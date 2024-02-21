РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9113 посетителей онлайн
Новости
29 076 130

Фортификационные сооружения строятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю, - Силы поддержки ВСУ. ФОТОрепортаж

Инженерные войска Сил поддержки строят фортификации 24 часа в день 7 дней в неделю.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Все возможные ресурсы инженерных войск используются на полную мощность.

"Это означает максимальное использование технических знаний, материальных ресурсов и рабочей силы для эффективного укрепления оборонных позиций.

Руками и металлом мы создаем непробиваемые барьеры, стоящие между нашими войсками и российскими оккупантами. От углубленных окопов - до минных полей, мы роем землю и заливаем бетон, чтобы обеспечить нашим воинам лучшую защиту", - говорится в сообщении.

Также читайте: На строительство фортификации правительство выделило в этом году 20 млрд грн, — Шмыгаль

Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій
Будівництво фортифікацій

Автор: 

оборона (5205) ВСУ (6587) фортификации (118)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Ети бревна ето смешно. Они разлетаются даже от FPV дрона. А что будет от попадания снаряда или авиабомбы? Нужны бетонные перекрытия. Кроме того применяя бревна да еще в несколько накатов высота и заметность блиндажа увеличивается. Неужели нельзя поблизости найти бетонные плиты хотя бы дорожные
показать весь комментарий
21.02.2024 08:38
+45
Тим більше якщо те що на фото, фортифікаційна споруда... То ми приречені!!
показать весь комментарий
21.02.2024 08:33
+37
Майже на 5 років.
З трпвня 2019 року.
показать весь комментарий
21.02.2024 08:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лучше конечно подземные тоннели, потому что это врагу видно сверху.
показать весь комментарий
21.02.2024 14:01 Ответить
Траншеї посеред поля, це фортифікації???
Бетонні перекриття, доти, заміновані поля, зуби дракона і т.д. , а не оце
показать весь комментарий
21.02.2024 14:21 Ответить
Цікаво: ця інформація і ці фото подані для того, аби ввести в оману ворога? Щоб він думав, що у ЗСУ нема міцних бетонованих укріплень?
показать весь комментарий
21.02.2024 14:24 Ответить
Одним словом: не соромно таке показувати? Такими "укріпленнями" можна пишатись тим, хто їх збудував навіть в режимі 24/7 ???
Це ж зроблено "на от'є..ісь" ((((((((((((((((((((((
показать весь комментарий
21.02.2024 14:27 Ответить
---- Цілком справедливо--дотепні зауваження дописувачів ... ( щоправда потрібно ж враховувати: ЗЕ- кайоти-- своєчасно "освоїли" / на власні рахунки / мільярди коштів світової ГУМДОПОМОГИ на ці. оборонні. заходи !? ( Так що НЕ до залізо-бетону їм..треба ж копити на чергові. переможні вибори. чи як Ви думали ??? )
Як інженер--будівельник мушу прояснити:: те що ми узріли на фото-знімках--- це
типове рішення щодо укріплення стінок траншей ( від осипання ) .глибиною більше ---
1.5 метр. у піщаних грунтах... Зазвичай. для прокладки сантех-комунікацій: газо--водо-гонів--це по-перше . А по-друге ; на фотках дуже дивні грунти. як для Донбасу (рослинні)
Подібні " укріплення" нещодавно промелькнули новинах на укріпбудовах прикордоння із росією: чернігівської та сумської областей... Так що НЕ виключений . черговий прикол охвістя ЗЕ-чудила ...опісля того як засмажений півник клюнув після розбірок з Авдіївкою
Для інформації: найпотужніші цементні з/ди Донецької Амбросіївки-- здається окупован
показать весь комментарий
21.02.2024 14:45 Ответить
Зелені ушльопки, ви прикалуєтесь? Не показуйте це нікому, не позортесь. Після цього вся зелена шобла починаючи з Умєрових, данілових, єрмаків, а за ними всі голови ОДА переходять на казармений стан, в намети ,в поле і Зеленський кожного дня о 22.00 приймає від них звіти: скільки залито бетоном укріплень, скільки виставлено "зубів дракона", скільки виставлено мін, скільки збудовано опорних пунктів. Але чотирижди ухилянт цього не робить. Чому?
показать весь комментарий
21.02.2024 14:55 Ответить
Бо зрадник. Головне для нього знищити якмога більше українців в піти на переговори з рашкою.
показать весь комментарий
21.02.2024 16:39 Ответить
Тому що він нічого не вміє. Виявилось «хороший парень» - це не професія…
показать весь комментарий
23.02.2024 08:58 Ответить
Точно такие же фотки видел когда стену строили, Сеня крутил в руках бокорез и что-то пытался перекусить широко улыбаясь.
показать весь комментарий
21.02.2024 15:55 Ответить
а залізобетон в країні закінчився??
показать весь комментарий
21.02.2024 15:59 Ответить
Це проти КАБ? як стiна вiд яценюка!!!!
показать весь комментарий
21.02.2024 16:12 Ответить
Яценюк збудував стіну 1500 км таку саму, як і у всіх розвинуних країнах з країнами-дикунами.
Вона звичайно не проти КАБів, а проти ФСБщних бомжів, які легко швендяли туди-сюди. До Яценюка такої стіни взагалі не було. Зараз стіни Яценюка побудували всі балтійські країни і польща з білоруссю. Полякам така стіна дуже допомагає бо вони легко перестріляли всіх арабів, яких росія намагалась запустити в польщу через білорусь.
Не в усьому погоджуюсь з Яценюком, але щодо стіни, то він був абсолютно правий. Це сітка, яка у свій час багато кого відфільтрувала у нас, а зараз фільтрує в європі.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:15 Ответить
Ти хоч трохи розумієш шо строїв Яценюк? Повторюєш кацапскі бредні
показать весь комментарий
21.02.2024 19:45 Ответить
Паяци з 95 кварталу, і ви вважаєте, що тим, що викладено тут у світлинах можна пишатися?Це ви серйозно?
показать весь комментарий
21.02.2024 16:13 Ответить
Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно" бажано прихопити Зеленського.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показать весь комментарий
21.02.2024 16:24 Ответить
А что случілось?
Почему же не ложится асфальт?
Главноє чтоби лампочкі гарелі і какая разніца как називається уліца.

У мене єдине питання: Скільки зелений барига вкраде на фортифікаційних спорудах?
Більше, ніж на асфальті, чи менше?
показать весь комментарий
21.02.2024 16:50 Ответить
А де лайно бігус-інфо?
Чому воно тут зараз не смердить своєю присутністю?
Чому воно не розслідує?
Коли порох виводив з ладу російську бронетехніку і переправляв крадені запчастини на відновлення українських танків і бронетранспортерів, то гавно-бігус-інфо аж із трусів вискакувало, щоб розкрити таємні схеми постачання російських запчастин на відновлення української армії.
А де зараз "розслідувачі" з бігус-гавно?
показать весь комментарий
21.02.2024 17:01 Ответить
Якщо ви щось спробуєте "порозслідувати" стосовно технічних характеристик військових об'єктів, вас дуже швидко закриють. Це скоріш за все офіційні фота звіту перед суспільством, що будівництво йде.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:57 Ответить
Бигус - полезный идиот. Агент на содержании
показать весь комментарий
23.02.2024 08:56 Ответить
В грудні син голови Сумської облради "виграв" тендер на будівництво РОПу вартістю 40 млн грн. РОП повинен бути збудований до 25 грудня.. Який там бетон за 20 днів але ж ото така вартість мабуть за такі колоди, ями і дощечки.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:25 Ответить
Суки. В мене слів немає.
Як купувати російський бітум і стелити асфальт для російських танків, так все зелене кодло тут закатало рукава і крали по повній.
А як зберегти життя нашим воїнам, то ці зелені бариги чухались 5 років і знайшли якесь лайно для фортифікаційних споруд.
Що б вам зелені падли будинки і дачі ваших дітей і онуків були побудовані з цього лайна, щоб ви подохли зелені мародери.
показать весь комментарий
21.02.2024 17:29 Ответить
Скажу больше, некто Гройсман и ко ввалил миллиарды в шоссе Запорожье-Мариуполь, по которому русские танки прошли за первые 3 дня. Теперь 2 года выбываем и конца и края не видно. Зеленая братия ещё хуже - тупо ворье
показать весь комментарий
23.02.2024 08:54 Ответить
Хавайте фуфло від вояк: Інженерні війська Сил підтримки будують фортифікації! Тепер читаємо між строчок - фортифікацією займаються тільки ЗСУ бо Кабмін на цивільних підрядчиків (і відповідно на залізобетонні споруди) не виділив ні копійки! У інженерних військ України ніколи не було залізобетону.
показать весь комментарий
21.02.2024 18:25 Ответить
Опять у маларосов здесь зрада! То они тошнят ,- пачиму ни строим укрипления?! то им бето горький(((
показать весь комментарий
21.02.2024 18:37 Ответить
шапіто будує полосу перешкод
показать весь комментарий
21.02.2024 21:45 Ответить
Фортифікаційні споруди будуються ***

показать весь комментарий
21.02.2024 23:29 Ответить
Мабуть будують по проекту перших двох поросят.
показать весь комментарий
22.02.2024 07:10 Ответить
Це коли півень у одне місце клюнув?
показать весь комментарий
22.02.2024 05:23 Ответить
показать весь комментарий
22.02.2024 07:35 Ответить
Фортифікація це МЕТАЛ і БЕТОН, а на фото звичайні окопи правда побудовані будівельною технікою, а не як по старинці руками. Хоча б якийсь плюс є. Но треба більше.
показать весь комментарий
22.02.2024 21:15 Ответить
Страница 2 из 2
 
 