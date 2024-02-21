Ко второй годовщине вторжения России в Украину будет объявлено о новом пакете санкций против РФ, - Госдепартамент США
В Госдепартаменте сообщили, что 23 февраля США объявят новый крупный пакет санкций против РФ в связи со второй годовщиной полномасштабного вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы видим еще больше доказательств жестокости и пренебрежения со стороны режима путина в отношении человеческой жизни в Авдеевке, где украинцы мужественно пытались сдержать незаконное вторжение Путина в условиях ограниченного количества боеприпасов, запасы которых уменьшились", – заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер.
По словам Миллера, в Авдеевке Россия добилась первых заметных успехов на поле боя за несколько месяцев и это демонстрирует, насколько высоки ставки в Украине.
"Без дополнительной поддержки со стороны Конгресса, Украина не сможет пополнить свою противовоздушную оборону и запасы боеприпасов, чтобы оградить себя от агрессии России", - отметил представитель Госдепа.
Миллер отмечает, что по приказу президента Джо Байдена 23 февраля США объявят большой пакет санкций, чтобы привлечь Россию к ответственности за смерть в тюрьме российского оппозиционера и борца с коррупцией Алексея Навального, а также за жестокие действия во время жестокой войны, которую они ведут в Украине последние два года.
Госдеп призвал Конгресс принять законопроект о дополнительном финансировании национальной безопасности, "чтобы дать Украине и ее народу возможность защититься от продолжающегося вторжения, а также чтобы продвигать интересы национальной безопасности США. Крайне важно, чтобы Конгресс действовал без дальнейших промедлений", - добавил Миллер.
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У північнокорейській ракеті, якою РФ била по Україні, виявлено 290 деталей зі США, Європи та Азії, - експертна група Conflict Armament Research Джерело:
https://edition.cnn.com/2024/02/19/europe/russia-oil-india-shadow-fleet-cmd-intl/index.html
Чому ж не робили впродовж 10 років??
5 міліонів 155мм списаних снарядів на складах США, які Байден може передати Україні без рішення Конгресу. Цього Україні вистачить більше ніж на рік.
Так, там 14% снарядів не детонують, але це все одно було б спасінням.
Слава Україні!