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Польские перевозчики блокируют движение фур на границе, 2500 фур стоят в очередях на территории Польши, - Госпогранслужба

кордон

По состоянию на утро 21 февраля в очередях стоят 2500 фур. Поляки не пропускают выезжающие из Украины фуры через КПП Ягодин и Шегини.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокируется движение фур, пропускается по несколько фур в час в обоих направлениях на всех пунктах пропуска, где происходит блокирование. Вообще не пропускают едущие из Украины фуры через Ягодин и Шегини. В очередях, по состоянию на утро, на территории Польши - 2500 фур" , – рассказал спикер.

Демченко добавил, что легковые автомобили и автобусы везде едут свободно.

Также читайте: "Стыд и позор, не верю, что это поляки. Простите, воюющая Украина", - генконсул Польши во Львове Дзвонкевич о блокаде границы

Напомним, с 20 февраля польские аграрии проводят общую забастовку по всей Польше, блокируя в примерно 200 местах по всей стране дороги, ключевые узлы коммуникаций и пункты пропуска на границе с Украиной.

Главными требованиями протестующих является запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.

Автор: 

граница (5270) Польша (8412) блокирование (462) Демченко Андрей (284)


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Топ комментарии
+14
Україна для початку має терміново ввести обмеження на ввіз польської молочки (сиру, молока, сирватки) і м"яса ! Побачити, як ляхи заспівають швидко ...
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21.02.2024 10:39
+11
Польський міністр сьогодні заявив, що вони хочуть заборонити ввезення в Польщу всієї агропродукції!
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
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21.02.2024 10:36
+7
поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....
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21.02.2024 10:36
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поляки відкрили ІІ-фронт проти України, як і просив Гнида жиріновскій....
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21.02.2024 10:36 Ответить
Поляки просять путіна навести порядок..?? А це ж як, українців хай знищать, а до них введуть війська?І шо, будуть разом панувати? Колись же ж у 1939-му напевно також просили гітлера і сталіна, а 1-го і 17-го вересня допросилися...? "Не буди лихо поки в тебе тихо..."!
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21.02.2024 11:41 Ответить
Польський міністр сьогодні заявив, що вони хочуть заборонити ввезення в Польщу всієї агропродукції!
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
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21.02.2024 10:36 Ответить
Якщо 1,5метровий генітальний піанист -влада,то "такі-да"!
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21.02.2024 10:39 Ответить
Бзденики гукають путлера... Видно,давно у Катинській ямі не валялися?
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21.02.2024 10:37 Ответить
Україна для початку має терміново ввести обмеження на ввіз польської молочки (сиру, молока, сирватки) і м"яса ! Побачити, як ляхи заспівають швидко ...
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21.02.2024 10:39 Ответить
Щось поляки не виступають проти зерна з РФії. Туди вже завезли з росії 12 млн тон . Везуть і мясо і молочку. Чогось кордон з Сябрами не блокують
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21.02.2024 10:54 Ответить
Бо організатори блокування їм розповіли на російські гроші, що всі їх проблеми через Україну.
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21.02.2024 12:10 Ответить
А де потужна робота нашого найвеличнівшивого лідора? Чи він не хоче заважати кремлівській агентурі в Польщі творити цей шабаш? Вже ж плакатики більш ніж промовисто показали чиї роги там стирчать.
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21.02.2024 10:39 Ответить
https://ukragroconsult.com/news/molochnyky-polshhi-zaklykayut-domovlyatysya-z-**********/ Молочники Польщі закликають домовлятися з Україною

=========================================

Польські молочники вже перестрашені, що втратять український ринок !
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21.02.2024 10:42 Ответить
Redneck всех стран одинаково тупые! Это их гордость- скудоумие! Они уверяют себя что они хлебопашцы и политикой не интересуются и весь мир им должен! Только технологии постепенно "сносят" их !!Но им не верится!
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21.02.2024 10:45 Ответить
Москалі не змогли прорватись та заблокувати кордон, але поляки вирішили прийти їм на допомогу.
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21.02.2024 10:46 Ответить
Скоріше за все(?) в Польші після збиття кацапами польського літака в 2011 р. з польським урядом (десь біля ста осіб)👈 владу захопила кацапська агентура, яка саме зараз себе яскраво проявила.💀
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21.02.2024 10:56 Ответить
Скоріше,Польща зариться на кусочок Західної України,як би фантастично це не звучало сьогодні.А завтра це може бути реалія.
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21.02.2024 11:12 Ответить
Я так думаю,це вже сьогодні реалія.Щось раша таємно пообіцяла полякам.Дуже вже активно польська влада не втручається в ситуацію на кордоні.Взагалі зовнішня політика це пряма функція президента,теж щось підозріло довго мовчить.
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21.02.2024 11:31 Ответить
А на хєра ті фури посилати на польщу? Видно ж, що гієни шакали будуть відпрацьовувати завдання московського Центру на повну...
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21.02.2024 11:20 Ответить
Через Польщу нам вся допомога йде,в тому числі і військові вантажі.
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21.02.2024 11:32 Ответить
Поляки не пропускають фури, які їдуть з України, Джерело:
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21.02.2024 11:55 Ответить
в Украину пропускают 🚒🚒🚒
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21.02.2024 12:58 Ответить
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21.02.2024 12:51 Ответить
буряты , зуб даю
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21.02.2024 12:52 Ответить
https://t.me/voynareal/84284 «Звичайний польский фермер» зареєстрований у російському «Вконтакте» та числиться у базі «Миротворця» як агент спецслужб росії.
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21.02.2024 12:56 Ответить
 
 