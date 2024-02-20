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Новости Агрессия России против Украины Война
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Силы обороны держат плацдармы на левом берегу Днепра. Россияне фальшиво отчитываются своему руководству об уничтожении плацдарма, - ОК "Південь"

війна,зсу

Оперативное командование "Південь" официально заявило, что Силы обороны продолжают удерживать плацдарм на левом берегу Днепра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ОК "Південь".

В сообщении отмечается: "Российско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра.

Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности.

Силы обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу.

Совершив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь, оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".

Также читайте: ВСУ отразили атаки россиян на 7 направлениях, под Марьинкой отбито 17 штурмов, - Генштаб

Автор: 

Днепр (4418) ВСУ (6587) плацдарм (60)


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Топ комментарии
+12
У ведеве - трєвожно !!
.
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20.02.2024 23:46
+11
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20.02.2024 23:54
+10
Віримо тільки нашим хлопцям і тільки так ,
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
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20.02.2024 23:52
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Ой хочеться вам вірить но довіри немає…
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20.02.2024 23:42 Ответить
У ведеве - трєвожно !!
.
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20.02.2024 23:46 Ответить
Драматична та ювелірна евакуація пораненого морського піхотинця.

https://www.youtube.com/watch?v=q5oMfBNw9rE
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20.02.2024 23:49 Ответить
Віримо тільки нашим хлопцям і тільки так ,
бо сьогодні дуже багато фейків від кацапів 😠
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20.02.2024 23:52 Ответить
У вас в реченні зайве слово "сьогодні".
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21.02.2024 04:42 Ответить
,,сьогодні" удали из текста и станет всё на свои места и будет предельно понятно .
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21.02.2024 22:47 Ответить
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20.02.2024 23:54 Ответить
"Кринки зачіщени, но єсть ньюанс" - 5 балів!!!
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21.02.2024 00:14 Ответить
хто дивився, у доповіді він озвучений
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21.02.2024 06:41 Ответить
Знайомтесь , цей веселий хлопець сьогодні особисто зажмурив 65 орків .! Одной лєвой .!!
Саме він наказав вишикувати їх на полігоні в Трудовському Дон обл . куди чисто випадково завітала ракета Хаймарса . А сам туди так і не приїхав .

.
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21.02.2024 00:16 Ответить
Так это же Карлсон!
Вот малышей и постороили для его встречи!
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21.02.2024 14:01 Ответить
Може то наші командири неправдиво доповідають командуванню. Проблеми з КАБами вже вирішили?
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21.02.2024 01:14 Ответить
Бай-бай, русня, поллируй своим фантазиями в другом месте и не забудь прибрать за собой свои эксременты, которые ты здесь обронил.
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21.02.2024 04:45 Ответить
DeepState показывает что таки да Крынки заняты противником.Но с другой стороны это не означает что ликвидирован плацдарм на левом берегу
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21.02.2024 05:47 Ответить
"По мнению генштаба ВСРФ, Крынки это плацдарм на Киев - сообщает газета грибной вестник. "
А вообще оленевод молодец так поднасцал пыне в глаза)под шумок кацапский биомусор вчера ночью погнали штурмовать те крынки по классике без техники,главное видосик сняли с флагом стоя на коленях)на 10 сек и ********* как сайгаки что б от "выбитых" с крынок укропов маслину не словить,зато чувырло поедет генер.погоны получать за взятие крынок😄
Это так сами козломордые военкоры пишут.
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21.02.2024 08:29 Ответить
DeepState показывает что Крынки зачищены, но российские войска что-то атакуют южнее, где-то хлопцы ховаются.
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21.02.2024 02:45 Ответить
Не знаю яка цінність того плацдарму,коли він вже півроку і про ньго всі знають.Та москалі на його шляху вже 10 ліній суравікіна нарили( Думаю,що в таких справах важлива несподіваність,а так(Те що москалі брешуть,то вони брешуть постіно,амнаші виправдовуться,то виправдовуються постійно також(
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21.02.2024 06:16 Ответить
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21.02.2024 07:09 Ответить
https://t.me/voynareal/84269 Бійці морської піхоти поділилися кадрами того, як кацапи взяли "повністю" Кринки Так "взяли", що аж п'яти горіли😁
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21.02.2024 07:18 Ответить
Бачив. Дивує як вони заходять на середину села, вішають прапор і йдуть. І все це знімає дрон ЗСУ. Чому ніхто не стріляє по них?
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21.02.2024 07:42 Ответить
Може у Кринках справді нікого немає?
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21.02.2024 07:44 Ответить
13 з 19 шахедів знищили цієї ночі Сили ППО

Детали: Сообщается, что часть из шести непораженных вражеских БпЛА − не достигла своих целей. РЭБ

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21.02.2024 07:32 Ответить
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21.02.2024 07:58 Ответить
почему не ДВА ?
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21.02.2024 08:01 Ответить
Прямая речь Олещука: "Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике "Вечного полета, братья!""".
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21.02.2024 08:04 Ответить
По данным "Украинской правды", самолет сбили на Восточном направлении.
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21.02.2024 08:08 Ответить
Под прицелом был и Су-35, но экипаж совершил маневр и российские пилоты, к сожалению, пока не отправятся к Кобзону, но это временно.
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21.02.2024 08:10 Ответить
да СВОлочи продолжат утилизироваться
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21.02.2024 11:36 Ответить
на левом берегу должно быть намного тяжелее, чем было в Авдиевке.
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21.02.2024 10:59 Ответить
Не розумію цієї афери з цим плацдармом - щось розвивати з відти - нема ні сил ні засобів. Окопи з пів метра - далі вода. Броні на тому березі нема. Постачання б/к, зброї особового складу, вивоз поранених - на гумових човнах під постійними обстрілами.
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21.02.2024 13:26 Ответить
Плацдарм на лівому березі в Кринках критично важливий і для відтягування значних сил касапів з інших напрямків, і для порушення їхньої логістики на Півдні, і взагалі для звільнення Півдня як перспективи, в принципі.
І з огляду на те, який стройний "хор голосів" почав нам розповідати, що той плацдарм, буцімто, "не важливий", є опасіння, що Кринках таки "здали" (щойно поміняли Головкома).
Схоже, комусь дуже вже хочеться якнайшвидше "домовитися" з касапами про типу "перемир'я"?
І так вже "співпало", ймовірна здача Кринок, здача Авдіївки, в інформаційному полі потужно, раптом, "перекривається" інформацією про збиття ворожих літаків? Це щоб відволікти народ, типу, від "непотрібних запитань"?
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21.02.2024 17:33 Ответить
унтер-офицер Шойгудоложил своему фюреру,что Крынки зачищены?
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21.02.2024 18:19 Ответить
 
 