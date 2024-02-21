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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 406 080 человек (+1130 за сутки), 338 самолетов, 6516 танков, 9826 артсистем, 12 338 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

рф,техніка,знищення

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 406 тысяч 080 российских захватчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 406 080 (+1130) человек,
  • танков ‒ 6 516 (+13) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 338 (+70) единиц,
  • артиллерийских систем – 9 826 (+53) единиц,
  • РСЗО – 992 (+4) единицы,
  • средств ПВО ‒ 678 (+3) единиц,
  • самолетов – 338 (+0) единиц,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560 (+39) единиц,
  • крылатых ракет ‒ 1 903 (+1) единицы,
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 861 (+56) единица,
  • специальной техники ‒ 1 558 (+7) единиц.

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Знищення армія РФ

Автор: 

армия РФ (19238) Генштаб ВС (6280) ликвидация (3542) уничтожение (6931) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+23
Дякуємо ЗСУ за щедрий врожай!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2024 08:22
+18
Оце наскирдували! ЗСУ -- боги війни, донатьде їм!
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21.02.2024 08:22
+16
Минув 3650 день москальсько-української війни.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.02.2024 08:50
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Дякуємо ЗСУ за щедрий врожай!!! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.02.2024 08:22 Ответить
Оце наскирдували! ЗСУ -- боги війни, донатьде їм!
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21.02.2024 08:22 Ответить
Ого скільки напалено техніки!!!!
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21.02.2024 08:23 Ответить
Літаків таки 3+1+2 бо виправлено на 338 (ще й сьогоднішній побачимо завтра) Кацапи завтра розміняють 20 тисяч, а наземна розміняла 2 тис.
206 одиниць наземної техніки, у січні після подібного намолоту (211 од) пішов спад а на четверту добу взагалі було 40 од, подивимось що буде на цей раз.
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21.02.2024 08:27 Ответить
Минув 3650 день москальсько-української війни.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
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21.02.2024 08:50 Ответить
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21.02.2024 08:52 Ответить
Завтра буде більше ніж Сургут. А там до 500К плотно міста підуть.
"Список городов России с населением более 100 тысяч жителей".
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21.02.2024 09:51 Ответить
Таких міст на болотах ще багато, і це погана новина.
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21.02.2024 12:52 Ответить
І це ще нам зброю не дали...
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21.02.2024 08:52 Ответить
То ж бо й воно красиве 40 60 80 було б ще гарнішим 80 60 40
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21.02.2024 09:05 Ответить
Ще пишуть вночі Мурз застрелився
Хто не знає,це відомий кацапський волонтер і блогер(автор тг каналу Нам пишут из Янины)
Земля скловатой
Випускайте єнота!
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21.02.2024 09:14 Ответить
Ця війни дуже схожа на боксерський поєдинок під час якого перехід до глухої оборони далеко не завжди має наслідком поразку. Отже найцікавіше у цьому протистоянні ще по переду. І чомусь мені здається що ЗСУ нас таки ще не раз здивують як сьогодні.
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21.02.2024 09:25 Ответить
Вот видите, как Залужный "тормозил", стоило только ЗЕгеваре поставить сырского и возглавить его, как "удои" резко пошли в гору.
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21.02.2024 10:00 Ответить
орки влаштували пункт по здачі металобрухту. ЦІкаво як вони випускають 56 авто в сутки.
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21.02.2024 10:48 Ответить
Хоть хтось трохи замислюється.А думаю,де ті колони,які заходять в зону бойових дій??200 одиниць за сутки знищено,пошкоджено теж не мало,виходить десь під 250+одиниць техніки.Якщо це колона то довжиною 5км минимум!!! або не один Ж-Д состав.Висновок лише один,хтось найобує
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21.02.2024 12:59 Ответить
Головне, щоб це було не на папері а в дійсності
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21.02.2024 12:59 Ответить
Піхота ЗСУ особливо вітає найбільше знищення арти та РСЗО орків
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21.02.2024 11:35 Ответить
М-да, дивишся на ці цифри і аж страшно уявити, який там заміс . . . Адіще.
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21.02.2024 11:39 Ответить
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21.02.2024 12:16 Ответить
 
 