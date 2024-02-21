Украинские защитники за минувшие сутки отбили атаки на 7 направлениях, - Генштаб ВСУ

За минувшие сутки произошло 66 боевых столкновений. ВСУ отразили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Новопавловском и Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 5 ракетных и 125 авиационных ударов, совершил 124 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив БПЛА типа "Shahed-136/131". Информация относительно данной атаки уточняется.

Авиационным ударам подверглись: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Веселое, Раздолевка, Часов Яр, Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка, Работино, Новоданиловка Запорожской области; Саблуковка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг предпринял 2 безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник 8 раз атаковал наши подразделения около Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 2 атаки противника возле Ивановского Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 13 атак врага в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты предприняли 20 попыток прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг 7 раз пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 7 атак противника около Малой Токмачки и Работино Запорожской области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 1 безуспешный штурм.