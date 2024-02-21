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Канада до сих пор не договорилась с производителями об увеличении производства артснарядов, - CBC News

польща,снаряди

Канада до сих пор не заключила со своими оружейными компаниями соглашения по наращиванию производства снарядов калибра 155 мм.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

"Осенью 2022 года, через полгода после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, два крупных канадских производителя боеприпасов внесли в правительство предложение о существенном наращивании производства артиллерийских снарядов. Почти через полтора года после этого, когда канадские запасы опустились до опасно низкого из-за пожертвований, и когда у Украины заканчиваются боеприпасы, крупное соглашение о наращивании их производства в этой стране до сих пор не заключено", - говорится в материале.

CBC News добавляет, что подобного соглашения "не видно на горизонте, несмотря на давление союзников, уже предпринявших шаги для наращивания своего производства боеприпасов". "Колебания канадского правительства частично связаны с тем, что наращивание производства стандартных натовских 155-мм боеприпасов, в которых нуждается как Украина, так и Канада, требует от федерального правительства инвестировать 400 миллионов долларов в производящие их заводы", - объясняет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа должна отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оружия, - Шольц

По данным источников CBC News, правительство сомневается, что эти инвестиции смогут себя окупить из-за недостаточного долгосрочного спроса на артиллерийские боеприпасы в мире. "Если когда-то Оттава и решит выделить средства, пройдут годы, пока производство увеличится", - утверждается в статье.

По оценкам канадского минобороны, на расширение и модернизацию производственных мощностей 155-мм снарядов потребуется три года.

CBC News отмечает, что федеральное правительство все же вложило около $5 миллионов в модернизацию производственных линий, но это не принесло заметных результатов.

Также читайте: Страны Евросоюза вправе покупать боеприпасы для Украины за пределами ЕС, - Боррель

Автор: 

боеприпасы (2338) Канада (2078) производство (465)


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Топ комментарии
+10
в країні з потужною країнською діаспорою і з захмарними цінами на житло не знайти 400 млн долларів - це просто ганьба. 400 лямів це вартість 400 деревяних котеджиків десь у передмісті Ванкувера. Канаді як мінімум треба готуватись до протистояння в Арктиці з русньою, а вони мабуть досі думають що їх США захистять.
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21.02.2024 00:37
+9
Нехай не поспішають а то може іще ***** підставлять.
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21.02.2024 00:25
+8
залишилось ще справу відкрити на Бельбаса і Коростильова. Так переможемо.
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21.02.2024 01:05
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Нехай не поспішають а то може іще ***** підставлять.
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21.02.2024 00:25 Ответить
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21.02.2024 00:28 Ответить
Це ж, тільки у зеленмоношобли, гроші виділяли ВРУ у ТУРБОРЕЖИМІ, на асфальт, замість підприємств ВПК України!

Слава Україні!! Не треба плювати у тарілку тому, хто тобі борщу дав!!
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21.02.2024 00:29 Ответить
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21.02.2024 00:44 Ответить
Якшо Україна (не дай Б-же) програє, то винуваті будуть канадці. Так і запишемо...
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21.02.2024 00:30 Ответить
Війні краю не видно, власні запаси падають, але не будемо робити снаряди, бо не можемо на цьому заробити. От тільки коли ті снаряди ************, то заплатите за них втридорога. І це якщо ще хтось вам їх продасть.
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21.02.2024 00:31 Ответить
в країні з потужною країнською діаспорою і з захмарними цінами на житло не знайти 400 млн долларів - це просто ганьба. 400 лямів це вартість 400 деревяних котеджиків десь у передмісті Ванкувера. Канаді як мінімум треба готуватись до протистояння в Арктиці з русньою, а вони мабуть досі думають що їх США захистять.
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21.02.2024 00:37 Ответить
Так, захмарні податки і ціни. Але куди вони ідуть, теж не особо зрозуміло. Медицина, дитячі садочки, громадський транспорт і т.д. в Канаді є в основному на папері.
Бюджет з'їдає більше ніж треба, бо купа зайвих фондів і організацій де самі для себе придумують вакансії, і багато бюрократії - бо кожен чиновник займається лиш своєю вузькою спеціалізацією.
Українська діаспора в основному збирає гроші і підтримує своїх родичів на фронті, і робити щось більше за благодійні ярмарки вже мало хто хоче і ще менше має час. Це не Європа з пособіями- тут вкалувати треба, і потім ще добре якщо вийдеш в нуль. Ну а діаспора, та що вже в уряду вибила тепленькі місця - вони проводять благодійні ярмарки і всі оці вишиванки і незламні квіти, але це більше про ностальгію, сидіння на потоках гуманітарки, і бажання показати бурхливу діяльність для дотацій від уряду.
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21.02.2024 04:14 Ответить
Згідно з даними НАТО, бюджет канадських військових у 2023 році становив 36,7 мільярда доларів, або 1,29 відсотка ВВП.

Додавання 0,7 на сім відсоткових пунктів для досягнення двовідсоткової позначки у 2023 році означає додаткові 20 мільярдів доларів витрат. І це в той час, коли Канада вже зіткнулася з дефіцитом у розмірі 40 мільярдів доларів.

Скарбниця секретів Пентагону, що просочилися, включала те, що прем'єр-міністр Джастін Трюдо приватно заявив НАТО, що Канада ніколи не досягне цілей військового альянсу щодо витрат на оборону, повідомляє Washington Post.
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21.02.2024 00:38 Ответить
Зелена погань надіялась на США, Канаду, Євросоюз, а сама за два роки війни ні ...
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21.02.2024 00:40 Ответить
виробництво і постачання цих *********** стало можливим завдяки Асоціації українських виробників зброї, головою якої є Пашинський,що наразі під пресом "правоохоронних органів" за справою 2014 року з конфіскації пального ригів для потреб ЗСУ.
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21.02.2024 00:40 Ответить
залишилось ще справу відкрити на Бельбаса і Коростильова. Так переможемо.
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21.02.2024 01:05 Ответить
Хочеться кричати…
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21.02.2024 00:44 Ответить
Конвенционального не хватает. Пора расчехлять ядерку.
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21.02.2024 01:11 Ответить
Зеленський у Канаді: про що президент домовився з Трюдо

Джастін Трюдо на спільному брифінгу після зустрічі заявив, що уряд Канади додав Україну до списку країн, куди дозволено продавати канадську зброю.

За його словами, вже є інвестиції з боку канадських компаній у виробництво *********** в Україні

3 ЛИПНЯ 2019...

https://www.bbc.com/ukrainian/news-48851130
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21.02.2024 01:12 Ответить
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21.02.2024 01:14 Ответить
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21.02.2024 01:30 Ответить
Не для себе ж домовляються. Та й навару жодного. Тому й немає результату...
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21.02.2024 01:41 Ответить
Згадаймо скільки всього було після розвалу Союзу, - не знали куди приткнути. От так і там, рахують, наштампуємо, а потім буде гнити. Ще й втрачайся на зберігання.
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21.02.2024 03:38 Ответить
слух о том что канадцы сквалыги - красочно подтвердился.
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21.02.2024 06:40 Ответить
Поки у нас уряд Зеленського, нічого і не буде.
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21.02.2024 07:08 Ответить
Канада не є в стані війни, а от Україна ТАК і за 2 роки можно було розробити ядерну зброю!
Всі погані тільки Україна добра, що навіть власних патроні на 2й рік війни не спроможна зробити.
То що ви хочете від інших?
Питайте у своїх!
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21.02.2024 11:28 Ответить
Додам, там пишуть що федеральний бюджет чекає 400млн$. Ну то 400млн то можуть дати тільки декілька прокурорів і судей України. Ну то скинтесь і дайте. Питання грошей. Як завжди .
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21.02.2024 11:32 Ответить
 
 