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Новости Война
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Война в Украине находится на "очень опасной стадии", без помощи украинцы не удержат фронт, - экс-глава НАТО в Европе Кларк

кларк,веслі

Украинцам будет очень тяжело удержать даже нынешние позиции на востоке страны, если в США не примут законопроект о дополнительной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил экс-глава НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

Он отметил, что если украинцам не удастся удержать фронт, под угрозой могут оказаться не только Харьков и Киев, но и границы НАТО.

"Если мы примем законопроект о помощи и будем обращаться с Украиной в условиях кризиса так же, как мы обращались с Израилем в 1973 году, когда мы фактически забрали вещи из наших собственных сил в Германии и доставили их в Израиль, если бы мы относились к Украине таким образом и доставили необходимое оружие в необходимые места, мы могли бы стабилизировать ситуацию там, где мы сейчас, а затем, с соответствующим дополнительным оборудованием и через 12-14 месяцев работы, есть шанс, что они могут где-то пробить российские линии – в Крыму или в Донецке. Это можно было сделать", – считает Кларк, в свое время воевавший во Вьетнаме и возглавлявший силы НАТО в Косово.

Украинцам нужно больше оружия и техники

Без помощи США украинцы своими силами вряд ли смогут удержать фронт. Украинцы нуждаются в новейшем оружии и технике. Кларк отметил, что война в Украине сейчас находится на четвертой стадии.

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Первый этап, по его словам, наступил после неудачного нападения на Киев в самом начале широкомасштабного вторжения, второй - перегруппировка украинской армии и контрнаступление Украины, пока на третьем этапе она не наткнулась на российские оборонные позиции. На четвертом этапе война дошла до такой стадии, когда украинцам нужно выйти из позиционной войны, но для того чтобы вести мобильную войну, им нужно больше оружия. Россияне же, напротив, после первых неудач готовятся к наступлению. Российские войска на Востоке и такие города, как Харьков и Киев, разделяют несколько сот километров преимущественно открытой местности.

"Это, в основном, холмистая, лесистая и открытая местность. Есть несколько речных линий, которые нужно преодолеть, но самая сложная местность там, где сейчас ведутся бои", - говорит генерал в отставке Уэсли Кларк.

Он говорит, что и США, и союзники поставляли Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, но его никогда не было достаточно, чтобы выиграть войну, победить Россию.

"Если украинская армия собирается вести мобильную войну, для этого требуется не 31 (американский) танк и 100 танков Leopard. Для этого нужно 1-2 тысячи танков. Для этого нужно не 300 буксированных артиллерийских установок, а самоходная артиллерия; не 25 самолетов F-16, а пару сотен F-16", – считает Кларк.

Также читайте: В США представили альтернативный законопроект о предоставлении помощи Украине и Израилю, - СМИ

Автор: 

помощь (7803) США (26672) Украина (44946) Кларк Уэсли (6)


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Топ комментарии
+10
Екс-очільники - страшенно розумні люди. Ядрьоні такі...
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21.02.2024 07:03
+6
Пи₴діж...пи₴діж...А канікули у Конгреса продовжуються.
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21.02.2024 07:06
+6
Складається враження,що всі заяви союзників звучать так,ніби заохочують москалів(Для чого? є кілька ваіріантів(Хотілося,щоб то був проукраїнський варіант.
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21.02.2024 07:37
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Правдоруби
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21.02.2024 06:58 Ответить
Екс-очільники - страшенно розумні люди. Ядрьоні такі...
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21.02.2024 07:03 Ответить
їм можна нести будь-яку х..ню, вони ж у відставці
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21.02.2024 08:07 Ответить
Пи₴діж...пи₴діж...А канікули у Конгреса продовжуються.
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21.02.2024 07:06 Ответить
Танки,то таке.В першу чергу потрібно б штук 10 Петріотів,і Ф 16 кілька сотень,АТАКАМС пару тисяч,бо здичавілі просто зрівнюватимуть все на своєму шляху КАБами,і ніякі танки тут не допоможуть.Танки і тому подібне пізніше.
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21.02.2024 07:21 Ответить
Таку кількість Атакамсів навіть США не мають ( і можливо і ніколи і не мали ).
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21.02.2024 07:24 Ответить
Мають і навіть більше ніж треба. А якщо їх цікавить вартість, то вона набагато нижча у порівнянні з тією кількістю стратегічних ракет з ядерними зарядами, які було націлено на США і які Україна утилізувала "під гарантії" нинішніх "стурбованих брехунів".
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21.02.2024 07:40 Ответить
Ох ти Василь і мрійник.. наче на мацкву їти зібрався..
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21.02.2024 07:43 Ответить
Голос,тут не про наступ,тут би відбитись,стільки треба.А просто автоматик,як два роки тому під Києвом,вже не допоможе
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21.02.2024 07:50 Ответить
Війна зовсім іншою стала - сумнівів немає..
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21.02.2024 07:53 Ответить
Так він ще й неповне прізвище вказав.Правильне-Кларк василь воробець,або джек воробєй.Та не бздіть ви -всякі там Кларки і горобці.ЗСУ-це не абрівіатура-це армія.Вони не будуть-по методичкам НАТО ОБХОДИТИ мінні поля-ЗСУ знищать і кацапів і міни.Не дасте зброї-викрутимся.Українці це вміють.Те що давали-це не об*єми розвинутих країн-це подачки бідному на паперті.Недорозвинуті Іран і Корея "закидали "кацапів і снарядами і дронами.А США-???Не стидно називати себе "великою",пане Кларк?
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21.02.2024 11:35 Ответить
Неправильна відповідь.6 000 штук в них є,які вже незабаром потрібно буде утилізувати
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21.02.2024 07:26 Ответить
Я тутка - на вікіпедії вказано 4000 з копійками станом на 2010 рік.
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21.02.2024 07:32 Ответить
Складається враження,що всі заяви союзників звучать так,ніби заохочують москалів(Для чого? є кілька ваіріантів(Хотілося,щоб то був проукраїнський варіант.
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21.02.2024 07:37 Ответить
Їх не потрібно заохочувати
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21.02.2024 11:41 Ответить
Невлучне слово(Я мав наувазі,що розкривають всі слабкі місця,а москалі ж остаточні ідіоти і цим користаються зараз(
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21.02.2024 20:49 Ответить
Літаки і ракети - запорука Нашого успіху і Нашої Перемоги ....
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21.02.2024 07:44 Ответить
Навіть без рішення контрольованого трампістами Конгресу, адміністрація США має усі можливості забезпечити Україну необхідним озброєнням. Просто популісти-демократи окрім, як тріпати язиками мало на що здатні. Кларк - людина дем.партії і повторює ті ж самі мантри, що й речники Білого дому, ігноруючи той факт, що президент та Пентагон можуть ухвалити необхідні Україні рішення по зброї, яка знаходиться на зберіганні і без резолюцій Конгресу.
Чому вони цього не роблять, то інше питання..
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21.02.2024 07:48 Ответить
В першу чергу немає мобілізації. Озброєння освоюють люди, яких немає. Тому тими що залишились можна тільки закріпитись по природньому рубежу. Тобто по Дніпру. А далі можна стати по Віслі. Ха ха ха.
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21.02.2024 11:00 Ответить
 
 