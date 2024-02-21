Оборонные предприятия призывают ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК

Участники Объединения организаций работодателей "Національна асоціація оборонної промисловості України" обратились в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Сергея Пашинского от координации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

По их словам, это однозначно навредит интересам защиты государства и развитию отечественного независимого ОПК.

Авторы обращения отмечают, что Пашинский постоянно занимался развитием оборонного потенциала Украины – и как бывший исполняющий обязанности главы Администрации Президента, и как председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, и являясь председателем Наблюдательного совета "Укроборонпром", а также после окончания полномочий народного депутата.

"В частности, с его участием начинались самые известные украинские программы по производству ракетных комплексов "Нептун" и "Вільха›", артиллерийских систем "Богдана", новых образцов бронетехники, минометов, боеприпасов, БGЛА, РЛС и средств РЭБ. Сергей Пашинский имеет прямое отношение к улучшению нормативно-правовой базы функционирования как Cил обороны, так и оборонно-промышленного комплекса", - говорится в обращении.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года представители более полусотни предприятий отечественных производителей вооружения избрали Пашинского председателем Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

"Основные вопросы, которыми он занимает на этом посту:

создание равных условий для отечественных частных и государственных предприятий на рынке вооружения;

релокация и защита предприятий;

создание новых разработок с международными партнерами;

изменение законодательной базы;

поддержка научного потенциала оборонной промышленности;

усовершенствование системы подготовки кадров для предприятий ОПК", - говорится в сообщении.

Авторы обращения отметили, что предприятия - участники Ассоциации, являются крупнейшими поставщиками и производителями боеприпасов, РЛС, средств PЭБ, БПЛА, минометов, артиллерийских систем, оптических приборов в Украине.

Сергей Пашинский сопровождает и координирует как национальные производственные программы, так и создает новые международные кооперационные связи. Имея профессиональное видение, законодательный и государственный опыт, доверие среди руководства Сил обороны и родов войск, значительную международную поддержку, Сергей Пашинский является одним из самых мощных двигателей развития нового вооружения и увеличения объемов производства. В своей деятельности председатель Ассоциации отстаивает принципы прозрачного ценообразования и эффективного использования государственных средств.

Достоверно известно, что препятствование развитию украинского оборонного комплекса и дискредитация или ликвидация руководителей украинского ОПК были темами отдельного заседания российских спецслужб, для чего должна быть задействована враждебная агентура как в странах Европы, так и в Украине. Беспокоит тот факт, что возобновление уголовного производства НАБУ и СБУ и оглашение подозрения Главе Ассоциации почти совпало по времени с объявлением Сергея Пашинского в розыск российской федерацией", - отметили в обращении.

Обращение подписали руководители таких предприятий:

ООО "Укрспецсистемс"

ООО "ЮЕЙ ДЕФЕНС"

ООО "НВП СПАЙТЕК"

"Українська бронетехніка"

ООО "ЕЙРЛОДЖИКС"

ООО "Термал Віжн Текнолоджис"

ООО "Радіонікс"

ООО "Трител"

ООО "СЕЕ"

ООО "Квертус"

ООО "Укртак"

ООО "Реформ"

ООО "НВП "АСУ"

ООО "Авіасервіс-Київ"

ООО НПП "Енергія 2000"

Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

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