Канада до сих пор не договорилась с производителями об увеличении производства артснарядов, - CBC News

Канада до сих пор не заключила со своими оружейными компаниями соглашения по наращиванию производства снарядов калибра 155 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Осенью 2022 года, через полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, два крупных канадских производителя боеприпасов внесли в правительство предложение о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов. Почти через полтора года после этого, когда канадские запасы опустились до опасно низкого из-за пожертвований, и когда у Украины заканчиваются боеприпасы, крупное соглашение о наращивании их производства в этой стране до сих пор не заключено", - говорится в материале.

CBC News добавляет, что подобного соглашения "не видно на горизонте, несмотря на давление союзников, уже предпринявших шаги для наращивания своего производства боеприпасов". "Колебания канадского правительства частично связаны с тем, что наращивание производства стандартных натовских 155-мм боеприпасов, в которых нуждается как Украина, так и Канада, требует от федерального правительства инвестировать 400 миллионов долларов в производящие их заводы", - объясняет издание.

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По данным источников CBC News, правительство сомневается, что эти инвестиции смогут себя окупить из-за недостаточного долгосрочного спроса на артиллерийские боеприпасы в мире. "Если когда-то Оттава и решит выделить средства, пройдут годы, пока производство увеличится", - утверждается в статье.

По оценкам канадского минобороны, на расширение и модернизацию производственных мощностей 155-мм снарядов потребуется три года.

CBC News отмечает, что федеральное правительство все же вложило около $5 миллионов в модернизацию производственных линий, но это не принесло заметных результатов.

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