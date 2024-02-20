"Как только Конгресс примет финансирование для Украины - поставки новых пакетов помощи начнутся довольно быстро", - замглавы Пентагона Сингх

Пентагон имеет возможность быстро начать поставки новых пакетов помощи Украине после того, как Конгресс США примет соответствующий законопроект.

Об этом заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Как только Конгресс обеспечит нам эти полномочия (по финансированию помощи, – ред.), я думаю, что мы сможем достаточно быстро доставить PDA (пакеты, выделенные по распоряжению президента, – ред.) украинцам", - сказала она.

Сингх подчеркнула, что обычно Пентагон в течение нескольких дней мог собрать необходимые системы вооружений и боеприпасы каждый раз, когда выделялся очередной пакет в рамках PDA.

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