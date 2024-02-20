Спецслужбы РФ создали сеть фейковых аккаунтов Сырского для его дискредитации, - Центр противодействия дезинформации
Российские спецслужбы создали сеть фейковых аккаунтов главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Россия распространяет недостоверную информацию о ситуации на фронте и главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
"ЦПД совместно с кибердепартаментом СБУ обнаружили масштабную дезинформационную кампанию России по дискредитации Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Выяснилось, что враг распространяет фейки о ситуации на фронте и о Главкоме с целью информационно-психологического влияния на военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Россия продвигает деструктивные месседжи через фейковые аккаунты Сырского в соцсетях Facebook, Instagram, X и Telegram.
В ЦПИ отмечают, что подразделения информационного противоборства спецслужб РФ существенно активизировались в последнее время как в Украине, так и в странах-членах НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Пересічному без засвічування власної пики там не зареєструватись, а ботам всяким - та будь ласка.
Треба щось окреме робити, щоб дискредитувати лайно?
Можливо, і спрацюються…
Пофіг шо там в тих акаунтах. Справи говорять голосніше за гундосіки чи кіздьож в телезі.
або
мєня тєрзают смутниє сомненія....
Сєть акаунтов.
Сир1
Сир2
Сир3
Протухший Сир22
Аби тільки ніхто не здогадався, що Сир - то агент рашки. 😀
Донские,кубанские и Терские казаки на службе Третьего рейха с многочисленными фото...
А що там з "яйцями по 17"? То тоже ІПСО? А те, що ви просрали напад рашки, то тоже ІПСО? А те, що влада птздить бюджети і ********* якихось, а військовим Кулеба обіцяє "FPV-лопати"?
Мертвый умереть не может.
Дискредетерованный не может быть дискредетирован.
Єрмакофіс препіздєнта знав, що буде коїтися і зробив це навмисно. Сцуки.