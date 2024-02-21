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Или Украина с нами договаривается, или будут новые ограничения на импорт, - замминистра с/х Польши Колодзейчак

кордон,польща

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак не исключил дальнейших ограничений украинского импорта.

Об этом он заявил в эфире Polsat News, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Замминистра сельского хозяйства спросили, рассматривает ли правительство возможность введения одностороннего эмбарго на импорт агропродовольственных товаров из Украины. По словам Колодзейчака, подобный вариант не будет исключен в случае отсутствия сотрудничества с украинской стороны.

Смотрите также: Польский фермер вывесил плакат с призывом к Путину "навести порядок в Украине" во время протеста на границе. Полиция открыла уголовное производство. ФОТО

"Мяч на поле Украины. Или вы договариваетесь с Польшей, или мы будем вынуждены ввести дальнейшие ограничения на импорт украинских товаров" – заявил Михал Колодзейчак.

В настоящее время в Польшу нельзя импортировать пшеницу, кукурузу, подсолнечник и рапс.

Колодзейчак сообщил, что министр Чеслав Секерский должен провести переговоры со своим украинским коллегой Николаем Сольским в среду.

Также читайте: Пытаемся решить проблему, - Дуда о блокировании границы польскими фермерами

Представитель Министерства сельского хозяйства и развития села также объявил, что переговоры с протестующими фермерами начнутся на следующей неделе.

Михал Колодзейчак также заявил, что сообщения о том, что украинское зерно остается в Польше, несмотря на эмбарго, не подтвердились, но вместе с тем украинская продукция вытесняет польский на немецком рынке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польские забастовщики начали более жесткое ограничение движения на украинской границе: в ГПСУ рассказали, какая ситуация сейчас на 6 КПП

Автор: 

Польша (8412) протест (5858) сельское хозяйство (332) фермер (187)


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Топ комментарии
+50
"українська продукція витісняє польську на німецькому ринку"
і це без європейських дотацій!

а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
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21.02.2024 09:30
+40
Мразі
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21.02.2024 09:26
+33
Весь некритичний імпорт з Польщі треба заборонити нахрін.
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21.02.2024 09:33
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21.02.2024 09:26 Ответить
А є кому домовлятись?
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21.02.2024 10:33 Ответить
- Это грабеж! - завизжал Паниковский. Кто такой Козлевич, чтобы с ним делиться! Я не знаю никакого Козлевича!
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21.02.2024 11:59 Ответить
тобто Україна повинна відмовитися від транзиту фур польщею...
... щоб поляки почали пропускати фури?
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21.02.2024 12:01 Ответить
Ооооо...ультиматуми почалися..
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21.02.2024 12:36 Ответить
А скажи но правильно пшеку,
-або Україна капітулює перед селюками прокацапскіми або ми вообще начнем стрілять по вам? Це я нормально витлумачив?
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21.02.2024 09:28 Ответить
Ось вони - топчуться по хлібу -- це вже неадеквати
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21.02.2024 09:29 Ответить
Імпотентній, зеленій владі давно треба було подати позови та скарги до уповноважених міжнародних інстанцій.
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21.02.2024 09:38 Ответить
Зерно в польщі - це продане зерно Німеччині
Позови подадуть німці до укряду польщі
ходча думаю за одного вагона ніхто судитися не буде
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21.02.2024 12:03 Ответить
а зря
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22.02.2024 02:45 Ответить
Умови прості:
- ЗСУ не більше 50 тисяч
- відмова від ЄС і НАТО
- свобода русского вєроісповєданія
...
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21.02.2024 09:30 Ответить
такого не буде ніколи
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21.02.2024 10:56 Ответить
"українська продукція витісняє польську на німецькому ринку"
і це без європейських дотацій!

а як же відкритий ринок та конкуренція?!
принципово не купую польські продукти з першого дня блокади
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21.02.2024 09:30 Ответить
це без мит, з ними буде набагато дорожче.
як ви асоціацію та підписали
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21.02.2024 09:57 Ответить
і без європейських дотації для українських фермерів
з ними буде набагато дешевше
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21.02.2024 11:03 Ответить
українські фермери відмовилися самі від європейських дотацій
це відомий факт
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21.02.2024 12:04 Ответить
1. хто їх пропонував?
2. хто добровільно з фермерів відмовився б від грошей?
----------------------
2+2 щось не складається:

- полякам дають дотації і вони ще протестують
- українці відмовилися від дотацій і їх продукція набагато дешевша і поляки хочуть ще дотацій і заборони укр. продукції
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21.02.2024 12:07 Ответить
тому що дотації дають під вимоги
почитай вимоги ЄС до фермерів
тому поляки і страйкують і не лише вони
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21.02.2024 12:11 Ответить
зрозуміло: гинути і страждати мають тільки українці, а у поляків ринок Німеччини втрачається
мають бути вимоги щодо якості продукції і жодних дотацій
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21.02.2024 12:27 Ответить
костя - не гоні волну
проблеми польських фермерів - це проблеми польского уряду - Україна тут ніпричому
поляки хочуть і рибку з'їсти - дотації від ЄС отримати
і на куй сісти - не виконувати вимоги ЄС
їм би в Брюсель мітингувати
але сцикуни поляки можуть красними тряпками лише в польщімахати
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21.02.2024 12:39 Ответить
яка хвиля?! протестують-перекривають?
ото нема чого їх товари купляти! хай подумають трохи
і їдуть у Брюсель; а з боку здається, що вони беруть гроші у хйла
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21.02.2024 13:07 Ответить
Які покидьки, аби вас вдавило тім зерном!
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21.02.2024 09:30 Ответить
о идите на...уй
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21.02.2024 09:31 Ответить
Поляки показали своє справжнє обличчя. Б'ють у спину, подонки!!!
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21.02.2024 09:31 Ответить
Вср**ися риночники по самі вуха. Європейські цінності - воні цінні до того моменту, коли свой дупі стає некомфортно. А тоді - в пічку ті цінності - ембарго, перекриття кордонів...
Отакі вони - європейські цінності. Треба про це знати, щоб потім не дивуватися.
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21.02.2024 09:31 Ответить
Весь некритичний імпорт з Польщі треба заборонити нахрін.
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21.02.2024 09:33 Ответить
А ще краще свідомо не купляти польскі товари, то й не треба буде нічого забороняти
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21.02.2024 13:21 Ответить
Не купуючи польські товари в українських магазинах ми завдамо шкоди більше нашим, ніж полякам - бо за ті товари наші торговці мають заплатити - не повертати ж їх назад. А заборона некритичного імпорту під час війни потрібна не тільки стосовно польських товарів, а і взагалі. Бо коли не вистачає коштів на снаряди - чи варто імпортувати те, без чого можна тимчасово обійтися? До речі - імпорт дорогих авто треба було би заборонити в першу чергу. Але то не про наших зелених жлобів від Зеленського.
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21.02.2024 13:48 Ответить
А в нас є якісь свої "цінності", кращі за європейські ?
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21.02.2024 12:11 Ответить
А вони вже напевне з *уйлом домовилися.Вважають Львів польським.
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21.02.2024 09:32 Ответить
Саме так.
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21.02.2024 12:12 Ответить
От чому на сполох не бʼють німецькі фермери ? Так вони бастують але не за зерно з України а там дизель та зелена програма ЄС. А Пшек ви вже бачите і за Німця переживає як своє гівно продати з дотаціями ЄС
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21.02.2024 09:33 Ответить
ось і поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....

напевно знову хочуть попасти в Катинь-2 та відчути про Смоленськ-2.....
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21.02.2024 09:33 Ответить
не варто з "пшеками" домовлятися.Варто їх післати накуй і заборонити весь польський експорт їхньої сільськогосподарської продукції до України
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21.02.2024 09:33 Ответить
Або 3-тю штурмову туди відправити..
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21.02.2024 09:34 Ответить
Пнх довбані ляхи
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21.02.2024 09:35 Ответить
В то же время все крупные и не очень, украинские торговые сети, под завязку забиты различными польскими товарами..Поляки должны понимать, что в эту игру можно играть вдвоем.
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21.02.2024 09:36 Ответить
По опросам поляков - они хотят чтобы наша ПВО защищала их от расейских ракет. И около 30 процентов у них - тем, кому все равно что на них нападет расея. Так пусть летят ракеты в их сторону, пусть пробиваю коридор к Кенигсберга. Ведь они митинги против НАТО устраиваю. Пусть нашьют ширинки на жопе и ждут Х..да.
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21.02.2024 09:36 Ответить
Да пшеки, мало ваших солдат совети розтріляли. Нічого вас, тупорилих, історія не вчить.
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21.02.2024 09:37 Ответить
Передай своїм польським баригам щоб вони купляли губозакаточні пристрої бо вони більше не будуть висмоктувати мільярди Евро від розвинених країн ЕС. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера. Слава Україні.
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21.02.2024 09:43 Ответить
А йух в с*аку пан міністр не хоче?Це країні,яка під агресією найбільшої країни у світі,ембарго?А у нашого пре.зустріч з фракцією сн,йому ніколи.
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21.02.2024 09:45 Ответить
Найух ляхські товари з полиць українських крамниць!
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21.02.2024 09:47 Ответить
Пройде зовсім небагато часу і вектор логістики та торгівлі перейде до Румунії. Поляки потім самі будуть дуже шкодувати за сьогоднішні події.
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21.02.2024 09:51 Ответить
Росії, яка імпортує в рази більше збіжжя до польщі, цей недофашик колодзейчік таких вимог не висуває? Поляк і кацап - братья навек?
Польського лайна, нідіюсь теж у нас не буде?
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21.02.2024 09:53 Ответить
То о чем я последние 10 лет и говорил. В жопе вся ваша мировая демократия и европейские ценности. Украинской власти нужно было все ето время заботиться и ублажать украинский народ а не принимать законы душащие украинцев придуманные Европой. Уже видим во что Европа и те же США превратились в какую то помойку где живет уже половина циганвы и отбросов со всего мира.
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21.02.2024 09:55 Ответить
Поляків історія не навчила. Ви барани
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21.02.2024 09:56 Ответить
Колись ці два упиря расея і річпосп. Ділили Україну
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21.02.2024 09:59 Ответить
Історія вчить тому, що нічому не вчить.
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21.02.2024 12:15 Ответить
Потім саму Польщу ділили кілька разів.
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21.02.2024 13:17 Ответить
Шоб там не говорили, а пшеки таки перекриють сірий експорт зерна. Сам міністр Сольський володіє на паях з Богданом більш як 20 агропідприємствами. Вони удвох і пропихали той "знаменитий" закон про 10 000 га в одні руки. ЕС прийме рішення про повернення в с\г обороті до довоєнних умов. Формальна причина - шлях морем і річками вільний.
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21.02.2024 10:01 Ответить
Якщо шлях річками і морем вільний то пропоную вам взяти судно в тайм чартер. Завести його в Миколаїв, завантажити та вивести у море.
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21.02.2024 10:45 Ответить
У Міхала Колодзейчака інтелект аж випирає.
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21.02.2024 10:01 Ответить
Що конкретно упороті пшеки хочуть? Вони хоч самі це знають?
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21.02.2024 10:03 Ответить
Поляки зраджували Україну в 1918 та 1920 роках. Провадили політику пацифікації (умиротворення) українців у 1930-х роках, вирізали цілі родини у 1940-х (це не тільки на Волині, а й у Галичині та Закерзонні; я з Галичини й добре пам'ятаю з дитинства розповіді старших, про звірства пшеків у 1943-46 роках). Всі чули про операцвю Вісла, але було ще кілька таких "військових операцій" проти мирного українського населення.
У 2022 пшеки обісралися зі страху перед москалями, то й були, начебто, добрими й "допомагали" - віддали стару совіцьку військову техніку, а, натомість, отримали натівську (переважно, нову) техніку. До того ж отримали сотні тисяч "дешевої робочої сили" - українських біженців.
Зараз же москаль ослаб в Україні, то й проявився справжній оскал польського шовінізму та українофобства. Почекайте, це ще не все - дуже скоро пшеки заговорять про "повернення в "радную ґовєнь" кресов всходнєх" - Галичини і Волині.
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21.02.2024 10:04 Ответить
Пан Шумахер намалював дуже не привабливу картину.М*яч,як каже міністр Польщі на нашому боці.ЗСУ-зараз -це не проста абрівіатура.Щоб торгувати без перешкод з Німеччиною-можно просто зробити КОРИДОР з німцями.Якщо Бундесвер з однієї сторони,а ми навпроти підем на зустріч,то спільний пункт пропуску гарантований.США там займається своїми кордонами-а переживання ООН якось переживем...Можно і так пофантазувати.Поляки ,знову,"заставляють" на себе напасти...
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21.02.2024 11:05 Ответить
І Росія нападе, зі сторони Кенігсберга і Білорусіі; звідти вони швидше до Варшави дійдуть як мені здаеться.
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21.02.2024 13:22 Ответить
Про це мало пишуть, але коли німці захопили Судети, поляки скористались важким становищем Чехословаччини, та захопили Чеський Тешин. За рік їм то вернулося, коли совєти вдарили з тилу. Історія вчить тому, що нічому не вчить.
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21.02.2024 10:07 Ответить
коли українці билися з москалями, поляки завжди били у спину)
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21.02.2024 10:40 Ответить
Що там з українськими рабами в пОЛЬЩІ ? Ну її на##й ту гідність ? Аби ковбаса була у роті? Тихо,сито лижимо польський зад? Нікчеми, бл##ь.😎
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21.02.2024 10:08 Ответить
Це вже шантаж від міністра. Наше зерно йде транзитом до інших країн, при чому тут Поляки. Яке мають право перекривати кордон. Чого це споживачі нашого зерна в Латвії чи Ірландії повинні страждати через польських сраних фермерів. То їм перевізники наші не подобаються, то агропродукція, то може вам все так просто подарувати і ще «омлет із двох яєць» зробити. Оборзіли вкрай.
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21.02.2024 10:10 Ответить
Щоб Україна взагалі не продавала агропродукцію в ЄС. Але чому немає реакції від самого ЄС та польської влади - це теж питання. Купка маргіналів з совітським прапором творить що заманеться, а реакції ноль.
Впевнений що ці ідіоти вразі нападу росії на одну з країн НАТО будуть ще й техніку блокувати.
Все йде за сценарієм України 2014 року.
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21.02.2024 11:05 Ответить
Їхня продукція також експортується у ті місця, де з'явилася наша і наша виявилася дешевше і якісніше, в тому потроху витискає польську продукцію. Справа не тільки в транзиті. Хитродупі пшеки проти вільної торгівлі з Україною.
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21.02.2024 12:20 Ответить
Які підлі заяви міністра.Схоже що гроші від х**ла ідуть йому прямо в кишеню.С*ки, а не братній народ.А історія тому підтвердження.
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21.02.2024 10:18 Ответить
Ди хер на тебя ложить, пшек сраный. Обмежить он нам шо то грозит
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21.02.2024 10:21 Ответить
Справа в тім, що польський уряд змушений рахуватися з інтересами своїх фермерів.
Це у нас враховуються інтереси тільки олігархів.
Всі закони їм на догоду.
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21.02.2024 10:29 Ответить
Як ОПа вміло переводить фокус суспільної уваги з загиблих воїнів, здачи 20% території то на клятих американців то на клятих поляків.
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21.02.2024 10:31 Ответить
Вірно,вірно Влад.Накінець то ти нам відкрив очі.А як же-імпотентні гниди зелені,як же тупі непрофесіонали...Шаблони не розриваються?Чи це просто випадковість?Ну як палиця,що один раз та й вистрелить?
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21.02.2024 11:10 Ответить
"Кляті" американці та "кляті" поляки наратив який нав'язується зеленою ОПою аби перекинути відповідальність за "********", а вірніше здали.
Шкода що ви не зрозуміли.
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21.02.2024 12:01 Ответить
Повна бездарь наша влада!
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21.02.2024 10:34 Ответить
та ну) закрити український ринок для поляків і кордон загалом))) возити через Словаччину, вони менщі і домовитися з ними простіше))) тиснути на пшеків через споживачів нашого зерна танаших торгових партнерів у європі!!! судитися з ними тупо поховати польські суди, заблокувати їх позовами як їх шляхи))) але не за цієї влади... хіба що бізнес і громадськість!!!
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21.02.2024 10:39 Ответить
Нельзя с ними договариваться. Украинское зерно вытесняет польское с немецкого рынка!!! Так может это проблема Польши и Германии, а не Украины.
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21.02.2024 10:40 Ответить
Якшо витісняє, то це аж ніяк не проблема Німеччини. Вони отримують краще зерно за нижчу ціну.
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21.02.2024 11:07 Ответить
Под словом "проблема" я подразумевал возможное наличие двусторонних договоров о закупке Германией польского зерна.
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21.02.2024 11:51 Ответить
пора обмежити ввезення польської молочки
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21.02.2024 10:55 Ответить
Польські економісти повинні розуміти до чого все це приведе.
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21.02.2024 13:30 Ответить
після всяких таких вимог і блокад нехай запхають свої сосиски з бЄдрьонкі собі в сраку. пСякрЕв продажна.
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21.02.2024 11:00 Ответить
Так вже ж домовлялися. Полякі підтерлися тими домовленостями...
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21.02.2024 11:06 Ответить
сподіваюся, вже не знайдеться ідіота у цій країні, який пшека назве братом?
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21.02.2024 11:15 Ответить
Думаю, пшеки будуть самі не раді цій торгівельній війні по-братськи.
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21.02.2024 11:40 Ответить
Не будуть тому що інші країни начнуть вводити своі санкціі проти поляків.
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21.02.2024 13:31 Ответить
Не хочуть ОПешники домовлятись Це завадить їхньому прибутку. Ще й Зельоному відповідні тексти пишуть. "Я ж нє тряпка какая, чтоб дагаваріватся"
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21.02.2024 11:55 Ответить
Саме так.
І грошиків заробити і українців кинути в обійми Китаю читай кацапії.
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21.02.2024 12:02 Ответить
Питань нема, заборона- так заборона. З нашої сторони на яблука, сир, полуницю. А зерно та олію морем та через Румунію.
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21.02.2024 12:16 Ответить
Заламують руки... дружньо, дякуємо....
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21.02.2024 12:20 Ответить
Жодного польського сг продукту в Україні!! Тотальний бойкот польському гівну на полицях наших магазинів!!!😗
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21.02.2024 12:25 Ответить
байкот польської продукції
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21.02.2024 12:33 Ответить
Мені чомусь здається, що не в поляках справа... Бо жодних пояснень з боку нашої влади немає вже третій місяць. Чи не дермаківські це схеми знову працюють на розкол? Бо щось багато тролів в коментах і забагато отрути цвиркає в бік Польщі... Відчувається та сама недолуга методичка.
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21.02.2024 12:36 Ответить
почему молчит ЕС??
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22.02.2024 02:49 Ответить
Идите за москальским кораблем. Давно отказался от польского и китаского га...а.
Посмотрим ,как после войньі,слетятся польские компании ,восстанавливать Украину,на деньги контрибуций и помощи.
Надеюсь хватит ума отказа ться от поляков.
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22.02.2024 18:30 Ответить
 
 