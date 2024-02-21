США третий раз ветировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа
20 февраля США третий раз наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН относительно войны между Израилем и ХАМАС, заблокировав требование немедленного прекращения огня в секторе Газа.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
США призывают к временному прекращению огня для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, как только это станет возможным, в отличие от остальных 13 членов Совета Безопасности ООН, проголосовавших за резолюцию, требующую немедленного прекращения огня. Отмечается, что 13 членов проголосовали за текст, разработанный Алжиром. Великобритания воздержалась. Это третье вето США на проект резолюции.
"Голосование за этот проект резолюции является поддержкой права палестинцев на жизнь. Напротив, голосование против него означает одобрение жестокого насилия и коллективного наказания", - заявил в совете перед голосованием посол Алжира в ООН Амар Бенджама.
В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что требование немедленного, безоговорочного прекращения огня без соглашения, которое требует от ХАМАСа освободить заложников, не приведет к прочному миру.
"Вместо этого это может продолжить боевые действия между ХАМАС и Израилем", - добавила Томас-Гринфилд.
Палестинский представитель ООН Рияд Мансур заявил, что это право вето дает знак Израилю, что он может продолжать сталкиваться с убийствами.
Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал, что слово прекращения огня упоминается "словно это серебряный шар, волшебное решение всех проблем региона"
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И это правильно...!"
М.С. Горбачьов
Прийми синю пігулку, ти мариш.
чи не так ?
респект США! Ніяких лугандонів на Святій Землі
американськими національними інтересами."
Тарас Кузьо
Героям Слава !
земля пухом....
При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/16/7424408/
Нетаньягу загдядывает в глаз Путену
Постоянный представитель Израиля при ООН обвинил Россию в использовании войны на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от военных действий на Украине.
Он назвал Россию «последней», кто может «учить» Израиль и напомнил , что Россию ранее исключили из Совета ООН по правам человека.
Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен дозволити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню на палестинських територіях.
При цьому суд не вимагав від Ізраїлю припинити військову операцію проти ХАМАСу в секторі Газа.
Палестинці звірі, але відповідь Ізраїлю такий же геноцид .
Ізраїль має право на захист, але бачачи як Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш
Ти мариш? Допомогу З ЯКОГО БОКУ блокує Ізраїль та якими інструментами ?
Ну і про торгівлю з рашею - подробиці,будь ласка ! Але хочу нагадати,що Украіна продовжує заробляти на транзиті російського газу до ЄС - то ж чому б вам не заявити,що Європа вам не друзі?
Адже тільки на паливі раша заробила того року більш як ПІВТРИЛЬЙОНА ЗЕЛЕНИХ !
Що,кишка тонка ?