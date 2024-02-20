В больнице умер 18-летний украинский баскетболист Артем Козаченко, получивший ножевое ранение во время нападения в Германии. ФОТО

Украинский баскетболист Артем Козаченко, который неделю назад получил тяжелое ножевое ранение во время нападения в Германии, умер.

Об этом сообщает официальная страница клуба АРТ "Джайантс" Дюссельдорф, за молодежную команду которого выступали украинцы Артем Козаченко и Владимир Ермаков, информирует Цензор.НЕТ.

18-летний Козаченко после нападения находился в больнице в реанимации.

"В последние несколько дней его состояние настолько резко ухудшилось, что врачи уже ничего не могли для него сделать", – говорится в сообщении.

Напомним, в немецком городе Дюссельдорфе в результате нападения вечером 10 февраля погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков, его друг, Артем Козаченко, попал в реанимацию.

Они выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

По данным СМИ, вечером 10 февраля на автобусной остановке на площади Вилли-Брандта в городе Оберхаузене между двумя группами молодых людей начался жесткий спор. Сначала они спорили в автобусе, но перепалка завершилась физической схваткой после выхода из автобуса на вышеупомянутой площади. В результате инцидента четверо молодых людей получили серьезные ножевые ранения, а нападавшие с места преступления скрылись.

Главным подозреваемым в убийстве полиция считает 15-летнего немца турецкого происхождения, арестованного 11 февраля, на следующий день после совершения преступления. За соучастие в убийстве задержаны 3 подростка: 14-летний немец греческого происхождения из Херне и двое сирийцев в возрасте 14 и 15 лет из Гельзенкирхена.