Война в Украине находится на "очень опасной стадии", без помощи украинцы не удержат фронт, - экс-глава НАТО в Европе Кларк

Украинцам будет очень тяжело удержать даже нынешние позиции на востоке страны, если в США не примут законопроект о дополнительной помощи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил экс-глава НАТО в Европе, генерал армии США в отставке Уэсли Кларк.

Он отметил, что если украинцам не удастся удержать фронт, под угрозой могут оказаться не только Харьков и Киев, но и границы НАТО.

"Если мы примем законопроект о помощи и будем обращаться с Украиной в условиях кризиса так же, как мы обращались с Израилем в 1973 году, когда мы фактически забрали вещи из наших собственных сил в Германии и доставили их в Израиль, если бы мы относились к Украине таким образом и доставили необходимое оружие в необходимые места, мы могли бы стабилизировать ситуацию там, где мы сейчас, а затем, с соответствующим дополнительным оборудованием и через 12-14 месяцев работы, есть шанс, что они могут где-то пробить российские линии – в Крыму или в Донецке. Это можно было сделать", – считает Кларк, в свое время воевавший во Вьетнаме и возглавлявший силы НАТО в Косово.

Украинцам нужно больше оружия и техники

Без помощи США украинцы своими силами вряд ли смогут удержать фронт. Украинцы нуждаются в новейшем оружии и технике. Кларк отметил, что война в Украине сейчас находится на четвертой стадии.

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Первый этап, по его словам, наступил после неудачного нападения на Киев в самом начале широкомасштабного вторжения, второй - перегруппировка украинской армии и контрнаступление Украины, пока на третьем этапе она не наткнулась на российские оборонные позиции. На четвертом этапе война дошла до такой стадии, когда украинцам нужно выйти из позиционной войны, но для того чтобы вести мобильную войну, им нужно больше оружия. Россияне же, напротив, после первых неудач готовятся к наступлению. Российские войска на Востоке и такие города, как Харьков и Киев, разделяют несколько сот километров преимущественно открытой местности.

"Это, в основном, холмистая, лесистая и открытая местность. Есть несколько речных линий, которые нужно преодолеть, но самая сложная местность там, где сейчас ведутся бои", - говорит генерал в отставке Уэсли Кларк.

Он говорит, что и США, и союзники поставляли Украине достаточно оружия, чтобы не проиграть, но его никогда не было достаточно, чтобы выиграть войну, победить Россию.

"Если украинская армия собирается вести мобильную войну, для этого требуется не 31 (американский) танк и 100 танков Leopard. Для этого нужно 1-2 тысячи танков. Для этого нужно не 300 буксированных артиллерийских установок, а самоходная артиллерия; не 25 самолетов F-16, а пару сотен F-16", – считает Кларк.

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