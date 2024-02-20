Испанская пресса сообщила подробности убийства российского пилота Кузьминова, который в 2023 году угнал вертолет Ми-8 и пригнал его в Украину

Испанская пресса опубликовала подробности убийства российского пилота Максима Кузьминова, который в августе 2023 года похитил для ГУР вертолет Ми-8 АМТШ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.

Как сообщает газета El País, тело мужчины с украинским паспортом нашли 13 февраля на пандусе коммунального гаража в курортном городе Аликанте. Его застрелили и переехали его же машиной. Полиция официально имени погибшего не называет, но источники газеты говорят, что это Кузьминов.

Агентство Europa Press пишет, что документы погибшего могут быть поддельными, правоохранители приступили к дополнительной проверке.

Газета El Español со ссылкой на источники, задействованные в следствии, сообщает несколько подозреваемых. Их количество не называют, лишь отмечают, что они долго следили за Кузьминовым, изучали его распорядок дня и получили доступ к камерам в гараже, где он парковался. Исполнителей убийства источники назвали специалистами.

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Напомним, вчера представитель украинской разведки Андрей Юсов подтвердил смерть Максима Кузьминова в Испании. "Из того, что знаем: пригласил свою бывшую к себе и нашли его застреленным", - говорил Юсов. Больше деталей он не рассказал.

Сегодня директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов был "нравственным трупом", с тех пор как планировал свое "грязное и страшное преступление".