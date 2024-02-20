Силы обороны держат плацдармы на левом берегу Днепра. Россияне фальшиво отчитываются своему руководству об уничтожении плацдарма, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" официально заявило, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Российско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".

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