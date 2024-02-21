США предупредили союзников, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие, - Bloomberg

США сообщили союзникам, что Россия уже в этом году может развернуть ядерное оружие в космосе для борьбы со спутниками.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Это событие произошло после того, как глава Комитета по разведке Палаты представителей США предупредил на прошлой неделе серьезную, но неопределенную угрозу безопасности со стороны России. Об этом позже заявил президент Джо Байден, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы человеческой жизнью.

Согласно текущей оценке, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может поразить примерно треть спутников и нанести вред системам связи на Земле. Последствия любого взрыва будут зависеть от размера боеголовки и не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут означать сбои.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли было около 7800 работающих спутников. Большинство коммерческих спутников находятся на низкой околоземной орбите, менее чем в 2000 километрах (1200 миль) от поверхности.

Также читайте: Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

Эксперты ранее сообщили Bloomberg, что повреждение от взрывающегося на низкой околоземной орбите ядерного оружия может уничтожить спутники на сотни миль, и что полученное излучение может нанести кумулятивный ущерб спутникам, которые месяцами проходят через пораженный регион. Электроника космического корабля также может выйти из строя в результате взрыва.

По словам источников, этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел Большой семерки во время встречи в Италии в апреле.

Также читайте: Байден поручил провести переговоры с Россией относительно запуска ядерного оружия в космос, - Кирби