всі
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20.02.2024 17:14 Ответить
треба бути тупим ідіотом та не знати своєї історії щоб вірити в "ляхів - братів"
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20.02.2024 17:50 Ответить
Я бы на месте поставщиков зерна через 3-4 года сделал бы скидку на 40-50% для польских переработчиков зерна в размерах 50-60% от производства зерна Польши на условиях самовывоза. Или другими словами раззорил бы всех польских фермеров.
============
И пора прекратить покупать польские товары.
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20.02.2024 17:16 Ответить
Да вы сначала отгородитесь от кацаппродукции.
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20.02.2024 17:22 Ответить
В Украине ее нет. Или есть? Ты вообще давно в Украине был?
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20.02.2024 17:51 Ответить
И шо, в "Эльдорадо" нет кацапских мясорубок? чи ще какой муйни...
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20.02.2024 20:24 Ответить
это тебя спросить нужно. Я в эльдорадо небыл с 22 года.
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20.02.2024 20:33 Ответить
В США их нет? Ухилянт?
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20.02.2024 20:38 Ответить
Почему в Украине одни дебилы на гражданке остались? Хотя нет, они умные. Хотят в рай на чужом горбу выехать. Это ты ухилянт, по Эльдорадо ходишь, возмущаешся наличием кацапских мясорубок. Я в отличии от тебя как раз на войне.
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20.02.2024 20:54 Ответить
Такому как вы не стоит идти защищать нацию, бо предъява от вас некрасиво звучит. Вам бы на казлабаде базарной черноротой бабкой пристроиться.
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20.02.2024 21:54 Ответить
Я не нуждаюсь в таких как вы , чтобы меня защищали.
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20.02.2024 21:55 Ответить
Это так не работает, защищать одних, других нет. Трутни есть как в уликах, так и в любых нациях. К сожалению пчелка защищая улик, хочет она или нет, она защищает и трутней. Так что продолжай свою никчемную жизнь дальше.
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20.02.2024 22:16 Ответить
Конечно, я не желаю вам ничего плохого, но для меня легче бы было, чтобы вы не отсвечивал на пердовой со своей тугой, мол, К сожалению пчелка защищая улик, хочет она или нет... В ваш адрес не говорю, но о подобных скажу, типо, У.БАН.
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20.02.2024 23:57 Ответить
Открою секрет: удел кацапа - трындеть о системе заговоров и о каком-то комитете-300 (В ТЫЛУ).
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21.02.2024 00:03 Ответить
Та хоч до літа. Я особисто їхньої гидоти не купляю. І не маю бажання ні чути ні бачити пшеків. Подивимось, як вони без додаткових рук, будуть свою трускавку збирати.
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20.02.2024 17:26 Ответить
Історична ненависть неосвідчених людей, які поняття не мають, якою тяжкою працею вирощується зерно під обстрілами, протести, проплачені проросійськими агентами виллються в кінцевому результаті погано не тільки для України. Українці побачать справжнє обличчя сусідів, які дозволяють тероризм на кордоні та намагатимуться залишити цю країну, яка в перші дні війни дійсно допомогла багатьом людям. А русня радісно потирає руки, дивлячись на цю ганебну поведінку поляків.
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20.02.2024 17:44 Ответить
Проблема глибше - імперські фантомні болі ляхів. Вони вважають себе вищою расою і дуже ненавидять українців за те що ми не під ними.
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20.02.2024 17:48 Ответить
Sasha  Braїnstein

@SBrainstein

Зерно шло в Германию, выращено в Украине, принадлежит частным компаниям Суд Суд и еще раз суд, подавать в суд на поляков, на их службы за то, что не выполняют обязанности. Немецкие, украинские компании должны хорошо потаскать поляков по судам
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20.02.2024 21:37 Ответить
А чи перекривали поляки дороги і кордони коли кацапи збили їхній урядовий літак, де загинуло 96 найвищих польських чиновників на чолі з президентом Качинським??? 🤔🤔🤔

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22.02.2024 08:43 Ответить
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