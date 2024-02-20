ВСУ отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Марьинкой отбито 17 штурмов, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 20 февраля 2024 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются семьсот двадцать седьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против нашего государства.

Противник продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации Украины, игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 50 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 99 авиационных ударов, совершил 82 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Катериновка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенным пунктам: среди них - Хриновка, Клюсы Черниговской области; Старая Гута, Кучеривка, Новая Слобода, Волфин, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области; Уды, Казачья Лопань, Стрелка, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления возле Синьковки Харьковской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шевченково, Ивановка, Глушковка, Песчаное Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

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На Лиманском направлении нашими воинами отражены 3 атаки около Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Веселое, Раздолевка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе, Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки неподалеку от Ивановского Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе, Васюкивка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага в районах Степного, Ласточкино, Северного, Невельского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них - Очеретино, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага около Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Елизаветовка.

На Новопавловском направлении враг 6 раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе, Водяное, Угледар, Пречистовку, Благодатное, Старомайорское, Ривнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника около Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них - Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Зализнычное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 попытка штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Понятовка, Белозерка, Огромное, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и 5 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 9 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.

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