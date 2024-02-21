Или Украина с нами договаривается, или будут новые ограничения на импорт, - замминистра с/х Польши Колодзейчак
Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак не исключил дальнейших ограничений украинского импорта.
Об этом он заявил в эфире Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Замминистра сельского хозяйства спросили, рассматривает ли правительство возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. По словам Колодзейчака, подобный вариант не будет исключен в случае отсутствия сотрудничества с украинской стороны.
"Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров" – заявил Михал Колодзейчак.
В настоящее время в Польшу нельзя импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.
Колодзейчак сообщил, что министр Чеслав Секерский должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду.
Представитель Министерства сельского хозяйства и развития села также объявил, что переговоры с протестующими фермерами начнутся на следующей неделе.
Михал Колодзейчак также заявил, что сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, но вместе с тем украинская продукция вытесняет польский на немецком рынке.
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... щоб поляки почали пропускати фури?
-або Україна капітулює перед селюками прокацапскіми або ми вообще начнем стрілять по вам? Це я нормально витлумачив?
Позови подадуть німці до укряду польщі
ходча думаю за одного вагона ніхто судитися не буде
- ЗСУ не більше 50 тисяч
- відмова від ЄС і НАТО
- свобода русского вєроісповєданія
...
і це без європейських дотацій!
а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
як ви асоціацію та підписали
з ними буде набагато дешевше
це відомий факт
2. хто добровільно з фермерів відмовився б від грошей?
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2+2 щось не складається:
- полякам дають дотації і вони ще протестують
- українці відмовилися від дотацій і їх продукція набагато дешевша і поляки хочуть ще дотацій і заборони укр. продукції
почитай вимоги ЄС до фермерів
тому поляки і страйкують і не лише вони
мають бути вимоги щодо якості продукції і жодних дотацій
проблеми польських фермерів - це проблеми польского уряду - Україна тут ніпричому
поляки хочуть і рибку з'їсти - дотації від ЄС отримати
і на куй сісти - не виконувати вимоги ЄС
їм би в Брюсель мітингувати
але сцикуни поляки можуть красними тряпками лише в польщімахати
ото нема чого їх товари купляти! хай подумають трохи
і їдуть у Брюсель; а з боку здається, що вони беруть гроші у хйла
Отакі вони - європейські цінності. Треба про це знати, щоб потім не дивуватися.
напевно знову хочуть попасти в Катинь-2 та відчути про Смоленськ-2.....
Польського лайна, нідіюсь теж у нас не буде?
У 2022 пшеки обісралися зі страху перед москалями, то й були, начебто, добрими й "допомагали" - віддали стару совіцьку військову техніку, а, натомість, отримали натівську (переважно, нову) техніку. До того ж отримали сотні тисяч "дешевої робочої сили" - українських біженців.
Зараз же москаль ослаб в Україні, то й проявився справжній оскал польського шовінізму та українофобства. Почекайте, це ще не все - дуже скоро пшеки заговорять про "повернення в "радную ґовєнь" кресов всходнєх" - Галичини і Волині.
Впевнений що ці ідіоти вразі нападу росії на одну з країн НАТО будуть ще й техніку блокувати.
Все йде за сценарієм України 2014 року.
Це у нас враховуються інтереси тільки олігархів.
Всі закони їм на догоду.
Шкода що ви не зрозуміли.
І грошиків заробити і українців кинути в обійми Китаю читай кацапії.
Посмотрим ,как после войньі,слетятся польские компании ,восстанавливать Украину,на деньги контрибуций и помощи.
Надеюсь хватит ума отказа ться от поляков.