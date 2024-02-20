В больнице умер 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший ножевое ранение во время нападения в Германии. ФОТО
Украинский баскетболист Артем Козаченко, который неделю назад получил тяжелое ножевое ранение во время нападения в Германии, умер.
Об этом сообщает официальная страница клуба АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодежную команду которого выступали украинцы Артем Козаченко и Владимир Ермаков, информирует Цензор.НЕТ.
18-летний Козаченко после нападения находился в больнице в реанимации.
"В последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать", – говорится в сообщении.
Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг, Артем Козаченко, попал в реанимацию.
Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.
По данным СМИ, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли-Брандта в городе Оберхаузене между двумя группами молодых людей начался жесткий спор. Сначала они спорили в автобусе, но перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ножевые ранения, а нападавшие с места преступления скрылись.
Главным подозреваемым в убийстве полиция считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления. За соучастие в убийстве задержаны 3 подростка: 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.
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понесуть квіти українці , а толерантам і абэспакоэним пох..
Групу 'Шведа' розігнали а його скмого ледве не вбило сбу.
Бурба відсторонений.
Якого мосаду вам ще треба?
Тепер Вам П*зда...
партайгеноссе Мюллєр в гробу перевертається
днище германського суспільства!
починаю вірити у сотні згвалтованих німкень в Кьольні під час карнавалу
Відома своїми проросійськими, антиєвропейськими та антиукраїнськими поглядами. Народилася Мати - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німкеня . Батько - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8 іранець , який навчався у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD Західному Берліні і мав можливість відвідувати її матір, яка проживала тоді в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 НДР , отримуючи одноденні візи.
У березні 1989 року вступила в ряди https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 СЄПН (німецьку компартію) щоб «оновити систему зсередини».
Пролізла в політику через постіль Оскара Лафонтена, а зараз заснувала свою власну проросійську партєйку
Кнехт у німецькій мові, - це тіпа стовпчик, до якого прив'язували коняку з возом (ваген) на базарі.
"Єднайтесь гнані та голодні...."
український переклад Інтернаціоналу
Як то кажуть.
= нашестя =
Навала.
"Азов" направити в Германію для наведення ладу, чи що ?
Співчуття родинам...
Вічна пам'ять...
"Наша головна зброя - матка палестинської жінки" (Ясір Арафат)…!
Дещо утрируючи, російський опозиційний блогер Анатолій Несміян влучно описує ситуацію: « Бізнес ХАМАС - це війна з Ізраїлем. Паливо для цієї війни - демографічний фактор сектора. Як свого часу сказав Ясір Арафат, "головна зброя Палестини - матка палестинської жінки". Сектор Газа застряг на переході між першим та другим типом відтворення населення. Існуючий рівень медицини сприяє більшого виживання дітей, у своїй народжуваність залишається лише на рівні, характерному традиційного суспільства, тобто високої. Відповідно, вкрай високий відсоток молодого населення, яке просто не має ніякої роботи та перспектив. ХАМАС надає їм роботу та перспективу - швидко та яскраво померти ».
https://enovosty.com/uk/service-ukr/topnews-ukr/full/3010-xamas-v-avangardi-antiizrailskogo-frontu
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Пу Ї (Pu Yi), - це імператор Маньчжурії (Маньчжоу Го). Тут він на обкладинці журналу Тайм 1934 року.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%97_(%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Пуї_(імператор)
І повинна сказати, що турки - не найвеличніша головна біль Німеччини! Бо вони працьовиті, хазяйнуваті та ще й не дуже релігіозні. Проблему ставлять араби, що під шумок понаїхали з Близького сходу, чеченці, курди, марокканці. Ці справді приїздять навалою, маскуючись під біженців (паспорти "втрачають", знищують, та й кажуть, що біженці - як їх перевірити? Хоча зараз вже навчилися, і пішла хвиля депортацій). І вони таки є проблемою, бо агресивні, нероби, сидять на соціалі та розмножуються, як кролі!
А греки, італійці, іспанці мають право жити всюди в Європі, де знайдуть роботу, бо шенген.
Ну і молодь, звісно, завжди є проблемою, бо сили багато, адреналіну ще більше, а мізків ще замало!.. На жаль, сутички між підлітками - звичайна справа. Так, серед цих східних та південних людей ця проблема гостріше (бо, кажуть фахівці, адреналіну набагато більше, ніж у північних). Але, пам'ятаю, коли приїхали російські німці у великому числі, їх "діточки" давали жару, аж гай гудів! Потім подорослішали, хто дожив, і попустило...
Дуже жаль нашіх хлопчиків! Земля їм пухом!