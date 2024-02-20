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блокада (1669) Дунай (85) зерно (1039) Кубраков Александр (222)

Киев планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы обойти польскую блокаду, - Кубраков

зерно,дунай,експорт

Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.

Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.

Во вторник 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Польские фермеры, блокирующие движение около пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.

Также читайте: "Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков
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Топ комментарии
+22
Хто обгадився? Російська агентура у Польші? Те, що російський агент Меклер організовує і координує всі блокування - що перевізників, що фермерів - вам ніяк лайном Україну обмазувати не заважає?
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20.02.2024 19:11
+17
Толя які "шахрайскі схеми"? Поляки не витримують ринковою конкуренції яка діє у нормальних країнах й почали діяти як злочинці. У ЄС так взагалі то не було такого ранійше, й дивно чому не вгамують тих Поляків бо блокування доріг, кордонів то порушення Закону а не протест ніякий!
Коли Поляки перетягнути TIR перевезення у ЄС на себе дешевими цінами їх НІХТО НЕ БЛОКУВАВ. Так що Толік ти або кацапський провокатор , або не зовсім розумна людина.
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20.02.2024 19:15
+12
У людини уже здвиг по фазі, я розумію,що нашу владу є за що ненавидіти,але тут просто уже хронічне викривлення реальності де усі гріхи намагаються бути повішені на українську сторону. Людина уже настільки захопилася поливанням тут гівна кожен день,що уже береги попутала, не розуміє коли це доречно,а коли як не приший кобилі хвіст
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20.02.2024 19:25
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20.02.2024 20:39 Ответить
Ти о чьом?
Зараз у Польщі існує заборона на покупку українського зерна.
Існує тільки транзит.
Ти знову пальцем у небо.
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20.02.2024 20:50 Ответить
З Жешува возять залізною дорогою. Її блокувати не дозволяють покищо.
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20.02.2024 19:35 Ответить
Наявність альтернативи- це гарантія результату. Для любої галузі.
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20.02.2024 19:43 Ответить
Серйозно? А фотки з розсипаним зерном і вагонами - то не з залізниці? До того ж, возять по всякому і автомобільним транспортом теж.
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20.02.2024 19:44 Ответить
Вони розсипали зерно і їх поліція прибрала з залізничних колій пістя того одразу.
Жодного потяга з Польші не було заблоковано.
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20.02.2024 20:55 Ответить
Буде полякам транзит газу - поговоримо у вересні-жовтні.
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20.02.2024 19:38 Ответить
УКРАЇНСЬКЕ ЗЕРНО ЕКСПОРТУЮТЬ ЧЕРЕЗ ФІРМИ-ПРОКЛАДКИ, ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ ПОДАТКИ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.

Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
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20.02.2024 19:39 Ответить
І в додаток --Польща хоче опублікувати прізвища власників зерна з України . Повірте , дуже відомі прізвища , зачепить ОПу .
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20.02.2024 19:43 Ответить
Нехай публікує. Давно пора.
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20.02.2024 19:54 Ответить
И тут можно вспомнить кто же в свое время погрел руки на распродаже дунайского пароходства?
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20.02.2024 19:47 Ответить
Папа Клімпуш-Цинцинадзе та Кравчук !
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20.02.2024 22:30 Ответить
Святе місце пустим не буває. Польську цибулю й помідори замінять румунські й турецькі. Румуни в три зміни, ударним темпом будують багатополосний автобан до України. За 2 - 3 роки весь трафік на Європу з України поїде через Румунію. Український ринок поляки втратять, а це 6,5 млрд доларів - половина з них вартість аграрної продукції, реалізованої на українському ринку.

Поляки шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Поляки блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.

70% доходу європейського фермера - це дотації Європейського Союзу. У 2010 році 48% європейського бюджету ішло на дотації сільгоспвиробникам. Зараз на рівні 25%. Різко зменшились дотації на тваринництво. А польські тваринники поголовно сиділи на дотаціях, які зняли.

https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw
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20.02.2024 20:05 Ответить
Бл@ді, напишіть куди ви везете це йо&ане зерно, яке приведе до зриву постачання для ЗСУ. Яка курва так хоче добре заробити саме у Європі, підісравши полякам?
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20.02.2024 20:15 Ответить
У НІмеччину, наприклад.
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20.02.2024 22:03 Ответить
То правильно поляки роблять, бо ми демпінгуємо ціни й вони отримують збитки?
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21.02.2024 09:23 Ответить
А чим вони краще за нас? Чим наші фермери гірше за польских? Ніхто цену не демпінгує, просто в нас зерно дешевше було спочатку. Коли польскі перевізники своїими більш дешевими цінами вигнали з ринку німецьких перевізників. Тепер хай на собі відчують, що таке вільний ринок.
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21.02.2024 17:20 Ответить
Очі відкрий. Через Польщу зерно йде транзитом до країн ЄС . На в'їзді поляки це зерно пломбують , на виїзді ці пломби знімають. А там це зерно їде до Німеччині , до прибалтійських країн , до інших країн ЄС , які хочуть , та мають право його купити.
Що не так? Заборонити німцям , чі французам купувати наше зерно? Чьому? Тому що так хочуть польські фермери?
Якісь маразм. Є закони ЄС , є усі дозволи , є перевірки якості. Усе є.
Не влаштовує? Вирішуйте це питання в Брюсселі , а не на українському кордоні.
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20.02.2024 22:07 Ответить
Тільки підори таки як ти звуть зерно *******.
Це зерно добре полито потом та кров'ю наших селян , що його збирають та вирощують.
Однак таким штопаним гандонам як ти це ніколи не зрозуміти
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21.02.2024 07:30 Ответить
Які селяни, бовдуре? Ти відстав від життя на 50 років, немає вже колгоспів та хліборобів - селян. Ми війну програємо через зернову мафію.
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21.02.2024 09:18 Ответить
Ідіот.
Є місто. Є село. Є люди які там живуть.
Ти не просто підор. Ти ******** підор.
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21.02.2024 11:31 Ответить
Зачем они постоянно говорят о том, что хотят сделать? )) Давая врагу шансы это всё предотвратить? Клинические идиоты или популисты хз...
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20.02.2024 20:17 Ответить
идиоты? наивно.
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20.02.2024 20:21 Ответить
раніше подумати мізків не було.
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20.02.2024 20:20 Ответить
Польськими гнидами мала би зайнятися поліція і контрвивяд...
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20.02.2024 20:42 Ответить
Уже занялись. Заведено дело на этого коммуниста-дебила за пропаганду тоталитаризма. Там союз коммунистов с ультраправыми. Как когда-то у нас при "НАТО Нет".
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20.02.2024 20:48 Ответить
Олександр Аронець

@aronets

·

https://twitter.com/aronets/status/1759987076328517728 2 ч

Польські *****, які за гроші кремля блокують український кордон. Маски знято... На плакаті поляків дуже промовистий напис: "путін розберись і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом"
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20.02.2024 21:11 Ответить
Ріжки московські рано чи пізно мали вилізти, прості дурні-фермери спалили всю контору псевдопротестів. А пан кубраков анонсував нові протести вздовж всього Дунаю, краще б мовчав.
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20.02.2024 21:25 Ответить
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20.02.2024 21:39 Ответить
фури на дережаблі
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20.02.2024 21:46 Ответить
Я так зрозумів , що ті які тут підтримують блокаду кордону польськими фермерами , такі ж підараси , як і тот польский виродок на тракторі з плакатом до *********.
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20.02.2024 22:22 Ответить
Казали, коли ж таки у цих ,,фермерів,, вилізе Путєнввєді. Аж ось і сталося.
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20.02.2024 22:27 Ответить
Я так меркую, що наші корупціонери-аграріі нагнуть тих польских фермеров. У нас в Україні нема фермерів, так іх і в Польші не буде !
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20.02.2024 22:28 Ответить
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