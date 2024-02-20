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Минобороны (9042) США (24852) курсанты (156) обучение (516)

Украинских курсантов в военных вузах будут обучать специалисты из США, - Минобороны

Зустріч заступниці Міністра оборони України Наталії Калмикової з представниками американської компанії Sonata

Военные специалисты из США будут обучать курсантов в украинских вузах.

Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это обсуждалось на встрече заместителя Министра обороны Украины Наталии Калмыковой с представителями американской компании Sonata.

Отмечается, что эта компания предоставляет западную военную экспертизу, консалтинг и материальную помощь Украине. Этот процесс проходит в координации с Ukrainian Freedom Fоund и представителями Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, в рамках пилотного проекта в одном из украинских учебных центров будут внедрены инструменты оценки, используемые в армии США. Целью тестирования станет выявление потенциальных лидеров, которые впоследствии могут стать сержантами.

"Украинская армия - в ожидании перемен. Мы должны уже сейчас максимально обучать будущих и действующих сержантов и офицеров согласно американским стандартам. При этом очень важно менять военную культуру, посколькут нее зависит будущее украинской армии. Очень благодарна нашим американским друзьям за готовность взаимодействовать, передавать свой опыт и знания. Убеждена, что масштабные учения в Украине с участием специалистов США позволят решить многие актуальные проблемы в украинской армии", - подчеркнула замминистра.

Также читайте: Масштабная и качественная подготовка операторов БПЛА требует изменений в нормативах Минобороны и реализации соответствующих государственных стандартов
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Топ комментарии
+7
Добре. Однак мені здається шо отих фахівців та спеціалістів з США багато чому бойові офіцери та сержанти ЗСУ теж можуть навчити. Ну то таке.
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20.02.2024 16:36
+2
Интересно чему ети *специалисты* США смогут нас научить? Обеспокоенности и терпеливо ждать поддержки? Потому что любой американский офицер или компьютерная программа закипит кода ей зададут вопрос как воевать без артснарядов, без авиации, без дальнобойных ракет, без разрешения бить по вражеской территории и чтобы сохранить литсо кремлевского Фюрера.
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20.02.2024 16:44
+2
До сих пор находится много любителей совкового всего. От колбасы, до военных доктрин.
Совковые хенералы просрали нападение на неподготовленную Украину имея многократное преимущество во всем, кроме силы воли и мозгов. Совковые доктрины - дерьмо. Это не пустой хэйт, а доказанный практикой факт.
Так что обучение молодежи у спецов, которые хоть и с переменным успехом сдерживают амбиции 1.5 млрд китайских, около 90 млн московитских и иранских людоедов многого стоит.
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20.02.2024 16:45
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А на передову - всі ті ж воділи, базарники, вантажники і решта плебсу...
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20.02.2024 16:36 Ответить
Добре. Однак мені здається шо отих фахівців та спеціалістів з США багато чому бойові офіцери та сержанти ЗСУ теж можуть навчити. Ну то таке.
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20.02.2024 16:36 Ответить
Интересно чему ети *специалисты* США смогут нас научить? Обеспокоенности и терпеливо ждать поддержки? Потому что любой американский офицер или компьютерная программа закипит кода ей зададут вопрос как воевать без артснарядов, без авиации, без дальнобойных ракет, без разрешения бить по вражеской территории и чтобы сохранить литсо кремлевского Фюрера.
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20.02.2024 16:44 Ответить
Так пересмикуєш, прямо Скабєєва заздрить.
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20.02.2024 16:51 Ответить
До сих пор находится много любителей совкового всего. От колбасы, до военных доктрин.
Совковые хенералы просрали нападение на неподготовленную Украину имея многократное преимущество во всем, кроме силы воли и мозгов. Совковые доктрины - дерьмо. Это не пустой хэйт, а доказанный практикой факт.
Так что обучение молодежи у спецов, которые хоть и с переменным успехом сдерживают амбиции 1.5 млрд китайских, около 90 млн московитских и иранских людоедов многого стоит.
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20.02.2024 16:45 Ответить
Знову вся допомога піде на оплату інструкторів,що по європах,тепер і в військових вишах.
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20.02.2024 18:38 Ответить
"путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом"
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20.02.2024 18:57 Ответить
Нічого незвичайного, "звичайні" польські фермери приїхали перекривати дорогу на кордоні з Україною.
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20.02.2024 18:58 Ответить
 
 