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КНДР (1099) ракеты (3471) США (24852)

В северокорейской ракете, которой РФ била по Украине, обнаружено 290 деталей из США, Европы и Азии, – экспертная группа Conflict Armament Research

ракета,кндр

290 деталей северокорейской ракеты, которой Россия ударила по Украине, изготовлено в США, Европе и Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы Conflict Armament Research (CAR).

По словам экспертов CAR, 75% из этих деталей были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США.

Еще 16% компонентов, найденных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, включая Германию, Нидерланды и Швейцарию. Еще 9% изготовили компании, зарегистрированные в Азии. Большинство этих деталей входило в навигационную систему ракеты.

"Это открытие является последним свидетельством подрыва глобальных режимов нераспространения, поскольку оно указывает на способность Северной Кореи производить современное оружие – и покупать материалы для своей ракетной программы на международном уровне – несмотря на длительные санкции Организации Объединенных Наций", – отмечается в отчете CAR.

Эксперты рассказывают, что обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване. Доказательств того, что речь шла о прямых поставках, нет: вероятно, КНДР закупила западные компоненты через посредников, уклоняясь от санкций.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что обнаруженные западные компоненты были изготовлены в 2021-2023 годах. Это позволило аналитикам CAR предположить, что северокорейская ракета, которой РФ ударила по Украине в январе, "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

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Топ комментарии
+26
Жеруть траву....роблять ракети .З запчастин НАТО.....Потужно.
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20.02.2024 17:01
+24
Захід! Продовжуйте розказувати про "пекельні санкції"

коммі_китай: продовжуйте робити ї******о цеглиною і казати "ми зовсім ніпрічом до української ''кризи'' "

P.S. Тотально гнила "світова політична система". Втім -- коли вона не була такою?

Але честі і совісті раніше було мабуть більше.
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20.02.2024 17:03
+19
Санкції , йомайо!
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20.02.2024 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Санкції , йомайо!
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20.02.2024 17:01 Ответить
Жеруть траву....роблять ракети .З запчастин НАТО.....Потужно.
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20.02.2024 17:01 Ответить
Вони траву не тільки жеруть, а ще й курять.

Трава у них заборіста, є навіть туристи-«планеристи», які саме для цього туди їдуть.
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20.02.2024 17:06 Ответить
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20.02.2024 17:03 Ответить
Захід! Продовжуйте розказувати про "пекельні санкції"

коммі_китай: продовжуйте робити ї******о цеглиною і казати "ми зовсім ніпрічом до української ''кризи'' "

P.S. Тотально гнила "світова політична система". Втім -- коли вона не була такою?

Але честі і совісті раніше було мабуть більше.
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20.02.2024 17:03 Ответить
С-с-санкції ...
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20.02.2024 21:45 Ответить
действие санкций в реальности-там где деньги,только бизнес и ничего личного.демократия,принципы,человечность,......все заменяется одним аргументом =деньги,или большие деньги!!!продажный мир несет в себе свою погибель!!!
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20.02.2024 17:04 Ответить
а де вони беруть гроші, щоб купувати через посередників? Посередники задарма не стануть санкції порушувати. Conflict Armament Research (CAR). Джерело: не хоче і це зясувати? Здається мені, що бенкет відбувається за рахунок Китаю.
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20.02.2024 17:05 Ответить
Вони барижать канабісом на державному рівні.
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20.02.2024 17:07 Ответить
Варвари, які з усієї сили намагаються знищити Захід, не можуть цього зробити без допомоги самого Заходу. Та й взагалі нічого путнього без Заходу зробити не можуть. Певно, за те і намагаються його знищити. Цікаво, що вони робитимуть, якщо таки знищать Захід, якщо нічого путнього без Заходу зробити не можуть?
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20.02.2024 17:05 Ответить
Хто б сумнівався...
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20.02.2024 17:05 Ответить
Глобалізація, сер!
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20.02.2024 17:06 Ответить
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20.02.2024 17:06 Ответить
Все згідно скрєп: "оні самі продадут нам верьовку, на которой ми іх і повєсім
Шкода що за сто років західна цивілізація не порозумнішала ні на трошечки...
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20.02.2024 17:07 Ответить
Мало того -- ще й подурнішала по багатьох параметрах....
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20.02.2024 17:08 Ответить
Мечтаю прочитать новость "следсвенный комитет нашел американские, европейские и азиатские комплектующие в ракете, которой ударили по москве".
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20.02.2024 17:07 Ответить
Що там ще не летіло на голови українцям? Життя українця при Зеленському девальвувало нижче не те що корейця при Ині, десь на рівні зімбабвійця при Мугабе.
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20.02.2024 17:08 Ответить
Їдь в кндр, поживи там, тобі сподобається.
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20.02.2024 17:10 Ответить
Так і їдуть, в Білорусь тут втікають лісами, про це тобі ніхто в марафоні не скаже.
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20.02.2024 17:18 Ответить
Попутного вітру в горбаті спини. Я тут біля кордону з беларусью мешкаю, не чув щоб хтось туди вперся через мінні поля, може ти будеш перший і останній?
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20.02.2024 17:26 Ответить
Да я тут теж в прикордонні живу, і ледь не кожного тижня хтось біжить. Але тобі краще жити в своїй ілюзорній вагіні.
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20.02.2024 17:32 Ответить
***** биомусор тут в Украине надо который бежит в всратый бульбаленд с которого ракеты сыпяться на голову.еще до полномасштабки туда упоротые совкодрочеры перлись,каким надо ******** быть на голову что бы переться в неосовок,таких и не жаль ,пускай дурноватая шваль ********.
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20.02.2024 17:49 Ответить
Біжать, в Бєлгороді повно наших.
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20.02.2024 18:10 Ответить
Не наших, а ваших мабуть, ті що за ...руцкій мір і какая разніца...
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20.02.2024 18:28 Ответить
хтозна, якщо фронт буде наближатись до вашої квартири, як ви себе поведете. Можливо підете з лопатою в кавалерію, скоріше втечете куди зможете.
він якщо владою надалі буде ігноруватись диспропорція по ЯЗ рано чи пізно прийде у вашу хату і мою.
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20.02.2024 18:54 Ответить
Я вже мав досвід, пробув весь березень 22 року в оточенному Чернігові. Без світу, води, тепла, під постійними обстрілами і бомбардуваннями, нічого, пережили. Нікуди не виізжали, і зараз тут. Пом"ятаю той ор і істерику в перші дні, потім більшість з"ібалась хто куди, в місті залишилось біля 80 тис. населення, і стало спокійніше, зв"зку не було, і це спасало від постійних дзвінків з закарпаття від "спасшихся", ...як ви там!?... Пусті дороги, людей немає... Потім коли кацапи здриснули, повернулись і виєзжавшие, і все повернулось, крики, візги, в них кожен день атака з беларусі, десант на вертолетах, смерть і жахіття ежесекундне, так і хочеться сказати, з"ібіться знов кудись подалі...
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20.02.2024 19:53 Ответить
вас почитать, так вам снова оточенного Чернігова не хватает
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21.02.2024 01:27 Ответить
Я про пустих людей, іх порожнеча заповнюється страхами, і коли вони починають це транслювати то дуже заважають людям котрі щось роблять. На цензорі таких дофіга, вони постійно ниють. А Чернігів кацапам не взяти, там е люди захисники, іх достатьно.
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21.02.2024 10:09 Ответить
ну страх необязательно появляется от порожнечі. Психика у людей разная, кто у психиатра лечится, а кто спит спокойно под бомбами. Спартанскую выдержку не каждому дано иметь.
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22.02.2024 00:55 Ответить
Для припинення контрабанди високотехнологічних чіпів до рашистської пітьми і її союзників досить простого рішення:
- урядам країн резиденції виробників мікросхем слід змінити законодавтво зі стандартизації виробництва чіпів так, щоби їх топологія містила модифікацію з наступними параметрами:
1) для працездатності чіпу він періодично (раз в день) має прийняти сигнали супутників GPS-навігації для визначення своїх координат;
2) в разі переміщення чіпу на територію підсанкційної держави чи окупованої нею території, то при спробі заживити цей чіп - він після ідентифікації поточної локації автоматично виходить з ладу.
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20.02.2024 17:09 Ответить
Що за маячня? Для роботи GPS приймача потрібний елемент живлення і всунути його в кристал кремнію не є можливим.
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20.02.2024 17:17 Ответить
Ага: уявив собі, як мікросхема BIOS зв'язується з супутником. І ще роздає Wi-Fi
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20.02.2024 17:34 Ответить
З навігаційними супутниками не потрібно "зв'язуватись", оскільки вони постійно випромінюють сигнали, які, як Сонце, "освітлюють" Землю.
Принцип навігації полягає в обчисленні часової затримки від трьох ідентифікованих сигналів різних супутників, що вловлюються приймачем.
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20.02.2024 19:03 Ответить
Я в курсі, як працює триангуляція. Ну, тобто, в кожну мікросхему будемо вбудовувати GPS. Ви самі не захочете користуватися такою технікою
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20.02.2024 19:24 Ответить
Для перевірки працездатності чіпу він звісно підключається до живлення. Ось після підключення він й має отримати навігаційні сигнали, інакше при наступному підключенні він вимикається до моменту отримання потрібного (період очікування може бути менше доби).
Сам пристрій визначення координат займає мізерний об'єм від того інтерфейсу, який Ви називаєте "GPS приймачем", і в даному випадку обходиться без нього, а "вживлюється" в сам чіп ще на етапі розробки топології МС.
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20.02.2024 18:59 Ответить
Раджу перечитати і передивитися, що таке надскладний процес літографії і перестати писати дурниці. Форум не технічний очевидно, але межа теж має бути.
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20.02.2024 19:36 Ответить
Ще одні під санкціями озброюються до зубів. Та ще й інших підгодовують.
Може й нам у них ракети купувати? Будемо обмінювати на зерно, яке ляхи на землю скидають на кордоні.
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20.02.2024 17:10 Ответить
Поки Україна розброювалас, роздавала ядерну зброю за меморандуми, стратегічні бомбардувальники різала за буси, інші озброювались, ось і результат. А як ви хотіли?
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20.02.2024 17:13 Ответить
Ну, Україна ж не збиралась ні з ким воювати. А ці діти чучхе мріють знищити південну Корею та Америку, тому і озброювались.
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20.02.2024 17:19 Ответить
Тому тепер в Україні війна, а діти чучхе лякають весь західнийсвіт, який всівся на розових поні, і поскакав за лінію здорового глузду…
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20.02.2024 17:24 Ответить
Ніт , колєго. Війна в Україні тому, що до влади прийшло божевільне ***** та стало на чолі божевільної біомаси під назвою расєя.
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20.02.2024 17:32 Ответить
А коли в рашці при владі було щось інше? Вони як були андрофагами, так іми і залишились . Ви колего історію в школі не вчили? Треба признати, що ми самі винні в своїх негараздах, прийняти це і рухатись далі, намагаючись не повторювати помилок. А не звинувачувати всіх і вся навкруги.
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20.02.2024 17:52 Ответить
Шта? Ми самі в усьому винні?!

А не пішли б ви колєго нахєр, після таких тез.
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20.02.2024 17:55 Ответить
Ну от дивись, хто винен в тому що ти невихована, набита дурепа?
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20.02.2024 18:06 Ответить
Я не збираюсь спілкуватись та ще й виховано з тупорилим дурнем у якого комплекс меншовартості.
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20.02.2024 18:10 Ответить
... Бажаєш миру, готуйся до війни...

( Платон )
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20.02.2024 18:26 Ответить
«Я дам вам парабелум».

(Спіноза)
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20.02.2024 19:03 Ответить
Почитайте подумайте і пригадайте як кацапи виконують домовленості ( і як вони ці домовленості перекручують на свою користь ) а потім надрукуйте шось на кшталт шо ми у всьому завжди винуваті - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96 .
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20.02.2024 22:23 Ответить
Так потому ми ім віддали ядерну зброю, бомбардувальники і ракети, якими вони нас зараз обстрілюють? Мені якраз все ясно, про що я і написав, а ви про що? П
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20.02.2024 22:58 Ответить
Ми їм віддали просто так - тобто ми самі взяли і віддали? І тиску ніякого не було ?
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20.02.2024 23:24 Ответить
Це питання до слідства, но його досі немає
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21.02.2024 10:11 Ответить
До якого слідства - ви про шо взагалі ?
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21.02.2024 11:32 Ответить
Ви як нетямущий якийсь. Відкрийте по роках скільки і ким було передано чи продано озброєння, ***********, літаків, танків, за останні 30 років, і всіх по статті державна зрада. А то бігають зараз по всьому світу з протягнутою рукою, дайтеее..
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21.02.2024 12:12 Ответить
Перечитав оригінал - там конкретні % ...
І ... Китай - всього 2% .
Решта - гей би нормальні та продвинуті країни
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20.02.2024 17:10 Ответить
півнвчна корея! а тут сидить забористий мікронаполеон з голою соакою, отакі справи
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20.02.2024 17:10 Ответить
Був такий уйопок - лєнін. Так він казав -
Ми купимо у буржуїв мотузку на якій їх і повісимо...
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20.02.2024 17:10 Ответить
Стратеги на заході,ведуть світ до глобальної війни.Дибі..и!!!
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20.02.2024 17:11 Ответить
У нашому світі санкції введено проти України. Озброєння високотехнологічне і далекобійне не постачається, якщо щось і дадуть, то умов застосування стільки, що те щось легше у музей помістити. Зате кацапам є все. Навіть Старлінки.
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20.02.2024 17:11 Ответить
Так, Байден скоро отримає значок від російської ПВО. Одразу за значком від російських прикордонників...
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20.02.2024 17:20 Ответить
цікаво буде коли в США прилетить ракета зібрана з американських компонентів ! привіт Трампу від хорошого хлопця !
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20.02.2024 17:12 Ответить
Навряд, бʼють тільки слабаків…
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20.02.2024 17:14 Ответить
нагадати як кацапи хизувались коли збивали американські безпілотники ?
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20.02.2024 17:18 Ответить
Ну то й що, на більше вони не спроможні.
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20.02.2024 17:21 Ответить
поки що так . але це перший крок і за нього не було покарання .
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20.02.2024 17:36 Ответить
На плакаті написано "Наша відповідь Америці!" 조선의 대답!

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20.02.2024 20:11 Ответить
За цим виробництвом стоіть - КИТАЙ
ДОзволяє маріонетці Кімчен Ину експортувати в РФ -КИТАЙ!
КИТАЙ МАЄ ОТРИМАТИ САНКЦІЇ!
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20.02.2024 17:13 Ответить
це все, що треба знати про санкції

користі від них - як і від стурбованності та занепокоєння
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20.02.2024 17:17 Ответить
Нажаль два фактори роблять західні санкції майже безглуздими: те що вони від рашистських ресурсів не хочуть відмовлятися, і те що виростили з середини 20 століття тоталітарну потворю китай. Більше нічого не потрібно пояснювати.
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20.02.2024 17:32 Ответить
*потвору
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20.02.2024 17:33 Ответить
Мир зійшов з розуму... На жаль... Бабло править світом. Навіть кацапсячі грші нікому не пахнуть...
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20.02.2024 17:40 Ответить
Для України санкцій на постачання компонентів немає. Але "чомусь" немає ї ракет. Зате є "суперпопулярний" Зє, "суперефективний єрмак", "суперміноб умєров і ще купа "супер цифровізованих" зелених управлінців. Мабуть і ******* буде теж суперзеленим...
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20.02.2024 17:42 Ответить
*******, террористи можуть купити шо завгодно
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20.02.2024 17:44 Ответить
на eBay
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20.02.2024 17:49 Ответить
На alibaba.
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20.02.2024 22:25 Ответить
а других деталей не бывает кроме Запада и США , чайники брак гонят
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20.02.2024 17:46 Ответить
Лидеры G7 обсудят войну в Украине 24 февраля: на встречу пригласили Зеленского
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20.02.2024 17:50 Ответить
начинаю переживать за G-7
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20.02.2024 17:56 Ответить
В очередной раз это показывает, что санкции эффективны были в 20 веке. Даже отключение от SWIFT сейчас не эффективно.
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20.02.2024 17:55 Ответить
Ну почему, они показывают нашу глубокую озабоченность.
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20.02.2024 19:34 Ответить
Я ніколи нікому нізащо, Але інколи декому дещо, Та хіба ж то не можна, чи що?
Десь так…
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20.02.2024 18:00 Ответить
а скільки західних деталей в українській ракеті? а, вибачате, наш КонЧенИй диктатор проїбав українську ракетну програму, немає українських ракет....
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20.02.2024 18:02 Ответить
Ладно б это беспокоило только Украину. А Южную Корею и Японию не беспокоит деятельность предприятий союзников, торгующих с теми, через которых хомяк может вооружаться до зубов
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20.02.2024 18:35 Ответить
"САНКЦІЇ ПРАЦЮЮТЬ!"
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20.02.2024 19:53 Ответить
Переважна більшість чіпів виробляється в Азії, щоб там не писали на цензорі. І ті чіпи мабуть в індустріальному виконанні, а не мілітарі.
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20.02.2024 20:17 Ответить
Голосували за цирк? Ви його отримали! Північна Корея в санкціях по саму маківку створює ракети, а в Україні з повним доступом до технологій тільки скиглять "Дайте" та "потужні" відео знімають і мародерять.
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20.02.2024 21:02 Ответить
 
 