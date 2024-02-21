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Новости Война
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Пентагон не продумал заранее техническое обслуживание вооружения, которое США передали Украине - Bloomberg

війна,зсу

Пентагон не подготовил заранее адекватные планы, которые помогли бы украинским военным поддерживать в надлежащем состоянии боевую технику, в частности танков М1 Abrams и комплексов противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил генеральный инспектор министерства обороны США Роберт Сторч, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

Минобороны предоставило Украине бронетехнику и системы ПВО без плана обеспечения их долгосрочного использования. И хоть Пентагон сейчас работает над разработкой такого плана, отсутствие предусмотрительности в этом вопросе вызывает беспокойство и должно быть немедленно исправлено", - отметил он.

Среди приведенных примеров Сторч отметил, что Пентагон "обеспечил базовые учебные курсы по эксплуатации и техническому обслуживанию систем ПВО Patriot, а также начальные запчасти и расходные материалы", но не подготовил обучение для "повышения квалификации решения задач технического обслуживания, процесса прогнозирования потребностей в поддержке, системы снабжения запасных частей или объектов, необходимых для выполнения мер по поддержке".

Читайте: Выход украинских сил из Авдеевки является "стратегическим шагом", - Пентагон

Bloomber пишет, что поскольку выделение средств на предоставление Украине дополнительных вооружений заблокировано республиканской оппозицией в Палате представителей Конгресса США, потребность в поддержке уже поставленного вооружения приобретает дополнительное значение.

"Без запланированной технической поддержки, а также достаточного обеспечения запасных частей и боеприпасов, предоставленных США в ограниченном количестве, украинцы не будут способны поддерживать в надлежащем состоянии оружие для противостояния российской агрессии", - подчеркнул генеральный инспектор Минобороны США Сторч.

Пентагон уделяет значительное внимание поддержке систем вооружений, на которую часто приходится более 70% расходов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поддерживать Украину оружием и обучением, - Пентагон

Автор: 

оружие (10219) Пентагон (1460) США (26672) Сторч Роберт (11)


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Топ комментарии
+11
Кацапам і розвідка непотрібна. Блумберг і Рейтерс розкажуть все.
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21.02.2024 11:00
+6
це тому що в американських планах немає перемоги України .
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21.02.2024 11:02
+4
Таке відчуття шо Захід стоіть з боку і спостерігає -- випливе Украіна чи ні
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21.02.2024 11:20
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Пентагон - пантагон..
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21.02.2024 10:58 Ответить
Кацапам і розвідка непотрібна. Блумберг і Рейтерс розкажуть все.
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21.02.2024 11:00 Ответить
ну ты и дезу не отменяй
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21.02.2024 11:01 Ответить
це тому що в американських планах немає перемоги України .
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21.02.2024 11:02 Ответить
Пентагон теж вірив "Кава в Ялті - 2023"?
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21.02.2024 11:02 Ответить
І навіть зрозуміло чому. Тому що зволікалИ. тягнули час, відмовлялися навіть розглядати мождивість передачі. А потім, як це у них заведено, раптово передумали і так само зненацька передали. Звісно, що при такому підході розраховувати на все те, про що йдеться у тексті новини, не доводиться...
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21.02.2024 11:05 Ответить
А няньку для "зелених" чому не передбачили? Чому ця славозвісна зе-команда сама не підняла це питання?
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21.02.2024 11:08 Ответить
Таке відчуття шо Захід стоіть з боку і спостерігає -- випливе Украіна чи ні
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21.02.2024 11:20 Ответить
Хі-Хі! Пентагон не продумав!! Буває, наші козли взагалі не здатні думати.
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21.02.2024 11:42 Ответить
Пентагон нужно дрючить так, что бы он таки нашел свой пятый угол!
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21.02.2024 12:41 Ответить
Пентагон не подумав,
Пентагон зробив помилку на 6.2млрд в програмі PDA,
Пентагон каже грошей нема, а в https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf звіті є
Пентагон також не продумав вивід військ з афганістану

щось не зрозуміло це провина Пентагону, чи адміністрації
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21.02.2024 14:08 Ответить
По тому как идут дела можно сделать вывод что там многого тупых карьеристов.
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21.02.2024 14:45 Ответить
 
 