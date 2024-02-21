Или Украина с нами договаривается, или будут новые ограничения на импорт, - замминистра с/х Польши Колодзейчак

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак не исключил дальнейших ограничений украинского импорта.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Замминистра сельского хозяйства спросили, рассматривает ли правительство возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. По словам Колодзейчака, подобный вариант не будет исключен в случае отсутствия сотрудничества с украинской стороны.

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"Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров" – заявил Михал Колодзейчак.

В настоящее время в Польшу нельзя импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Колодзейчак сообщил, что министр Чеслав Секерский должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду.

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Представитель Министерства сельского хозяйства и развития села также объявил, что переговоры с протестующими фермерами начнутся на следующей неделе.

Михал Колодзейчак также заявил, что сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, но вместе с тем украинская продукция вытесняет польский на немецком рынке.

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