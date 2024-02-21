Оборонные предприятия призывают ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК
Участники Объединения организаций работодателей "Національна асоціація оборонної промисловості України" обратились в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Сергея Пашинского от координации предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.
По их словам, это однозначно навредит интересам защиты государства и развитию отечественного независимого ОПК.
Авторы обращения отмечают, что Пашинский постоянно занимался развитием оборонного потенциала Украины – и как бывший исполняющий обязанности главы Администрации Президента, и как председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, и являясь председателем Наблюдательного совета "Укроборонпром", а также после окончания полномочий народного депутата.
"В частности, с его участием начинались самые известные украинские программы по производству ракетных комплексов "Нептун" и "Вільха›", артиллерийских систем "Богдана", новых образцов бронетехники, минометов, боеприпасов, БGЛА, РЛС и средств РЭБ. Сергей Пашинский имеет прямое отношение к улучшению нормативно-правовой базы функционирования как Cил обороны, так и оборонно-промышленного комплекса", - говорится в обращении.
После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года представители более полусотни предприятий отечественных производителей вооружения избрали Пашинского председателем Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.
"Основные вопросы, которыми он занимает на этом посту:
- создание равных условий для отечественных частных и государственных предприятий на рынке вооружения;
- релокация и защита предприятий;
- создание новых разработок с международными партнерами;
- изменение законодательной базы;
- поддержка научного потенциала оборонной промышленности;
- усовершенствование системы подготовки кадров для предприятий ОПК", - говорится в сообщении.
Авторы обращения отметили, что предприятия - участники Ассоциации, являются крупнейшими поставщиками и производителями боеприпасов, РЛС, средств PЭБ, БПЛА, минометов, артиллерийских систем, оптических приборов в Украине.
Сергей Пашинский сопровождает и координирует как национальные производственные программы, так и создает новые международные кооперационные связи. Имея профессиональное видение, законодательный и государственный опыт, доверие среди руководства Сил обороны и родов войск, значительную международную поддержку, Сергей Пашинский является одним из самых мощных двигателей развития нового вооружения и увеличения объемов производства. В своей деятельности председатель Ассоциации отстаивает принципы прозрачного ценообразования и эффективного использования государственных средств.
Достоверно известно, что препятствование развитию украинского оборонного комплекса и дискредитация или ликвидация руководителей украинского ОПК были темами отдельного заседания российских спецслужб, для чего должна быть задействована враждебная агентура как в странах Европы, так и в Украине. Беспокоит тот факт, что возобновление уголовного производства НАБУ и СБУ и оглашение подозрения Главе Ассоциации почти совпало по времени с объявлением Сергея Пашинского в розыск российской федерацией", - отметили в обращении.
Обращение подписали руководители таких предприятий:
- ООО "Укрспецсистемс"
- ООО "ЮЕЙ ДЕФЕНС"
- ООО "НВП СПАЙТЕК"
- "Українська бронетехніка"
- ООО "ЕЙРЛОДЖИКС"
- ООО "Термал Віжн Текнолоджис"
- ООО "Радіонікс"
- ООО "Трител"
- ООО "СЕЕ"
- ООО "Квертус"
- ООО "Укртак"
- ООО "Реформ"
- ООО "НВП "АСУ"
- ООО "Авіасервіс-Київ"
- ООО НПП "Енергія 2000"
Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.
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а ми тут про орбанів та різних фіцо щось пишемо....
готує "платцдарм" для своїх Злодіїв на кшталт арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих... з верещучками..
ти марьяна безумна а не дурда, в тебе зелений вус відклеівс
Якщо там все чисто, то й боятися нема чого. А якзо є душок, нехай відповідає за нього. Навіщо такий у ЗМІ ажіотаж довкола цієї персони, коли в країні купа проблем.
дуже зручно, список є.