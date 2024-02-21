Общие боевые потери РФ с начала войны – около 406 080 человек (+1130 за сутки), 338 самолетов, 6516 танков, 9826 артсистем, 12 338 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 406 тысяч 080 российских захватчиков.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 406 080 (+1130) человек,
- танков ‒ 6 516 (+13) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 12 338 (+70) единиц,
- артиллерийских систем – 9 826 (+53) единиц,
- РСЗО – 992 (+4) единицы,
- средств ПВО ‒ 678 (+3) единиц,
- самолетов – 338 (+0) единиц,
- вертолетов – 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 560 (+39) единиц,
- крылатых ракет ‒ 1 903 (+1) единицы,
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 861 (+56) единица,
- специальной техники ‒ 1 558 (+7) единиц.
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206 одиниць наземної техніки, у січні після подібного намолоту (211 од) пішов спад а на четверту добу взагалі було 40 од, подивимось що буде на цей раз.
206!!! одиниць техніки та 1130!!! чумардосів.
Арта 57!!, броня 83!!, логістика 56!!.
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 406 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
"Список городов России с населением более 100 тысяч жителей".
Хто не знає,це відомий кацапський волонтер і блогер(автор тг каналу Нам пишут из Янины)
Земля скловатой
Випускайте єнота!