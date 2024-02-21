Польские перевозчики блокируют движение фур на границе, 2500 фур стоят в очередях на территории Польши, - Госпогранслужба

По состоянию на утро 21 февраля в очередях стоят 2500 фур. Поляки не пропускают выезжающие из Украины фуры через КПП Ягодин и Шегини.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Блокируется движение фур, пропускается по несколько фур в час в обоих направлениях на всех пунктах пропуска, где происходит блокирование. Вообще не пропускают едущие из Украины фуры через Ягодин и Шегини. В очередях, по состоянию на утро, на территории Польши - 2500 фур" , – рассказал спикер.

Демченко добавил, что легковые автомобили и автобусы везде едут свободно.

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Напомним, с 20 февраля польские аграрии проводят общую забастовку по всей Польше, блокируя в примерно 200 местах по всей стране дороги, ключевые узлы коммуникаций и пункты пропуска на границе с Украиной.

Главными требованиями протестующих является запрет импорта украинской агропродукции и отказ Польши от Европейского зеленого курса.