Ко второй годовщине вторжения России в Украину будет объявлено о новом пакете санкций против РФ, - Госдепартамент США

В Госдепартаменте сообщили, что 23 февраля США объявят новый крупный пакет санкций против РФ в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы видим еще больше доказательств жестокости и пренебрежения со стороны режима путина в отношении человеческой жизни в Авдеевке, где украинцы мужественно пытались сдержать незаконное вторжение Путина в условиях ограниченного количества боеприпасов, запасы которых уменьшились", – заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.

По словам Миллера, в Авдеевке Россия добилась первых заметных успехов на поле боя за несколько месяцев и это демонстрирует, насколько высоки ставки в Украине.

"Без дополнительной поддержки со стороны Конгресса, Украина не сможет пополнить свою противовоздушную оборону и запасы боеприпасов, чтобы оградить себя от агрессии России", - отметил представитель Госдепа.

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Миллер отмечает, что по приказу президента Джо Байдена 23 февраля США объявят большой пакет санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности за смерть в тюрьме российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, а также за жестокие действия во время жестокой войны, которую они ведут в Украине последние два года.

Госдеп призвал Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности, "чтобы дать Украине и ее народу возможность защититься от продолжающегося вторжения, а также чтобы продвигать интересы национальной безопасности США. Крайне важно, чтобы Конгресс действовал без дальнейших промедлений", - добавил Миллер.