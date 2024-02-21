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США предупредили союзников, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие, - Bloomberg

супутник

США сообщили союзникам, что Россия уже в этом году может развернуть ядерное оружие в космосе для борьбы со спутниками.

Об этом сообщает Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Это событие произошло после того, как глава Комитета по разведке Палаты представителей США предупредил на прошлой неделе серьезную, но неопределенную угрозу безопасности со стороны России. Об этом позже заявил президент Джо Байден, что Кремль разрабатывает противоспутниковое космическое оружие, не представляющее прямой угрозы человеческой жизнью.

Согласно текущей оценке, Россия не планирует взрывать какое-либо орбитальное оружие. Однако существует риск аварии, и ядерный взрыв потенциально может поразить примерно треть спутников и нанести вред системам связи на Земле. Последствия любого взрыва будут зависеть от размера боеголовки и не обязательно будут означать уничтожение спутников, но могут означать сбои.

По данным Управления ООН по вопросам космического пространства, по состоянию на апрель прошлого года на орбите Земли было около 7800 работающих спутников. Большинство коммерческих спутников находятся на низкой околоземной орбите, менее чем в 2000 километрах (1200 миль) от поверхности.

Также читайте: Конгресс США уже "несколько недель" знает об угрозе разработки РФ противоспутникового оружия, - спикер Джонсон

Эксперты ранее сообщили Bloomberg, что повреждение от взрывающегося на низкой околоземной орбите ядерного оружия может уничтожить спутники на сотни миль, и что полученное излучение может нанести кумулятивный ущерб спутникам, которые месяцами проходят через пораженный регион. Электроника космического корабля также может выйти из строя в результате взрыва.

По словам источников, этот вопрос может быть обсужден министрами иностранных дел Большой семерки во время встречи в Италии в апреле.

Также читайте: Байден поручил провести переговоры с Россией относительно запуска ядерного оружия в космос, - Кирби

Автор: 

космос (786) россия (95546) США (26672) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+19
Бл#дь.....coward's.... та дайте вже усім світом рашистам пи#ди!!! Як гітлера пи#дили так й путлера треба!!!
Чого тягнуть.....
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20.02.2024 23:49
+12
Це вже фактично ядерний шантаж з боку Окурка.
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20.02.2024 23:51
+12
При цьому всьому параша -- НЕ країна-спонсор тероризму, згідно позиції США.
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20.02.2024 23:54
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Правила форума Совет форумчан
Бл#дь.....coward's.... та дайте вже усім світом рашистам пи#ди!!! Як гітлера пи#дили так й путлера треба!!!
Чого тягнуть.....
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20.02.2024 23:49 Ответить
Ніззя, бо escalation.

Треба обговорить. Набити "стрілу" у Стамбулі, наприклад.
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20.02.2024 23:53 Ответить
нафта та газ важливiши для захiдних iмпотентiв
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20.02.2024 23:56 Ответить
Кацапський газ для Европи вже давно по фіг. А відносно нафти претензії пред'яви Буданову або Малюку, які мають морські дрони, здатні перекрити потоки нафти з Новороссійська але чомусь цього не роблять. Знаю, що на питання чому вони не підривають танкери, відразу відповіси, що "західні імпотенти це забороняють" (хоча це повна маячня), але якихось більш розумних думок від таких як ти, очікувати немає сенсу
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21.02.2024 00:10 Ответить
Увесь світ дивиця на вас, ведмедчуківські!
Починай розказувати як ти збираєшся пи...ти рашистів усім світом
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20.02.2024 23:59 Ответить
Балаболка vismavista, чого тобі ведмечуківські якісь всюди маряться?
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21.02.2024 01:13 Ответить
А яким словом ти хотів би себе назвати? Напрклад-корисний ідіот, балабол, що більш подобається ?
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21.02.2024 11:12 Ответить
У чому "корисний ідіот"? Що Британія й ЄС з США відкрили другий фронт, як у 2у світову, то "погано" для України?
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21.02.2024 11:30 Ответить
Ні, не "корисний" .
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21.02.2024 11:44 Ответить
Це вже фактично ядерний шантаж з боку Окурка.
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20.02.2024 23:51 Ответить
Ну ішо, почухайте потилицю ,а шо ж ви зробите? А якщо цапи , чогось того ? ілонці маску пропозицію на допомогу цапам, він давно їхній таємний улюблинець.
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20.02.2024 23:52 Ответить
русня знає США як облуплених, придумавши фейкову лякалку про зброю в космосі (інформацію напевно самі і злили) тепер захоче реальних поступок від штатів за відмову від неї

Колись ця наддержава розводила так лохів Зоряними війнами, тепер лохами стали вони
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20.02.2024 23:53 Ответить
Це точно - наземна ядерна страшилка не проконала, так вони коссмічну запустили....
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21.02.2024 00:10 Ответить
Та союзникам по..уй головне ***** в грязь да нє літцом нє упостіть. А ви сишиа ще пів годіка і можете на зодворках гамерикі може даже південної шось там *************.
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20.02.2024 23:53 Ответить
Раша хочет перевести войну с борьбы технологий на сражение мясом. Тут у неё шансов намного больше. А учитывая ее рабское население терпил - еще больше. Миру уже пора что-то решать с этими отбросами цивилизации.
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20.02.2024 23:54 Ответить
Думаю, готовність кацапського м'яса гинути ні за що здивувала і самого Окурка.

У нього в руках опинився неочікуваний козир проти НАТО, в якому гарматного м'яса немає в принципі.
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21.02.2024 00:00 Ответить
А як рєшіть? Бомбами почати кидатися? А глобальні санкції неможливі- Індія, Китай, ліваки із Латинської Америки, Індонезійські країни, всім плювати, будуть мати єкономічні стосунки. Та навіть одного Китаю вистачить, щоб нарід роісії міг і їсти і пити і труси одягати.
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21.02.2024 00:04 Ответить
А там ще є чудова країна Малайзія, яка допомагає іранській нафті обходити міжнародні санкції, та й кацапській допоможе з ідейних міркувань, хоча колись Захід врятував її від навали з Індонезії
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21.02.2024 00:15 Ответить
Может быть так, что других вариантов уже не будет. Это коллективное ***** готово тянуть с собой в могилу весь мир.
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21.02.2024 00:21 Ответить
Продуктивно- працювати на розшарування еліт, на конфлікт, щоб пуцькіна викинули.
Але шукає не там де згубив, а під фонарем.
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21.02.2024 00:23 Ответить
Ситуативно- наклали санкції на усіх олігархів. А вони спершу потікали, покрутилися і вимушені були із грішми повернунится до царя - батюшки. А якби не лінейно підходили- тутткнут, тут пряник, тільки забери із роісії гроші. Або ввести заборону на гугл, аппл,- всередині революція почнеться..
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21.02.2024 00:27 Ответить
Нет там никаких элит и никакого народа. Уже 400 тысяч обилеченных к Кобзону и им абсолютно похер.
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21.02.2024 00:35 Ответить
Ну це авфемізми. Я про практику. Тільки розкол єліт може дати шанс на припиненння війни. Нема куди діватися тільки особисто пуйлу. Якщо він зупине війну- його самого на шматки розірвуть свої ж. А так- " товарісщ совершіл ряд ошібок, создал нездоровій культ лічності..."
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21.02.2024 00:42 Ответить
Да нет там уже элит. ***** давно об этом позаботился. И прав был Жванецкий

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21.02.2024 00:56 Ответить
Не обов'язково тільки розкол еліт може зупинити війну. Може це зробити і виснаження кацапстану, наприклад років так через 3-5. Ще може бути по типу припинення 1-ї фінської війни весною 1940-го, коли Сталіну захотілося почати нові территоріальні захвати (тоді це була Молдова з Буковиною, а потім країни Балтії). Може бути масса різних сценаріїв
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21.02.2024 00:58 Ответить
Воно то так. Тільки незрозуміло що першим настане-товстий схудне, чи худий околіє. А так все правильно.
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21.02.2024 01:27 Ответить
Вот именно. Совок развалился отнюдь не от раскола элит.
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21.02.2024 15:28 Ответить
This is absolutely right, in theory. The problem is that it is a one person-based dictatorship to such extent that if Putin abruptly falls, the elites will very likely not be able to hold the country togethers, and can lose their assets if not their lives in the ******* chaos. And they understand this very well. Putin in power is their guarantee. The evil system he has built is actually quite effective and flexible. He controls the flow of money, he decides who gets to be rich, the elites have to obey, or face immediate repressions. But for the loyal ones, the rewards are enormous. Still, there is no other way than to try and lure at least a part of the elites away from the dictator, and wait until his grab on power, finances and repressive machine starts getting weaker.
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21.02.2024 01:10 Ответить
Thanks for your comments. Always interesting to read!
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21.02.2024 13:13 Ответить
🤣🤣🤣Людоеды мардовские - генетическая девиация возникшая на мехерскам балоте вследствии длительного вдыхания балотного газа в компании лягух, после чего они стали «царевнами» и распрастранившияся в следствии интенсивнаго размножения мардовских людоедав по территории арды чингиз хана, представители мардовскай пидо рассы. Известна с 1000 года до нашей эры, в частности грекам под именем антрофагов, в последствии ираноязычным народам под именем мардвы и тюркоязычным как кацапы. В настоящее время рецидив усиливаецца из - за контакта с гундяйпутирастпрапагандонами.

Симптомы: убивают и едют людёв, апвешиваюцца тряпками цвета каларадскаго жука, кричут шо хочут в пида Рассию шобы стать пида расами и дручить с неким бойкай маисеивым. Считають шо поп гундяй прапишит их в рай, считают шо палковник кгбы вошь мардовских людоедав и ссарь рашискаго гасударства, баяцца сексуального насилия со стороны гейрапейцев, паследователей адольфа шикльгрубера, бениты мусалини и т.п. Склонны потреблять спиртосодержащие жидкасти в неограниченных каличествах в следствии генетического недостатка при расщеплении спирта.

Диагноз не утешительный: атрофирование мосха и масжечка и перемещение иго, как у птерадактиля, в жопу, где в дальнейшем и праисходит мышлительный працесс, стойкий алкоголизм плавно переходящий в белую гарячку красного цвета с ревалюционным буйством.

Методика лечения: при абастрении беспалезна и падлежат нейтрализации; при ремиссии требуют в следствии социопатии в изъятии из общества в агароженные территории, стерилизации с последующей переработкой на удобрения для сельскаго хазяйства. Эффективна в период ремиссии терапия по пол поту, менее эффективна ГУЛАГотерапия по ссалину, внушает оптимизм терапия по чучхэ с переводом мардовских людаедав на растительнае питание свежевзошедшей травой и паследующей абработкай огнеметами и минометами.
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21.02.2024 10:36 Ответить
При цьому всьому параша -- НЕ країна-спонсор тероризму, згідно позиції США.
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20.02.2024 23:54 Ответить
Чомусь на Заході забувають, що тероризм - це не тільки коли хтось підриває бомбу, а й коли просто погрожує це зробити, можливо навіть не маючи тієї бомби.
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21.02.2024 00:35 Ответить
И что - Если сегодня бункерная мразь пугает мир, то в случае ее успеха в ближайшем будущем любая диктаторская шваль будет мир пугать и свои условия выставлять, а условия могут быть совсем неприемлемые. После таких пугалок - Рашка должна быть осаждена со всех сторон. Блокировать должны уже не украинские границы, а российские со всех сторон чтобы даже грамма российской продукции не выкатилось за пределы Рашки.
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20.02.2024 23:56 Ответить
а навіщо саме ядерну?? В ***** зовсім дах відірвало нахрін?
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20.02.2024 23:57 Ответить
Мабуть, саме ядерна зброя завдає найбільшої шкоди на орбіті.

Такий експеримент уже проводився в середині ХХ століття. Багато супутників вийшло з ладу.
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21.02.2024 00:02 Ответить
Про який експеримент ви говорите, якщо заборона на застосування ядерної зброї в космосі діє із 1968? Під документом підписалися більше ста країн. Та в середині двадцятого століття там і супутників одиничні кількості ще були
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21.02.2024 00:07 Ответить
Та ьл він кіна надивився - ще не відійшов....
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21.02.2024 00:11 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Argus
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21.02.2024 00:20 Ответить
6 September 1958 / N/A + 794 kilometers (493 mi)

це найбільша висота випробування, по суті початок верхніх шарів атмосфери. ну і основне логічне запитання, яким чином вони убезпечать свої апарати..

таке, маю скепсис взагалі до цієї історії поки.
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21.02.2024 00:42 Ответить
Сто процентів туфта.на батуті рєзіновая попа
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21.02.2024 07:42 Ответить
https://thealphacentauri.net/75834-kosmicheskie-yadernye-vzryvy/
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21.02.2024 00:24 Ответить
Це бункерного так Авдіівка "надихнула"?? ***** тупий..
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20.02.2024 23:58 Ответить
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21.02.2024 00:05 Ответить
Самый безопасный вариант усмирения рашистов, это систематическая утилизация этой нечисти. Украине и союзникам необходимо наклепать 140 миллионов дронов.
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21.02.2024 00:03 Ответить
То есть Белый дом готов переименовать США на Рашку, развесить флаги Рашки и спустить флаги США и всех американцев переселить на Рашку, а рашистов переселить в дома американцев? Ведь больное бункерное создание может в любой момент это потребовать.
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21.02.2024 00:06 Ответить
США як стара і немічна кляча.Але там і такий президент.І ще деякі доказують,що такого президента інтелектуали обрали.
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21.02.2024 00:09 Ответить
Сишіа то країна яка стала імпотентом …
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21.02.2024 00:13 Ответить
Ну как тебе такое, Илон Маск? Так дружив с путіним, а він хоче тобі твої Старлінки знищити
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21.02.2024 00:18 Ответить
Илоне за иго Хер абисчают нобеля дать, шоп не плакал.
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21.02.2024 10:27 Ответить
страна клоун и союзники клоуны
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21.02.2024 00:29 Ответить
Зараз взагалі епоха клоунів, але наш найвеличніший
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21.02.2024 01:02 Ответить
Клоунищщще!🤡
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21.02.2024 13:30 Ответить
Так то вони хотіли попередити Орбана, а він їхній делегації дав під зад.
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21.02.2024 00:34 Ответить
Не треба робити з орбана героя. Просто нелякане хамло
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21.02.2024 01:04 Ответить
Шо США візьмуть і тут защєку щє?
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21.02.2024 00:46 Ответить
Дограються задньоприводні… Вже й забули що таке по справжньому бути чоловіками і воювати з ворогом.
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21.02.2024 00:51 Ответить
Якась муйня бо наскільки я пам'ятаю емі розповсюджується на декілька десятків кіллометрів, що на орбыты ніщо, порівнянно з викидами на сонці, від яких є захист, але гаразд, най буде 100км навіть 1000км - на цій ділянці може й буде сотня-друга супутників (їх там реально дохера) але вони не гуртуються за державною або технічною ознакою, тобто підрив може вплинути й на Китайскі військові супутники або пошкодити власне гідромететреологічне обладнання тобто маячня як вона є
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21.02.2024 01:02 Ответить
Ну там не только ЭМИ. Там и взрывная волна, и самое главное - куча мелких обломков.
Спутники же не стоят на месте, а движутся с орбитальной скоростью (ок 7 км\с), то есть там будет не сотня-другая спутников, а сотня-другая спутников в секунду. Все что войдет в это облако - станет решетом.

А что касается побочного ущерба - это ж РФия, им не привыкать жить в дерьме, плюс-минус 10 спутников на наличие бояры не повлияют.

Как я понимаю, это не для военного влияния, а психологического, так что может и долбанут, кто их знает. Лучше всего долбануть их самих, но пока на их стороне Китай, Индия и Иран - это будет проблематично, а предложить Западу им нечего, они и так уже всё дали =)
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21.02.2024 07:37 Ответить
Не ссыте таварисч, усе эти гравицапы упадуть на мастосраные *****: ссысрань, засрань и гарот серов, де серут па падъездам. Рыптилоиды бдуть. ПС. Паявицца неисканчаимый источник света - свитячая мардва. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 10:24 Ответить
Ничего и никогда Россия не выведет в космос. Во-первых они рукожопые, во-вторых воюют совковым оружием старье и на импортных комплектующих скоро т34 с постаментов снимать будут. Так что боятся нечего. Да и ядерные ракеты ее не полетят, это старый хлам, то ли дело Минитмен созданный по последним технологиям
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21.02.2024 12:20 Ответить
Шановний яка ще ударна хвиля у вакумі? Якщо мова йде про космос, а не про атмосферний ядерний вибух - то поява хвилі неможлива! Все що вище 100км - космос!

Першу ядерну бомбу на великій висоті підірвали США 27 серпня 1958 року. Експеримент називався Argus. Боєголовку потужністю 1,7 кілотонни у тротиловому еквіваленті підірвали на висоті 170 км над поверхнею Землі.
Було відомо, що ядерний вибух породжує не лише викид енергії та вибухову хвилю, а й електромагнітний імпульс, який може призвести до збоїв у зв'язку та електричних системах приладів, а також радіоактивних частинок, які впливають на здоров'я людини.
У космосі, де немає атмосфери, вибухова хвиля не утворюється, а ось електромагнітна хвиля могла стати чудовим способом виводити з ладу електричні пристрої ракет потенційного супротивника і ядерний вибух у космосі дозволив би перехоплювати та виводити з ладу радянські ракети, глушити переговори супротивника і при цьому не створювати руйнувань на Землі.
Це підтвердилось - прилади ламалися і не було зв'язку на відстані 80 км від вибуху. Щоправда, ефект був не такий сильний, як очікували військові.

Далі були і інші експерименти в савецкому союзі та США, які виявили не дуже гарну тенденцію, а саме щоб досягти бажаного результату треба використовувати більш потужний зараяд, вони намагались робити підриви на висотах від 300 до 1000км з зарядами до 1400 кт!

Всі ці експеременти лише довели малу ефективність ЯЗ в космосі порівнянно зі шкодою, бо якщо хочешь реально результату треба підірвати дуже потужну бомбу на середній висоті, що неминуче влине на землю, тому й кажу це все маячня та хворі фантазії ***** і ко, бо є білш ефективні, дешеві та реальні способи вивести ворожі супутники із ладу!
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21.02.2024 13:55 Ответить
США обісрані куколди...стид і сором
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21.02.2024 01:24 Ответить
Не всі знають, що таке куколди Ще подумають, що Ви їх ляльками якимись обзиваєте...
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21.02.2024 01:45 Ответить
Россиюшка собирается нарушить ещё один подписанный ею "международный договор". Как неожиданно!
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21.02.2024 09:57 Ответить
Апосся рыптилоиды направять эти гравицапы на мастосранве *****: ссысрань, засрань и сралиссу мардвы моськов. ПС. Хто с мардвы не захаваицца абращацца к сваму апосранаму ссарю у халадильнике. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 10:19 Ответить
Скорее бы кацапы это сделали. Может тогда до вас зажратых дойдёт что произошло с 2000 г с миром!? Вырастили тварь низкорослую, везде встречали, в большую семёрку чмо взяли, скупали все сырье, теперь сомневаться стали? Как бы не поздно.
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21.02.2024 23:56 Ответить
 
 