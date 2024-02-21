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Пока в других странах обсуждают помощь Украине, украинские защитники гибнут на фронте, - Кулеба

авдіївка

Если бы Украина получила необходимые боеприпасы для обороны Авдеевки, город не был бы утрачен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью CNN заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не потеряли бы Авдеевку, если бы мы получили все артиллерийские боеприпасы, необходимые для ее обороны", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины отдал должное украинским солдатам, многие из которых пожертвовали жизнью в обороне украинских городов, и подчеркнул: чем дольше союзники будут обсуждать помощь, тем больше погибнет украинских военных.

"Причина, почему они вынуждены жертвовать собой и умирать, состоит в том, что кто-то все еще обсуждает решение. Я уважаю внутреннюю политику и не буду в нее вмешиваться, но я просто хочу, чтобы все помнили, что каждый день дебатов в одном месте означает еще одну смерть в другом месте", – сказал Кулеба.

Смотрите также: Воины 110-й ОМБр, вышедшие из Авдеевки: раненые, уставшие, несгибаемые. ФОТОрепортаж

"Нам жаль, что это отнимает столько времени", - добавил глава МИД.

Автор: 

Авдеевка (2444) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+6
А це твоя, гнида лопатная, та особисто твого ЗЕленого шефа провина.
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21.02.2024 08:04
+5
Менше гунди -- помагаи Павелу викупити снаряди
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21.02.2024 08:02
+5
А от тепер діставайте те, що ********..ли з міжнародної допомоги !!!
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21.02.2024 08:15
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Звідки візьмуться **********, коли один косяки курить, другий нюхає, а третій шпигун?
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21.02.2024 09:05 Ответить
Кулєба такий кулєба ...
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21.02.2024 10:02 Ответить
Тоді хай Україна перекриє транспортування нафти і газу в ЄС!
Хай рухаються, бо русіш ракети можуть трубу пошкодити...
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21.02.2024 08:01 Ответить
Менше гунди -- помагаи Павелу викупити снаряди
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21.02.2024 08:02 Ответить
А це твоя, гнида лопатная, та особисто твого ЗЕленого шефа провина.
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21.02.2024 08:04 Ответить
Провина Зе те, що в нього секретарша дєрьмак(кріт ФСБ) керує країною у неконституційний спосіб,і всі решта мовчать...
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21.02.2024 08:07 Ответить
Кулєбін працює замість туалетної бумаги, прямо із самого ранку.....
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21.02.2024 08:07 Ответить
Замість констатувати те, що і так всі знають, організував би гучні мітинги по всьому світу на підтримку України , хоча б з участю біженців та молодих лобуряк ,що повтікали.
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21.02.2024 08:10 Ответить
Асфальт, шашлычки на майские, канабис, миллиард деревьев, мацквашвея, абырвалг...
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21.02.2024 08:12 Ответить
А от тепер діставайте те, що ********..ли з міжнародної допомоги !!!
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21.02.2024 08:15 Ответить
меньше в макасінах на босу ногу, треба зявлятись на перемовинах з нашими партнерами. І кататись меньше з дєрьмаком.
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21.02.2024 08:28 Ответить
меньше в макасінах на босу ногу, треба зявлятись на перемовинах з нашими партнерами. І кататись меньше з дєрьмаком.
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21.02.2024 08:31 Ответить
Здається мені що злили вже Нас..
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21.02.2024 08:49 Ответить
Підлога країни вже не така оптимістична?
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21.02.2024 09:18 Ответить
Взагалі не оптимістично, але ще не песимістично...
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21.02.2024 09:29 Ответить
Ну кулебі на квартирки в центрі Києва бабла вистачає, а таких кулібіних в Україні повно!
Позичте бабки в Ахметова, Коломойського, прокурорів, суддів, депутатів...............
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21.02.2024 08:58 Ответить
Ну то, пан Кулеба, занеси каву Єрмачку і Зеленському та тихим солоденьким голоском нагадай їм, що війна ще не закінчилися. Бо скоро вже люди цим зеленим прокремлівським недоноскам нагадають, як проїхати в Ростов.
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21.02.2024 09:09 Ответить
Люди, як показує практика, можуть лише терпіти і скігліти.
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21.02.2024 09:12 Ответить
Якраз практика показує дещо інше. Спитайте в януковича. Люди ского зрозуміють, що вибору немає - зелену плісняву треба гнати, інших варіантів немає. А поки ще хтось на щось сподівається - буде тільки гірше і гірше.
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21.02.2024 09:16 Ответить
Українці гинуть тому що починаючи з Кравчука і Кучми усі президенти, та і взагалі уся українська влада, лише знищували оборонний комплекс України. Політичні заробітчани.
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21.02.2024 09:10 Ответить
Тому Ніколай вибрав в приЗеденти веселого хлопа, я вгадав?
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21.02.2024 09:15 Ответить
Розповіси нам "Коля" як "знищував" обороноспроможність України Порошенко, бо я бачу ти дуже багато лайна ллєш на "попередників" точно як це робили Янукович та Азаров, забувши про реформи у ЗСУ з 2015 по 2019 роки КОТРІ ЗУПИНИВ САМЕ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про розвиток ракетної програми у ті ж роки КОТРІ ЗУПИНИВ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про закупівлю ліній з виготовлення снарядів у Південної Кореї КОТРИМ НЕ ДАВАВ ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКИ, про нарощування армії КОТРУ ПОЧАВ ЗНОВ СКОРОЧУВАТИ ЗЕЛЕНСЬКИЙ, про те як Зеленський призначив головою СБУ Баканова та його замами призначив зрадників що ЗЛИЛИ південь України, про те як призначив Хомчака, відповідального за трагедію Іловайська керівником ЗСУ аби той не розвивав наші війська а знищував їх, про те як при Порошенко активно закуповувались у армію вітчізняні ПТРК а Зеленський не замовив Жодного, як залишив ЗЕзидент без держзамовлень КБ "Луч" що виготовляло "НЕптун" і ще ряд керованих *********** до танків та літаків, як банкрутували "слуги" КрАЗ та "Іскру" і ще велики перелік інших "досягнень" Зеленського по послабленю як обороноспроможності так і економіки України! Йому та його посіпакам строк за це треба дати не менше ПОЖИТТЄВОГО!!!
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21.02.2024 09:30 Ответить
По Зміїному влупили із "знищеної" Богдани, "Маскву" потопили "знищеним з 0" Нептуном, незакуплені до 19 року Байрактари не нищили оккупантів з 24 лютого
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21.02.2024 09:42 Ответить
Кулєба, а чи не твої посадові обов'язки спонукати керівництво інших країн підтримувати Україну та робити це вчасно?! То ти що зараз - звітуєш про погане виконання твоїх обов'язків?! А якщо ти "ні до чого", через те що ти не виконуєш своїх обов'язків через те що Єрмак взяв на себе зовнішню політику, то чи не варто оголосити це та призивати саме його та ОПу до відповідальності за відсутність позитиву у зовнішній політиці країни?! Ти кажеш про наслідки але чомусь забуваєш назвати причини цього неподобства!!!
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21.02.2024 09:20 Ответить
До чого тут намарафєчєний підорок кулеба...
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21.02.2024 09:39 Ответить
Кулэба - просрав усю ***** усю дипломатію . Навіть Еквадор послав Україну в питанні зброї.
США
Польща
Ізраїль
Глобальний південь
УСЕ просрано
Клята ти животина!
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21.02.2024 10:07 Ответить
Ой який же поганий той Захід! Він обговорює!
А от наше МО з Умеровим і раніше з Рєзніковим ночей не сплять, все кулі і снаряди точучь! А про УкрОборонПром взагалі мовчу, стільки Вільхи та Сапсанів наклепали, що складати нема де!
2а роки війни !!! А той Захід ну просто мало дають нам би щоби ВСЕ!
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21.02.2024 11:16 Ответить
Бери обіцяну лопату, і вперед. Чи просто так звиздів?
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21.02.2024 11:57 Ответить
Поки в інших країнах обговорюють допомогу Україні, українські захисники гинуть на фронті Джерело: А наша-ненаша влада тягне за грати Пашинського, який поставляє ********** ЗСУ. Так, Кулєба? Договорюй до кінця, не соромся.
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21.02.2024 20:01 Ответить
 
 