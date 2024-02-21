Польские перевозчики блокируют движение фур на границе, 2500 фур стоят в очередях на территории Польши, - Госпогранслужба
По состоянию на утро 21 февраля в очередях стоят 2500 фур. Поляки не пропускают выезжающие из Украины фуры через КПП Ягодин и Шегини.
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Блокируется движение фур, пропускается по несколько фур в час в обоих направлениях на всех пунктах пропуска, где происходит блокирование. Вообще не пропускают едущие из Украины фуры через Ягодин и Шегини. В очередях, по состоянию на утро, на территории Польши - 2500 фур" , – рассказал спикер.
Демченко добавил, что легковые автомобили и автобусы везде едут свободно.
Напомним, с 20 февраля польские аграрии проводят общую забастовку по всей Польше, блокируя в примерно 200 местах по всей стране дороги, ключевые узлы коммуникаций и пункты пропуска на границе с Украиной.
Главными требованиями протестующих является запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Доки наші будуть пускати в Україну польське гівно ?! У нас є влада в Україні ?!
=========================================
Польські молочники вже перестрашені, що втратять український ринок !
гієнишакали будуть відпрацьовувати завдання московського Центру на повну...