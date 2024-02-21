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США третий раз ветировали резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа

оон,радбез

20 февраля США третий раз наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН относительно войны между Израилем и ХАМАС, заблокировав требование немедленного прекращения огня в секторе Газа.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

США призывают к временному прекращению огня для освобождения заложников, удерживаемых ХАМАСом, как только это станет возможным, в отличие от остальных 13 членов Совета Безопасности ООН, проголосовавших за резолюцию, требующую немедленного прекращения огня. Отмечается, что 13 членов проголосовали за текст, разработанный Алжиром. Великобритания воздержалась. Это третье вето США на проект резолюции.

"Голосование за этот проект резолюции является поддержкой права палестинцев на жизнь. Напротив, голосование против него означает одобрение жестокого насилия и коллективного наказания", - заявил в совете перед голосованием посол Алжира в ООН Амар Бенджама.

Также читайте: США готовятся к возможному расширению войны в Секторе Газа и разработают план реагирования, - Politico

В свою очередь посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что требование немедленного, безоговорочного прекращения огня без соглашения, которое требует от ХАМАСа освободить заложников, не приведет к прочному миру.

"Вместо этого это может продолжить боевые действия между ХАМАС и Израилем", - добавила Томас-Гринфилд.

Палестинский представитель ООН Рияд Мансур заявил, что это право вето дает знак Израилю, что он может продолжать сталкиваться с убийствами.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал, что слово прекращения огня упоминается "словно это серебряный шар, волшебное решение всех проблем региона"

Читайте также: В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ

Автор: 

Сектор Газа (178) США (26672) Совбез ООН (1106)


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Топ комментарии
+16
Газа розсадник тероризму. Ізраїль робить все правильно, тільки повільно бо вважає на життя мирних жителів (які нажаль підтримують хамас)
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21.02.2024 01:07
+15
Іранців, Хезболлу та рашистів у Сирії та Лівані.
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21.02.2024 01:14
+11
Колумбійські добровольці, які загинули нещодавно, захищаючи Україну. Вони воювали на фронті з весни 2023 року в складі 14-го полку ЗСУ.
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21.02.2024 01:05
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Газу чи хамас?
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21.02.2024 01:05 Ответить
"И это хорошо !
И это правильно...!"
М.С. Горбачьов
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21.02.2024 01:42 Ответить
Газа розсадник тероризму. Ізраїль робить все правильно, тільки повільно бо вважає на життя мирних жителів (які нажаль підтримують хамас)
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21.02.2024 01:07 Ответить
ти шо йібанувся? україна може воронеж ракетами ******* чи викрадала руснявих баб з фестивалю "крилья" ? 🤡
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21.02.2024 02:43 Ответить
/ти не повіриш, х!ярила/
Прийми синю пігулку, ти мариш.
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21.02.2024 09:34 Ответить
Ой да ми не такі тупі гої. Ніхто не нащо не вважає, виталкують арабів з Гази до Єгипту, а після до ЄС. Питання лише, дадуть відпір захід цим ортодоксам чи ні
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21.02.2024 01:14 Ответить
А після чого це виштовхування почалося не підкажете. Що було 7 го жовтня 2023? Що мозги відсохли?
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21.02.2024 01:32 Ответить
Палестина це географічна назва, як наприклад, Полісся. Національності "палестинець" не існує. Так звані "палестинці" це вигнанці з сусідніх країн, біженці в кількох поколіннях, яких не хочуть пускати до себе сусіди. Вони уже зруйнували благополучний Ліван.
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21.02.2024 08:31 Ответить
гази випаровуються.

чи не так ?

респект США! Ніяких лугандонів на Святій Землі
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21.02.2024 01:17 Ответить
Коли там ООН ухвалила рішення про створення лугандону? Дата, номер рішення?
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21.02.2024 07:35 Ответить
вони наведуть порядок

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21.02.2024 01:36 Ответить
"Зовнішня політика Америки, особливо щодо Близького Сходу, більшою мірою визначалася інтересами ізраїльського лобі, ніж
американськими національними інтересами."

Тарас Кузьо
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21.02.2024 01:04 Ответить
Колумбійські добровольці, які загинули нещодавно, захищаючи Україну. Вони воювали на фронті з весни 2023 року в складі 14-го полку ЗСУ.
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21.02.2024 01:05 Ответить
R.I.P. Воїнам !
Героям Слава !

земля пухом....
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21.02.2024 01:39 Ответить
Іранців, Хезболлу та рашистів у Сирії та Лівані.
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21.02.2024 01:14 Ответить
Путин в разговоре с Нетаньяху заявил о готовности России работать в интересах прекращения конфликта

При этом, как сообщается, Путин выразил соболезнования родным погибших израильтян, осуждая "любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/10/16/7424408/
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21.02.2024 01:21 Ответить

Нетаньягу загдядывает в глаз Путену
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21.02.2024 01:23 Ответить
у путєна одін глаз....
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21.02.2024 01:40 Ответить
За последние 3 года, Нетаниягу впервые разговаривал с Путиным и послал его за ,,русским кораблем,, : террористы используют против Израиля российские модернизированные противотанковые ракеты Карнет.

Постоянный представитель Израиля при ООН обвинил Россию в использовании войны на Ближнем Востоке для отвлечения внимания от военных действий на Украине.
Он назвал Россию «последней», кто может «учить» Израиль и напомнил , что Россию ранее исключили из Совета ООН по правам человека.
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21.02.2024 03:31 Ответить
Какой Корнет. Россия из противотанковых средств имеет РПГ 7, ну если достали из загашника противотанковые ружья или трофейные фаустпатроны. Они рукожопые и сами ничего создать не могут.
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21.02.2024 12:46 Ответить
хто там ще свистить про те, що Байден - за ХАМАС топить?
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21.02.2024 02:40 Ответить
Він топить за те, щоб Ізраїль пішов на угоду з Хамас = зупинив війну в обмін на заручників. Тобто Ізраїль має піти на капітуляцію заради заручників. А інакше Байден програє вибори - всі його виборники за арабів.
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21.02.2024 03:51 Ответить
Не всі.Але значна частина.
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21.02.2024 03:59 Ответить
Хамас - друзі кремлядів та Ірану, якщо тут хтось проти Ізраїлю, то він теж друг кремлядів та Ірану
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21.02.2024 03:48 Ответить
У хамаса був вибір при такому охеренному вливанні коштів з оон вони могли побудувати настільки прекрасну країну з настільки прекрасною економікою, що й Сінгапур би заздрив. І вже б не палестинці їздили на заробітки в Ізраїль, а ізраїльтяни просилися до Гази. але ж треба було рити тунелі і відгодовувати сотні жінок, аби вони народжували бойовиків для знищення Ізраїлю. Я не в захваті від політики ізраїльських очільників. Але факт остається фактом - хамас як і його натхненник кремль витрачають кошти не на покращення життя своїх людей та їх освіту, а на війну проти всіх, хто їм невгодний. А ти однозначно на стороні кремля зі своїми коментами.
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21.02.2024 08:34 Ответить
У хамаса був вибір при такому охеренному вливанні коштів з оон вони могли побудувати настільки прекрасну країну з настільки прекрасною економікою, що й Сінгапур би заздрив. І вже б не палестинці їздили на заробітки в Ізраїль, а ізраїльтяни просилися до Гази. але ж треба було рити тунелі і відгодовувати сотні жінок, аби вони народжували бойовиків для знищення Ізраїлю. Я не в захваті від політики ізраїльських очільників. Але факт остається фактом - хамас як і його натхненник кремль витрачають кошти не на покращення життя своїх людей та їх освіту, а на війну проти всіх, хто їм невгодний. А ти однозначно на стороні кремля зі своїми коментами.
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21.02.2024 08:37 Ответить
Любопытно что в русской википедии статья про конфликт откровенно произраильская, а в английской пропалестинская.
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21.02.2024 05:06 Ответить
Вам мова брехати абсолютно не заважає.
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21.02.2024 07:38 Ответить
Раніше, 26 січня, Міжнародний суд ООН оголосив рішення про запобіжні заходи у позові Республіки Південна Африка проти Ізраїлю. Суд у Гаазі зобов'язав Ізраїль утриматися від будь-яких дій, які можуть підпадати під дію Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також забезпечити, щоб Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) не вчиняла актів геноциду в секторі Газа.

Крім того, Міжнародний суд ООН постановив, що Ізраїль повинен дозволити доставку гуманітарної допомоги цивільному населенню на палестинських територіях.

При цьому суд не вимагав від Ізраїлю припинити військову операцію проти ХАМАСу в секторі Газа.
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21.02.2024 05:26 Ответить
Так ніхьо не заважає постачати гуманітарку з території Єгипту і на ту саму територію приймати біженців з сектору Гази. Що кажете? "Брати-араби відгородилися від сектора стіною, підтягли до кордрну військових і послали палестинців до крейсера "мокша""?
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21.02.2024 07:43 Ответить
Ізраїль і без резолюції робить,що хоче.
Палестинці звірі, але відповідь Ізраїлю такий же геноцид .
Ізраїль має право на захист, але бачачи як Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш
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21.02.2024 10:15 Ответить
=Ізраїль послідовно,з кам'яним обличчям блокує військову допомогу Україні,а ще більше досі торгує з рашкою , Ізраїль не друг і не товариш=

Ти мариш? Допомогу З ЯКОГО БОКУ блокує Ізраїль та якими інструментами ?
Ну і про торгівлю з рашею - подробиці,будь ласка ! Але хочу нагадати,що Украіна продовжує заробляти на транзиті російського газу до ЄС - то ж чому б вам не заявити,що Європа вам не друзі?
Адже тільки на паливі раша заробила того року більш як ПІВТРИЛЬЙОНА ЗЕЛЕНИХ !
Що,кишка тонка ?
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21.02.2024 15:51 Ответить
 
 