Отступление Сил обороны из Авдеевки существенно не изменит стратегическую ситуацию на фронте, - Столтенберг
Российские войска смогли оккупировать Авдеевку Донецкой области благодаря поддержке Ирана и Северной Кореи. Кроме того, РФ мобилизовала больше сил и нарастила производство.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По мнению Столтенберга, захват Авдеевки существенно не повлияет на фронт.
"Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами ради незначительных территориальных достижений", - сказал он.
По мнению генсека НАТО, первые заметные военные успехи России за последние месяцы являются результатом сотрудничества с Ираном и КНДР, а также наращиванием производства и мобилизации дополнительных сил.
"Это делает важным, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи (Украине. - Ред.). Но, конечно, также чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками", - добавил Столтенберг.
Выход сил обороны из Авдеевки
16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.
В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.
Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.
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роблять зони відпочинку..
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висаджують тисячі тюльпанів з кольоровою підсвіткою и .т.д..
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Голови тероторіальних громад мають по 1 мл. Гр. місячні зарплати плюс
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А по друге депутати мільонери ? за Порошенка я мовчу як він
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збагатився за час війни..
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А потретє - ми вам нічого не винні..
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Бізнес і політика то не зажди однодумці...
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Ми дуже постраждали відмовившись від сибірського газу..
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Все подорожчало і дуже відчутносвітло. транспорт продукти..
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А відносно торгівлі . і до сих пір торгують причому всі ..весь світ
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Навіть в Сумській та Житомирській областях виявили фірми які через ...
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фірми-прокладки виробляли продукцію для Мін Оборони Росії..
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і це на другому році війни...
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Певно що допомога буде , але гірко взнавати як наші гроші ..
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розкрадаються та тратяться на благоустрій..
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То все " піздьож" що ви пишете...
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спонсори тероризму сидять у вас в Верховній Раді , в судах та в
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прокуратурах..
.. Почніть звідтіля.. Аваков, Порошенко, Янукович, Кучма...далі самі знаєте
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Це той що розповів про шалені втрати русні під час взяття Авдіївки . Після чого його буквально затравили пропагандони і змішали з лайном z-поцрєоти .
а хто ті укріплення будував ????
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Хіба що нові дороги в києві та повітряні замки у Верховні Раді..
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Скоріше гроші виділили та розікрали..
...
Если дадут дальнобойные ракеты, тогда может пару десятков жирных целей уничтожат
и эффект на этом закончится
Будут работать как обычные самолеты, возможно с потерями
ти ж хоч перекладай на мову, бо палиш контору.
Мова про те що переваги в цілому це не надасть.
Як зараз збивають російські літаки, так Ф16 також можуть стати мішенню, якщо будуть близько залітати.
Більший еффект був би від дронів зі ШІ, щоб кожного дня запускали по 10тис штук
більш досконалі, в кількості 20-30 шт, навряд чи справляться якщо проти них буде 100 літаків
тому ніхто ризикувати не буде
це як з кораблями - дронами відігнали кораблі, хоча кораблі більш досконалі та потужніші
Так само ППО або 100 літаків будуть тримати Ф16 на відстані,
або з радістю підуть на обмін 100 своїх проти всіх 20-30 Ф16
Хочеться мати супер зброю, проте ії здається немає, або не достатня кількість
По кількості поки тільки дрони можуть вирішити це питання
C400 - 250км (не справився с ракетами, не факт що з літаками не справиться)
Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 «Arrow», буквально «Стрела») - советско-российская ракета класса «воздух-воздух» большой дальности (300 км)
дальність більша...
та допомогу ніхто не зупинить ...Просто крадіть менше..у ЗСУ
...
Депутати та олігарх за ці два роки заробили не один міліон на війні..
...
За наші гроші вулиці у Харкові переіменовуєте та робите зони відпочинку
..
у києві..
..
що дало час хоч якось підготуватись
"Тисячі Джавелінів вистачило, щоб відстояти Київу у 2022." - це мабуть ті що ще Трамп надав...
"Треба триматись поки США не ухвалять допомогу Україні та Ізраїлю."
стане легше якшо ухвалять, та Байден буде підписувати допомогу, а не так як зараз гроші є, а допомоги нема.
Но питання в іншому, запит PDA складає 13.4млрд на 2 бюджетних роки
тобто в кращому випадку по 500млн в місяць - тобто в 2 рази менше ніж в 2022-2023 роках
офіційно США вірять, що цього вистачить для оборони на поточних позиціях
Що робити через 2 роки, коли закінчиться цей бюджет,
а ситуація буде приблизно такаж як сьогодні
А що тоді надав Байден до та в перші 3 дні?
Поки Конгрес збільшував суми котрі запитувала адміністрація.
Факт в тому, що адміністрація запитала менше ніж раніше
Просто без посилань, тяжко вірити, що пишуть на форумі
забагато ботів та тролів