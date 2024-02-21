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Оборонные предприятия призывают ВАКС не устранять Пашинского от координирования ОПК

пашинський

Участники Объединения организаций работодателей "Національна асоціація оборонної промисловості України" обратились в Высший антикоррупционный суд с призывом не допустить отстранения Сергея Пашинского от координации предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

По их словам, это однозначно навредит интересам защиты государства и развитию отечественного независимого ОПК.

Авторы обращения отмечают, что Пашинский постоянно занимался развитием оборонного потенциала Украины – и как бывший исполняющий обязанности главы Администрации Президента, и как председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, и являясь председателем Наблюдательного совета "Укроборонпром", а также после окончания полномочий народного депутата.

Звернення NAUDI

"В частности, с его участием начинались самые известные украинские программы по производству ракетных комплексов "Нептун" и "Вільха›", артиллерийских систем "Богдана", новых образцов бронетехники, минометов, боеприпасов, БGЛА, РЛС и средств РЭБ. Сергей Пашинский имеет прямое отношение к улучшению нормативно-правовой базы функционирования как Cил обороны, так и оборонно-промышленного комплекса", - говорится в обращении.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года представители более полусотни предприятий отечественных производителей вооружения избрали Пашинского председателем Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

"Основные вопросы, которыми он занимает на этом посту:

  • создание равных условий для отечественных частных и государственных предприятий на рынке вооружения;
  • релокация и защита предприятий;
  • создание новых разработок с международными партнерами;
  • изменение законодательной базы;
  • поддержка научного потенциала оборонной промышленности;
  • усовершенствование системы подготовки кадров для предприятий ОПК", - говорится в сообщении.

Авторы обращения отметили, что предприятия - участники Ассоциации, являются крупнейшими поставщиками и производителями боеприпасов, РЛС, средств PЭБ, БПЛА, минометов, артиллерийских систем, оптических приборов в Украине.

Сергей Пашинский сопровождает и координирует как национальные производственные программы, так и создает новые международные кооперационные связи. Имея профессиональное видение, законодательный и государственный опыт, доверие среди руководства Сил обороны и родов войск, значительную международную поддержку, Сергей Пашинский является одним из самых мощных двигателей развития нового вооружения и увеличения объемов производства. В своей деятельности председатель Ассоциации отстаивает принципы прозрачного ценообразования и эффективного использования государственных средств.

Достоверно известно, что препятствование развитию украинского оборонного комплекса и дискредитация или ликвидация руководителей украинского ОПК были темами отдельного заседания российских спецслужб, для чего должна быть задействована враждебная агентура как в странах Европы, так и в Украине. Беспокоит тот факт, что возобновление уголовного производства НАБУ и СБУ и оглашение подозрения Главе Ассоциации почти совпало по времени с объявлением Сергея Пашинского в розыск российской федерацией", - отметили в обращении.

Обращение подписали руководители таких предприятий:

  • ООО "Укрспецсистемс"
  • ООО "ЮЕЙ ДЕФЕНС"
  • ООО "НВП СПАЙТЕК"
  • "Українська бронетехніка"
  • ООО "ЕЙРЛОДЖИКС"
  • ООО "Термал Віжн Текнолоджис"
  • ООО "Радіонікс"
  • ООО "Трител"
  • ООО "СЕЕ"
  • ООО "Квертус"
  • ООО "Укртак"
  • ООО "Реформ"
  • ООО "НВП "АСУ"
  • ООО "Авіасервіс-Київ"
  • ООО НПП "Енергія 2000"

Как сообщалось, бывший нардеп и глава Ассоциации оборонных предприятий Сергей Пашинский 13 февраля сообщил, что в его дом пришли с обыском представители СБУ и НАБУ. Обыск проводится по делу о передаче "топлива Курченко" государству. Впоследствии в НАБУ и СБУ сообщили, что объявлено подозрение бывшему нардепу и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов.

Также читайте: Пашинский - важный для украинского ВПК человек, его отстранение от процессов будет иметь негативные последствия, - Игорь Луценко

Автор: 

Пашинский Сергей (756) Антикоррупционный суд (1209) ОПК (148)


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Топ комментарии
+18
Так а як не усувати? Вот козирь вже получив поручення з Лубянки на цей арешт, е нє так і перемогти можна ..
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21.02.2024 09:51
+11
ЗЕкривосуддя в дії...

готує "платцдарм" для своїх Злодіїв на кшталт арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих... з верещучками..
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21.02.2024 09:53
+10
ЗЕмародери мусять виконувати оманські договорнячки....

а ми тут про орбанів та різних фіцо щось пишемо....
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21.02.2024 09:55
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Так а як не усувати? Вот козирь вже получив поручення з Лубянки на цей арешт, е нє так і перемогти можна ..
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21.02.2024 09:51 Ответить
ЗЕмародери мусять виконувати оманські договорнячки....

а ми тут про орбанів та різних фіцо щось пишемо....
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21.02.2024 09:55 Ответить
ЗЕкривосуддя в дії...

готує "платцдарм" для своїх Злодіїв на кшталт арахамій, єрмачків, шефірів, рєзнікавих та інших баканаФФих... з верещучками..
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21.02.2024 09:53 Ответить
Так зеля всіх патріотів пересадить. Генштаб уже розбомбив. Прямо готується путіна шашликами зустрічати.
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21.02.2024 09:58 Ответить
це ж громадська організація самого Пашинського .... )))))))))
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21.02.2024 10:05 Ответить
Незамінна людина виявляється Пашинський. Треба його охороняти як зінницю ока. А то москалота недай Бог таки зрозуміє що цого усунення це знищення нашого ВПК. Так що требп тримати за сімома замками.
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21.02.2024 10:05 Ответить
щкода ніхто за зелену шоблу ніхто не полює
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21.02.2024 10:15 Ответить
Ти піздун дурда , не 15 , а 82 рази відмовляли
ти марьяна безумна а не дурда, в тебе зелений вус відклеівс
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22.02.2024 23:08 Ответить
Палаюче зебидло ,ви все просрали ,тому краще не хрюкай
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22.02.2024 07:54 Ответить
НАБУ з часу призначення нового очільника, корифана татарова, вже танцює з бубнами перед .....ОПою. Львіная доля для Дерьмака поки недоступна.
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21.02.2024 10:08 Ответить
Цікаво.Оборонпром може в усній формі попросити за Пашинського -на танку.
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21.02.2024 10:09 Ответить
Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Джерело:
Якщо там все чисто, то й боятися нема чого. А якзо є душок, нехай відповідає за нього. Навіщо такий у ЗМІ ажіотаж довкола цієї персони, коли в країні купа проблем.
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21.02.2024 10:11 Ответить
Тому що ми є свідками віджиму прибуткового бізнесу. І це не є нормально. І не факт щоціль цього віджиму заробляти гроші а не знищити його.
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21.02.2024 10:15 Ответить
Якби це був умовно Іваненко, Петренко, Сидоренко, то ніхто б із вас його б не захищав. А так зрозуміло, сам Пашинський.....
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21.02.2024 10:30 Ответить
тебе мало фотографов, актёров, инстасамцов, инстасамок и безкутой в зевласти
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21.02.2024 10:54 Ответить
Нажаль я не є одним з деректорів отих ТОВ що за Пашинського вписуються. Де ти побачило що я захищаю Пашинського?
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21.02.2024 11:16 Ответить
І тут слизь зелена щось вякає
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22.02.2024 23:11 Ответить
Справа по передачі палива Курченка державі. Щось незрозуміло. Якщо це Курченка робить, то зрозуміло. Але чому держава переслідує за це , а не нагороджує орденом? Мабуть державі треба захищати оцього проросійського олігарха, який разом з Януковичем грабував країну. Оце поворот! А що буде коли переможемо? Кого та за що "держава" почне переслідувати? Чорновола приготуватись...
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21.02.2024 10:15 Ответить
Нехай рулить, але робе це скромніше і прислухається до Держави...
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21.02.2024 10:16 Ответить
найближчим часом, каральні служби, навідаються на підприємства, що просять за пашинського.
дуже зручно, список є.
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21.02.2024 10:23 Ответить
замінити цю гниду Пашинського зможе любий,корупціонерів,хабарників,ненажерливою сволоти у нам млн.(((допоміг краіні на тисячу,а пограбував на млн.
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21.02.2024 10:39 Ответить
Навіщо міняти гниду на гниду?
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21.02.2024 11:17 Ответить
В zeгніднику інших немає ,невже так погано з розумом щоб це не побачити за кілька років ?
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22.02.2024 08:26 Ответить
Чомусь у нас тільки так і виходить(((соромно
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21.02.2024 11:37 Ответить
Це насліддя номенклатури. Нажаль суспільство уже давно сформоване. Не українцями і не для України. Зараз наші елітки як і 30 років назад бачать Україну як территорію на якій вони можуть заробляти. Так було є і нажаль буде.
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21.02.2024 11:59 Ответить
будучі головою комітету ВР з 14-18рр продав:14р-23танки,5 ьойових аертольоти,ракетні комплекси(Білорусів)аоенн.корабель в Китай,купу ін.менш важливого,15р-5бойов.вертольотів,20 танків,20 ББМ і ін.,16р-35танків,147 ябБМ,та ін.17р 16 танків та ін.18р.- 13 танків та ін.....Про яку обороноздатність краіни дбав цей непотріб,я+,злив Луганський патронний з-д,який зараз працює на благо вбивць
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21.02.2024 15:28 Ответить
Гниди зелені з ботоферм патякають
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22.02.2024 23:13 Ответить
Пане,повертайтесь в Украіну,потім подискутуємо,годі сумувати на чужині(((
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23.02.2024 10:41 Ответить
Регіонали на чолі з Єрмаком зроблять все, щоб підірвати обороноздатність: і водночас розжене усіх без винятку воєкомів (зрив мобілізації) і одномоментно звільнить усіх генералів (хаос в управлінні) і посадить Пашинського (крах власної оборонки).
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21.02.2024 11:25 Ответить
мы помним, как ты за намордники и ковидобесие попец рвал и ляшка, шмыгаля с зеленским восхвалял
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21.02.2024 11:50 Ответить
Срати я хотів на їх думки: я бачу їх ДІЇ.
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21.02.2024 12:04 Ответить
Рівноцінно заклику до кацапів не руйнувати Україну.
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21.02.2024 11:43 Ответить
Так заважає Пашинський цілям ОПи. Навіть тим, що поставляє снаряди та міни в ЗСУ по цінам, які в два, а інколи в три рази різняться від накручених контрактів ОПою через свої фірми прокладки. Державних замовлень на "Богдани" нема. Її ціна близько 2,5 млн доларів. Контракти МО на польські "Краби" по 11,5 мільйонів доларів за штуку. "Стугни" закінчуються. Державних замовлень нема. І так далі. Мало того, що дає низькі ціни. Пашинський ще й доклади у відповідні органи пише. Розібратись хто накручує такі ціни, що в результаті дає в половину менше поставок для оборони.
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21.02.2024 11:52 Ответить
Эта гнида Пашинский,должен был ещё 2019 году сидеть на нарах.,когда расследовали дело Свинарчуков.То, что творилось в оборонке с 2015г это его заслуга, на волчара в лисьей шкуре,предав соратников порохоботовской ОГП умело вышел из подозрения в СБУ и Генпрокуратуры.Не заменимых в стране не существует.
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25.02.2024 14:15 Ответить
 
 