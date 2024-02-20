В северокорейской ракете, которой РФ била по Украине, обнаружено 290 деталей из США, Европы и Азии, – экспертная группа Conflict Armament Research

290 деталей северокорейской ракеты, которой Россия ударила по Украине, изготовлено в США, Европе и Азии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете экспертной группы Conflict Armament Research (CAR).

По словам экспертов CAR, 75% из этих деталей были разработаны и проданы компаниями, зарегистрированными в США.

Еще 16% компонентов, найденных в ракете, были связаны с компаниями, зарегистрированными в Европе, включая Германию, Нидерланды и Швейцарию. Еще 9% изготовили компании, зарегистрированные в Азии. Большинство этих деталей входило в навигационную систему ракеты.

"Это открытие является последним свидетельством подрыва глобальных режимов нераспространения, поскольку оно указывает на способность Северной Кореи производить современное оружие – и покупать материалы для своей ракетной программы на международном уровне – несмотря на длительные санкции Организации Объединенных Наций", – отмечается в отчете CAR.

Эксперты рассказывают, что обнаруженные компоненты могут быть связаны с 26 компаниями со штаб-квартирами в США, Китае, Германии, Японии, Нидерландах, Сингапуре, Швейцарии и Тайване. Доказательств того, что речь шла о прямых поставках, нет: вероятно, КНДР закупила западные компоненты через посредников, уклоняясь от санкций.

Кроме того, в отчете подчеркивается, что обнаруженные западные компоненты были изготовлены в 2021-2023 годах. Это позволило аналитикам CAR предположить, что северокорейская ракета, которой РФ ударила по Украине в январе, "не могла быть собрана раньше марта 2023 года".

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