Канада до сих пор не договорилась с производителями об увеличении производства артснарядов, - CBC News
Канада до сих пор не заключила со своими оружейными компаниями соглашения по наращиванию производства снарядов калибра 155 мм.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.
"Осенью 2022 года, через полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, два крупных канадских производителя боеприпасов внесли в правительство предложение о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов. Почти через полтора года после этого, когда канадские запасы опустились до опасно низкого из-за пожертвований, и когда у Украины заканчиваются боеприпасы, крупное соглашение о наращивании их производства в этой стране до сих пор не заключено", - говорится в материале.
CBC News добавляет, что подобного соглашения "не видно на горизонте, несмотря на давление союзников, уже предпринявших шаги для наращивания своего производства боеприпасов". "Колебания канадского правительства частично связаны с тем, что наращивание производства стандартных натовских 155-мм боеприпасов, в которых нуждается как Украина, так и Канада, требует от федерального правительства инвестировать 400 миллионов долларов в производящие их заводы", - объясняет издание.
По данным источников CBC News, правительство сомневается, что эти инвестиции смогут себя окупить из-за недостаточного долгосрочного спроса на артиллерийские боеприпасы в мире. "Если когда-то Оттава и решит выделить средства, пройдут годы, пока производство увеличится", - утверждается в статье.
По оценкам канадского минобороны, на расширение и модернизацию производственных мощностей 155-мм снарядов потребуется три года.
CBC News отмечает, что федеральное правительство все же вложило около $5 миллионов в модернизацию производственных линий, но это не принесло заметных результатов.
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Слава Україні!! Не треба плювати у тарілку тому, хто тобі борщу дав!!
Бюджет з'їдає більше ніж треба, бо купа зайвих фондів і організацій де самі для себе придумують вакансії, і багато бюрократії - бо кожен чиновник займається лиш своєю вузькою спеціалізацією.
Українська діаспора в основному збирає гроші і підтримує своїх родичів на фронті, і робити щось більше за благодійні ярмарки вже мало хто хоче і ще менше має час. Це не Європа з пособіями- тут вкалувати треба, і потім ще добре якщо вийдеш в нуль. Ну а діаспора, та що вже в уряду вибила тепленькі місця - вони проводять благодійні ярмарки і всі оці вишиванки і незламні квіти, але це більше про ностальгію, сидіння на потоках гуманітарки, і бажання показати бурхливу діяльність для дотацій від уряду.
Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.
Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
Джастін Трюдо на спільному брифінгу після зустрічі заявив, що уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.
За його словами, вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво *********** в Україні
3 ЛИПНЯ 2019...
https://www.bbc.com/ukrainian/news-48851130
Всі погані тільки Україна добра, що навіть власних патроні на 2й рік війни не спроможна зробити.
То що ви хочете від інших?
Питайте у своїх!