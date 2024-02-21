Общие боевые потери РФ с начала войны – около 406 080 человек (+1130 за сутки), 338 самолетов, 6516 танков, 9826 артсистем, 12 338 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 406 тысяч 080 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 406 080 (+1130) человек,

танков ‒ 6 516 (+13) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 12 338 (+70) единиц,

артиллерийских систем – 9 826 (+53) единиц,

РСЗО – 992 (+4) единицы,

средств ПВО ‒ 678 (+3) единиц,

самолетов – 338 (+0) единиц,

вертолетов – 325 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560 (+39) единиц,

крылатых ракет ‒ 1 903 (+1) единицы,

кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 12 861 (+56) единица,

специальной техники ‒ 1 558 (+7) единиц.

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