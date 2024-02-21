Российский оккупант Морозов (Мурз), раскрывший потери РФ в штурмах Авдеевки, покончил с собой, - росСМИ

Российский оккупант и Z-блогер Андрей Морозов (известный как Мурз) покончил с жизнью после того, как военное начальство заставило его удалить пост о потерях РФ в боях за Авдеевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

"Российский военнослужащий Андрей Морозов покончил с собой из-за того, что начальство заставило удалить его из своего телеграмм-канала пост о 16 тысячах погибших военных РФ в боях за Авдеевку, говорится в предсмертной публикации Морозова", - пишет канал.

Андрій Морозов

Морозов участвовал в агрессии против Украины еще до полномасштабного вторжения РФ, а также после.

21 февраля 2024 года в канале Морозова появились публикации, свидетельствующие о том, что он планирует покончить с собой. Затем о смерти Морозова написали российские Z-каналы "Романов Лайт" и "Прирак Новороссии".

Пока официальных подтверждений его смерти нет.

В посте, который военного заставило удалить начальство, сообщается о российских потерях в боях за Авдеевку и о том, что одному из военнослужащих "сточенного почти до нуля" полка 1487 отказали в приеме по этому факту заявления в военной прокуратуре Санкт-Петербурга.

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