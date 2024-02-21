Российский оккупант Морозов (Мурз), раскрывший потери РФ в штурмах Авдеевки, покончил с собой, - росСМИ
Российский оккупант и Z-блогер Андрей Морозов (известный как Мурз) покончил с жизнью после того, как военное начальство заставило его удалить пост о потерях РФ в боях за Авдеевку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал ASTRA.
"Российский военнослужащий Андрей Морозов покончил с собой из-за того, что начальство заставило удалить его из своего телеграмм-канала пост о 16 тысячах погибших военных РФ в боях за Авдеевку, говорится в предсмертной публикации Морозова", - пишет канал.
Морозов участвовал в агрессии против Украины еще до полномасштабного вторжения РФ, а также после.
21 февраля 2024 года в канале Морозова появились публикации, свидетельствующие о том, что он планирует покончить с собой. Затем о смерти Морозова написали российские Z-каналы "Романов Лайт" и "Прирак Новороссии".
Пока официальных подтверждений его смерти нет.
В посте, который военного заставило удалить начальство, сообщается о российских потерях в боях за Авдеевку и о том, что одному из военнослужащих "сточенного почти до нуля" полка 1487 отказали в приеме по этому факту заявления в военной прокуратуре Санкт-Петербурга.
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так гойда братттяя!!!!
немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи "наклав на себе руки", чи від ножа в спину від сваїх чи від "пастраєнія" чи його з`їла акула....
хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
Вони справді вважають що роблять щось корисне, що ота купа руїн в яку перетворили місто це достойна справа.
Реально виродки й покидьки роду людського...
- А от чего Z-блогер умер?
- Грибами отравился!
- А почему такой синий?
- Вы думаете он есть хотел?
скловата і бетон йому на спочинок
Да і фуй з ним.
А взагалі у таке дивне самогубство я особисто не вірю.
хороший рузький - всі б такі наполегливі були
Ну і йух з ним.
Бобік здох,та й усе.
Жодного слова про те,що ми тут,власне,робимо і якого яух ми взагалі в чужій країні.Просто ми неправильно і мало вбиваємо українців.
Вся суть кацапні.
И лучше выдумать не мог.
Цікаво, скільки там до нього прийшло кончатєлєй? З якою зброєю? куди його вцілили?
Ну а для нас свято
Ждем подтверждений, очень ждем.
https://theins.ru/news/269347 Тут примерно та же инфа.
А де правдива інформація про наші втрати - ціну яку платять прості українці які пішли захищати свою землю, які потім лікуються за свої кошти після поранення, скидаються на ремонт транспорту, бо не має на чому їздити, харчуються за свої гроші, і навіть винаймають житло за свої гроші - бо хочеться більш менш пристойних умов.