Фортификационные сооружения строятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю, - Силы поддержки ВСУ. ФОТОрепортаж
Инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в день 7 дней в неделю.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность.
"Это означает максимальное использование технических знаний, материальных ресурсов и рабочей силы для эффективного укрепления оборонных позиций.
Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами. От углубленных окопов - до минных полей, мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", - говорится в сообщении.
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+51 Alex Nosov #582146
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Бетонні перекриття, доти, заміновані поля, зуби дракона і т.д. , а не оце
Це ж зроблено "на от'є..ісь" ((((((((((((((((((((((
Як інженер--будівельник мушу прояснити:: те що ми узріли на фото-знімках--- це
типове рішення щодо укріплення стінок траншей ( від осипання ) .глибиною більше ---
1.5 метр. у піщаних грунтах... Зазвичай. для прокладки сантех-комунікацій: газо--водо-гонів--це по-перше . А по-друге ; на фотках дуже дивні грунти. як для Донбасу (рослинні)
Подібні " укріплення" нещодавно промелькнули новинах на укріпбудовах прикордоння із росією: чернігівської та сумської областей... Так що НЕ виключений . черговий прикол охвістя ЗЕ-чудила ...опісля того як засмажений півник клюнув після розбірок з Авдіївкою
Для інформації: найпотужніші цементні з/ди Донецької Амбросіївки-- здається окупован
Вона звичайно не проти КАБів, а проти ФСБщних бомжів, які легко швендяли туди-сюди. До Яценюка такої стіни взагалі не було. Зараз стіни Яценюка побудували всі балтійські країни і польща з білоруссю. Полякам така стіна дуже допомагає бо вони легко перестріляли всіх арабів, яких росія намагалась запустити в польщу через білорусь.
Не в усьому погоджуюсь з Яценюком, але щодо стіни, то він був абсолютно правий. Це сітка, яка у свій час багато кого відфільтрувала у нас, а зараз фільтрує в європі.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
Почему же не ложится асфальт?
Главноє чтоби лампочкі гарелі і какая разніца как називається уліца.
У мене єдине питання: Скільки зелений барига вкраде на фортифікаційних спорудах?
Більше, ніж на асфальті, чи менше?
Чому воно тут зараз не смердить своєю присутністю?
Чому воно не розслідує?
Коли порох виводив з ладу російську бронетехніку і переправляв крадені запчастини на відновлення українських танків і бронетранспортерів, то гавно-бігус-інфо аж із трусів вискакувало, щоб розкрити таємні схеми постачання російських запчастин на відновлення української армії.
А де зараз "розслідувачі" з бігус-гавно?
Як купувати російський бітум і стелити асфальт для російських танків, так все зелене кодло тут закатало рукава і крали по повній.
А як зберегти життя нашим воїнам, то ці зелені бариги чухались 5 років і знайшли якесь лайно для фортифікаційних споруд.
Що б вам зелені падли будинки і дачі ваших дітей і онуків були побудовані з цього лайна, щоб ви подохли зелені мародери.