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"Как только Конгресс примет финансирование для Украины - поставки новых пакетов помощи начнутся довольно быстро", - замглавы Пентагона Сингх
Пентагон имеет возможность быстро начать поставки новых пакетов помощи Украине после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.
Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи, – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента, – ред.) украинцам", - сказала она.
Сингх подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы каждый раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.
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Допомагають - дякуйте.
До речі, я не користував ані вас особисто, ані ваших найближчих родичок, щоб ми з вами на "ти" переходили.
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання .
2. …підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.
3. …підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітету , і таким чином отримувати будь-які переваги.
4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї.
"...надання допомоги Україні ... якщо Україна стане жертвою акту агресії".
Але навіть якби і не було цього 4 пункту, то сам дух Будапештського меморандуму вимагає допомоги і захисту України. Байден це добре розуміє, а агенти путлєра розпитують отак як ти. Хоча з тебе агент як пальця прутень, але наївний ідіот путлєра то саме це.
Дух залиште найзЕличнішому. Це він ******** тиснути на емоції. Але це вже не працює після яєць по 17 і солярки по 80.
Ідіот у вас там, де й вилупок.
Якщо розібрати цю фразу дослівно, то брехня
Конгрес дає гроші президенту на програму PDA
президент підписує, якусь частину допомоги, міноборони виконує
А тут виходить, що президент не потрібен, тому що Конгрес дає повноваження міноборони,
котрі відправляють PDA без відома президента
Виходить, що це міноборони забуло 1.6млрд PDA направити в 2022 році, та вони згоріли
А зараз згідно звіта міноборони, программа PDA має кошти https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf 7.9млрд ,
то виходить міноборони відмовляється надати допомогу
Хоть би повідомили президенту, що від нього не потрібен підпис на PDA