В боях за Украину погиб сотрудник заповедника "Хортица", исследователь истории меннонитов Максим Штатский

На фронте погиб запорожский ученый, сотрудник Национального заповедника "Хортица" 35-летний Максим Штатский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

"Воин ВСУ служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел позывной "Историк". В гражданской жизни работал в Национальном заповеднике "Хортица", был известным далеко за пределами Украины исследователем истории меннонитов (религиозно-протестантская община, происходит от имени ее идейного основателя, голландского сельского священника Менно Симонса. Проживали в районе Хортицы в 18-19 вв., - ред.)", - говорится в сообщении.

Благодаря Максиму Штатскому в Запорожье открыли Мемориал Хортицких меннонитов.

Воин погиб 12 февраля.

"В нашем коллективе и в наших сердцах еще одна огромная дыра. Бесконечное уважение Герою на щите. Соболезнование семье и близким", - написали на Facebook-странице сотрудники Национального заповедника "Хортица".

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