В северокорейской ракете, которой РФ била по Украине, обнаружено 290 деталей из США, Европы и Азии, – экспертная группа Conflict Armament Research
290 деталей северокорейской ракеты, которой Россия ударила по Украине, изготовлено в США, Европе и Азии.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы Conflict Armament Research (CAR).
По словам экспертов CAR, 75% из этих деталей были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США.
Еще 16% компонентов, найденных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, включая Германию, Нидерланды и Швейцарию. Еще 9% изготовили компании, зарегистрированные в Азии. Большинство этих деталей входило в навигационную систему ракеты.
"Это открытие является последним свидетельством подрыва глобальных режимов нераспространения, поскольку оно указывает на способность Северной Кореи производить современное оружие – и покупать материалы для своей ракетной программы на международном уровне – несмотря на длительные санкции Организации Объединенных Наций", – отмечается в отчете CAR.
Эксперты рассказывают, что обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване. Доказательств того, что речь шла о прямых поставках, нет: вероятно, КНДР закупила западные компоненты через посредников, уклоняясь от санкций.
Кроме того, в отчете подчеркивается, что обнаруженные западные компоненты были изготовлены в 2021-2023 годах. Это позволило аналитикам CAR предположить, что северокорейская ракета, которой РФ ударила по Украине в январе, "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".
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Трава у них заборіста, є навіть туристи-«планеристи», які саме для цього туди їдуть.
коммі_китай: продовжуйте робити ї******о цеглиною і казати "ми зовсім ніпрічом до української ''кризи'' "
P.S. Тотально гнила "світова політична система". Втім -- коли вона не була такою?
Але честі і совісті раніше було мабуть більше.
Шкода що за сто років західна цивілізація не порозумнішала ні на трошечки...
він якщо владою надалі буде ігноруватись диспропорція по ЯЗ рано чи пізно прийде у вашу хату і мою.
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має прийняти сигнали супутників GPS-навігації для визначення своїх координат;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він після ідентифікації поточної локації автоматично виходить з ладу.
Принцип навігації полягає в обчисленні часової затримки від трьох ідентифікованих сигналів різних супутників, що вловлюються приймачем.
Сам пристрій визначення координат займає мізерний об'єм від того інтерфейсу, який Ви називаєте "GPS приймачем", і в даному випадку обходиться без нього, а "вживлюється" в сам чіп ще на етапі розробки топології МС.
Може й нам у них ракети купувати? Будемо обмінювати на зерно, яке ляхи на землю скидають на кордоні.
А не пішли б ви колєго нахєр, після таких тез.
( Платон )
(Спіноза)
І ... Китай - всього 2% .
Решта - гей би нормальні та продвинуті країни
Ми купимо у буржуїв мотузку на якій їх і повісимо...
ДОзволяє маріонетці Кімчен Ину експортувати в РФ -КИТАЙ!
КИТАЙ МАЄ ОТРИМАТИ САНКЦІЇ!
користі від них - як і від стурбованності та занепокоєння
Десь так…