Польские фермеры имеют, кроме экономических, еще и политические требования, не относящиеся к аграрному сектору, - Минагрополитики

Кроме экономических требований, польские фермеры, перекрывшие границу с Украиной, предъявляют также политические требования.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть два требования фермеров польских и общеевропейских, идентичных. Это в части ослабления требований зеленого курса к деятельности фермеров в Европейском союзе. И это в части возвращения льгот и дотаций, которые были отменены или планируются к отмене", - сказал он.

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Замминистр также добавил, что есть и другие требования, в частности, политического характера.

"Есть присутствующие определенные требования более политического характера, не имеющие отношения к общей аграрной политике, которые в принципе не имеющие отношения к аграрному сектору ни европейских стран, ни Украины, ни нашей внешней торговли", - заявил Высоцкий.

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По его словам, Кабмин ведет переговоры с правительством Польши и соответствующими профильными министерствами. Вместе с тем, с отдельными политическими силами Польши, поддерживающими акции протеста на границе, таких переговоров нет.

Высоцкий добавил, что на этой неделе планируются более тесные коммуникации между министрами аграрной политики двух стран.