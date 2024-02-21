Выход украинских сил из Авдеевки является "стратегическим шагом", - Пентагон

В Пентагоне отмечают, что вывод украинских сил из Авдеевки рассматривается как "стратегический" шаг. Это решение направлено на сохранение ограниченных ресурсов артиллерии и снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда украинские военные будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать с оружием партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", - отмечает Сингх.

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При этом она предположила, что сейчас нет текущего беспокойства, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

Напомним, также Сингх заявила: как только Конгресс примет финансирование для Украины - поставки новых пакетов помощи начнутся довольно быстро.