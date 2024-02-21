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В боях за Украину погиб сотрудник заповедника "Хортица", исследователь истории меннонитов Максим Штатский

максим,штатський

На фронте погиб запорожский ученый, сотрудник Национального заповедника "Хортица" 35-летний Максим Штатский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на Facebook-странице Верховной Рады Украины.

"Воин ВСУ служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, имел позывной "Историк". В гражданской жизни работал в Национальном заповеднике "Хортица", был известным далеко за пределами Украины исследователем истории меннонитов (религиозно-протестантская община, происходит от имени ее идейного основателя, голландского сельского священника Менно Симонса. Проживали в районе Хортицы в 18-19 вв., - ред.)", - говорится в сообщении.

Благодаря Максиму Штатскому в Запорожье открыли Мемориал Хортицких меннонитов.

Воин погиб 12 февраля.

"В нашем коллективе и в наших сердцах еще одна огромная дыра. Бесконечное уважение Герою на щите. Соболезнование семье и близким", - написали на Facebook-странице сотрудники Национального заповедника "Хортица".

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Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський
Загинув Максим Штатський

Автор: 

потери (4384) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (195)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.02.2024 10:40 Ответить
Низький уклін Захиснику України!! Пам'ятаймо!!
Він не з КВНщиків чи кварталу95…
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21.02.2024 10:44 Ответить
Світла пам"ять..
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21.02.2024 10:55 Ответить
Кляті кацапи🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 Слава Герою🇺🇦
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21.02.2024 11:23 Ответить
непоправна втрата для наукового світу нашоі Украіни.Гкроям слава!Слава ЗСУ.
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21.02.2024 11:35 Ответить
Блін, бачив його буквально на днях по ТБ. І вже немає його. Довбані кацапи...
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21.02.2024 11:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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21.02.2024 12:55 Ответить
Біль. Але не плачу. Гордість за таких людей. Пишаюся, що я - українка і жила разом в нашій країні з такими людьми.
Ви зараз, воїни які сміливо стояли за нас, за Україну, на небесах.
Відпочивай, любий захиснику.
ДЯКУЮ!!! НИЗЬКИЙ УКЛІН!
Не забудемо ніколи.
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21.02.2024 13:50 Ответить
😭😭😭😭😭💔💔💔💔💔🥀🥀🥀🥀🥀
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21.02.2024 13:55 Ответить
 
 