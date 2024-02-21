Германии война РФ против Украины уже стоила более 200 млрд евро, - Tagesschau
Экономические исследователи оценили расходы Германии из-за войны России против Украины более чем в 200 миллиардов евро.
Об этом сообщает Tagesschau, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
"Экономические потери Германии после двух лет войны в Украине, вероятно, значительно превысят 200 миллиардов евро", – заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
"Прежде всего, высокие цены на энергоносители снизили рост в Германии на 2,5 процентных пункта или 100 миллиардов евро в 2022 году и на аналогичную сумму в 2023 году по настоящее время", - сказал руководитель DIW.
Но это только "прямые финансовые расходы". Дальнейшие расходы возникнут из-за "эскалации геополитических и геоэкономических конфликтов, особенно с Китаем" из-за войны.
Это особенно сильно ударит по компаниям-экспортерам, объяснил Фрацшер.
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Скільки ви втратите у цьому випадку, вам, звичайно, не скажуть.
Зате буде багато розмов про обрєтєніє істінних духовних цєнностєй.
це попри все те що в Німеччині немає так багато арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих в міністерствах...
я уявляю собі, скільки грошей "заробили" вищевказані істоти.....
Только вот этти журналисты не пишут сколько бесценных жизней за два года сопротивления Украины - спасла Германия, балтика и Польша, и другие более западные союзники.
В Германии много тупых левых людей (примерно 10-14%), которые верят, что если закончить войну, то с кремлёвскими бандитами, которые ещё никогда никому ничего не прощали, - получится договориться и дальше спокойно торговать и прочее. Стараюсь избегать такую среду людей, которых слава богу далеко не большинство в Германии... и неприятно видеть такого рода перепечатки статей из немецких левых помоек, а иногда и из обычной жёлтой прессы которая гонится за просмотрами и не думает что несёт
ваші ж заробітки за часи фрау меркель і призвели до цього жаху і до того, що вже втратили
нагадує кловуна: "я буду втрачати 7 млрд. на місяць"
йбнуті євроімпотенти
пише
"Під час переговорів між президентом Сполучених Штатів Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у березні в Roosevelt Room обидва домовилися навмисно обмежити постачання зброї в Україну та чинити непрямий тиск на президента України Володимира Зеленського, щоб той прийшов на мирні переговори з російським Володимиром Путіним"
якось співпало, що https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf міноборони США перестало заключати нові контракти
Зустріч в березні 2023, останні контракти в квітні 2023 по обом програмам USAI та PDA
Зачем сейчас просить денег у Конгресса - если эффект воздействия еще не начался/закончился.
Давали бы США оружие, если бы Зеленский сбежал по совету Байдена?
И где и вообще была бы граница.
Байден предложил сбежать, чтобы не помогать, и повторить Киев за 3 дня, как Крым за 3 дня
Зеленский не сбежал, чем испортил план
и потом ВСУ окончательно испортили всем планы
Не задавай элементарные вопросы пжл больше
Геть не бережеш себе, працюєш на виснаження.
Ризикуєш згарєть на работє.