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Испания (846) убийство (6360) вертолёт (1065)

Испанская пресса сообщила подробности убийства российского пилота Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 и пригнал его в Украину

кузьмінов

Испанская пресса опубликовала подробности убийства российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года похитил для ГУР вертолет Ми-8 АМТШ.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Как сообщает газета El País, тело мужчины с украинским паспортом нашли 13 февраля на пандусе коммунального гаража в курортном городе Аликанте. Его застрелили и переехали его же машиной. Полиция официально имени погибшего не называет, но источники газеты говорят, что это Кузьминов.

Агентство Europa Press пишет, что документы погибшего могут быть поддельными, правоохранители приступили к дополнительной проверке.

Газета El Español со ссылкой на источники, задействованные в следствии, сообщает несколько подозреваемых. Их количество не называют, лишь отмечают, что они долго следили за Кузьминовым, изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам в гараже, где он парковался. Исполнителей убийства источники назвали специалистами.

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Напомним, вчера представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова в Испании. "Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли его застреленным", - говорил Юсов. Больше деталей он не рассказал.

Сегодня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов был "нравственным трупом", с тех пор как планировал свое "грязное и страшное преступление".
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Топ комментарии
+40
Кацапня звісно сволота,але їх методи для зрадників в їх розумінні ефективні. А в нас...розблоковано ютуб-помийку мураєва. Перемога.
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20.02.2024 14:52
+27
до чого тут ГУР? в Іспанії вони нічим допомогти не можуть. кацапу пропонували жити в Україні, як би погодився, тоді б то був клопіт українських спецслужб, а так - ні.
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20.02.2024 15:04
+26
Мда, ховатись від русні в Іспанії... не дуже розумний хлопець був.
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20.02.2024 14:55
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Кращий захист від фсб вступити в РДК. Він - військовий. Повинен воювати, якщо країна воює. Пілоти потрібні РДК.
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20.02.2024 19:15 Ответить
А сволота шарій до сих пір сере на Україну з Іспанії та насолоджується життям.
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20.02.2024 19:33 Ответить
цікаво а коли Україна почне вбивати зрадників бо ківа це всого лиш маліенький гвинтік
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20.02.2024 20:48 Ответить
В дописі хто вставив останній абзац про наришкіна є член 5 колони на Цензорі і з ним ГУР має разібратись.
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20.02.2024 21:28 Ответить
В Украине оставаться ему было нельзя, если в другой стране узнают местоположение то нужно еще организовать убийство, а если в Украине узнают - то просто ракета прилетит.
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20.02.2024 22:41 Ответить
арестович еще пока гуляет…
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20.02.2024 23:11 Ответить
та шо вы гоните тут в комментариях??) тут же и дураку ясно, что он как Бабенко зарезан, застрелен, вообщем жуть)) делетанты
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20.02.2024 23:12 Ответить
Мутная тема...!? Может легенда..
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21.02.2024 06:34 Ответить
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