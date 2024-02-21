Количество раненых в результате ракетного удара по Краматорску возросло до 7. Один человек может быть под завалами

В результате вечернего ракетного удара по Краматорску ранены 7 гражданских. Еще один человек, по всей вероятности, находится под завалами.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не доброе утро, Краматорск… В результате вчерашнего ракетного удара россиян по городу - 7 раненых (6 женщин, 1 мужчина). Всем оказывается медицинская помощь. Вероятно, еще один человек находится под завалами. Поисковая операция продолжается", - отметил он.

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Как сообщалось, российская армия вечером 20 февраля обстреляла Краматорск в Донецкой области. Попадание в промзону и жилую застройку.