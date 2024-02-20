РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11915 посетителей онлайн
Новости
5 165 91
Пашинский (756) Луценко Игорь (231)

Пашинский - важный для украинского ВПК человек, его отстранение от процессов будет иметь негативные последствия, - Игорь Луценко

пашинський

Арест Сергея Пашинского может усложнить поставки оружия ВСУ, а арест счетов компаний, входящих в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины, – остановить эти поставки.

Об этом говорится в материале "Forbes Ukraine", передает Цензор.НЕТ.

"Он очень качественный коммуникатор между производителями оружия и правительством. Всегда очень активен", - заявил один из бывших должностных лиц Минобороны о Пашинском.

"Он - организатор процессов, человек, который пытается сдвинуть с места инертную бюрократическую систему в армии. Руководители оборонных предприятий, к сожалению, часто не имеют такой смелости и активности, как он: это сообщество, в основном, пассивно и неорганизовано, поэтому отстранение его от процессов будет иметь очень негативные последствия", - подчеркнул экс-депутат, ветеран украино-российской войны, командир роты БПЛА Игорь Луценко.

Читайте также: Ряд общественных деятелей и ветеранов выступили в защиту Пашинского: Его преследование наносит ущерб репутации Украины и подрывает нашу обороноспособность

Сегодня в Ассоциацию входят 50 разных предприятий, крупнейшие из которых - "Українська бронетехніка", "Укрспецсистемс". Они производят оружие нескольких типов, которое сегодня критически необходимо ВСУ: БПЛА (Shark, miniShark, GOR, THOR) и средства противодействия БПЛА, артиллерийские системы (САУ "Богдана"), различные типы минометов (60, 82 и 120 калибра) и боеприпасы к ним, боевые бронированные машины ("Новатор", Varta), системы наведения ракет "Нептун" (ими потопили крейсер "Москва").

Как сообщалось, бывший нардеп и глава ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Также читайте: Меня посадят, - Пашинский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+26
Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, чего и добиваются агенты Ху#ла в *ОПе.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:27
+21
Може певним людям і структурам саме такий результат і потрібний?...
показать весь комментарий
20.02.2024 16:27
+19
Пан Серожа не бачить різницю між тим, хто постачає зброю для ЗСУ та тим, хто продавав ворогам дефіцитні двигуни?
показать весь комментарий
20.02.2024 16:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так ото ж!
показать весь комментарий
20.02.2024 16:26 Ответить
Арешт Сергія Пашинського може ускладнити постачання зброї ЗСУ, чего и добиваются агенты Ху#ла в *ОПе.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:27 Ответить
Може певним людям і структурам саме такий результат і потрібний?...
показать весь комментарий
20.02.2024 16:27 Ответить
А шо цэ баб Юля його не отмазывает, молчит, шо рыба об лед... Мож шептуна выпустила, бо может оказаться , шо и она примазана к этому дельцу.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:28 Ответить
Юля спіднє підбирає під колір того, кого вона очікує.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:29 Ответить
Реальна причина наїзду на Пашинського - його ефективна робота в плані виробництва та передачі зброї війську. Не думаю, що баба Юля до такого "примазана".
показать весь комментарий
20.02.2024 16:46 Ответить
Я розумiю, що юлька до забезпечення наших вiйськових зброею не примазана, але ж бо, зворотня сторона медалi, мовляв, якби баб Юлька з Пашинським, були такi бiленькi та пухнастi, то до них не було б i запитань. Красиво дiвки вигуцикують (калька на красиво девки пляшут), в своiх меркантильних цiлях, прикриваючись нашим ВПК.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:19 Ответить
зрадник зеленського
показать весь комментарий
20.02.2024 17:38 Ответить
Пан Серожа не бачить різницю між тим, хто постачає зброю для ЗСУ та тим, хто продавав ворогам дефіцитні двигуни?
показать весь комментарий
20.02.2024 16:39 Ответить
У Серожі очі боярою залиті
показать весь комментарий
20.02.2024 16:55 Ответить
Придурко, тобі популярно на пальцях: богуслаєв--зрадник країни, а Пашинський--бізнесмен та патріот.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:48 Ответить
Та ні чипають Червінського, Залужного, Чорновіл, Кривоноса, Марченко, генерала ССО, видають вагнерівців, закатують оборонку в асфальт,першкоджають дійсно партіоту України Порошенко, знімають клістрони з ракет. ставлять маячки на бензовози, размінують і здають юг, назначають російских шпионів на керівни посади в силови органи а дебіла гогішвилі сожителя маші та шо секретар лоха зам міністра МВС, а потім советником Буданова і можно рахувати це далі,на мою думку це повна срака, но для зебіла це мабуть "совпаденіе", а для нормальної людини це зрада лоха зеленського буратіно коломойского.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:50 Ответить
Так зелені і хочуть підімняти під себе і пох*рити, згідно оманського плану.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:31 Ответить
А нефиг юлькам было на выборах тянуть маZZу за зебилов.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:34 Ответить
може це і є ціль, деякі "поважні люди" хочуть заробити на постачанні зброї невідомо якої та невідомо звідки, а на власних виробниках багато не заробиш...
показать весь комментарий
20.02.2024 16:31 Ответить
я ВИМАГАЮ, ЩОБ УСУНИЛИ ЄРМАКА, блд!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 16:36 Ответить
в 19 році треба було вимагати від виборців, а тепер вже пізно
показать весь комментарий
20.02.2024 16:43 Ответить
Вивезли "Стугни" з-під носа у окупантів - скандал, вибили рашистів зі Зміїного "Богданою"- скандал, потопили "Маскву" "Нептуном - знову скандал. Коли б то хоч один такий скандал від зелених почути?!
показать весь комментарий
20.02.2024 16:46 Ответить
тобто Чорновіл так і не розібралася - хто ж є її другом і соратником. Може вона теж лише прикидається щов оює, а сама десь у тилу переховується?
І то не є правда що руками Пашинського було врятоване зброя та **********? Якось не в'яжеться врятована і передана у війська зброя із отаким жадібним і корумпованим посередником.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:51 Ответить
все правильно, тільки помтлочка в пірзвищі. Чорновіл - це прізвище Тараса; а у Тетяни - Чорновол.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:13 Ответить
Фамилии ЧерновОл априори быть не может - Украинская фамилия ЧОрновІл, а кацапская может быть только ЧЕрновОлова. Значит ЧорновОл - зто окацапленная украинская.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:47 Ответить
Пашинський, якого президент Володимир Зеленський до вторгнення називав «злочинцем» через звинувачення в корупції, очолює Українську асоціацію торгівлі зброєю,

і за допомогою його компанії,

Київ мав можливість отримати перші партії зброї для оборони країни, поки не надійшла допомога від західних партнерів.

https://www.holosameryky.com/a/rozsliduvannia-nyt-pashynsky-koruprtisja/7222623.htm
показать весь комментарий
20.02.2024 17:48 Ответить
Так ЗЕлень того і прагне - якумога більш робить капостив державі та ЗСУ.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:37 Ответить
Зенукович, реванш
показать весь комментарий
20.02.2024 16:38 Ответить
В идеале должно быть у нас в Украине - Все для фронта, все - для победы, победить российского монстра только так можно, в несколько раз нас превосходящего, а не заниматься внутренними переделами и разборками, но чего-то не выходит
показать весь комментарий
20.02.2024 16:40 Ответить
коли 3/4 виборців - інфантильні недорослі то можна лише подякувати тій незначній частині населення що зупинила рашистів в 2022
показать весь комментарий
20.02.2024 16:48 Ответить
Коли при владі зрадники, то нє виходіт.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:52 Ответить
Ну так Риго-ОПешники те й роблять. Все для фронту, все для перемоги. От тільки на чийому вони боці, якщо все, що корисно для України, саботують, зовнішня політика направлена на обсерання з партнерами, скажений дерибан оборонного бюджету, патріотів саджають, і власне виробництво закривають?
показать весь комментарий
20.02.2024 17:01 Ответить
Так, в цьому і полягала ідея ж.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:41 Ответить
буратінка планомірно підводить Державу під капітуляцію.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:43 Ответить
який маразм, вслухайтесь, як Луцик здає систему: зараз Оцей випаде із ланцжка і машина стане. чого вона не стає в інщих країнах при випаданні керівника?
показать весь комментарий
20.02.2024 16:45 Ответить
В інших країна у вищій владі немає ворогів, і президенти не пов'язані оманськими договорняками.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:49 Ответить
Як так немає коли є Орбан з дружбаном Фіцом, а там і Трамп знову доєднається
показать весь комментарий
20.02.2024 16:53 Ответить
Вони воюють?
показать весь комментарий
26.02.2024 07:36 Ответить
система виробляла "Стугни", "Богдани", "Нептуни", міномети, незважаючи на спротив зеленої мразоти
показать весь комментарий
20.02.2024 16:51 Ответить
ти не допоняв, що тут саме означає система у моєму коменті- як раз кум-сват-корупція, без цього ланцюжок працює далі при випадінні і заміні одного кільця
показать весь комментарий
20.02.2024 21:55 Ответить
Підтвердив надію Риго-ОПешників.
показать весь комментарий
20.02.2024 16:55 Ответить
Кого за дупу не візьми, всі патріот один більший іншого. Всі важливі люди. Ну хоч на руках носи. А по факту треба просто стріляти без суда і слідства.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:20 Ответить

Реєстрація 11.02.2024
Кацапе,без суда та слідства і тебе розстріляють запросто.
показать весь комментарий
20.02.2024 18:07 Ответить
Цікаво хто ти? От такі в нас судді сидять, думаючи, що вони богі І запам'ятай бабалоболка картонна, українцем мене робить паспорт, а не дата реестрації. Ви боти кацапські тут зареестровані ще давніше, вас треба вскривати як хробачню. Розстріляє воно. Ти такий самий клоун як і твої обранці.
показать весь комментарий
20.02.2024 18:39 Ответить
Клоун у нас найвеличніший, я на його місце не посягаю.

"Розстріляє воно"???!!!
Та це ж не я мрію про розстріли без суда і слідства

Ой,а хто ж це казав, що "а по факту треба просто стріляти без суда і слідства. "

Деякі отак прислужувалися владі, а потім влада їх розстрілювала "без суда і слідства"
показать весь комментарий
20.02.2024 18:49 Ответить
3 рази ти притиснув словосполучення "без суда і слідства". Я лише нагадаю, що ви обрали клоуна. Який нікого не посадив. Лише за Порохом бігав. Без суду та слідства, в нас лише громадян за ноги тягнуть тцк. Я так розомію, твоя задача топити тих, хто топить Пашниського. Хоча мені байдуже, хто кого топить. Тут у всіх рило в пуху. Тому так, треба всіх і без "без суда і слідства"
показать весь комментарий
20.02.2024 19:18 Ответить
Стрелялка у тебя ещё не выросла.
показать весь комментарий
20.02.2024 22:02 Ответить
Сядь рівно сопляк! В очі будеш мені таке казати, а не о це під себе тихо пукати. Дивись на нього! І вивчи мову український хохлику.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:03 Ответить
Не розумію, чому всі так свято вірять в порядність Пашинського?
Хтось на 100% впевненний, що він не крутив мутні схеми?
Погугліть....
показать весь комментарий
20.02.2024 17:26 Ответить
Ти можеш щось сказати конкретно про мутні схеми.?Документи в студію.

Дякувати Пашинському , Україна протрималась у перші дні кацапської навали.

А зеленсьські ж так чекали параду на Хрещатику з расейськими "братами," а Пашинський і патріоти, які зробили все, щоб Україна не капітулювала, перебили йому увесь шашличний цимус

От у чому й винуватий Пашинський та всі хто зупинив ворога
показать весь комментарий
20.02.2024 18:13 Ответить
Заметьте как ЗЄ прямо спешил сдать Украину Пу

19 ЯНВАРЯ 2022 он рассказывает про шашлычки

25 ФЕВРАЛЯ 2022 (на следующий день после начала войны!!!) он уже предложил Пу переговоры

29 МАРТА 2022 в Стамбуле уже готов был сдать Украину с потрохами России
"как стране гаранту"

Кампания критики в адрес НАТО была развернута Офисом президента еще в марте.

Она стала частью подготовки общества к "компромиссу", о котором договаривалась в Стамбуле наша делегация во главе с Арахамией Одновременно Арестович обольщал общество обещаниями быстрого окончания войны.
показать весь комментарий
20.02.2024 18:17 Ответить
Для пана Остапа:
"Сірий кардинал": за що екснардепа Пашинського можуть посадити на 12 років, - ЗМІ (відео)
https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
показать весь комментарий
20.02.2024 20:03 Ответить
За його словами ( Пашинського), заходи пов'язані зі "справою про передачу "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефти", державі".

Екснардеп також зазначив, що 2015 року звернувся до президента України з проханням покрити дефіцит пального ЗСУ паливом "Роснефти", що, за його словами, "дуже сильно тоді розлютило спонсорів Януковича та їхніх російських кураторів".

Пашинський стверджує, що тоді росіяни через свою агентуру домоглися відкриття кримінального провадження

https://focus.ua/uk/politics/626445-sirij-kardinal-za-sho-eksnardepa-pashinskogo-mozhut-posaditi-na-12-rokiv-zmi-video
показать весь комментарий
20.02.2024 21:20 Ответить
І ще, Курченко втік з України. А Пашинський не втік
показать весь комментарий
20.02.2024 21:21 Ответить
Також Пашинський домігся того, щоб «Ощадбанк» став уповноваженим банком енергоринку та ключовим елементом реформ в енергетичній сфері. Зокрема, через прийняття нового закону про електроенергію на енергоринку було введено розподільчі рахунки, ліквідовано схеми бартерних розрахунків та корупційні вексельні схеми.

Як результат, частка грошових розрахунків на ринку збільшилася із 7 % до більш ніж 90 %.

За визнанням експертів, зазначена реформа дала старт подальшому відродженню української промисловості та багаторічному періоду рекордного зростання ВВП

https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
показать весь комментарий
20.02.2024 21:31 Ответить
Бо по ділах судять, а не по словах Зєрмака.
показать весь комментарий
26.02.2024 07:41 Ответить
Яким боком він до головки самонаведення ракети "Нептун", крім того, що компанія "Радіонікс" номінально числиться у асоціації?
показать весь комментарий
20.02.2024 17:36 Ответить
Хуьло намагається усунути Пашинського ще починаючи з Майдану, щойно Зеленський прийшов до влади, він вимагає це від нього. Зеля намагається
показать весь комментарий
20.02.2024 17:47 Ответить
За півтора року до початку війни компанія пов'язана з Пашинським стала найбільшим приватним постачальником зброї для України

У перші тижні повномасштабного російського вторгнення, коли війська РФ насувалися на Київ, ЗСУ відчайдушно потребували зброї, і представники українського уряду зв'язалися із Сергієм Пашинським, колишнім в.о. голови Адміністрації президента і нардепом, який роками відповідав за військові витрати.

Попри те, що після кампанії по боротьбі з корупцією президента Володимира Зеленського Пашинський опинився в політичному вигнанні. Про це https://www.nytimes.com/2023/08/12/world/europe/ukraine-arms-dealer-serhiy-pashinsky.html повідомляє The New York Times.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:53 Ответить
Водночас, зазначають автори публікації, у Пашинського були зв'язки у збройовому бізнесі і, можливо, що ще важливіше, він знав, як працювати під тиском і всю бюрократичну тяганину. Під час війни це вміння виявилося неоціненним.

Україна стримувала агресора до прибуття міжнародної допомоги.
показать весь комментарий
20.02.2024 17:59 Ответить
Ху*ово, панове...! Якщо одне хабарницьке іпало, так сильно впливає на обороноздатність країни..!!! Щось не так в цьому королівстві...!!!
показать весь комментарий
20.02.2024 18:03 Ответить
2014 року Слідчий Комітет РФ порушив щодо Пашинського кілька кримінальних справ.

Азаров, Клюєв, Портнов, Захарченко, Пшонка та Янукович неодноразово публічно звинувачували Пашинського у особистій причетності до керівництва загонами озброєних «бойовиків» під час Євромайдану, розстрілів активістів, організації збройного захоплення влади, втрати Криму, державній зраді, розпалюванні русофобії, до вчинення злочинів проти жителів Донецької та Луганської обл.

https://uk.wikipedia.org/wiki https://uk.wikipedia.org/wiki/ Пашинський_Сергій_Володимирович
показать весь комментарий
20.02.2024 21:37 Ответить
Хабарницькі іпала були в оточенні ЗЄ і були готові здати Україну у перші ж дні.
показать весь комментарий
20.02.2024 18:19 Ответить
Подельники олигарха Коломойского под шумок войны ограбили «Приватбанк»

Чт, 24/03/2022 - 21:21

https://crime-ua.com/node/29647 https://crime-ua.com/node/29647
показать весь комментарий
20.02.2024 18:21 Ответить
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ «СЛУГА НАРОДА» УДРАЛ В РОССИЮ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

ЧЛЕН ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля УЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
показать весь комментарий
20.02.2024 18:24 Ответить
31 марта народный депутат от фракции "Слуга народа",

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
показать весь комментарий
20.02.2024 18:25 Ответить
Член политсовета «Слуги Народа» и один из ее кураторов в Харьковской области Вадим Слюсарев

перед вторжением выехал в россию.

Слюсарев ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

Слюсарев был причастен к формированию мажоритарщиков от «Слуги Народа» на парламентских выборах в 2019 году.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
показать весь комментарий
20.02.2024 18:26 Ответить
Підручні ***** вже діють нахабно і відкрито. Чи буде взагалі дієва протидія тим "українськими гнидами"?
показать весь комментарий
20.02.2024 18:42 Ответить
У демократичних державах навіть подумати не могли,

що наскрізь корумпована та нашпигована ворогом влада буде народу до дупи
і що армія та народ можуть діяти автономно

без вказівок верховного головнокомандувача, рятуючи Батьківщину
показать весь комментарий
20.02.2024 18:53 Ответить
- конченая тварь, вор и ублюдок
показать весь комментарий
20.02.2024 18:53 Ответить
ІНОЗЕМНА АГЕНТУРА МОЖЕ ЗРОБИТИ З ТЕБЕ ВОРОГА

Вот один из иноземной агентуры, с неукраинским флажком аж зубами скрипит, что благодаря Пашинскому и патриотам Украины, Раша не захватила Украину за три дня
показать весь комментарий
20.02.2024 21:49 Ответить
Что ж ты всё о себе да о себе?
показать весь комментарий
20.02.2024 22:06 Ответить
Сина Пашинського призначили заступником гендиректора КБ "Луч": "Ситуація з батьком показала, що

ІНОЗЕМНА АГЕНТУРА МОЖЕ ЗРОБИТИ З ТЕБЕ ВОРОГА
показать весь комментарий
20.02.2024 21:45 Ответить
ПОЧЕМУ «ТОРБЯТ» ПАШИНСКОГО

Вчера СБУ с НАБУ (что уже неожиданно) провели акцию устрашения в доме Сергея Пашинского. «Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі «палива Курченка», а насправді палива кремлівської «Роснефті», державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам.

Лише декілька тижнів тому «слєдком росії» звинуватив мене в початку АТО у 2014-ому році.

І от зараз дивна синхронізація з боку українських слідчих…

Шановні, якщо вже вирішили копнути у той період і дослідити, як я ще допоміг з передачею активів Януковича державі та ЗСУ, то зверніть увагу на спецконфіскацію сотень мільйонів доларів у бюджет.

https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
показать весь комментарий
20.02.2024 22:01 Ответить
Одно из должностных лиц СБУ, причастных к контрабанде топлива Пашинский называет. Это бывший зампред СБУ Юрий Артюхов. Кстати, интересно, где он сейчас?
Последнее фото в ФБ довольно странное. Но хоть побрился.

показать весь комментарий
20.02.2024 22:04 Ответить
Зачищается потенциальная оппозиция в преддверии потери легитимности нашим «найвелычнишим».

Потому как кто его знает, может выборы все-таки придется объявлять?

https://ord-ua.com/2024/02/13/pochemu-torbjat-pashinskogo/
показать весь комментарий
20.02.2024 22:07 Ответить
Зараз відбуваються обшуки у Пашинського. Дурні фріки у владі, що ви творите? Прибираєте державного діяча на якому тримається оборонка ( це саме так). А ще певно владні шоумени дуже очікують, що я влаштую шоу: візьму «Стугну» і поїду на Банкову після арешту Пашинського?

Шоуменам при владі я хочу сказати, що я зараз на службі. Це у вас життя шоу, а у мене маленька і нудна робота: 24/7 тримаю у прицілі дорогу ймовірної атаки ворога… Ділянка відповідальна … Скільки треба стільки я тут…не зважаючи на те, що ви там творите в Києві.

Тетяна Чорновіл
показать весь комментарий
20.02.2024 22:11 Ответить
А тепер я Вам розкажу про справжні причини цієї справи. Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав , просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі ***********. Адже деякі сумнівні структури в цьому «бізнесі» завищують ціни вдвічі!!!!

Про корупцію з ************, яку зупиняв Пашинський можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.

https://m.censor.net/ru/resonance/3445875/mlyioni_dolarv_u_kishen_a_ne_na_zbroyu_yak_spetsmporteri_nakrutili_tsni_pustili_svo_prokladki?fbclid=IwAR1t0yOCgNsRz8X9LzAA7SG5Im-1jDJ55MW_7Io06eslyuaQmqxzkTX4eiM

Тетяна Чорновіл
показать весь комментарий
20.02.2024 22:17 Ответить
 
 