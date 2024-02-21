Пентагон не продумал заранее техническое обслуживание вооружения, которое США передали Украине - Bloomberg
Пентагон не подготовил заранее адекватные планы, которые помогли бы украинским военным поддерживать в надлежащем состоянии боевую технику, в частности танков М1 Abrams и комплексов противовоздушной обороны Patriot.
Об этом заявил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.
Минобороны предоставило Украине бронетехнику и системы ПВО без плана обеспечения их долгосрочного использования. И хоть Пентагон сейчас работает над разработкой такого плана, отсутствие предусмотрительности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть немедленно исправлено", - отметил он.
Среди приведенных примеров Сторч отметил, что Пентагон "обеспечил базовые учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем ПВО Patriot, а также начальные запчасти и расходные материалы", но не подготовил обучение для "повышения квалификации решения задач технического обслуживания, процесса прогнозирования потребностей в поддержке, системы снабжения запасных частей или объектов, необходимых для выполнения мер по поддержке".
Bloomber пишет, что поскольку выделение средств на предоставление Украине дополнительных вооружений заблокировано республиканской оппозицией в Палате представителей Конгресса США, потребность в поддержке уже поставленного вооружения приобретает дополнительное значение.
"Без запланированной технической поддержки, а также достаточного обеспечения запасных частей и боеприпасов, предоставленных США в ограниченном количестве, украинцы не будут способны поддерживать в надлежащем состоянии оружие для противостояния российской агрессии", - подчеркнул генеральный инспектор Минобороны США Сторч.
Пентагон уделяет значительное внимание поддержке систем вооружений, на которую часто приходится более 70% расходов.
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