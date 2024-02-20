Силы обороны держат плацдармы на левом берегу Днепра. Россияне фальшиво отчитываются своему руководству об уничтожении плацдарма, - ОК "Південь"
Оперативное командование "Південь" официально заявило, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".
В сообщении отмечается: "Российско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.
Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.
Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.
Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.
Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".
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https://www.youtube.com/watch?v=q5oMfBNw9rE
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
Саме він наказав вишикувати їх на полігоні в Трудовському Дон обл . куди чисто випадково завітала ракета Хаймарса . А сам туди так і не приїхав .
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Вот малышей и постороили для его встречи!
А вообще оленевод молодец так поднасцал пыне в глаза)под шумок кацапский биомусор вчера ночью погнали штурмовать те крынки по классике без техники,главное видосик сняли с флагом стоя на коленях)на 10 сек и ********* как сайгаки что б от "выбитых" с крынок укропов маслину не словить,зато чувырло поедет генер.погоны получать за взятие крынок😄
Это так сами козломордые военкоры пишут.
Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий", є опасіння, що Кринках таки "здали" (щойно поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами про типу "перемир'я"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?