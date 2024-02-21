Фортификационные сооружения строятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю, - Силы поддержки ВСУ. ФОТОрепортаж

Инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в день 7 дней в неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность.

"Это означает максимальное использование технических знаний, материальных ресурсов и рабочей силы для эффективного укрепления оборонных позиций.

Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами. От углубленных окопов - до минных полей, мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", - говорится в сообщении.

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