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Новости Война
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Запорожская область (2843) военные преступления (1376) Офис Генпрокурора (2386)

Расстрел пленных воинов ВСУ около Работино: Офис Генпрокурора приступил к производству

огп

По факту расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами около Работино начато уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии России трех украинских защитников, взятых в плен. Событие произошло 18 февраля 2024 года около населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино.

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Топ комментарии
+8
Яке нахер провадження?Ви богуслаєва не хочете садити , скільки можна тягнути час ?
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20.02.2024 16:57
+3
Це круто! А що робить єрмаківське МЗС? Де заяви на міжнародеих площадках, чи хоча б пагелчх? Де скликання Радбезу? Де Зєлєнскій, накінець і що з його язиком?
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20.02.2024 17:06
+1
дєрьмак команди не давав ... буде браслет.. далі по протоптаній стежині на па-рашу..!
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20.02.2024 17:17
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Яке нахер провадження?Ви богуслаєва не хочете садити , скільки можна тягнути час ?
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20.02.2024 16:57 Ответить
дєрьмак команди не давав ... буде браслет.. далі по протоптаній стежині на па-рашу..!
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20.02.2024 17:17 Ответить
Наша судова система здатна "саджати" і давати жорсткі строки тільки тим, до кого не може дотягнутися. Тому у даному випадку "покарання" буде суворим що капець. А от Богуслаєва просто відпустять за "закінченням строків розслідування", бо ж він "поважна лдюдина".
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20.02.2024 17:25 Ответить
----
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
...
Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
..
Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
..
вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
....
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20.02.2024 17:25 Ответить
не на часи...треба спочатку Червинського и Пороха
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20.02.2024 17:32 Ответить
.. ну вони ж тіпа недаром свій хліб з маслом жруть ... вони ж теж воюють..
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20.02.2024 17:15 Ответить
Це круто! А що робить єрмаківське МЗС? Де заяви на міжнародеих площадках, чи хоча б пагелчх? Де скликання Радбезу? Де Зєлєнскій, накінець і що з його язиком?
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20.02.2024 17:06 Ответить
ані усталі ат вайни
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20.02.2024 17:20 Ответить
Вічна Шана Героям....
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20.02.2024 17:38 Ответить
В сраку засуньте своє провадження! Кому воно потрібно?!! Що це змінить?!!!
Єдині ліки від цього - страти (при фільмуванні тими ж дронами) дзеркально відповідаючими діям кацапів. Око за око, зуб за зуб.
Це зрозуміла їм мова. А "фронтове радіо" працює -повірте.
Не треба оглядатись на ту срану демократію. Європейці ніколи не були в цих ситуаціях і нічого не зрозуміють. Та і меседж не для них - для кацапів - з вами буде те, що ви чините з нашими.
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20.02.2024 20:04 Ответить
 
 