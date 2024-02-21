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Новости Санкции против России Война
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Ко второй годовщине вторжения России в Украину будет объявлено о новом пакете санкций против РФ, - Госдепартамент США

міллер,метью

В Госдепартаменте сообщили, что 23 февраля США объявят новый крупный пакет санкций против РФ в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видим еще больше доказательств жестокости и пренебрежения со стороны режима путина в отношении человеческой жизни в Авдеевке, где украинцы мужественно пытались сдержать незаконное вторжение Путина в условиях ограниченного количества боеприпасов, запасы которых уменьшились", – заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По словам Миллера, в Авдеевке Россия добилась первых заметных успехов на поле боя за несколько месяцев и это демонстрирует, насколько высоки ставки в Украине.

"Без дополнительной поддержки со стороны Конгресса, Украина не сможет пополнить свою противовоздушную оборону и запасы боеприпасов, чтобы оградить себя от агрессии России", - отметил представитель Госдепа.

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Миллер отмечает, что по приказу президента Джо Байдена 23 февраля США объявят большой пакет санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности за смерть в тюрьме российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, а также за жестокие действия во время жестокой войны, которую они ведут в Украине последние два года.

Госдеп призвал Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности, "чтобы дать Украине и ее народу возможность защититься от продолжающегося вторжения, а также чтобы продвигать интересы национальной безопасности США. Крайне важно, чтобы Конгресс действовал без дальнейших промедлений", - добавил Миллер.

Автор: 

Госдепартамент США (1832) санкции (11291) США (26672)


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Топ комментарии
+13
"США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба"-ця вже перша
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21.02.2024 00:06
+10
Ось друга:
У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
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21.02.2024 00:08
+7
Ох вже ті санкції всі кому не лінь вже вводять …. Тільки толку ноль але це добре найрішучі най палаючі та сильніші так казав бідон? Батя я стараюсь…. Шкода що за рахунок Українців .
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21.02.2024 00:07
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"США продлили разрешение на импорт российских лосося, минтая и краба"-ця вже перша
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21.02.2024 00:06 Ответить
Ось друга:
У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
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21.02.2024 00:08 Ответить
Пакет допомоги Україні потрібно надати,а санкції можуть зачекати,це потім.Найкращі санкції це Ф 16,АТАКАМСи,і кілька мільйонів снарядів
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21.02.2024 08:02 Ответить
Ну і я підкину трохи зрадоньки:

https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html

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21.02.2024 01:48 Ответить
Клоуни...
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21.02.2024 00:07 Ответить
Ох вже ті санкції всі кому не лінь вже вводять …. Тільки толку ноль але це добре найрішучі най палаючі та сильніші так казав бідон? Батя я стараюсь…. Шкода що за рахунок Українців .
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21.02.2024 00:07 Ответить
Можливо, особисто ви, можете і набагато сильніше зробити шкоди сруськаму міру, за війну проти України??!!
Чому ж не робили впродовж 10 років??
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21.02.2024 00:25 Ответить
Я вас дядько не розумію бідон обвів пекельні санкції для ***** де? Найбільшихш покупку переробленої нафти в бензин в Індії є США
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21.02.2024 00:27 Ответить
"Без додаткової підтримки з боку Конгресу, Україна не зможе поповнити свою протиповітряну оборону та запаси ***********"

5 міліонів 155мм списаних снарядів на складах США, які Байден може передати Україні без рішення Конгресу. Цього Україні вистачить більше ніж на рік.
Так, там 14% снарядів не детонують, але це все одно було б спасінням.
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21.02.2024 00:17 Ответить
Дякуємо, за допомогу США для України!
Слава Україні!
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21.02.2024 00:21 Ответить
Славімо його того сишиа. 😅😅😅😅
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21.02.2024 00:28 Ответить
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21.02.2024 00:27 Ответить
на Орбана та Сіярто насріть наложіть
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21.02.2024 00:27 Ответить
але якось нерішуче це все, бояться штати гамадрила з кнопкою..
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21.02.2024 00:28 Ответить
Та вистачить вже путіна смішити, бездари!
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21.02.2024 00:29 Ответить
Краще б не позорились тими санкціями. Все, що штатам потрібно, все купляють. Торгують через треті країни. Українцям лапшу вішають
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21.02.2024 01:17 Ответить
І що США може зробити з тими третіми країнами? Може порадите?
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21.02.2024 01:27 Ответить
Пакет буде називатися "Ювілейний". Також буде надруковано марку "Разом до перемоги", яку реалізовуватимуть у всіх відділеннях укрпошти на східному та західному узбережжі...
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21.02.2024 01:43 Ответить
О, ботоферма що США погані активізувалася. Ідіть нх всі!
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21.02.2024 01:59 Ответить
Ваші санкції-до жопи, нажаль. Коротко, але по-суті.
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21.02.2024 04:46 Ответить
Не зовсім так. Суттєво обмежується поточне виробництво всього, чого стосується санкції.
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21.02.2024 07:34 Ответить
Краще би оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
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21.02.2024 10:35 Ответить
 
 