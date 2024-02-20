Украинских курсантов в военных вузах будут обучать специалисты из США, - Минобороны

Военные специалисты из США будут обучать курсантов в украинских вузах.

Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это обсуждалось на встрече заместителя Министра обороны Украины Наталии Калмыковой с представителями американской компании Sonata.

Отмечается, что эта компания предоставляет западную военную экспертизу, консалтинг и материальную помощь Украине. Этот процесс проходит в координации с Ukrainian Freedom Fоund и представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров будут внедрены инструменты оценки, используемые в армии США. Целью тестирования станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии могут стать сержантами.

"Украинская армия - в ожидании перемен. Мы должны уже сейчас максимально обучать будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру, посколькут нее зависит будущее украинской армии. Очень благодарна нашим американским друзьям за готовность взаимодействовать, передавать свой опыт и знания. Убеждена, что масштабные учения в Украине с участием специалистов США позволят решить многие актуальные проблемы в украинской армии", - подчеркнула замминистра.

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