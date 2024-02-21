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Российский оккупант Морозов (Мурз), раскрывший потери РФ в штурмах Авдеевки, покончил с собой, - росСМИ

Российский оккупант и Z-блогер Андрей Морозов (известный как Мурз) покончил с жизнью после того, как военное начальство заставило его удалить пост о потерях РФ в боях за Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

"Российский военнослужащий Андрей Морозов покончил с собой из-за того, что начальство заставило удалить его из своего телеграмм-канала пост о 16 тысячах погибших военных РФ в боях за Авдеевку, говорится в предсмертной публикации Морозова", - пишет канал.

Андрій Морозов
Андрій Морозов

Морозов участвовал в агрессии против Украины еще до полномасштабного вторжения РФ, а также после.

21 февраля 2024 года в канале Морозова появились публикации, свидетельствующие о том, что он планирует покончить с собой. Затем о смерти Морозова написали российские Z-каналы "Романов Лайт" и "Прирак Новороссии".

Пока официальных подтверждений его смерти нет.

В посте, который военного заставило удалить начальство, сообщается о российских потерях в боях за Авдеевку и о том, что одному из военнослужащих "сточенного почти до нуля" полка 1487 отказали в приеме по этому факту заявления в военной прокуратуре Санкт-Петербурга.

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Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов
Андрій Морозов

Автор: 

армия РФ (19238) россия (95546) самоубийство (1000) Авдеевка (2444)


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Топ комментарии
+32
Ще раз:

немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.02.2024 09:23
+31
Жріть один одного,прокажені кацапські.
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21.02.2024 09:23
+31
Тромб обірвався
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21.02.2024 09:29
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21.02.2024 09:19 Ответить
Тромб обірвався
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21.02.2024 09:29 Ответить
да грохнули рашисты свои же... от же придурковатые идиоты теперь его смерть не важно убили помогли заставили покончить с собой еще больше усилит веру в его информацию пост удалять нельзя он тысячами скринов разошелся по миру в сети интернет Путин не пользующийся даже кнопочным телефоном думает что удалить значить с концами..
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21.02.2024 09:34 Ответить
подох кацап!!!
так гойда братттяя!!!!
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21.02.2024 12:08 Ответить
Може капсюль?
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21.02.2024 11:37 Ответить
...і на голову впав.
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21.02.2024 12:54 Ответить
Застелився від вьісокаґа баєвоґа духа.
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21.02.2024 09:59 Ответить
Тромбонист в оркестре Кобзона 👌
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21.02.2024 13:06 Ответить
ага !!! вистрілив собі у скроню 4 рази ....
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21.02.2024 09:22 Ответить
Жріть один одного,прокажені кацапські.
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21.02.2024 09:23 Ответить
Не преувеличивайте, только три. Четвертый раз он промахнулся
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21.02.2024 14:13 Ответить
Ще раз:

немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....

хороший кацап - дохлий кацап!

від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.02.2024 09:23 Ответить
Іпануті деграданти.
Вони справді вважають що роблять щось корисне, що ота купа руїн в яку перетворили місто це достойна справа.
Реально виродки й покидьки роду людського...
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21.02.2024 09:28 Ответить
яке прикре самогубство )))
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21.02.2024 09:29 Ответить
Идёт похоронная процессия:
- А от чего Z-блогер умер?
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Вы думаете он есть хотел?
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21.02.2024 09:31 Ответить
Две пули в спине, руки связаны, в голове топор - ну чистое самоубийство
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21.02.2024 09:31 Ответить
"Hy что, не дышишь? А как дышал, как дышал!"©
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21.02.2024 09:31 Ответить
Мурз був "ідейним", розумним і ДУЖЕ діяльним ворогом
скловата і бетон йому на спочинок
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21.02.2024 09:33 Ответить
Малороси, які його читали чи знали, засмучені?
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21.02.2024 13:23 Ответить
Здох максім, да і йух з ним.
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21.02.2024 09:33 Ответить
Сдох чі закобзонився Андрій?
Да і фуй з ним.

А взагалі у таке дивне самогубство я особисто не вірю.
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21.02.2024 09:33 Ответить
більше не пишуть "із яніни"
хороший рузький - всі б такі наполегливі були
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21.02.2024 09:35 Ответить
Немає підтверджень
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21.02.2024 09:41 Ответить
Три рази впав спиною на сокиру?
Ну і йух з ним.
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21.02.2024 09:46 Ответить
Ну да , сильный повод ,удаление поста , для того чтоб самоубится. Прижмури его свои , это и у гадалке не ходи.
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21.02.2024 09:50 Ответить
Ну й що?
Бобік здох,та й усе.
Жодного слова про те,що ми тут,власне,робимо і якого яух ми взагалі в чужій країні.Просто ми неправильно і мало вбиваємо українців.
Вся суть кацапні.
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21.02.2024 09:53 Ответить
Мда... Гідний був ворог. В Україні таких блогерів немає. Таких, які ціною свого життя опублікували б реальні втрати ЗСУ. Може це й на краще.
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21.02.2024 10:04 Ответить
Давай, покажи приклад.
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21.02.2024 10:11 Ответить
Хай би всі москалі вкоротили собі віку ще до "виборів"
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21.02.2024 10:13 Ответить
Он уважать себя заставил,
И лучше выдумать не мог.
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21.02.2024 10:19 Ответить
Нехай чорти в пеклі його поважають: смоли гаряченької підливають.
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21.02.2024 11:43 Ответить
Що ж він так довго тягнув?
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21.02.2024 10:19 Ответить
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21.02.2024 10:24 Ответить
Где можно скачать все альбомы "мурза" без СМС и регистрации?
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21.02.2024 10:33 Ответить
Піду борща поїм бо сльози душать
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21.02.2024 10:40 Ответить
Катасрофа, хтош мардве у мосх ссать типерь будет. 🤣🤣🤣
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21.02.2024 10:44 Ответить
Треба підтримати флешмоб!
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21.02.2024 10:49 Ответить
Из клавиатуры прямо в сердце...Или все-таки утопился, как Вакула?
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21.02.2024 10:55 Ответить
Наложил себе в руки.
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21.02.2024 11:46 Ответить
👍
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21.02.2024 13:07 Ответить
Ну да, ну да. Пакончіл.
Цікаво, скільки там до нього прийшло кончатєлєй? З якою зброєю? куди його вцілили?
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21.02.2024 10:59 Ответить
Якась кацапська істєрічка...

Ну а для нас свято
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21.02.2024 11:03 Ответить
Желаю чтобы все!
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21.02.2024 11:17 Ответить
Сіндром внєзапной смєрті,как у Льоши Бутєрброда.Мурзілка фсьо.Больше пісать всякую муйню нє будєт.
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21.02.2024 11:19 Ответить
На рососії тільки так, або потєрь нєть, або сам тіряєшься. У фістобомбера вже теж потєрь нєть, но є бабло і квартира, тому потєрь нєть і нє будєть.
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21.02.2024 11:35 Ответить
шось у кацапів зовсім хєрово з тромбами. прямо тромбовідвал якийсь.
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21.02.2024 11:36 Ответить
А как насчет "можем повторить"??👏
Ждем подтверждений, очень ждем.

https://theins.ru/news/269347 Тут примерно та же инфа.
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21.02.2024 11:48 Ответить
Економія набоїв.
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21.02.2024 11:56 Ответить
Правильно сделал. Нечего обманывать, про какие то потери писать. Утилизация биомусара, это не потери.
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21.02.2024 12:03 Ответить
Тварюка ще та була... Земля йому бетоном.
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21.02.2024 12:09 Ответить
Мурза будут закапывать в коробке из-под обуви
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21.02.2024 13:08 Ответить
А путину, слабо застрелиться? Давай пу, пыздуй в гроб!
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21.02.2024 14:37 Ответить
Уходят легенды.
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21.02.2024 15:05 Ответить
Ну з кацапом все зрозуміло. Він хоч мав сміливість розповісти про втрати своїх.
А де правдива інформація про наші втрати - ціну яку платять прості українці які пішли захищати свою землю, які потім лікуються за свої кошти після поранення, скидаються на ремонт транспорту, бо не має на чому їздити, харчуються за свої гроші, і навіть винаймають житло за свої гроші - бо хочеться більш менш пристойних умов.
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21.02.2024 16:13 Ответить
Потери таки есть, - сказал кацапе и застрелился!
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21.02.2024 16:14 Ответить
Отже тепер за Авдіївку подохло 16001 кацап.
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21.02.2024 17:34 Ответить
 
 