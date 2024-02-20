Киев планирует новый экспортный маршрут по Дунаю, чтобы обойти польскую блокаду, - Кубраков
Украина планирует использовать дополнительный маршрут через реку Дунай для увеличения экспорта до довоенных уровней, поскольку польская блокада сельскохозяйственной продукции блокирует сухопутную границу с Европейским Союзом.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Мы планируем контейнерные перевозки через верхний Дунай, поскольку Румыния более предсказуема, чем польская граница", – заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Новый маршрут будет проходить от украинского порта Измаил до румынской Констанцы и дунайских портов Германии.
Одновременно с этим "Украинское дунайское пароходство" уже построило вторую крупнотоннажную баржу SLG для доставки грузов.
Во вторник 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты вблизи ЧП "Медика-Шегини". Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.
Польские фермеры, блокирующие движение около пунктов пропуска с Украиной, заявили о планах продлить протест еще на месяц - до апреля.
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Зараз у Польщі існує заборона на покупку українського зерна.
Існує тільки транзит.
Ти знову пальцем у небо.
Жодного потяга з Польші не було заблоковано.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував європейські обмеження як загрозу для економіки його країни.
Журналісти OCCRP та RISE Project (румунський член OCCRP) виявили, що сільськогосподарському сектору України також завдала шкоди корупція в самій країні.
https://www.slidstvo.info/articles/ukrainske-zerno-eksportuiut-cherez-firmy-prokladky-iaki-ne-platiat-podatky-pid-chas-viyny/
Поляки шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Поляки блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.
70% доходу європейського фермера - це дотації Європейського Союзу. У 2010 році 48% європейського бюджету ішло на дотації сільгоспвиробникам. Зараз на рівні 25%. Різко зменшились дотації на тваринництво. А польські тваринники поголовно сиділи на дотаціях, які зняли.
https://www.youtube.com/watch?v=Vg8fLiISflw
Що не так? Заборонити німцям , чі французам купувати наше зерно? Чьому? Тому що так хочуть польські фермери?
Якісь маразм. Є закони ЄС , є усі дозволи , є перевірки якості. Усе є.
Не влаштовує? Вирішуйте це питання в Брюсселі , а не на українському кордоні.
Це зерно добре полито потом та кров'ю наших селян , що його збирають та вирощують.
Однак таким штопаним гандонам як ти це ніколи не зрозуміти
Є місто. Є село. Є люди які там живуть.
Ти не просто підор. Ти ******** підор.
@aronets
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https://twitter.com/aronets/status/1759987076328517728 2 ч
Польські *****, які за гроші кремля блокують український кордон. Маски знято... На плакаті поляків дуже промовистий напис: "путін розберись і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом"