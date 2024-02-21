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Выход украинских сил из Авдеевки является "стратегическим шагом", - Пентагон

сінгх

В Пентагоне отмечают, что вывод украинских сил из Авдеевки рассматривается как "стратегический" шаг. Это решение направлено на сохранение ограниченных ресурсов артиллерии и снарядов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что если Пентагон не получит финансирование от Палаты представителей, то не сможет передавать критически необходимые пакеты Украине. Тогда украинские военные будут вынуждены выбирать и принимать решение о том, какие города могут удерживать с оружием партнеров.

"Я не могу прогнозировать, это будут решения украинцев, о которых они могут говорить. Сейчас идет критическая борьба за их жизнь и страну, поэтому мы нуждаемся в финансировании немедленно. Это сигнал тревоги еще с октября", - отмечает Сингх.

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При этом она предположила, что сейчас нет текущего беспокойства, хотя и есть города под обстрелами и угрозой.

Напомним, также Сингх заявила: как только Конгресс примет финансирование для Украины - поставки новых пакетов помощи начнутся довольно быстро.

Автор: 

Пентагон (1460) Авдеевка (2444) Сингх Сабрина (44)


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Топ комментарии
+8
В дупель такую стратегию эти предвыборные разборки нам уже кровью харкаются.
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21.02.2024 06:47
+8
Вихід з Авдіівки -- це уникнення полону і збереження життя наших солдатів
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21.02.2024 06:56
+7
Бажаю, щоб *прибульці* некритично, але постійно, обстрілювали американські міста. А ми б запаслись попкорном.
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21.02.2024 06:50
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В дупель такую стратегию эти предвыборные разборки нам уже кровью харкаются.
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21.02.2024 06:47 Ответить
Якось так. (
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21.02.2024 09:03 Ответить
Бажаю, щоб *прибульці* некритично, але постійно, обстрілювали американські міста. А ми б запаслись попкорном.
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21.02.2024 06:50 Ответить
То може одразу за Дніпро? Щоб зберегти людей, снаряди.
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21.02.2024 06:54 Ответить
Головне зберегти людей. Все залежить від того якими будуть гарантії тимчасового припинення вогню. В Кореї вони спрацювали а як буде в Україні час покаже. Треба передихнути та готуватися до наступної війни.
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21.02.2024 07:11 Ответить
Здогадайтесь, хто швидше і краще підготується до нової війни.
І головна умова русні для підписання "міра" - скорочення ЗСУ до 50 тисяч без будь-якої важкої зброї. Готуйтесь, чо.
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21.02.2024 08:56 Ответить
Україні будуть допомагати.А москалям потрібні великі роки для накопичення ракет і бронетехніки.Не зможуть вони наробити рівноцінно те.що робив колись совок.В москалів саме основний запас,то був совєцький запас.
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21.02.2024 09:36 Ответить
Десь тут була стаття, що європейські чиновники в шоці від того, як швидко росія розбудувала свій ВПК і надалі його нарощує.
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21.02.2024 09:37 Ответить
Статті це таке.Їм можна і не вірити.А можна вірити.А можна довіряти,але перевіряти.В москалів і так були тисячі одиниць техніки.І на складах совкове було.Але вони втратили підтвердженими по фото і відео,понад 14 тисяч одиниць різної техніки.Там їм нічого не прилітало практично по складам,які знаходяться на їхній території.Західні країни що втратили? Нам по кілька відсотків вони надали техніки.Але звісно москалі сильні і мають хороший впк,але не кращий,ніж в одних США.
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21.02.2024 09:47 Ответить
У Заходу **********: можуть, але не хочуть. А вісь зла - маніяки. Не сильно-то і можуть, але дуже і дуже хочуть та прикладають всіх зусиль і не гребують жодними засобами. Хто переможе?
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21.02.2024 09:49 Ответить
Ну поки на захід ніхто не нападає.І навряд чи буде,в найближчому майбутньому.
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21.02.2024 09:52 Ответить
Вихід з Авдіівки -- це уникнення полону і збереження життя наших солдатів
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21.02.2024 06:56 Ответить
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21.02.2024 07:05 Ответить
Ще скажи "від'ємний наступ"
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21.02.2024 07:08 Ответить
Краще програти у битві, але перемогти у війні..
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21.02.2024 07:46 Ответить
Штатівські кидали імпотенти!
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21.02.2024 08:02 Ответить
"...заступниця речника Пентагону і стратегія..." - оце рівень!
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21.02.2024 08:11 Ответить
Хай би зелена влада з самого початку розраховувала лише на власні сили
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21.02.2024 08:12 Ответить
Тоді треба було відразу виконувати умови капітуляції, яку підписали в Стамбулі.
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21.02.2024 08:32 Ответить
Выйти из города и бетонных бункеров в поля где негде воробью спрятаться так себе стратегия.
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21.02.2024 08:46 Ответить
Давно треба було звідти йти.
Ще цікаво, як розповідав Кривоніс, другої і третьої лінії оборони там не було.
50піхотинців тримали відрізок 6 км.
Звісно кацапи пройшли.
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21.02.2024 08:51 Ответить
До речі ми мали там чудові умови . Висоти, з яких можна було легко зносити російські скупчення. Але бракувало всього. Людей. Снарядів.
Зелі хотілось потужних відосиків. Ще і розповсюдили інфу що туди зайшов Азов, кацапи посилили обстріли.
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21.02.2024 08:53 Ответить
А ще вашою стратегічною поразкою.
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21.02.2024 09:27 Ответить
швидше стратегічним пройобом тих, хто БК не надає
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21.02.2024 10:05 Ответить
Бідий дім захопила афроамерикансько-індусько-єврейська мафія
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21.02.2024 10:13 Ответить
це та **бнута індіаночка,

що казала журналюгам про війну в Україні "не така жорстока як Ізраїлю з Хамасом" ?
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21.02.2024 10:16 Ответить
Це рішення спрямоване на збереження обмежених ресурсів власної артилерії та снарядів. -Хто в часі війни зберігає **********,той не перемагає.
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21.02.2024 10:29 Ответить
Та вы уже задрали всех, идите в жопу вместе с польскими фремерами. Уроды, чтоб вас всех китацы вырезали, а мы всем миром будет границу с антарктидой обсуждать.
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21.02.2024 11:46 Ответить
Ты подумай как честно, откровенно, и по дружески по братски сказала---в любимую тетрадку запишу! Даже 17 пацан решивший только учится в военном заведении, в любой стране и то знает уже, что любая оборона и нападение без плотного прикрытия авиацией обречена на быстрое поражение! Иногда окончательное поражение! Это и про сотни танков, ракет от 300км, и конечно самолётов я намекнул. Чего похоже мы от вас гандонов штопаных, врядли уже дождёмся.
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21.02.2024 15:51 Ответить
 
 