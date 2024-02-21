Германии война РФ против Украины уже стоила более 200 млрд евро, - Tagesschau

Экономические исследователи оценили расходы Германии из-за войны России против Украины более чем в 200 миллиардов евро.

Об этом сообщает Tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Экономические потери Германии после двух лет войны в Украине, вероятно, значительно превысят 200 миллиардов евро", – заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

"Прежде всего, высокие цены на энергоносители снизили рост в Германии на 2,5 процентных пункта или 100 миллиардов евро в 2022 году и на аналогичную сумму в 2023 году по настоящее время", - сказал руководитель DIW.

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Но это только "прямые финансовые расходы". Дальнейшие расходы возникнут из-за "эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов, особенно с Китаем" из-за войны.

Это особенно сильно ударит по компаниям-экспортерам, объяснил Фрацшер.

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