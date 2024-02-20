Расстрел пленных воинов ВСУ около Работино: Офис Генпрокурора приступил к производству
По факту расстрела украинских военнопленных российскими оккупантами около Работино начато уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"20 февраля в Интернете была распространена видеозапись расстрела военнослужащими армии России трех украинских защитников, взятых в плен. Событие произошло 18 февраля 2024 года около населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора подчеркнули, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино.
Пожалуйста, подождите...
І навіщо таку хрень писати ? Ліпше напишіть про втрати ЗСУ
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Напишіть хто відповість зате що сталося під Авдієвкою...???
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Як так вийшло , що замість спланованого відведення війсь.
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вийшло так що кидали поранених і тікали " Ратуйся хто може"..
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Єдині ліки від цього - страти (при фільмуванні тими ж дронами) дзеркально відповідаючими діям кацапів. Око за око, зуб за зуб.
Це зрозуміла їм мова. А "фронтове радіо" працює -повірте.
Не треба оглядатись на ту срану демократію. Європейці ніколи не були в цих ситуаціях і нічого не зрозуміють. Та і меседж не для них - для кацапів - з вами буде те, що ви чините з нашими.