Пока в других странах обсуждают помощь Украине, украинские защитники гибнут на фронте, - Кулеба

Если бы Украина получила необходимые боеприпасы для обороны Авдеевки, город не был бы утрачен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не потеряли бы Авдеевку, если бы мы получили все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее обороны", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отдал должное украинским солдатам, многие из которых пожертвовали жизнью в обороне украинских городов, и подчеркнул: чем дольше союзники будут обсуждать помощь, тем больше погибнет украинских военных.

"Причина, почему они вынуждены жертвовать собой и умирать, состоит в том, что кто-то все еще обсуждает решение. Я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – сказал Кулеба.

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"Нам жаль, что это отнимает столько времени", - добавил глава МИД.