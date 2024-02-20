Пашинский - важный для украинского ВПК человек, его отстранение от процессов будет иметь негативные последствия, - Игорь Луценко
Арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.
Об этом говорится в материале "Forbes Ukraine", передает Цензор.НЕТ.
"Он очень качественный коммуникатор между производителями оружия и правительством. Всегда очень активен", - заявил один из бывших должностных лиц Минобороны о Пашинском.
"Он - организатор процессов, человек, который пытается сдвинуть с места инертную бюрократическую систему в армии. Руководители оборонных предприятий, к сожалению, часто не имеют такой смелости и активности, как он: это сообщество, в основном, пассивно и неорганизовано, поэтому отстранение его от процессов будет иметь очень негативные последствия", - подчеркнул экс-депутат, ветеран украино-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.
Сегодня в Ассоциацию входят 50 разных предприятий, крупнейшие из которых - "Українська бронетехніка", "Укрспецсистемс". Они производят оружие нескольких типов, которое сегодня критически необходимо ВСУ: БПЛА (Shark, miniShark, GOR, THOR) и средства противодействия БПЛА, артиллерийские системы (САУ "Богдана"), различные типы минометов (60, 82 и 120 калибра) и боеприпасы к ним, боевые бронированные машины ("Новатор", Varta), системы наведения ракет "Нептун" (ими потопили крейсер "Москва").
Как сообщалось, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
Пожалуйста, подождите...
І то не є правда що руками Пашинського було врятоване зброя та **********? Якось не в'яжеться врятована і передана у війська зброя із отаким жадібним і корумпованим посередником.
і за допомогою його компанії,
Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.
https://www.holosameryky.com/a/rozsliduvannia-nyt-pashynsky-koruprtisja/7222623.htm
Реєстрація 11.02.2024
Кацапе,без суда та слідства і тебе розстріляють запросто.
"Розстріляє воно"???!!!
Та це ж не я мрію про розстріли без суда і слідства
Ой,а хто ж це казав, що "а по факту треба просто стріляти без суда і слідства. "
Деякі отак прислужувалися владі, а потім влада їх розстрілювала "без суда і слідства"
Хтось на 100% впевненний, що він не крутив мутні схеми?
Погугліть....
Дякувати Пашинському , Україна протрималась у перші дні кацапської навали.
А зеленсьські ж так чекали параду на Хрещатику з расейськими "братами," а Пашинський і патріоти, які зробили все, щоб Україна не капітулювала, перебили йому увесь шашличний цимус
От у чому й винуватий Пашинський та всі хто зупинив ворога
19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки
25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры
29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов был сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"
Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.
Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
"Сірий кардинал": за що екснардепа Пашинського можуть посадити на 12 років, - ЗМІ (відео)
https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
Екснардеп також зазначив, що 2015 року звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".
Пашинський стверджує, що тоді росіяни через свою агентуру домоглися відкриття кримінального провадження
https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
Як результат, частка грошових розрахунків на ринку збільшилася із 7 % до більш ніж 90 %.
За визнанням експертів, зазначена реформа дала старт подальшому відродженню української промисловості та багаторічному періоду рекордного зростання ВВП
https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї, і представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.
Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні. Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
Україна стримувала агресора до прибуття міжнародної допомоги.
Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.
https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
Чт, 24/03/2022 - 21:21
https://crime-ua.com/node/29647 https://crime-ua.com/node/29647
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
ЧЛЕН ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля УЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
перед вторжением выехал в россию.
Слюсарев ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.
В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
що наскрізь корумпована та нашпигована ворогом влада буде народу до дупи
і що армія та народ можуть діяти автономно
без вказівок верховного головнокомандувача, рятуючи Батьківщину
Вот один из иноземной агентуры, с неукраинским флажком аж зубами скрипит, что благодаря Пашинскому и патриотам Украины, Раша не захватила Украину за три дня
ІНОЗЕМНА АГЕНТУРА МОЖЕ ЗРОБИТИ З ТЕБЕ ВОРОГА
Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.
Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.
І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…
Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет.
https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
Последнее фото в ФБ довольно странное. Но хоть побрился.
Потому как кто его знает, может выборы все-таки придется объявлять?
https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
Шоуменам при владі я хочу сказати, що я зараз на службі. Це у вас життя шоу, а у мене маленька і нудна робота: 24/7 тримаю у прицілі дорогу ймовірної атаки ворога… Ділянка відповідальна … Скільки треба стільки я тут…не зважаючи на те, що ви там творите в Києві.
Тетяна Чорновіл
Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.
https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM
Тетяна Чорновіл