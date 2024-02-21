Отступление Сил обороны из Авдеевки существенно не изменит стратегическую ситуацию на фронте, - Столтенберг

Российские войска смогли оккупировать Авдеевку Донецкой области благодаря поддержке Ирана и Северной Кореи. Кроме того, РФ мобилизовала больше сил и нарастила производство.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По мнению Столтенберга, захват Авдеевки существенно не повлияет на фронт.

"Мы не верим, что тот факт, что украинские войска отступили из Авдеевки, сам по себе существенно изменит стратегическую ситуацию. В то же время это напоминает нам о том, что Россия готова пожертвовать многими солдатами ради незначительных территориальных достижений", - сказал он.

По мнению генсека НАТО, первые заметные военные успехи России за последние месяцы являются результатом сотрудничества с Ираном и КНДР, а также наращиванием производства и мобилизации дополнительных сил.

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"Это делает важным, чтобы союзники по НАТО оказывали военную поддержку, боеприпасы и другие виды помощи (Украине. - Ред.). Но, конечно, также чтобы Украина была способна получить необходимые силы и мобилизовать личный состав, необходимый для продолжения борьбы с российскими захватчиками", - добавил Столтенберг.

Выход сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны на Таврическом направлении решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь на 17 феврал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки профессионально и справедливо.

Впоследствии стало известно, что на завершающем этапе операции под давлением превосходящих сил противника некоторое количество украинских военнослужащих попало в плен при выходе из Авдеевки.