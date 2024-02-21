США предупредили союзников, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие, - Bloomberg
США сообщили союзникам, что Россия уже в этом году может развернуть ядерное оружие в космосе для борьбы со спутниками.
Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Это событие произошло после того, как глава Комитета по разведке Палаты представителей США предупредил на прошлой неделе серьезную, но неопределенную угрозу безопасности со стороны России. Об этом позже заявил президент Джо Байден, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы человеческой жизнью.
Согласно текущей оценке, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может поразить примерно треть спутников и нанести вред системам связи на Земле. Последствия любого взрыва будут зависеть от размера боеголовки и не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут означать сбои.
По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли было около 7800 работающих спутников. Большинство коммерческих спутников находятся на низкой околоземной орбите, менее чем в 2000 километрах (1200 миль) от поверхности.
Эксперты ранее сообщили Bloomberg, что повреждение от взрывающегося на низкой околоземной орбите ядерного оружия может уничтожить спутники на сотни миль, и что полученное излучение может нанести кумулятивный ущерб спутникам, которые месяцами проходят через пораженный регион. Электроника космического корабля также может выйти из строя в результате взрыва.
По словам источников, этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел Большой семерки во время встречи в Италии в апреле.
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Чого тягнуть.....
Треба обговорить. Набити "стрілу" у Стамбулі, наприклад.
Починай розказувати як ти збираєшся пи...ти рашистів усім світом
Колись ця наддержава розводила так лохів Зоряними війнами, тепер лохами стали вони
У нього в руках опинився неочікуваний козир проти НАТО, в якому гарматного м'яса немає в принципі.
Але шукає не там де згубив, а під фонарем.
Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.
Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.
Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
Такий експеримент уже проводився в середині ХХ століття. Багато супутників вийшло з ладу.
це найбільша висота випробування, по суті початок верхніх шарів атмосфери. ну і основне логічне запитання, яким чином вони убезпечать свої апарати..
таке, маю скепсис взагалі до цієї історії поки.
Спутники же не стоят на месте, а движутся с орбитальной скоростью (ок 7 км\с), то есть там будет не сотня-другая спутников, а сотня-другая спутников в секунду. Все что войдет в это облако - станет решетом.
А что касается побочного ущерба - это ж РФия, им не привыкать жить в дерьме, плюс-минус 10 спутников на наличие бояры не повлияют.
Как я понимаю, это не для военного влияния, а психологического, так что может и долбанут, кто их знает. Лучше всего долбануть их самих, но пока на их стороне Китай, Индия и Иран - это будет проблематично, а предложить Западу им нечего, они и так уже всё дали =)
Першу ядерну бомбу на великій висоті підірвали США 27 серпня 1958 року. Експеримент називався Argus. Боєголовку потужністю 1,7 кілотонни у тротиловому еквіваленті підірвали на висоті 170 км над поверхнею Землі.
Було відомо, що ядерний вибух породжує не лише викид енергії та вибухову хвилю, а й електромагнітний імпульс, який може призвести до збоїв у зв'язку та електричних системах приладів, а також радіоактивних частинок, які впливають на здоров'я людини.
У космосі, де немає атмосфери, вибухова хвиля не утворюється, а ось електромагнітна хвиля могла стати чудовим способом виводити з ладу електричні пристрої ракет потенційного супротивника і ядерний вибух у космосі дозволив би перехоплювати та виводити з ладу радянські ракети, глушити переговори супротивника і при цьому не створювати руйнувань на Землі.
Це підтвердилось - прилади ламалися і не було зв'язку на відстані 80 км від вибуху. Щоправда, ефект був не такий сильний, як очікували військові.
Далі були і інші експерименти в савецкому союзі та США, які виявили не дуже гарну тенденцію, а саме щоб досягти бажаного результату треба використовувати більш потужний зараяд, вони намагались робити підриви на висотах від 300 до 1000км з зарядами до 1400 кт!
Всі ці експеременти лише довели малу ефективність ЯЗ в космосі порівнянно зі шкодою, бо якщо хочешь реально результату треба підірвати дуже потужну бомбу на середній висоті, що неминуче влине на землю, тому й кажу це все маячня та хворі фантазії ***** і ко, бо є білш ефективні, дешеві та реальні способи вивести ворожі супутники із ладу!