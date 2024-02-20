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Новости Помощь Украине
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"Как только Конгресс примет финансирование для Украины - поставки новых пакетов помощи начнутся довольно быстро", - замглавы Пентагона Сингх

сінгх,сабріна

Пентагон имеет возможность быстро начать поставки новых пакетов помощи Украине после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи, – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента, – ред.) украинцам", - сказала она.

Сингх подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы каждый раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

Также читайте: В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ

Автор: 

Пентагон (1460) США (26672) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+12
За Будапештським меморандумом, вуйку. Могли би і війська прислати, але не треба - ми вже бачили як ті герої воювали у В'єтнамі та Афганістані. Хай хоч дають зброю і гроші, гаранти хєрові.
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20.02.2024 23:32
+11
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла....
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20.02.2024 23:30
+7
А можна - спочатку ракети , а потім ухвалення допомоги . ?
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20.02.2024 23:21
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Правила форума Совет форумчан
А можна - спочатку ракети , а потім ухвалення допомоги . ?
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20.02.2024 23:21 Ответить
Можна. Але гроші - вперед. Бо задарма навіть асфальт не стелять.
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20.02.2024 23:23 Ответить
Хвойдо зеленопупа, ти далі тут? Тобі і так куратори нє заплотят, бо ус атклєілса. Тебе ж навскрізь видно чим дишеш, зеленопупенку.
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21.02.2024 09:56 Ответить
Від дзеркала відійдіть.
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21.02.2024 10:55 Ответить
SHAME ON THE USA!!!😗
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20.02.2024 23:23 Ответить
Прочитала "щойно конгрес ухвалив" Задовбали. А конгрес ухвалить коли? Коли рашка всі землі захватить, чи нам все ж таки трішки залишать?
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20.02.2024 23:23 Ответить
А Конгрес США щось винен Україні? За яким міждержавним договором? Хто його підписав? Коли?
Допомагають - дякуйте.
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20.02.2024 23:28 Ответить
За Будапештським меморандумом, вуйку. Могли би і війська прислати, але не треба - ми вже бачили як ті герої воювали у В'єтнамі та Афганістані. Хай хоч дають зброю і гроші, гаранти хєрові.
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20.02.2024 23:32 Ответить
За яким пунктом того меморандуму, ХХХ з полонини?
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20.02.2024 23:38 Ответить
Будапештський меморандум читав?!
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20.02.2024 23:37 Ответить
На відміну від вас, читав. Тому і запитую - за яким пунктом того меморандуму США щось винні Україні?
До речі, я не користував ані вас особисто, ані ваших найближчих родичок, щоб ми з вами на "ти" переходили.
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20.02.2024 23:40 Ответить
Вилупку кацапський - читай 4 пункт.
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання .

2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
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20.02.2024 23:46 Ответить
І де тут зобов'язання США виділяти якісь гроші, зброю або майно Україні?
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20.02.2024 23:49 Ответить
Я бачу тобі треба розжовувати як тому недоумку з грецької міфології.
"...надання допомоги Україні ... якщо Україна стане жертвою акту агресії".
Але навіть якби і не було цього 4 пункту, то сам дух Будапештського меморандуму вимагає допомоги і захисту України. Байден це добре розуміє, а агенти путлєра розпитують отак як ти. Хоча з тебе агент як пальця прутень, але наївний ідіот путлєра то саме це.
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20.02.2024 23:55 Ответить
Схоже я вас особисто таки вже користував. В очі. Написано українською мовою: "домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги ...". Де тут про надання якоїсь матеріальної допомоги з боку США?
Дух залиште найзЕличнішому. Це він ******** тиснути на емоції. Але це вже не працює після яєць по 17 і солярки по 80.
Ідіот у вас там, де й вилупок.
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21.02.2024 00:07 Ответить
А это не должно быть в таком документе, как меморандум. Но из него прямо следует, что Украинский суверенитет признается всеми подписантами, ну, за исключением того, что Расися начала его нарушать прямо после подписания, и продолжала это делать в течение всех 30 последующих лет до сего дня. Смешно вспоминать эту бумажку, если бы не было так печально...
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21.02.2024 09:06 Ответить
США та ВБ щось порушили з цього документу?
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21.02.2024 10:57 Ответить
А вилупок у вас у дзеркалі відбивається.
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20.02.2024 23:50 Ответить
До речі, я не користував ані вас особисто, ані ваших найближчих родичок, щоб ми з вами на "ти" переходили
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20.02.2024 23:51 Ответить
Ще ніколи у житті до дурнів не викав.
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20.02.2024 23:58 Ответить
Мені байдуже, як ви з родиною спілкуєтесь.
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20.02.2024 23:59 Ответить
думаю, когда под Киевом будут снова стоять, тогда точно ухвалять
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21.02.2024 00:30 Ответить
В турборежимі
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20.02.2024 23:24 Ответить
Так Пентагон хаи постачає -- Конгрес дасть добро а зброя вже в Украіні - ні дня затримки -- з кількістю не промахнетесь - зброі багато не буває
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20.02.2024 23:24 Ответить
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20.02.2024 23:29 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла....
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20.02.2024 23:30 Ответить
Вас, я вижу, конкретно задолбали.... Так, по серьезному достали....
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20.02.2024 23:31 Ответить
Та, да...
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20.02.2024 23:37 Ответить
Ну навіщо час витрачать і клаву мучать - "Бла -бла в сотій степені сотої степені + 2".
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21.02.2024 02:36 Ответить
Копіювати-вставити, копіювати-вставити
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21.02.2024 10:14 Ответить
Або Барта найняти - як варіант .
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21.02.2024 10:24 Ответить
Ну... Теж варіант
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21.02.2024 10:36 Ответить
до выборов Хйла никто пальцем не пошевелит, имхо. а там могут и до американских дотянуть.
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20.02.2024 23:30 Ответить
"Як тільки Конгрес забезпечить нам ці повноваження (щодо фінансування допомоги - ред.), я думаю, що ми зможемо достатньо швидко доправити PDA (пакети, виділені за розпорядженням президента - ред.) українцям», - зауважила представниця оборонного відомства.

Якщо розібрати цю фразу дослівно, то брехня
Конгрес дає гроші президенту на програму PDA
президент підписує, якусь частину допомоги, міноборони виконує

А тут виходить, що президент не потрібен, тому що Конгрес дає повноваження міноборони,
котрі відправляють PDA без відома президента

Виходить, що це міноборони забуло 1.6млрд PDA направити в 2022 році, та вони згоріли
А зараз згідно звіта міноборони, программа PDA має кошти https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf 7.9млрд ,
то виходить міноборони відмовляється надати допомогу

Хоть би повідомили президенту, що від нього не потрібен підпис на PDA
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21.02.2024 00:34 Ответить
А щойно не ухвалить ?
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21.02.2024 00:46 Ответить
Як тільки, так і зразу.
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21.02.2024 02:02 Ответить
Ми то вже чуємо три місяці....
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21.02.2024 06:50 Ответить
как только так сразу
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21.02.2024 07:21 Ответить
13 з 19 шахедів знищили цієї ночі Сили ППО
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21.02.2024 07:24 Ответить
Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ
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21.02.2024 07:30 Ответить
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21.02.2024 08:00 Ответить
фирма Су выпускает фуету !
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21.02.2024 08:02 Ответить
 
 